SIPRI: Военните разходи на САЩ намаляха рязко след спирането на помощта за Украйна

Очаква се глобалните военни разходи да нараснат с 2,9% през 2025 г., като Съединените щати ще отбележат рязък спад от 7,5%, тъй като президентът Доналд Тръмп спря новата военна помощ за Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Според доклада се очаква военните разходи да нараснат до 2,89 трилиона долара през 2025 г., което е 11-та поредна година на растеж. Като дял от световния брутен вътрешен продукт (БВП), се очаква да достигне 2,5%, най-високото ниво от 2009 г. насам.

„Предвид мащаба на настоящите кризи, както и дългосрочните цели за военни разходи на много страни, този растеж вероятно ще продължи през 2026 г. и след това“, се казва в доклада на SIPRI.

Трите най-големи военни разходващи държави – Съединените щати, Китай и Русия – са представлявали общо 1,48 трилиона долара, или 51% от световните разходи.

Междувременно военните разходи на САЩ през 2025 г. спаднаха до 954 милиарда долара, главно поради липсата на одобрение за нова финансова военна помощ за Украйна. През предходните три години финансирането от САЩ за Украйна възлиза на 127 милиарда долара.

Анализаторите подчертават, че спадът във военните разходи на САЩ през 2025 г. вероятно ще бъде краткотраен.

„Разходите, одобрени от Конгреса на САЩ за 2026 г., са се увеличили до над 1 трилион долара, което е значително увеличение спрямо 2025 г., и биха могли да нараснат допълнително до 1,5 трилиона долара през 2027 г.“, се казва в съобщението.

Основният фактор за увеличението на глобалните разходи е 14% увеличение в Европа до 864 милиарда долара. Увеличените разходи на европейските членове на НАТО доведоха до най-резкия годишен растеж в Централна и Западна Европа от края на Студената война.

Глобалният износ на основни оръжия се е увеличил с 9,2% през 2021-2025 г. в сравнение с предходния петгодишен период (2016-2020 г.). Русия беше единствената от 10-те страни доставчици, чийто износ на оръжие намаля.

Петте най-големи доставчици през този период – Съединените щати, Франция, Русия, Германия и Китай – представляваха 70% от целия износ на оръжие.

В същото време Украйна беше най-големият получател на основни оръжия в света през 2021–2025 г., получавайки 9,7% от общия световен внос на оръжие.