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Рубио: САЩ няма да позволят на Иран да изнася петрол

Рубио: САЩ няма да позволят на Иран да изнася петрол

13 Юни, 2026 17:25 666 12

  • сащ-
  • иран-
  • марко рубио-
  • петрол-
  • износ

Американският държавен секретар заяви това на индийския външен министър

Рубио: САЩ няма да позволят на Иран да изнася петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на телефонен разговор с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар заяви, че американската страна няма да толерира „незаконен транспорт“ на ирански петрол и опити за нарушаване на военноморската блокада на Иран. Това съобщи Държавният департамент на САЩ.

"Двамата официални лица обсъдиха последните събития в Ормузкия проток. Министърът подчерта, че всички търговски кораби трябва незабавно да се подчинят на заповедите на американските сили, които се стремят да гарантират мира и сигурността в пролива", се казва в изявлението на външното министерство.

„Той специално отбеляза, че нарушенията на американската блокада и незаконното транспортиране на ирански петрол няма да бъдат толерирани“, се казва в документа.

През последните няколко дни три кораба с индийски граждани на борда бяха нападнати от ВМС на САЩ в Ормузкия проток. На 8 юни 24 индийски членове на екипажа на танкер, плаващ под флага на Палау, който беше подложен на ракетна атака край бреговете на Оман, бяха спасени. На 9 юни танкерът Settebello, също плаващ под флага на Палау, с 24 индийски моряци на борда беше атакуван от американските сили в Оманския залив. 21 членове на екипажа са спасени, 3-ма са убити. На 11 юни стана известно за нападение срещу плаващия под гвинейски флаг търговски кораб MT Jalveer. На борда е избухнал пожар. Всичките 20 индийски членове на екипажа бяха спасени.

Индийското външно министерство каза на американската страна, че атаките срещу търговски кораби са неприемливи. Шарже д'аферът на САЩ Джейсън Мийкс беше извикан в индийското външно министерство, където му беше отправен остър протест във връзка с продължаващите атаки на ВМС на САЩ срещу кораби, превозващи индийски моряци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Нали ще има мир?

    17:27 13.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Иска да каже ,тойърнеа да е само наш ,.демократично откраднат

    17:27 13.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор
    амуджите трябва да си намерят някоя по-умна амуджа , да им обясни , че САЩ няма да ги оставят на мира , докато не подпишат

    Коментиран от #11

    17:31 13.06.2026

  • 4 Бай онзи

    7 1 Отговор
    Даааааа,световния полицай се грижи за американския петрол,бликнал на грешната територия на Иран!!!!

    17:32 13.06.2026

  • 5 Лъжете всеки и всички

    9 1 Отговор
    Тогава защо Иран въобще да преговаря с вас?

    17:33 13.06.2026

  • 6 Гост

    6 1 Отговор
    Не ги слушай Хамериканците какво говорят защото след 10 минути ще кажат друго. Те напълно оправдават теорията на Джордж Оруел за войната: Материалните блага трябва да се унищожават чрез война защото обикновените хора трябва да се държат на ръба на мизерията и от там да бъдат лесно манипулирани и управлявани от ГОЛЕМИЯ БРАТ!

    17:34 13.06.2026

  • 7 Жан Бойко

    5 1 Отговор
    СаЩ , загубиха !

    17:36 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    1484 = 1488

    17:42 13.06.2026

  • 10 Ко стана, Щатите нали

    2 0 Отговор
    победиха окончателно Иран 50-60 пъти?

    Коментиран от #12

    17:43 13.06.2026

  • 11 Това както когато бягаха от

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Афганистан накачулени по колесниците на самолетите ли?

    17:44 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.