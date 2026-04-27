Израелската армия уби 14 души в южната част на Ливан

14 души са били убити в южната част на Ливан вчера при израелски въздушни атаки въпреки примирието между страните. Други 37 са били ранени, съобщи ливанското здравно министерство.

От армията заявиха, че нанасят артилерийски и въздушни удари по цели на "Хизбула" в тази част на страната, като мишени са ракетни установки и складове на групировката заради засилване на бойните действия. Според ливански медии обаче военните са бомбардирали и няколко села в района.

От групировката пък заявиха по-рано, че действията ѝ са "легитимен отговор" на нарушаването на примирието от израелците.

Двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неспазване на прекратяването на огъня, обявено преди 10 дни.