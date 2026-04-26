Арагчи и Путин ще обсъдят конфликта в Близкия изток на среща в Москва

Иранският външен министър Абас Арагчи утре ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, където ще обсъди продължаващите преговори за конфликта в Близкия изток, предаде иранската държавна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Срещата е част от обиколката на Арагчи, започнала в петък в Исламабад, като по време на визитата той ще представи пред руската страна информация за последните развития около преговорите и примирието в региона.

Според иранската агенция разговорите ще обхванат както текущата ситуация, така и дипломатическите усилия, свързани с деескалацията на напрежението в Близкия изток.