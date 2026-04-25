Тест и БГ ЦЕНИ на новия Nissan Micra

Nissan премина през няколко предизвикателни години и макар компанията да изпита сериозни затруднения, сега японците ни увериха, че продължават със свежи сили и офанзива от няколко нови модела. Един от тези модели е новото поколение на Nissan Micra, който следва модерната "ретро тенденция" и отдава почит към най-разпознаваемото поколение на модела, а именно – K12. Сферичната естетика е пресъздадена максимално много в новия модел, като от компанията споделят, че макар новата Micra да използва платформа на Renault и да споделя много с него, все пак дизайнът е дело на лондонското дизайнерско студио на компанията.

Екстериор

Предницата е напълно изчистена, като липсата на традиционна решетка е компенсирана от характерните кръгли LED фарове, които сякаш „намигат“ на собственика при отключване. Именно тези светлини са ясна препратка към поколението К12, което остава и като най-разпознаваемата Micra на пазара, както и тази с най-много продадени бройки за една година.

Погледната отстрани, впечатление веднага правя късите си надвеси и големите калници, в които стандартно са разположени големи 18-цолови джанти. Една от най-интересните дизайнерски черти е „вдлъбнатината“ по протежение на страничната линия, която дизайнерите хитро наричат „Gelato Scoop”. Допълнителни пластмасови елементи по арките на калниците и вратите подхранват мускулестата стойка на модела, като го правят една идея по привлекателен за модерното „облъчено“ със SUV-та общество.

Новата Micra запазва компактните размери на своите предшественици, като дължината ѝ е под 4 метра с леко удължено междуосие от 2,54 метра. Подобно на повечето съвременни хечбеци, тя се предлага изключително в конфигурация с пет места, като багажникът предлага практично пространство от 326 литра за градски приключения.

В задната част продължава изчистеният дизайн, отново с кръгли светлини, които са свързани от черна лента с логото на Nissan и дискретен надпис Micra в долната част на багажника. Подобно на предната броня, тук също откриваме черен декоративен елемент в долната част, който се допълва от възможност за двуцветно изпълнение с черен таван.

Интериор

Интериорът на новата Micra споделя голяма част от архитектурата на Renault 5, но я пречупва през призмата на японската ергономия и малко по-изчистен технологичен подход. Една от най-добрите новини за традиционалистите е, че Nissan са запазили физическите превключватели за управление на климатичната инсталация, разположени в отделен ред под централния 10.1-инчов сензорен екран. Това позволява бърза настройка на температурата и обдухването, без да се налага водачът да се губи в дигиталните менюта на Google-базираната система по време на движение.

По отношение на кормилната уредба, пространството около волана наистина изглежда натоварено, тъй като отдясно са струпани селекторът за задвижване, лостът за чистачките и модулът за управление на аудиосистемата. Подобно на своя френски събрат, Micra залага на селектор тип „лостче“ на кормилната колона, което изисква известен период на адаптация, но пък освобождава значително пространство в централната конзола. Там инженерите са разположили гумирана зона за безжично зареждане на смартфони, украсена с дискретен графичен елемент на планината Фуджи, както и дълбоки ниши за съхранение на предмети и поставки за чаши.

Позицията на водача в Micra е проектирана да бъде максимално универсална, като седалките предлагат солидна странична опора и достатъчно възможности за регулиране (ръчно), включително и на волана в дълбочина и височина. Тъй като колата е изградена върху специализирана електрическа платформа, подът в купето е напълно равен, което подобрява усещането за простор. Макар че мястото за краката на втория ред седалки е ограничено за много високи пасажери, то е напълно функционално за градски преходи. Както и при Renault 5, отзад не откриваме отделни вентилационни отвори, но салонът е оптимизиран за двама възрастни или три деца, като средното място е по-скоро номинално.

Багажното отделение запазва конкурентните за класа 326 литра, което е сериозно постижение за автомобил с дължина под четири метра. Функционалността е подсилена от наличието на специално отделение под пода за съхранение на зарядните кабели, което позволява основният обем да остане чист за покупки или багаж. Задните седалки се сгъват в съотношение 60:40, като в този случай обемът нараства до 1106 литра. Единственият по-сериозен компромис тук е сравнително високият праг на зареждане, който е продиктуван от специфичната структура на задницата и аеродинамичните изисквания на модела.

Задвижване и технически характеристики

Новата Nissan Micra, подобно на своя френски събрат, е изградена върху специализирана електрическа архитектура, което означава, че в нейното бъдеще няма място за двигатели с вътрешно горене. Задвижването е поверено на предно монтиран електромотор, което запазва класическата конфигурация с предно предаване. Мощността достига 150 конски сили, а мигновеният въртящ момент от 245 нютон метра карат колата да се чувства доста забавна, макар ускорението от 8 секунди до 100км/ч да не е най-бързото на пазара. По време на нашите тестове, включващи и сериозно магистрално шофиране, консумацията се движеше около 15kWh/100 км, което осигуряваше една идея по-малък пробег от обещаните 415 километра от производителя.

Що се отнася до зареждането, колата поддържа максимална AC скорост на зареждане от 11 kW и максимална DC скорост на зареждане: 100 kW (15% до 80% за около 30 мин.), както и система V2L за включване на електроуреди към автомобила. Предлага се и версия с по-малка батерия от 40kWh, която работи заедно с електромотор със 120к.с., като при нея пробегът достига 316 километра според производителя.

Както споменахме, колата със сигурност не е най-бързата на пазара, но благодарение на това, че батерията е разположена ниско в пода и осигурява център на тежестта, за който конвенционалните хечбеци могат само да мечтаят, Micra се усеща стабилна на пътя, дори и при по-агресивно шофиране, като същевременно окачването е достатъчно меко, за да не усещате множеството неравности по нашите пътища. Спирачната система е мястото което изискваше малко по-специално внимание, особено при шофиране в градски условия, където перата зад волана се оказаха изключително полезни за увеличаване на регенерацията и използването на One Pedal режим на шофиране.

Цена

Цените на новата изцяло електрическа Nissan Micra в България стартират от 28 490 € за базовото ниво Engage, което е оборудвано с по-малката батерия от 40 kWh и мощност от 120 к.с. За клиентите, които търсят повече комфорт в същата техническа конфигурация, нивото Advance се предлага на цена от 31 490 € с ДДС. За тези, които изискват по-сериозна динамика и по-голям пробег, версията с батерия от 52 kWh и 150 к.с. започва от 33 990 € за ниво Advance. Върховото изпълнение в гамата, наречено Evolve, предлага най-високото ниво на лукс на цена от 35 990 € с ДДС.