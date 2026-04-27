Тръмп към журналист след обвиненията на стрелеца: Не съм изнасилвач и педофил, как не ви е срам да четете това!

27 Април, 2026 05:21, обновена 27 Април, 2026 05:28 1 108 10

Нищо от това не се отнася за мен, каза американският президент

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп категорично отрече твърденията, съдържащи се в „манифеста“ на мъжа, извършил стрелбата на приема.

Той заяви в интервю за CBS News, че арестуваният коул Томас Алън „е бил радикализиран и изглежда е болен човек“.

„Не съм изнасилвач, никога не съм изнасилвал никого“, каза американският президент, коментирайки твърденията на мъжа, който го обвини в педофилия и сексуално посегателство. „Не съм педофил“, продължи американският президент, обвинявайки своите демократични политически опоненти във връзки с финансиста Джефри Епстийн, осъден педофил.

Обръщайки се към интервюиращата, американският лидер изрази недоволство от това, че тя „чете глупости, написани от болен човек“. „Трябва да се срамувате от себе си, че четете това, защото нищо от това не се отнася за мен“, каза той.

Самият Тръмп описва Алън като „радикализиран“ и човек със „силно антихристиянски възгледи“, въпреки че профилите на заподозрения в социалните мрежи го свързват с християнски организации по време на следването му.

„Момчетата от службите за сигурност свършиха много добра работа, свършиха наистина добра работа. Нападателят беше хванат доста лесно“, каза още държавният глава

Американският лидер също така призна, че е забавил охраната по време на евакуацията, за да оцени лично ситуацията. „Бях заобиколен от прекрасни хора и вероятно ги забавих малко. Казах си: „Чакай малко, да видя, чакай малко“, каза той.

Тръмп призна, че не знае дали е бил мишена на стрелеца.

„Не знам“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос на водещия.

По-рано изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заяви пред NBC News, че въз основа на предварителните резултати от разследването, целите на стрелеца са били служители на американската администрация.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хирург

    11 2 Отговор
    За деменция все още няма открито лечение. Само отлагащи неизбежното терапии и медикаменти. Между другото, същото се отнася и за параноята.

    05:38 27.04.2026

  • 2 Жител на Евротериторията “България”

    16 1 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист, слуга на ционистите.

    05:39 27.04.2026

  • 3 Ааа, аха, не си, не си

    17 1 Отговор
    Ти и убиец на деца не си дядка, ама ние виждаме друго е Иран. Но както казва поговорката, един път стомна за вода, втори път и на третия път стомната ще се счупи. Това е в Щатите пряка демокрация.

    Коментиран от #4

    05:40 27.04.2026

  • 4 Демокрацията е само за избирателите

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ааа, аха, не си, не си":

    За тия, които имат нефт или нещо ценно няма демокрация.
    Американците това не гаразбират.
    Започват да го разбират само когато чувалите с трупове започват да пристигат или сметката стане много голяма.

    05:45 27.04.2026

  • 5 Опааа

    10 1 Отговор
    Няма да лъжеш дедо тръмпе, ти вече изнасили ЕС, НАТО и Венецуела, пробва и с Иран ама там не ти се получи. Айде стягай куфарите, време е за пенсия че на всички им омръзна от теб!

    05:51 27.04.2026

  • 6 Дзак

    4 2 Отговор
    "Не си го причинявай"!

    05:53 27.04.2026

  • 7 Питам

    9 0 Отговор
    Някой престъпник или политик да се е признал за виновен?

    05:54 27.04.2026

  • 8 Дзак

    0 1 Отговор
    "Ще ти отнема честта"!

    05:54 27.04.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    "Няма да оставя да докоснеш свестен мъж до края на живота ти"!

    05:55 27.04.2026

  • 10 Дончо

    0 0 Отговор
    Аз съм само голям почитател на Епстийн.

    06:52 27.04.2026