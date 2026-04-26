Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Драмата край Поморие е неописуема! Предсмъртното писмо на изгорялата Назифе разплака дори разследващите

26 Април, 2026 16:33 5 043 52

  • назифе-
  • къмпинг европа-
  • поморие-
  • изгорена-
  • пожар

В последните си думи тя се обръща към най-голямата си любов - сина й, и моли близките си да се погрижат за него и да му кажат, че "мама го обича много"

Снимка: Флагман
Драмата на къмпинг Европа край Поморие, при която 29-годишната Назифе от село Гълъбец издъхна по ужасяващ начин, е много голяма, способна да разплаче и най-коравите сърца. Това коментираха пред Флагман.бг източници, близки до разследването.

Тази нощ, малко след 3 ч., младата жена изгоря жива в колата си Голф 4. Отишлите на място полицаи и пожарникари намериха тялото ѝ – на шофьорската седалка, съвсем сама. А днес малко след 9 ч. започна огледът в светлата част на денонощието, видя репортер на Флагман.бг.

Първоначално се смяташе, че се касае за нелеп инцидент или престъпление. Мястото е предпочитано за усамотени срещи между влюбени двойки. Подозираше се, че Назифе е била там с някой, който е успял да се измъкне от горящата и избягал. Не беше изключена и версията за самоубийство. А няколко часа по-късно тя категорично е потвърдена. Назифе решила да сложи край на живота си по брутален начин, измъчвайки се в пламъците.

„Установено е, че се касае за самоубийство и няма никакво съмнение в това. Тя е оставила предсмъртно писмо, след което се е качила в колата си и отишла край Поморие, за да я запали“, коментира пред Флагман.бг полицай, който е запознат с разследването.

29-годишната жена, родом от Белодол, по документи е омъжена, има 5-годишен син. Преди близо година напуснала мъжа си и в момента двамата били пред развод. А отскоро е имала и друг приятел от село Бата. Тя се преместила да живее в Слънчев бряг, където работела като касиерка в хипермаркет.

Предсмъртното писмо е намерено именно в жилището в курорта. Оставила го е там и тръгнала с ясното съзнание, че повече никога няма да се върне. Минала е през бензиностанция, купила е две туби бензин, отишла до к-г „Европа“, заляла целия автомобил отвън и отвътре. Спокойно се качила и след секунди драснала клечката.

"Беше много усмихнато и лъчезарно момиче, но през последните месеци преминаваше през тежък личен период", коментират нейни познати.

„Умряла е в адски мъки, за нас това е немислимо, какво я е подтикнало да си го причини това, най-вече – защо по този ужасяващ начин“, недоумяват разследващи.

Сигнал до тел. 112 са подали шофьори, които са минавали по пътя и са забелязали пламъците. На място веднага са пристигнали пожарна и полицаи, но за Назифе вече било късно.

Флагман.бг успя да разбере и съдържанието на предсмъртното писмо. В него Назифе споменава най-голямата си любов – сина си, който след месец ще навърши 5 години. Младата майка го е обожавала, именно затова близките ѝ не могат да повярват, че го е оставила самичък.

В краткото писмо, написано на турски език, Назифе разкрива, че ще сложи край на живота си, защото не издържа на напрежението на живота. Тя моли близките си да се погрижат за малкия и да му предадат „че го обича“.

„В него тя нито за секунда не споменава бившия или настоящия си. Очевидно с някой е имала проблеми и взима фаталното решение. В бележката обаче пише само за сина си. Няколко смислени, разтърсващи реда за любовта ѝ към него и че го обича безусловно. Прочитайки тези редове дори и очите на разследващите се насълзиха“, разкрива още наш източник.


Поморие / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разплака дори разследващите

    42 40 Отговор
    баш като в турско идийските сапунки

    Коментиран от #21

    16:35 26.04.2026

  • 2 Ганчев

    56 3 Отговор
    Депресията е нещо страшно.

    16:36 26.04.2026

  • 3 също и шавливи булки дето не кихат хотел

    25 20 Отговор
    Мястото е предпочитано за усамотени срещи между влюбени двойки

    16:37 26.04.2026

  • 4 евала

    42 23 Отговор
    Запълнихте днескалните новини и нито ред че са ни вкарали в еврото с измама

    Коментиран от #12, #15, #48

    16:39 26.04.2026

  • 5 Калин

    19 32 Отговор
    Турски сериал!
    Там е така, два реда кръв и три реда сълзи и сополи.

