Тръмп: Иран може да се свърже със САЩ за преговори за край на войната

26 Април, 2026 19:43 1 239 32

Американският президент заяви, че конфликтът с Техеран може да приключи „много скоро“

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс нюз“, че Иран може да се свърже със САЩ, ако иска да преговаря за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ако искат да преговарят, те могат да дойдат при нас или да ни се обадят. Знаете, има телефон. Ние имаме много добри и надеждни линии“, каза Тръмп в предаването „Неделен брифинг“.

Той отбеляза, че е отменил планирано пътуване на своите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до Исламабад, където по-рано е бил на визита иранският външен министър Абас Арагчи. По думите му перспективите за мир са били затруднени, тъй като Арагчи е провел разговори само с представители на Пакистан, преди да замине за Оман. Иранската държавна агенция ИРНА съобщи по-късно, че той се е върнал в Исламабад след консултации.

„Мисля, че войната с Иран ще приключи много скоро и ние ще сме победители“, заяви Тръмп, като изрази увереност, че Техеран няма да продължи ядрената си програма.

Американският президент отново разкритикува съюзниците от НАТО за липсата на подкрепа в конфликта. „Великобритания каза, че ще изпрати кораби, когато войната приключи, и това не е добре“, добави той.

Тръмп съобщи още, че е провел „много добри разговори“ с руския президент Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.

„Работим по руската ситуация… да се надяваме, че ще се справим“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 2 Отговор
    Иран иска репарации и разоръжаване на Израел.

    Коментиран от #7, #20, #26

    19:51 26.04.2026

  • 2 За сега

    16 1 Отговор
    Тия
    Си играят на
    Те бягат
    Ти гониш

    19:51 26.04.2026

  • 3 ои8уйхътгрф

    32 1 Отговор
    Вкратце:

    Рижко УМОЛЯВА Иран да пратят поне някоя чистачка от Външно министерство с която да започнат да преговарят...
    Не че нещо ама на Рижко от онези 60 дни "правя квото ми е кеф" му остават 3 дни преди да събере цирка, да се прибере и да прати Ванс да ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯТА на Краваристан

    19:53 26.04.2026

  • 4 Неможач...

    22 2 Отговор
    рижав.., изчезвай...

    19:56 26.04.2026

  • 5 Сталин

    26 3 Отговор
    Дони Епщайн започна да се моли на великите перси да спрат войната ,ако са умни персите , трябва да ги запукат пак тези кошерни ууроди и да ги заличат от лицето на земята и целия свят да си почине

    Коментиран от #12

    19:57 26.04.2026

  • 6 Иран и Украйна

    3 16 Отговор
    Показаха как понякога “bully boys” в училище си намират Майстора.

    Коментиран от #21, #25

    19:58 26.04.2026

  • 7 Сталин

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иран каза ,ще си вземе репарацийте като корабите на всичките пирати започнат да плащат такса 2 милиона на курс за следващите 100 години

    Коментиран от #31

    19:59 26.04.2026

  • 8 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Клоуиниадата продължава ,бития и избягалия не поставя условия ,фащ отече в близкия изток и ме само там ,говедата в обора

    20:08 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ИРАН СА ГОТОВИ ЗА ДЪЛГА ВОЙНА

    20 1 Отговор
    ВИЕ ИМАТЕ ЗОР И ЩЕ КЛЕКНЕТЕ НА ТЕХНИТЕ УСЛОВИЯ.

    20:09 26.04.2026

  • 11 Чорбара

    13 0 Отговор
    Тоа,е пълен едиоттт.

    20:12 26.04.2026

  • 12 Казва се

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Епстийн понеже е роден и израснал в САЩ, а не Германия. бъдиграмотен несеизлагай

    Коментиран от #16, #17, #28

    20:13 26.04.2026

  • 13 Лост

    8 0 Отговор
    И още колко пъти ще сте победители?

    20:15 26.04.2026

  • 14 Доналд, паток

    7 0 Отговор
    Адашко, запри се!

    20:23 26.04.2026

  • 15 Хи хи

    10 0 Отговор
    Иран ще сложи край на войната, само когато САЩ предадат на Иран всички своя ядрени запаси и оръжия !!

    20:31 26.04.2026

  • 16 Яяяяяя

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Казва се":

    Човекът е забравил, че там на всички им променят имената и никой не възразява

    20:38 26.04.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Казва се":

    Епщайн, Айнщайн, Зеленщайн все тая. Щайнците са световното ЗЛО!

