„Железен купол“ е бил разположен в ОАЕ по време на ескалацията с Иран

„Железен купол“ е бил разположен в ОАЕ по време на ескалацията с Иран

26 Април, 2026 20:29 1 227 25

Израелска система за ПВО и оператори са били изпратени след молба за помощ, твърди Axios

„Железен купол“ е бил разположен в ОАЕ по време на ескалацията с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската система за противовъздушна отбрана „Железен купол“ е била изпратена в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да бъде използвана в началото на войната с Иран, предава News.bg.

Това разкри Axios, позовавайки се на американски и израелски официални лица.

Медията отбелязва, че този безпрецедентен факт не е бил оповестен публично по време на конфликта, като военното сътрудничество между ОАЕ и Израел е достигнало ново ниво.

Според израелски представители батарея „Железен купол“ и десетки оператори от израелската армия са били изпратени в ОАЕ, след като премиерът Бенямин Нетаняху е получил молба за помощ от страната.

Един източник твърди, че системата е успяла да прехване десетки ирански ракети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Железен,яма дървен!

    29 1 Отговор
    Ха, ха ха!

    20:35 26.04.2026

  • 2 az СВО Победа80

    31 1 Отговор
    Нищо изненадващо! ОАЕ е най-близкият съюзник на Израел в залива.
    Но, освен пълен провал, друго не успяха да демонстрират евреите, както и американците всъщност с техния THAAD....

    20:36 26.04.2026

  • 3 Желязото сито на евреите много пробито

    29 1 Отговор
    Жалки смешници персите ви разказаха играта

    20:40 26.04.2026

  • 4 дядо поп

    25 1 Отговор
    Еврейски тарикатлъци , истината е , че железния ви купол е безнадеждно ръждясал!

    Коментиран от #5

    20:41 26.04.2026

  • 5 Шопо

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "дядо поп":

    Железния купол се оказа железен гевгир.

    Коментиран от #9

    20:44 26.04.2026

  • 6 маке

    18 2 Отговор
    Тоя железен купол е ефективен колкото меките шапки, които носят на тиквите си

    Коментиран от #12

    20:45 26.04.2026

  • 7 Цеко Бомбардировача

    2 20 Отговор
    То и онОва узкоглазото разположи... Алкашки Купол...у Техеран , ама БиБи не разбрал че са Без аналогови...и...напълно занули АМУДЖИСТАН ))

    Коментиран от #14

    20:45 26.04.2026

  • 8 Хаха

    20 2 Отговор
    То затова ПЕРСИТЕ изтърбушиха всичко краварско там.

    20:47 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Железен, но

    17 2 Отговор
    пробит на няколко места...

    20:47 26.04.2026

  • 11 Тигре Тигре

    16 0 Отговор
    Абе кво ни го хвалите ,видяхме го и съдрания железен гевгир как работи ,въпреки ,че в Израел е забранено да снимат .Що си мислите че се информираме от фалшиви новинарски агенции 🤣🤣🤣

    20:49 26.04.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "маке":

    Дали??? Ами защо няма опашка за С400 и С500 като са свръхбезаналогови?

    Коментиран от #17, #24

    20:49 26.04.2026

  • 13 ХА ХА

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така е, Педикюр":

    Лапуркай бе кюстендилски лепилар ,кво ми пелтечиш, да не те телепортирам при вашите местни герои Васил и Жоро да си лафите..

    20:51 26.04.2026

  • 14 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цеко Бомбардировача":

    ЛапПай У Йотт бре хъесоссс кво ми запиняш !

    20:53 26.04.2026

  • 15 Коце Блицкрига

    1 7 Отговор
    Хомик Купола на вовка е по- добър! Пиле не може да префръкне у Матушката!
    Оная Пияната така каза

    Коментиран от #21

    20:53 26.04.2026

  • 16 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор
    "Хартиеният" купол!!! Ха-ха-ха!!! Гулееемата работа. Един Иран, Хамас и хутите показаха, че това нищо не защитава.

    20:54 26.04.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъ!!!":

    Напротив ,опашката е голяма. С-500 е единствената в света, която може да прихваща хиперзвукови ракети. То такива НАТО още няма, щото акъл нямат, колкото Северна Корея и Иран. С-400 не е за всеки. Едно време американците копираха старата С-300 и направиха Пейтриът. Затова руснаците внимавст на кого , какво дават.

    Коментиран от #23

    20:56 26.04.2026

  • 18 Цеко Бомбандировача

    8 0 Отговор
    Напукаха им. яко ярмолките на 4 футт..титте ,ще им държи влага на кашерните г.,.зове чак до Йом Кипур .

    20:56 26.04.2026

  • 19 Да,бе

    8 0 Отговор
    Не са казали от срам...За юдеи е непозната дума,но действа...

    20:56 26.04.2026

  • 20 Това е "върхът"

    10 0 Отговор
    На сащиянската и натовската ПВО система. И смятай, че САЩ, както и цялото Нато НЯМАТ никаква надеждна защита. Ако полетят ония, огромните кюнци, каквито имат Русия, Китай а вече и Северна Корея, може би и Иран вече? То натото е абсолютно беззащитно срещу тях. Ама се зъбят още? А такава мощ ще им покаже, къде спят раците, ако не престанат да се правят на "велики"!

    20:58 26.04.2026

  • 21 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Коце Блицкрига":

    Кой се интересува от про падналата ти май каа ,бре кюстендилски пееее деррр ?

    20:58 26.04.2026

  • 22 Матиа фон Зигмунд

    7 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !Песен обещана на избрания народ от Яхвее и очаквана с нетърпение цели 3000 години !

    21:00 26.04.2026

  • 23 Абе дадоха една

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    С-400 на турците, ама "експортна версия"! Много важни модули са запечатани в смола и други неща, така че, ако се опитваш да го отвориш и правиш "ревърс енжинеринг" нищо да не се разпознае... От друга страна Турция силно разклати Натото. Отделно Турция се готви за война с Израел и на сащ ще се наложи да воюва със страна от натото.

    21:02 26.04.2026

  • 24 Розов пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъ!!!":

    И откъде разбра, че няма опашка за С400 и С500, тва да не са нални тапи, та да ти ги докладват?

    21:21 26.04.2026

  • 25 кравария

    2 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    21:21 26.04.2026