Красавицата, изгоряла жива във фаталния Голф край Поморие, била пред развод, а отскоро си имала ново гадже

29-годишната Назифе от поморийското село Гълъбец е жената, която изгоря жива тази нощ във фаталния Голф 4 в района на къмпинг Европа край Поморие, научи Флагман.бг.
Младата жена е семейна, има 5-годишен син, но със съпруга ѝ били пред развод, казаха нейни близки.
„Назифе родом е от село Белодол. Дойде булка тук в Гълъбец. Омъжи се преди около 7-8 години, през 2021 година им се роди син. Отношенията им със съпруга ѝ рязко се влошиха и те взеха решение да се разведат. Преди близо година взе сина си и се махна от село Гълъбец. Премести се да живее в Слънчев бряг, където работи в хипермаркет. Родителите ѝ пък са във Франция. Често взимаха малкия при тях, може би и сега е там“, разказа съсед на Назифе от село Гълъбец, който пожела да остане анонимен.
От скоро младата жена си имала друг приятел, отново от поморийско село – Бата. Отношенията им се развили много бързо, дори заживяли заедно. „Постоянно са били заедно, много се обичали, така коментираха хората“, обяснява още съседът.
Хората са в шок от новината за смъртта ѝ, още повече са учудени на основната версия – самоубийство. Назифе обожавала сина си и недоумяват как ще сложи край на живота си и ще остави детето си без майка.
Един от последните ѝ постове в социалните мрежи обаче сякаш подсказвала за трагедията:
„Всичко си има начало и край.
В началото виждаш илюзията.
В края виждаш истината“.
Източници на "Флагман" съобщиха, че младата жена последните месеци е имала проблеми със съпруга си.
Основната версия е самоубийство, при това извършено по необичаен начин - сама се е заляла и запалила. Има данни, че е стигнала до решението след тежка раздяла със съпруга си.
мда
До коментар #7 от "Тома":Още повече, когато имаш нова връзка! По-скоро е садистично убийство!
15:42 26.04.2026
Сила
До коментар #6 от "Ник":"ГоУфа " води към пернишка връзка ( следа ?!) ...
15:42 26.04.2026
Некъв турски шербет сериал
15:56 26.04.2026
