The Washington Post: "Ниското ниво на сигурност" на приема с лидерите на САЩ е поставило страната в уязвимо положение

27 Април, 2026 05:42, обновена 27 Април, 2026 05:49 656 3

Приемът във „Вашингтон Хилтън“ „не е получил статут, който би позволил пълното използване на федерални ресурси“, отбелязва изданието

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация не е успяла да осигури максимална сигурност на приема на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“, където имаше стрелба, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източници от администрацията.

Според изданието, събитията, на които присъстват президентът и членовете на неговия кабинет, обикновено се класифицират като събития с висок профил и им се присвоява съответното ниво на сигурност. Приемът във „Вашингтон Хилтън“ обаче „не е получил статут, който би позволил пълното използване на федерални ресурси“, отбелязва изданието.

Според източници на вестника, администрацията е осигурила „по-ниско ниво на сигурност“ на приема, отколкото на други събития, на които присъстват високопоставени служители, като по този начин на практика „поставя страната в необичайно уязвимо положение“.

Освен президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп, на приема присъстваха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, секретарят на Пентагона Пит Хегсет, директорът на ФБР Кеш Пател и други високопоставени министри и представители на правителството на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе прием

    0 0 Отговор
    2026 е а в тая Америка още зобат овесена каша, бекон с яйца, сополиви стриди и брюкселско зеле. Ние пък зарязахме лопатите за да впишем тия гадории, като специалитети.

    06:14 27.04.2026

  • 2 Жоро

    0 0 Отговор
    Видя се каква свободна страна са! Напълни се с въоражени с автоматично оръжие. Свободни ама друг път.

    06:16 27.04.2026

  • 3 Олеле майко!

    1 0 Отговор
    Отиде националната сигурност!!!☹️

    06:33 27.04.2026