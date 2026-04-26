„Железен купол“ е бил разположен в ОАЕ по време на ескалацията с Иран

Израелската система за противовъздушна отбрана „Железен купол“ е била изпратена в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да бъде използвана в началото на войната с Иран, предава News.bg.

Това разкри Axios, позовавайки се на американски и израелски официални лица.

Медията отбелязва, че този безпрецедентен факт не е бил оповестен публично по време на конфликта, като военното сътрудничество между ОАЕ и Израел е достигнало ново ниво.

Според израелски представители батарея „Железен купол“ и десетки оператори от израелската армия са били изпратени в ОАЕ, след като премиерът Бенямин Нетаняху е получил молба за помощ от страната.

Един източник твърди, че системата е успяла да прехване десетки ирански ракети.