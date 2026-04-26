Красавицата, изгоряла жива във фаталния Голф край Поморие, била пред развод, а отскоро си имала ново гадже

26 Април, 2026 15:17 2 342 14

Младата майка обожавала сина си, близките й са в шок

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

29-годишната Назифе от поморийското село Гълъбец е жената, която изгоря жива тази нощ във фаталния Голф 4 в района на къмпинг Европа край Поморие, научи Флагман.бг.

Младата жена е семейна, има 5-годишен син, но със съпруга ѝ били пред развод, казаха нейни близки.

„Назифе родом е от село Белодол. Дойде булка тук в Гълъбец. Омъжи се преди около 7-8 години, през 2021 година им се роди син. Отношенията им със съпруга ѝ рязко се влошиха и те взеха решение да се разведат. Преди близо година взе сина си и се махна от село Гълъбец. Премести се да живее в Слънчев бряг, където работи в хипермаркет. Родителите ѝ пък са във Франция. Често взимаха малкия при тях, може би и сега е там“, разказа съсед на Назифе от село Гълъбец, който пожела да остане анонимен.

От скоро младата жена си имала друг приятел, отново от поморийско село – Бата. Отношенията им се развили много бързо, дори заживяли заедно. „Постоянно са били заедно, много се обичали, така коментираха хората“, обяснява още съседът.

Хората са в шок от новината за смъртта ѝ, още повече са учудени на основната версия – самоубийство. Назифе обожавала сина си и недоумяват как ще сложи край на живота си и ще остави детето си без майка.

Един от последните ѝ постове в социалните мрежи обаче сякаш подсказвала за трагедията:

„Всичко си има начало и край.
В началото виждаш илюзията.
В края виждаш истината“.

Източници на "Флагман" съобщиха, че младата жена последните месеци е имала проблеми със съпруга си.

Основната версия е самоубийство, при това извършено по необичаен начин - сама се е заляла и запалила. Има данни, че е стигнала до решението след тежка раздяла със съпруга си.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    100%.

    15:26 26.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    СЪДБИ НА КРЪСТОПЪТ

    15:27 26.04.2026

  • 4 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    От "Ф" всички са за там.

    15:27 26.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ник

    25 2 Отговор
    Добре де, развела се преди година, била щастлива с новото гадже, обичала сина си, но изведнъж рЕзко се е депресирала и взела, че се поляла с бензин и се запалила. Тук няма да разглеждаме други мотиви, ревност, изневяра и др. присъщи за етноса, директно пишем самоубийство и затваряме случая. Брилянтна полицейска работа!

    Коментиран от #12

    15:30 26.04.2026

  • 7 Тома

    17 1 Отговор
    Много съмнително е да сложиш край на живота си като се запалиш и изгориш в мъки.

    Коментиран от #11

    15:33 26.04.2026

  • 8 Даката

    3 3 Отговор
    Някои хора са добри души и когато ги наранят жестоко те не отвръщат със същото а се приключват.

    15:34 26.04.2026

  • 9 Абсурд

    22 1 Отговор
    Версията, че се е запалила сама е пълен абсурд! Толкова абсурдно, колкото че единият човек от хижата Петрохан се е гръмнал два пъти с две различни оръжия! Сори, но версията звучи налудничаво

    15:35 26.04.2026

  • 10 Сила

    7 2 Отговор
    "ШЕРБЕТ ОТ БОРОВИНКИ" ..... 🧕

    15:39 26.04.2026

  • 11 мда

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    Още повече, когато имаш нова връзка! По-скоро е садистично убийство!

    15:42 26.04.2026

  • 12 Сила

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ник":

    "ГоУфа " води към пернишка връзка ( следа ?!) ...

    15:42 26.04.2026

  • 13 Некъв турски шербет сериал

    3 2 Отговор
    от Шекер маала

    15:56 26.04.2026

  • 14 ИВАН

    0 0 Отговор
    Няма такова нещо, заливали са се с бензин и са се запалвали, но когато са се борили за някаква кауза, това са показни самоубийства ... жените най често се тровят, ако това изобщо е самоубийство, но по скоро е убийство и убиеца е заличил следите.

    16:04 26.04.2026