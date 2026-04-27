Новини
Свят »
SIPRI: Военните разходи на САЩ намаляха рязко след спирането на помощта за Украйна

27 Април, 2026 06:42, обновена 27 Април, 2026 06:47 438 4

  • сащ-
  • украйна-
  • оръжия-
  • разходи

Глобалните военни разходи са се увеличили с 2,9%, водени от растежа в Европа

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се глобалните военни разходи да нараснат с 2,9% през 2025 г., като Съединените щати ще отбележат рязък спад от 7,5%, тъй като президентът Доналд Тръмп спря новата военна помощ за Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Според доклада се очаква военните разходи да нараснат до 2,89 трилиона долара през 2025 г., което е 11-та поредна година на растеж. Като дял от световния брутен вътрешен продукт (БВП), се очаква да достигне 2,5%, най-високото ниво от 2009 г. насам.

„Предвид мащаба на настоящите кризи, както и дългосрочните цели за военни разходи на много страни, този растеж вероятно ще продължи през 2026 г. и след това“, се казва в доклада на SIPRI.

Трите най-големи военни разходващи държави – Съединените щати, Китай и Русия – са представлявали общо 1,48 трилиона долара, или 51% от световните разходи.

Междувременно военните разходи на САЩ през 2025 г. спаднаха до 954 милиарда долара, главно поради липсата на одобрение за нова финансова военна помощ за Украйна. През предходните три години финансирането от САЩ за Украйна възлиза на 127 милиарда долара.

Анализаторите подчертават, че спадът във военните разходи на САЩ през 2025 г. вероятно ще бъде краткотраен.

„Разходите, одобрени от Конгреса на САЩ за 2026 г., са се увеличили до над 1 трилион долара, което е значително увеличение спрямо 2025 г., и биха могли да нараснат допълнително до 1,5 трилиона долара през 2027 г.“, се казва в съобщението.

Основният фактор за увеличението на глобалните разходи е 14% увеличение в Европа до 864 милиарда долара. Увеличените разходи на европейските членове на НАТО доведоха до най-резкия годишен растеж в Централна и Западна Европа от края на Студената война.

Глобалният износ на основни оръжия се е увеличил с 9,2% през 2021-2025 г. в сравнение с предходния петгодишен период (2016-2020 г.). Русия беше единствената от 10-те страни доставчици, чийто износ на оръжие намаля.

Петте най-големи доставчици през този период – Съединените щати, Франция, Русия, Германия и Китай – представляваха 70% от целия износ на оръжие.

В същото време Украйна беше най-големият получател на основни оръжия в света през 2021–2025 г., получавайки 9,7% от общия световен внос на оръжие.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Помощта за Украйна никога не е спирала.
    Пак са разтягат локуми.

    Коментиран от #2

    06:49 27.04.2026

  • 2 Американска икономия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да правиш блокада на другия край на, света се оказа ефтина работа.

    06:52 27.04.2026