    16:41 26.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    34 7 Отговор
    Да си остави така детето не ми се вярва.

    Коментиран от #23

    16:41 26.04.2026

  • 7 родител

    42 2 Отговор
    И защо никой от роднини и приятели не е забелязал ,че нещо не е наред с тази красива жена за да и помогне .

    16:43 26.04.2026

  • 8 Кой

    26 7 Отговор
    пък направи експертиза на писмото , при положение , че трагедията е станала призори ? Не знам на какъв турски е написано писмото - на латиница , на български и на турски , предаван устно от стотици години ?

    16:46 26.04.2026

  • 9 Отец Гагарин

    17 6 Отговор
    Горката млада и хубава жена, горкото дете ............каква е тази изпепеляваща любов

    16:47 26.04.2026

  • 10 Гдбоб

    14 17 Отговор
    Назифягата оцапала кочана преди развода. Прокурорс чете турски писма и плаче от мъка.

    Коментиран от #24

    16:47 26.04.2026

  • 11 Тома

    26 7 Отговор
    А разследващите разбраха ли кой и е писал писмото

    16:47 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Некъв турски шербетен сериал

    13 22 Отговор
    от Шекер маaла

    Коментиран от #16

    16:48 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 лама Кифла

    7 15 Отговор

    До коментар #4 от "евала":

    какво евро те пати бре

    16:51 26.04.2026

  • 16 Ъъъъ

    33 8 Отговор

    До коментар #13 от "Некъв турски шербетен сериал":

    Имайте уважение бе, бъдете малко поне хора! Срамота от такива коментари! Бог да прости.

    Коментиран от #40

    16:53 26.04.2026

  • 17 осраински

    13 19 Отговор
    ТАЯ български не знае но е гласувала за бъдещето на българите

    Коментиран от #22

    16:55 26.04.2026

  • 18 Да, да

    12 11 Отговор
    Как го разбрахте, като не знаете турски? Добре, че не е на китайски! Въй-въй!

    16:55 26.04.2026

  • 19 Я виж ти

    19 16 Отговор
    Нашите разследващи и прокурори четат писма на турски!? Браво бе!
    А тая някоя си незифе български гражданин ли е изобщо!? Явно не е. Ако искаше българите да и съчувстват трябваше да остави писмо на български.

    Коментиран от #25

    16:55 26.04.2026

  • 20 Сталин

    15 7 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    16:55 26.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъъъъ

    11 18 Отговор

    До коментар #17 от "осраински":

    Само да напиша, че добре сте научили от руските нацисти, да бъдете нацисти.

    Коментиран от #34, #43

    16:58 26.04.2026

  • 23 Що бе

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И ти си заряза заведението за да си все ПЪРВИ,денонощно 24/7 в коментарите...НОН СТОП...

    16:59 26.04.2026

  • 24 И КАКВО ОТ ТУЙ

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гдбоб":

    Че зацапала кочана. Дълго време не е със съпруга си. Пред развод е. И е нормално да ., млада е. СЪВЕСТНО И ДОБРО МОМИЧЕ Е ТЯ. БОГ ДА И ПРОСТИ. РЯДКО СА ВЕЧЕ ТАКИВА ХОРА СЪС МОРАЛ. ОСОБЕННО УПРАВЛЕНЦИ НА ВСЯКО НИВО.

    17:00 26.04.2026

  • 25 Шопо

    7 13 Отговор

    До коментар #19 от "Я виж ти":

    Она не знаа български бе

    17:02 26.04.2026

  • 26 Трагедия

    19 2 Отговор
    Как можете така грозно да коментирате жестоката смърт на това красиво момиче? Душата няма род и порода!

    Коментиран от #44

    17:03 26.04.2026

  • 27 Баба Гошка

    16 13 Отговор
    Ний не мойм да го прочетем, затуй и не се насълзяваме от подобни новини за от качаллки. Господ й е дал красота, младост, дете, голф4, работа на морето, физическо здраве. А тя се из плююла на всичко това, из перркала и си организирала барбекю? Деффектна у главатта. Когато си обичаш детето, не го оставяш само на почти 5 години изоставено. Парр цалл смотанячка

    17:05 26.04.2026

  • 28 Любо

    14 16 Отговор
    Не ни занимавайте с турските извращения.
    Турчин развод не дава, всички го знаем. Жената там е робиня до гроб!
    Тия не са българи и си пишат и предсмъртните писма даже на турски. Да викат турските служби тогава да разследват и да не ни занимават с глупостите им.

    Коментиран от #39, #42, #51

    17:05 26.04.2026

  • 29 Астролог

    14 1 Отговор
    Много сбърка Нафизе,защото "най-ценното" тъй лесно "си отне" !Ако детето си истински обичаш,то с туба бензин към брега не тичаш !

    17:09 26.04.2026

  • 30 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 2 Отговор
    Не стана ясно, детето го е оставила само в квартирата ли? Това самоубийство е демонстративно мъчително. Искала е да каже на някой, че е заради него, - ето, направих го заради теб! Но ще страда детето й!

    17:10 26.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вай вай

    13 2 Отговор
    Много си обичам невръстното дете , но ще се запаля, ей тъй, за да им е гадно на всички и защото съм много отговорна майка!
    Аллах на това ли ги учи тия???

    Коментиран от #36

    17:12 26.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 осраински

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъ":

    НА кой си кръстен БЕ ШШШШууууу ,,,,миго

    17:13 26.04.2026

  • 35 ИВАН

    11 2 Отговор
    Тоя обичала, оня обичала, детето си най много обичала и затова се махнала от тоя живот ...нещо не ми се вярва, безотговорна и разглезена работа, или убийство.

    17:14 26.04.2026

  • 36 Къв аллах

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Вай вай":

    Тая по душа не е нито мюсюлманка нито туркиня...всичко е подчинено на какво ще кажат хората

    17:14 26.04.2026

  • 37 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    От мен само едно - нека почива в мир тази майка!
    Кураж на роднините и дано детенцето израсне живо и здраво под техните всеотдайни грижи след тази трагедия !

    17:18 26.04.2026

  • 38 Гост666

    4 5 Отговор
    Слаба психика .

    17:18 26.04.2026

  • 39 681

    11 2 Отговор

    До коментар #28 от "Любо":

    Любо, много злоба те гони тебе.Депресията не избира националност,това е коварна болест с много тежки последствия.Виждам имаш симптоми и ти,пий си лекарствата...

    17:18 26.04.2026

  • 40 Вай,

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ъъъъ":

    аллааааах!

    17:24 26.04.2026

  • 41 ТИГО

    8 3 Отговор
    Абе коментаторите, ВИЕ повечето на каква дрога сте ??Идиоти ли сте 70 % мaлoyMиe?? Какви хора сте бе как си гледате деца !Сбърканяци

    Коментиран от #45, #46

    17:25 26.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да ти се изцвъркам

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъ":

    В човката воняща!

    17:29 26.04.2026

  • 44 Къва трагедия да е

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Трагедия":

    Неква луда са поляла с бензин и ние да се порежем ли че и на нас да ни боли🤣🤣🤣

    17:30 26.04.2026

  • 45 На никва дрога не сме

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "ТИГО":

    Това е нормалното и спокойно състояние

    17:31 26.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Глеб Жиглов

    5 2 Отговор
    Коментиращите тук са гадна сган.

    17:36 26.04.2026

  • 48 а такаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "евала":

    нена евото, искамеси реферереререндома и нена умразата срещу росия

    17:38 26.04.2026

  • 49 Спецназ

    5 1 Отговор
    ТОВА ПИСМО е писано под дулото на пистолет!

    Няма как жена млада и здрава и с любовник и малко дете да

    се изгори така! Просто такива това не го правят, ИЗГОРИЛИ СА ЖЕНАТА!

    За нашата "Прокуратура"- такава версия естествено е недопустима, защото иначе трябва събиране на доказателства и така и живота става по-сложен- иначе

    ДА САМОУБИЕШ КАЛУШЕВ И ТАЯ ЖЕНА е ЖИКТАК!

    НЕМА повервате колко е лесно и Съда само това чека!

    БОКЛУЦИ!!

    17:40 26.04.2026

  • 50 Чичо Тони

    2 1 Отговор
    И аз си мислех,че депресиите са бошлаф,докато не ми се случи и на мен.Наистина не ти се живее,страшно е! Жалко за момичето! Бог да прости!

    17:40 26.04.2026

  • 51 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Любо":

    К Р Е Т Е Н
    Ти и с жена едва ли си бил.

    17:41 26.04.2026

  • 52 Нгтфцх

    0 0 Отговор
    Ма тва, нейния почерк ли е, в писмото?

    17:56 26.04.2026