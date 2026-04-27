Полицията в Белфаст за експлозията с кола бомба: Беше абсолютна идиотска лудост!

Полицията в Северна Ирландия осъди атаката с кола бомба срещу полицейски участък в неделя като опит за подкопаване на споразумението от 1998 г., което донесе мир в региона, предаде Асошиейтед прес.

Бомбата, изработена от бутилка със сгъстен газ, е експлодирала, докато полицията е евакуирала близките жители в Дънмъри, в покрайнините на Белфаст вчера вечерта, заяви заместник-началникът на полицията Боби Сингълтън пред репортери.

„Това ясно показва, че това, което на този тип устройство може да е липсвало по отношение на изтънченост и мащаб, то е компенсирало с безразсъдната си непредсказуемост“, каза Сингълтън.

„Идиотско е подобно устройство да бъде използвано срещу полицията и в такава близост до обществеността. Беше абсолютна лудост“, подчерта той.

Случаят е станал около 22:30 ч. (местно време, бел. ред.), след като нападателите са спрели шофьор на доставка, поставили са импровизирана бомба в превозното му средство и са му заповядали да отиде до полицейското управление, обясни Сингълтън.

Брендън Мълан, председател на Полицейския съвет на Северна Ирландия, заяви, че устройството „е изпратено, за да убие служители и да причини максимална вреда при атака, в сърцето на жилищен район“.

„Хората се произнесоха, когато с огромно мнозинство подкрепиха Споразумението от Разпети петък“, каза Мълан.

„Подобни актове на насилие нямат място в общество, ангажирано с мира. Ние сме единни в осъждането на отговорните за този терор и в изразяването на подкрепа за работата на служителите и персонала на Полицейската служба на Северна Ирландия“, посочи той.

Това беше вторият подобен инцидент в полицейско управление през последните седмици.

На 30 март полицията осуети нападение срещу полицейско управление в Лърган, на около 32 километра югозападно от Дънмъри. Двама маскирани мъже спряха шофьор на доставки, поставиха взривно устройство в багажника на превозното му средство и го принудиха под дулото на пистолет да занесе устройството в полицейското управление, информират властите. Полицията извърши контролирана експлозия, след като около 100 къщи бяха евакуирани.

Атаката в Лъргън вероятно е била извършена от дисидентски републикански групи в „жалък опит да провокират страх“, съобщи полицията.

Споразумението от Разпети петък от 1998 година до голяма степен сложи край на десетилетия насилие, включващо републикански групи, противопоставящи се на британското управление, и други, които искаха да запазят връзките на региона с Обединеното кралство. Дисидентски групи, които се противопоставят на мирния процес, все още извършват спорадични атаки.