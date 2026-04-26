Красавицата, изгоряла жива във фаталния Голф край Поморие, била пред развод, а отскоро си имала ново гадже

29-годишната Назифе от поморийското село Гълъбец е жената, която изгоря жива тази нощ във фаталния Голф 4 в района на къмпинг Европа край Поморие, научи Флагман.бг.

Младата жена е семейна, има 5-годишен син, но със съпруга ѝ били пред развод, казаха нейни близки.

„Назифе родом е от село Белодол. Дойде булка тук в Гълъбец. Омъжи се преди около 7-8 години, през 2021 година им се роди син. Отношенията им със съпруга ѝ рязко се влошиха и те взеха решение да се разведат. Преди близо година взе сина си и се махна от село Гълъбец. Премести се да живее в Слънчев бряг, където работи в хипермаркет. Родителите ѝ пък са във Франция. Често взимаха малкия при тях, може би и сега е там“, разказа съсед на Назифе от село Гълъбец, който пожела да остане анонимен.

От скоро младата жена си имала друг приятел, отново от поморийско село – Бата. Отношенията им се развили много бързо, дори заживяли заедно. „Постоянно са били заедно, много се обичали, така коментираха хората“, обяснява още съседът.

Хората са в шок от новината за смъртта ѝ, още повече са учудени на основната версия – самоубийство. Назифе обожавала сина си и недоумяват как ще сложи край на живота си и ще остави детето си без майка.

Един от последните ѝ постове в социалните мрежи обаче сякаш подсказвала за трагедията:

„Всичко си има начало и край.

В началото виждаш илюзията.

В края виждаш истината“.

Източници на "Флагман" съобщиха, че младата жена последните месеци е имала проблеми със съпруга си.

Основната версия е самоубийство, при това извършено по необичаен начин - сама се е заляла и запалила. Има данни, че е стигнала до решението след тежка раздяла със съпруга си.