Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Полицията в Белфаст за експлозията с кола бомба: Беше абсолютна идиотска лудост!

Полицията в Белфаст за експлозията с кола бомба: Беше абсолютна идиотска лудост!

27 Април, 2026 05:23, обновена 27 Април, 2026 04:38 947 4

  • белфаст-
  • кола-бомба-
  • инцидент-
  • полиция-
  • северна ирландия

Инцидентът стана пред полицейски участък край столицата на Северна Ирландия

Полицията в Белфаст за експлозията с кола бомба: Беше абсолютна идиотска лудост! - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Полицията в Северна Ирландия осъди атаката с кола бомба срещу полицейски участък в неделя като опит за подкопаване на споразумението от 1998 г., което донесе мир в региона, предаде Асошиейтед прес.

Бомбата, изработена от бутилка със сгъстен газ, е експлодирала, докато полицията е евакуирала близките жители в Дънмъри, в покрайнините на Белфаст вчера вечерта, заяви заместник-началникът на полицията Боби Сингълтън пред репортери.

„Това ясно показва, че това, което на този тип устройство може да е липсвало по отношение на изтънченост и мащаб, то е компенсирало с безразсъдната си непредсказуемост“, каза Сингълтън.

„Идиотско е подобно устройство да бъде използвано срещу полицията и в такава близост до обществеността. Беше абсолютна лудост“, подчерта той.

Случаят е станал около 22:30 ч. (местно време, бел. ред.), след като нападателите са спрели шофьор на доставка, поставили са импровизирана бомба в превозното му средство и са му заповядали да отиде до полицейското управление, обясни Сингълтън.

Брендън Мълан, председател на Полицейския съвет на Северна Ирландия, заяви, че устройството „е изпратено, за да убие служители и да причини максимална вреда при атака, в сърцето на жилищен район“.

„Хората се произнесоха, когато с огромно мнозинство подкрепиха Споразумението от Разпети петък“, каза Мълан.

„Подобни актове на насилие нямат място в общество, ангажирано с мира. Ние сме единни в осъждането на отговорните за този терор и в изразяването на подкрепа за работата на служителите и персонала на Полицейската служба на Северна Ирландия“, посочи той.

Това беше вторият подобен инцидент в полицейско управление през последните седмици.

На 30 март полицията осуети нападение срещу полицейско управление в Лърган, на около 32 километра югозападно от Дънмъри. Двама маскирани мъже спряха шофьор на доставки, поставиха взривно устройство в багажника на превозното му средство и го принудиха под дулото на пистолет да занесе устройството в полицейското управление, информират властите. Полицията извърши контролирана експлозия, след като около 100 къщи бяха евакуирани.

Атаката в Лъргън вероятно е била извършена от дисидентски републикански групи в „жалък опит да провокират страх“, съобщи полицията.

Споразумението от Разпети петък от 1998 година до голяма степен сложи край на десетилетия насилие, включващо републикански групи, противопоставящи се на британското управление, и други, които искаха да запазят връзките на региона с Обединеното кралство. Дисидентски групи, които се противопоставят на мирния процес, все още извършват спорадични атаки.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг гражданин

    7 1 Отговор
    Знаете си урока: "това е работа на Русия и Путин" !

    04:52 27.04.2026

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Не всички врагове на Великобритания искат мир в региона. Време е да се върнем към старите инструменти на геополитиката.

    04:57 27.04.2026

  • 3 Трол

    4 1 Отговор
    Путин е виновен! Или Русия! Или и двете!!!

    05:03 27.04.2026

  • 4 Дудов

    2 0 Отговор
    Светът се променя и британците ще трябва да платят цената за подклажсане на омрада извън страната си.Както се казва-който нож вади от нож умира

    05:29 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания