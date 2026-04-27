Тръмп: Пълните иранските петролопроводи могат да се взривят сами след три дни

Иранските петролопроводи могат да експлодират след около три дни, ако американската военноморска блокада на Ислямската република продължи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Американският лидер подчерта, че големи обеми петрол преминават през иранските тръбопроводи. „И ако по някаква причина тази линия бъде затворена поради невъзможността да бъде заредена в складови помещения или на кораби, което се случва с тях, тъй като нямат кораби поради блокадата, тогава тази линия ще се взриви отвътре“, каза той в интервю за Fox News.

Тръмп отбеляза, че Иран „има около три дни, преди това да се случи“.

Според американския президент, ако това се случи, Иран може да загуби половината от капацитета си за производство на петрол.

Тръмп отново призна, че Китай може да помогне на Иран, но заяви, че Пекин може да направи „много повече“.

„Мисля, че те могат да помогнат, но не мисля, че могат да направят много. Мога да ви кажа, че биха могли да помогнат много повече. Не съм прекалено разочарован. Мисля, че Китай би могъл да направи много по-лошо“, каза той.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун по-рано отхвърли намеците на Тръмп за военна помощ за Иран. Той подчерта, че „нормалната международна търговия и икономическо сътрудничество не трябва да бъдат обект на намеса или възпрепятстване“.

„Работата е там, че трябва да премахнем това, което аз наричам ядрен прах, нали разбирате? Но трябва да премахнем този ядрен прах. Ще го направим и това е част от преговорите ни с Иран. Не искаме те да имат нищо от него“, каза той.

Както отбеляза президентът на САЩ, под ядрен прах той има предвид ядрено гориво и други материали, за които твърди, че са били почти напълно унищожени по време на удари по ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г.

В нощта на 13 юни 2025 г. Израел започна военна операция срещу Иран. Републиката отвърна на удара. САЩ влязоха в конфликта на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения в Исфахан, Натанз и Фордоу. На следващия ден Иран атакува военновъздушната база Ал Удейд в Катар. След това Белият дом обяви, че Израел и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 24 юни.