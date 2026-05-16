Тръмп: Куба ще трябва да ни моли за помощ

16 Май, 2026 04:00, обновена 16 Май, 2026 09:20 1 499 10

Те искат и имат нужда от това, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Куба може да се обърне към САЩ за помощ.

„Мисля, че ще трябва да се обърнат към нас. Те искат помощ, имат нужда от помощ“, каза той в интервю за Fox News.

По-рано кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че страната ще бъде благодарна на правителството на САЩ, ако то наистина е готово да предостави подкрепа в пълно съответствие с признатите практики за хуманитарна помощ.

Диас-Канел посочи горивото, храната и лекарствата като приоритети за такава помощ.

Той също така отбеляза, че щетите могат да бъдат по-лесно и бързо смекчени чрез отмяна или облекчаване на търговското, икономическото и енергийното ембарго.

В последните си изявления по темата той определи Куба като „провалена страна“, която се движи единствено в посока „надолу“. Тръмп изрази готовност да разговаря с Хавана, но само при условие, че се постигне конкретно споразумение, изгодно за САЩ.

Администрацията на Тръмп наложи строги ограничения и заплаши с убийствени мита държавите, които се опитват да продават петрол на Куба. В резултат на това островът изпадна в пълна липса на дизел и мазут. В началото на май, след засилването на санкциите, Тръмп загатна за потенциална военна намеса по време на реч във Флорида.

Преди това американският президент спомена възможността за „приятелско поглъщане“ или превземане на суверенната държава, провокиран от инциденти край кубинските брегове.На фона на тези коментари и крайната ескалация на напрежението, шефът на ЦРУ Джон Ратклиф направи рядко и неочаквано посещение в Куба. Посещението съвпадна с момента, в който страната потъна в мрак и масови протести поради тоталния колапс на електроенергийната си мрежа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    20 1 Отговор
    Операция в Залива на прасетата е опит за десант с помощта на кубински имигранти, организиран от правителството на САЩ с цел сваляне на Фидел Кастро от власт.
    Операцията започва през април 1961 г., само 3 месеца след като Джон Кенеди става президент на САЩ. Кубинските имигранти са подготвяни дълго време в центровете на ЦРУ и са екипирани с оръжие от американската армия. Конфликтът завършва с пълен разгром на подкрепяните от САЩ сили и Кенеди трябва да плати 62 милиона долара, за да откупи пленниците.

    04:43 16.05.2026

  • 2 Ханкобрат

  • 4 Зоя

