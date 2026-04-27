Тръмп: Пълните иранските петролопроводи могат да се взривят сами след три дни

Тръмп: Пълните иранските петролопроводи могат да се взривят сами след три дни

27 Април, 2026 05:30, обновена 27 Април, 2026 05:41 1 130 4

Това ще стане поради невъзможността да се изпразнят в складове или към кораби, отбеляза американският президент

Тръмп: Пълните иранските петролопроводи могат да се взривят сами след три дни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските петролопроводи могат да експлодират след около три дни, ако американската военноморска блокада на Ислямската република продължи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Американският лидер подчерта, че големи обеми петрол преминават през иранските тръбопроводи. „И ако по някаква причина тази линия бъде затворена поради невъзможността да бъде заредена в складови помещения или на кораби, което се случва с тях, тъй като нямат кораби поради блокадата, тогава тази линия ще се взриви отвътре“, каза той в интервю за Fox News.

Тръмп отбеляза, че Иран „има около три дни, преди това да се случи“.

Според американския президент, ако това се случи, Иран може да загуби половината от капацитета си за производство на петрол.

Тръмп отново призна, че Китай може да помогне на Иран, но заяви, че Пекин може да направи „много повече“.

„Мисля, че те могат да помогнат, но не мисля, че могат да направят много. Мога да ви кажа, че биха могли да помогнат много повече. Не съм прекалено разочарован. Мисля, че Китай би могъл да направи много по-лошо“, каза той.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун по-рано отхвърли намеците на Тръмп за военна помощ за Иран. Той подчерта, че „нормалната международна търговия и икономическо сътрудничество не трябва да бъдат обект на намеса или възпрепятстване“.

„Работата е там, че трябва да премахнем това, което аз наричам ядрен прах, нали разбирате? Но трябва да премахнем този ядрен прах. Ще го направим и това е част от преговорите ни с Иран. Не искаме те да имат нищо от него“, каза той.

Както отбеляза президентът на САЩ, под ядрен прах той има предвид ядрено гориво и други материали, за които твърди, че са били почти напълно унищожени по време на удари по ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г.

В нощта на 13 юни 2025 г. Израел започна военна операция срещу Иран. Републиката отвърна на удара. САЩ влязоха в конфликта на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения в Исфахан, Натанз и Фордоу. На следващия ден Иран атакува военновъздушната база Ал Удейд в Катар. След това Белият дом обяви, че Израел и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 24 юни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    16 1 Отговор
    Тръмпанара говори все по-несвързано, много заприлича на наш Боко. Иначе иранците ще се оправят с пълните си тръби, а на китайците изобщо не им пука за неговото бръщолевене.

    05:45 27.04.2026

  • 2 Жител на Евротериторията “България”

    10 0 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист, слуга на ционистите.

    Коментиран от #4

    05:57 27.04.2026

  • 3 Оная деменция

    6 0 Отговор
    Взриви руските газопроводи. Тая ще унищожи иранските нефтопроводи. И на края милиарди хора ще пътуват с велосипеди... Евала бе умници!!! Разрушавате света, в който живеем.

    06:00 27.04.2026

  • 4 Абе тези

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жител на Евротериторията “България”":

    Упорито създават "света на Шваб"! "2030-та г няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш най-щастливият на планетата...!" И за какво ти е кола, за половин милион евра, ако нямаш за нея бензин и ти стои в гаража, да си я гледаш само? Това и "отгоре" цифровите евра, милионите камери навсякъде, храна само от техния Лидъл и при "непримерно поведение" в Лидъла не ти дават храна? "Изключително са ти цифровия номер от цялата им система и теб те няма никъде в системата им...."?
    И кво остава??? Само да ги слушкаш и им се подчиняваш с удоволствие? Че ако роптаеш, може днеска и Лидъла да не ти даде месо, а само салата?

    06:07 27.04.2026