The Washington Post: "Ниското ниво на сигурност" на приема с лидерите на САЩ е поставило страната в уязвимо положение

Американската администрация не е успяла да осигури максимална сигурност на приема на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“, където имаше стрелба, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източници от администрацията.

Според изданието, събитията, на които присъстват президентът и членовете на неговия кабинет, обикновено се класифицират като събития с висок профил и им се присвоява съответното ниво на сигурност. Приемът във „Вашингтон Хилтън“ обаче „не е получил статут, който би позволил пълното използване на федерални ресурси“, отбелязва изданието.

Според източници на вестника, администрацията е осигурила „по-ниско ниво на сигурност“ на приема, отколкото на други събития, на които присъстват високопоставени служители, като по този начин на практика „поставя страната в необичайно уязвимо положение“.

Освен президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп, на приема присъстваха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, секретарят на Пентагона Пит Хегсет, директорът на ФБР Кеш Пател и други високопоставени министри и представители на правителството на САЩ.