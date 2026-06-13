Израел атакува 70 цели на Хизбула в Южен Ливан, групировката унищожила четири противникови танкове

Израелските отбранителни сили атакуваха 70 военни цели, принадлежащи на шиитското движение Хизбула в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на .военните.

„През последните 24 часа 70 терористични цели на Хизбула бяха ударени в Южен Ливан, включително ракетни установки на Хизбула и военни съоръжения“, се казва в изявлението.

Освен това, „терористи, идентифицирани в района, където действат наши войници, бяха елиминирани в Южен Ливан“, добави пресслужбата.

Самолети на израелските военновъздушни сили нанесоха удари по районите Джезин, Западна Бекаа и Набатия в Южен Ливан, които са бастиони на шиитската милиция Хизбула.

Това съобщи новинарският портал Lebanon 24.

Според новинарския портал, командването на израелската армия преди това е призовало жителите на 20 села, разположени там, с искане незабавно да се евакуират на северния бряг на река Захрани.

„Израелските сили са принудени да отговорят решително на нарушенията на прекратяването на огъня от страна на Хизбула, но не искаме да причиняваме вреда на цивилното население.“ – заяви говорителят на израелската армия Авихай Едри в изявление, публикувано на арабски в X.

Според Щаба за управление на извънредни ситуации на ливанското правителство, интензивните въздушни удари продължават в районите Ансар, Арамта, Кфар Тибнит, Хирбет Силм и Ел-Кусайба.

Има жертви сред жителите, чийто брой се установява. Съобщава се за един загинал в село Рейхан.

Ливанският премиер Наваф Салам призова Хизбула да сътрудничи с властите, за да спаси страната и да осигури изтеглянето на израелските войски от южните райони.

„Хизбула трябва да подкрепи мирните преговори, които водим с Израел във Вашингтон, и да постави интересите на Ливан на първо място, над тези на Иран“, подчерта политикът, цитиран от правителствената пресслужба.

Салам посочи, че би приветствал споразумение между САЩ и Иран, който спонсорира Хизбула, за прекратяване на военните действия в Южен Ливан. Той обаче заяви, че само правителството на Ливан е упълномощено да преговаря от името на Ливан.

„Що се отнася до Хизбула, тя трябва да се откаже от оръжията си и да се превърне в нормална политическа партия“, заяви премиерът.

„Не изискваме нищо повече от нея, освен да се съобрази с решението, взето от властите.“

Хизбула е използвала въоръжени дронове при атака срещу израелски войски в Южен Ливан, повреждайки четири израелски бронирани машини.

Това се посочва в изявление, публикувано преди обяд в Telegram канала на групата.

„Дронове-камикадзе „Абабил“, изстреляни от бойци на ислямската съпротива, удариха колона от окупационни сили в село Йохмур ал-Шкиф“, се казва в изявлението. „Те успешно улучиха два вражески танка „Меркава“.

Две други бронирани машини бяха унищожени близо до Мадждал Зун, където Хизбула твърди, че силите им са спрели настъплението на вражеските войски.

На 12 юни силите на съпротивата извършиха 15 въоръжени атаки срещу израелски патрули и военни бази в Ливан, използвайки управляеми ракети, минохвъргачки и дронове. В Рас ал-Накура беше обстрелян хотел, в който се помещаваше щабът на окупационните сили, а в Айтарун беше атакуван пункт за техническо снабдяване.

Други операции са извършени близо до селата Зутар ал-Шаркия, Теир Харфа, Шамаа, Ел-Кантара, Ел-Коузак и Ел-Едейса.