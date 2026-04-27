Тръмп към журналист след обвиненията на стрелеца: Не съм изнасилвач и педофил, как не ви е срам да четете това!

Американският президент Доналд Тръмп категорично отрече твърденията, съдържащи се в „манифеста“ на мъжа, извършил стрелбата на приема.

Той заяви в интервю за CBS News, че арестуваният коул Томас Алън „е бил радикализиран и изглежда е болен човек“.

„Не съм изнасилвач, никога не съм изнасилвал никого“, каза американският президент, коментирайки твърденията на мъжа, който го обвини в педофилия и сексуално посегателство. „Не съм педофил“, продължи американският президент, обвинявайки своите демократични политически опоненти във връзки с финансиста Джефри Епстийн, осъден педофил.

Обръщайки се към интервюиращата, американският лидер изрази недоволство от това, че тя „чете глупости, написани от болен човек“. „Трябва да се срамувате от себе си, че четете това, защото нищо от това не се отнася за мен“, каза той.

Самият Тръмп описва Алън като „радикализиран“ и човек със „силно антихристиянски възгледи“, въпреки че профилите на заподозрения в социалните мрежи го свързват с християнски организации по време на следването му.

„Момчетата от службите за сигурност свършиха много добра работа, свършиха наистина добра работа. Нападателят беше хванат доста лесно“, каза още държавният глава

Американският лидер също така призна, че е забавил охраната по време на евакуацията, за да оцени лично ситуацията. „Бях заобиколен от прекрасни хора и вероятно ги забавих малко. Казах си: „Чакай малко, да видя, чакай малко“, каза той.

Тръмп призна, че не знае дали е бил мишена на стрелеца.

„Не знам“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос на водещия.

По-рано изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заяви пред NBC News, че въз основа на предварителните резултати от разследването, целите на стрелеца са били служители на американската администрация.