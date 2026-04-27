Бездомен сърбин се удави в Канале гранде във Венеция

Мъж е паднал във водите на Канале гранде във Венеция и бил изваден малко след това мъртъв, предаде АНСА.
Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход. Според възстановката на събитията той е седял на брега на Канале гранде в района на централната гара "Санта Лучия" и на моста на Калатрава. Внезапно се е свлякъл във водата.
На място са дошли полицаи и са спрели да извадят мъжа, но са констатирали само, че той е бил мъртъв. Предполага се, че му е станало лошо и затова е паднал във водата.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
05:06 27.04.2026
2 Скоро
05:08 27.04.2026
3 Хохольчик
R.I.P.
05:12 27.04.2026
4 Маке
05:14 27.04.2026