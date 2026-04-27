Войските на Мали и руските наемници се изтеглиха от град в северната част на страната

Силите на Мали и руски наемници се изтеглиха от северния град Кидал след серия координирани атаки в страната, извършени от бунтовнически и джихадистки сили, съобщиха днес бунтовниците в Мали, цитирани от Асошиейтед прес.

Говорител на водената от туарегите сепаратистка групировка Фронт за освобождение на Азауад (ФОА) заяви, че силите на Руския африкански корпус и малийските военни са се изтеглили от града, след като е постигнато споразумение за мирното им изтегляне.

“Кидал е обявен за свободен”, каза говорителят на ФОА Мохамед Рамадан.

Сепаратистите вчера се присъединиха към джихадистки бунтовници в извършването на една от най-големите координирани атаки срещу армията на Мали в столицата и няколко други града, при които беше убит министърът на отбраната, а най-малко 16 души бяха ранени.

Сепаратистите от години се борят за създаване на независима държава в Северно Мали.

Кидал отдавна бе укрепление на бунтовниците, преди да бъде превзет от малийските правителствени сили и руските наемници през 2023 г. Залавянето му отбеляза важна символична победа за хунатата и руските ѝ съюзници.

Вчерашните атаки бяха първия път, когато сепаратистите работиха заедно със свързаната с Ал Каида групировка “Група за подкрепа на исляма и мюсюлманите” (JNIM), която пое отговорност и за вчерашните атаки срещу международното летище в Бамако и четири други града, включително Кидал, в Централно и Северно Мали.

Говорителят на правителството на Мали ген. Иса Усман Кулибали заяви по обществената телевизия късно снощи, че 16 души са били ранени, включително граждани и военен персонал, а няколко бунтовници са били убити, без да уточни броя им.