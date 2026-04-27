Разследват пожар в британската военна база "Феърфорд", използвана от САЩ ВИДЕО

Американските военновъздушни сили разследват пожар в базираната в английското графство Глостършър военновъздушна база „Феърфорд“, използвана като стартова площадка за американски бомбардировачи, изпълняващи мисии във войната в Иран.

Няколко екипа за гасене на пожари са били разположени на мястото на инцидента в базата на Кралските военновъздушни сили в неделя. От излъчено видео може да се предположи, че пожарът е избухнал в сграда, в която има магазин, който предлага храна и оборудване. От снимки се вижда, че покривът на сградата се е срутил. Няма пострадали и нито един самолет на Кралските военновъздушни сили не е повреден.



„Феърфорд“ е ключоваплощадка за излитане на американски бомбардировачи, изпълняващи мисии в Иран. Използването на британската база намалява наполовина времето, което самолетите трябва да прекарат във въздуха. Това е една от само двете бази в Европа, способни да приемат и трите американски бомбардировача с голям обсег - B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.



През март британското правителство разреши на американските военновъздушни сили да използват базата за отбранителни операции след избухването на войната в Близкия изток. Антивоенни активисти протестираха срещу решението. Около 200 души се събраха на демонстрация в базата в събота, околните пътища бяха затворени, а жителите бяха уведомени да очакват смущения, но не бяха извършени арести. Разследването продължава, но първоначалните данни сочат, че няма основания да се говори за умишлен палеж.