Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Разследват пожар в британската военна база "Феърфорд", използвана от САЩ ВИДЕО

27 Април, 2026 05:08, обновена 27 Април, 2026 04:12

  • военна база-
  • пожар-
  • сащ-
  • великобритания

Тя е стартова площадка за американски бомбардировачи, изпълняващи мисии във войната в Иран

Снимка: YouTube
БНР БНР

Американските военновъздушни сили разследват пожар в базираната в английското графство Глостършър военновъздушна база „Феърфорд“, използвана като стартова площадка за американски бомбардировачи, изпълняващи мисии във войната в Иран.

Няколко екипа за гасене на пожари са били разположени на мястото на инцидента в базата на Кралските военновъздушни сили в неделя. От излъчено видео може да се предположи, че пожарът е избухнал в сграда, в която има магазин, който предлага храна и оборудване. От снимки се вижда, че покривът на сградата се е срутил. Няма пострадали и нито един самолет на Кралските военновъздушни сили не е повреден.

„Феърфорд“ е ключоваплощадка за излитане на американски бомбардировачи, изпълняващи мисии в Иран. Използването на британската база намалява наполовина времето, което самолетите трябва да прекарат във въздуха. Това е една от само двете бази в Европа, способни да приемат и трите американски бомбардировача с голям обсег - B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.

През март британското правителство разреши на американските военновъздушни сили да използват базата за отбранителни операции след избухването на войната в Близкия изток. Антивоенни активисти протестираха срещу решението. Около 200 души се събраха на демонстрация в базата в събота, околните пътища бяха затворени, а жителите бяха уведомени да очакват смущения, но не бяха извършени арести. Разследването продължава, но първоначалните данни сочат, че няма основания да се говори за умишлен палеж.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    3 0 Отговор
    А дано. Ама надали!

    04:18 27.04.2026

  • 2 Мефиcтофeл

    2 0 Отговор
    " ... пожарът е избухнал в сграда, в която има магазин, който предлага храна и оборудване ... "
    Ако не сте виждали колко яко горят хляб, сирене, консерви и т.н. - изгледайте видеото и разгледайте снимките. По-интензивно горят от чаршафите, гащите и чорапите в перанята на краварските гемии.

    04:36 27.04.2026

  • 3 Ловец

    2 0 Отговор
    Да пратимЕ Главния пожарникар на Републиката, викам...

    04:38 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания