Тръмп: Иран може да се свърже със САЩ за преговори за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс нюз“, че Иран може да се свърже със САЩ, ако иска да преговаря за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ако искат да преговарят, те могат да дойдат при нас или да ни се обадят. Знаете, има телефон. Ние имаме много добри и надеждни линии“, каза Тръмп в предаването „Неделен брифинг“.

Той отбеляза, че е отменил планирано пътуване на своите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до Исламабад, където по-рано е бил на визита иранският външен министър Абас Арагчи. По думите му перспективите за мир са били затруднени, тъй като Арагчи е провел разговори само с представители на Пакистан, преди да замине за Оман. Иранската държавна агенция ИРНА съобщи по-късно, че той се е върнал в Исламабад след консултации.

„Мисля, че войната с Иран ще приключи много скоро и ние ще сме победители“, заяви Тръмп, като изрази увереност, че Техеран няма да продължи ядрената си програма.

Американският президент отново разкритикува съюзниците от НАТО за липсата на подкрепа в конфликта. „Великобритания каза, че ще изпрати кораби, когато войната приключи, и това не е добре“, добави той.

Тръмп съобщи още, че е провел „много добри разговори“ с руския президент Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.

„Работим по руската ситуация… да се надяваме, че ще се справим“, каза той.