    20:41 26.04.2026

  • 18 Тромпет, пак ли не си в час?

    5 1 Отговор
    Иранците ти казаха какви са техните условия и че няма да водят никакви преговори, докато не се съгласиш. И че не приемат тъпите ти ултиматуми. Така че се подготви с чиния гореща супа и се обади на Любо Пенев, ще ти обясни какво да правиш с нея.

    20:45 26.04.2026

  • 19 Дончо се оля агейн

    2 0 Отговор
    Може, но няма!

    20:45 26.04.2026

  • 20 Въздух

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Работим по туй, работим по онуй...
    Изглежда, че нищо не се прави...

    20:48 26.04.2026

  • 21 Някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иран и Украйна":

    Иран и Украйна, няма място за сравнение.

    20:50 26.04.2026

  • 22 Някой

    3 1 Отговор
    Едно си баба знаяла, едно си баба баяла.

    20:51 26.04.2026

  • 23 Ами

    6 0 Отговор
    Беше за 2 часа, после за 2 дена, по после за 2 седмици, сега за 2 месеца, щял да връща Персия във каменната ера.

    20:53 26.04.2026

  • 24 Трай коньо

    4 0 Отговор
    За зелена трева. Кой чака преговори за край на войната??? Вие този път стъпихте наистина в ...! Иран не иска край на войната. Прекалено много ги унизихте и сега ще ви бият, като маче у дерек....

    21:06 26.04.2026

  • 25 Грешка!

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иран и Украйна":

    Иран е сам, и смля краварите, Украйна е цялото НАТО и изгуби 25 млн. народ. Путин смля НАТОто.

    Коментиран от #29

    21:08 26.04.2026

  • 26 Ми да.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да си предадат и те ядрените оръжия. Кво се правят на ударени с мокър парцал? Уж "нямали", ама "щели да го използват, ако се наложи "? Те са най-агресивната страна там. За това арабите и иранците много ги "обичат"! Една изкуствена "страна", като Покрайнината. И двете не са държави.

    21:09 26.04.2026

  • 27 Някой

    3 0 Отговор
    Това лице нещо А? - мумифицирано вече.

    21:09 26.04.2026

  • 28 Напротив

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Казва се":

    Тази хазарска фамилия си е с типично немски произход. Оригиналът е "Епщайн "! Или ти, ако си Иван в сащ "Айвън" ли ще те наричат? Или Георги, ще те наричат "Джордж"? :). Ротшилд също е немска фамилия от Франкфурт. Хазарите са навсякъде по света. И навсякъде правят алъж-вериж....

    Коментиран от #32

    21:14 26.04.2026

  • 29 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Грешка!":

    Направо им обърна хастара! Пет (5) милион убити, осакатени и на лечение в болници без храна, вода и канализация.

    21:14 26.04.2026

  • 30 Горски

    1 0 Отговор
    Това е агресивна политика която САЩ водят и аз отдавна си мисля че трябва да се скъса пъпната връв на Европа с колониите им. Щатите са колония на Европа, а Европа е люлката на цивилизацията. Те имат повече пари защото де факто нямат никакви разходи за нищо като култура, под ръка на традиции и ценности. Но на човек и толкова много пари не му трябват, че да им се водим по идеите. Към тях трябва да има умерена и резервирана политика. В Европа полза от тяхното супер развитие нямаме де факто. Когато го проумеят и в Европа ще сме постигнали успех. САЩ са фалирала държава и то много отдавна. Все едно нашето правителство да взима всяка година заеми и никога да не ги връща. Вече нямат друг избор освен да крадат, но не са си научили урока от римската империя. В пост в Truth Social той заявява: „Хората и компаниите, които са се възползвали от страната ни в продължение на десетилетия заради ужасното и нелепо решение на Върховния съд за митата, сега им се дължат 159 милиарда долара задължени данъци.“ Американският лидер изрази недоволство от позицията на съда и отбеляза, че Върховният съд е можел да постанови, че Съединените щати не са задължени да върнат вече платените пари. Той смята, че ако подобна клауза беше включена, страната щеше да бъде със 159 милиарда долара по-богата.

    21:22 26.04.2026

  • 31 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Бе глей да не ги върнат в неолита.

    21:23 26.04.2026

  • 32 Минкова

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Напротив":

    Щайн е камък на немски, демек зидаро-мазачи.😉

    21:24 26.04.2026

