Тръмп: Иран може да се свърже със САЩ за преговори за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс нюз“, че Иран може да се свърже със САЩ, ако иска да преговаря за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Ако искат да преговарят, те могат да дойдат при нас или да ни се обадят. Знаете, има телефон. Ние имаме много добри и надеждни линии“, каза Тръмп в предаването „Неделен брифинг“.
Той отбеляза, че е отменил планирано пътуване на своите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до Исламабад, където по-рано е бил на визита иранският външен министър Абас Арагчи. По думите му перспективите за мир са били затруднени, тъй като Арагчи е провел разговори само с представители на Пакистан, преди да замине за Оман. Иранската държавна агенция ИРНА съобщи по-късно, че той се е върнал в Исламабад след консултации.
„Мисля, че войната с Иран ще приключи много скоро и ние ще сме победители“, заяви Тръмп, като изрази увереност, че Техеран няма да продължи ядрената си програма.
Американският президент отново разкритикува съюзниците от НАТО за липсата на подкрепа в конфликта. „Великобритания каза, че ще изпрати кораби, когато войната приключи, и това не е добре“, добави той.
Тръмп съобщи още, че е провел „много добри разговори“ с руския президент Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.
„Работим по руската ситуация… да се надяваме, че ще се справим“, каза той.
Си играят на
Те бягат
Ти гониш
Рижко УМОЛЯВА Иран да пратят поне някоя чистачка от Външно министерство с която да започнат да преговарят...
Не че нещо ама на Рижко от онези 60 дни "правя квото ми е кеф" му остават 3 дни преди да събере цирка, да се прибере и да прати Ванс да ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯТА на Краваристан
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Иран каза ,ще си вземе репарацийте като корабите на всичките пирати започнат да плащат такса 2 милиона на курс за следващите 100 години
До коментар #5 от "Сталин":Епстийн понеже е роден и израснал в САЩ, а не Германия. бъдиграмотен несеизлагай
До коментар #12 от "Казва се":Човекът е забравил, че там на всички им променят имената и никой не възразява
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Работим по туй, работим по онуй...
Изглежда, че нищо не се прави...
До коментар #6 от "Иран и Украйна":Иран и Украйна, няма място за сравнение.
До коментар #6 от "Иран и Украйна":Иран е сам, и смля краварите, Украйна е цялото НАТО и изгуби 25 млн. народ. Путин смля НАТОто.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да си предадат и те ядрените оръжия. Кво се правят на ударени с мокър парцал? Уж "нямали", ама "щели да го използват, ако се наложи "? Те са най-агресивната страна там. За това арабите и иранците много ги "обичат"! Една изкуствена "страна", като Покрайнината. И двете не са държави.
До коментар #12 от "Казва се":Тази хазарска фамилия си е с типично немски произход. Оригиналът е "Епщайн "! Или ти, ако си Иван в сащ "Айвън" ли ще те наричат? Или Георги, ще те наричат "Джордж"? :). Ротшилд също е немска фамилия от Франкфурт. Хазарите са навсякъде по света. И навсякъде правят алъж-вериж....
До коментар #25 от "Грешка!":Направо им обърна хастара! Пет (5) милион убити, осакатени и на лечение в болници без храна, вода и канализация.
До коментар #7 от "Сталин":Бе глей да не ги върнат в неолита.
До коментар #28 от "Напротив":Щайн е камък на немски, демек зидаро-мазачи.😉
