Рубио: САЩ няма да позволят на Иран да изнася петрол

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на телефонен разговор с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар заяви, че американската страна няма да толерира „незаконен транспорт“ на ирански петрол и опити за нарушаване на военноморската блокада на Иран. Това съобщи Държавният департамент на САЩ.

"Двамата официални лица обсъдиха последните събития в Ормузкия проток. Министърът подчерта, че всички търговски кораби трябва незабавно да се подчинят на заповедите на американските сили, които се стремят да гарантират мира и сигурността в пролива", се казва в изявлението на външното министерство.

„Той специално отбеляза, че нарушенията на американската блокада и незаконното транспортиране на ирански петрол няма да бъдат толерирани“, се казва в документа.

През последните няколко дни три кораба с индийски граждани на борда бяха нападнати от ВМС на САЩ в Ормузкия проток. На 8 юни 24 индийски членове на екипажа на танкер, плаващ под флага на Палау, който беше подложен на ракетна атака край бреговете на Оман, бяха спасени. На 9 юни танкерът Settebello, също плаващ под флага на Палау, с 24 индийски моряци на борда беше атакуван от американските сили в Оманския залив. 21 членове на екипажа са спасени, 3-ма са убити. На 11 юни стана известно за нападение срещу плаващия под гвинейски флаг търговски кораб MT Jalveer. На борда е избухнал пожар. Всичките 20 индийски членове на екипажа бяха спасени.

Индийското външно министерство каза на американската страна, че атаките срещу търговски кораби са неприемливи. Шарже д'аферът на САЩ Джейсън Мийкс беше извикан в индийското външно министерство, където му беше отправен остър протест във връзка с продължаващите атаки на ВМС на САЩ срещу кораби, превозващи индийски моряци.