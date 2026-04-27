Бездомен сърбин се удави в Канале гранде във Венеция

Бездомен сърбин се удави в Канале гранде във Венеция

27 Април, 2026 05:44, обновена 27 Април, 2026 04:48 743 4

Предполага се, че му е прилошало и се е свлякъл във водата

Бездомен сърбин се удави в Канале гранде във Венеция - 1
БТА

Мъж е паднал във водите на Канале гранде във Венеция и бил изваден малко след това мъртъв, предаде АНСА.

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход. Според възстановката на събитията той е седял на брега на Канале гранде в района на централната гара "Санта Лучия" и на моста на Калатрава. Внезапно се е свлякъл във водата.

На място са дошли полицаи и са спрели да извадят мъжа, но са констатирали само, че той е бил мъртъв. Предполага се, че му е станало лошо и затова е паднал във водата.


  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Бог да го прости! Такъв талант няма да се роди скоро! Поклон доземи! Благодарим ти за това, че сподели живота си с нас! Почивай в мир, легендо!

    05:06 27.04.2026

  • 2 Скоро

    2 0 Отговор
    И Шиши така!

    05:08 27.04.2026

  • 3 Хохольчик

    0 0 Отговор
    Великан!
    R.I.P.

    05:12 27.04.2026

  • 4 Маке

    0 1 Отговор
    Човекът с главно "Ч"! Да му е лека земьята!

    05:14 27.04.2026