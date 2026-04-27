Абас Арагчи пристига в Москва за среща с Владимир Путин

Иранският посланик в Русия Казем Джалали потвърди, че външният министър на Ислямската република Абас Арагчи трябва да пристигне в Москва по-късно днес, предаде БНР.

Според Джалали в руската столица Арагчи ще обсъди ситуацията около мирните преговори и примирието в района на Близкия изток.

Кремъл потвърди, че руският президент Владимир Путин ще приеме днес Арагчи, за да обсъдят урегулирането на конфликта в Близкия изток, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Според иранския посланик в Москва Казем Джалали Иран и Русия представляват „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които се противопоставят на държавите, стремящи се „към свят, свободен от едностранност и западна доминация“, предаде АФП.

По-рано, като се позова на Джалали, иранската новинарска агенция ИСНА съобщи, че иранският външен министър иска да обсъди с „руските представители най-новото състояние на преговорите“ със САЩ.

Вчера въшният министър беше отново в Пакистан, след като американският президент отмени посещението на пратениците на Вашингтон Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър.



Преди това иранският първи дипломат посети за кратко и другия посредник в конфликта със Съединените щати - Оман, където разговаря с премиера и външния министър на страната. В Исламабад пък разговорите бяха с началника на генералния щаб Асим Мунир, вътрешния министър Мохсин Накви и иранския посланик.



В интервю за "Фокс нюз" американският президент Доналд Тръмп отново коментира провала на преговорите с Иран, като повтори, че е решил да откаже да изпрати екип в Пакистан, вместо представителите му да летят до там в продължение на 17 часа.



"Ако иранците искат да говорят, могат да дойдат при нас или да ни се обадят по телефона", заяви Тръмп.



Пожелали анонимност официални представители обаче заявиха, че въпреки всичко индиректните разговори между страните продължават.