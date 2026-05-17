Над 6,8 тона негодни храни в Костинброд ще бъдат унищожени

Над 6,8 тона негодни храни отиват в екарисаж след проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в месокомбинат в Костинброд. В камера за замразени суровини инспекторите са открили 6,78 тона месни продукти без необходимата маркировка и етикетировка, както и с изтекъл срок на годност. Те са били съхранявани заедно с годни за консумация храни и със 77 кг храни за домашни любимци с изтекъл срок.
По време на проверката в предприятието се е транжирало месо, но стерилизаторите за ножове не са били включени. Поради тази причина почти 414 кг месо е насочено за термична преработка преди употреба.
Сред констатираните проблеми са също неизправности в санитарно-хигиенните условия. Водата от една от мивките в транжорната е изтичала на пода, една от стените е корозирала. В камера за зреене на месни заготовки са установени теч от хладилен агрегат и съхранение на зеленчуци в транспортни опаковки в разрез с изискванията.
На фирмата ще бъдат връчени акт за административно нарушение и задължително предписание за отстраняване на нарушенията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
13:15 17.05.2026
2 Ха,ха
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Сигурно си мислиш,че си оригинален?Ами ,яж храни с изтекъл срок на годност.
13:27 17.05.2026
3 Скоро
13:28 17.05.2026
4 кучкар
Коментиран от #19
13:33 17.05.2026
6 Язък
13:37 17.05.2026
9 Шопо
Испанското месо по хубаво ли е ?
13:40 17.05.2026
13 Интересно
14:12 17.05.2026
14 Хм...
Коментиран от #15
14:33 17.05.2026
15 Непрекъснато се оплакваме,че
До коментар #14 от "Хм...":"Няма държава".Но когато някоя институция все пак заработи,то това е "буквоядство".Заставате на страната на мошениците,които единствено се облагодетелстват.Няма документи означава няма ДДС,означава по-малко пари за здравеопазване, образование,пенсии .За мръсотията изобщо не ми се говори .Но много често ,точно такива храни отиват в детски градини, училища и болници
14:43 17.05.2026
16 НРБ
Коментиран от #18
14:58 17.05.2026
17 Тези фирми са за затвора
15:02 17.05.2026
18 Прав сте ! Не сме животни! Щото
До коментар #16 от "НРБ":БАБХ вече почти ги избиха! А ние още сме тука
15:14 17.05.2026
19 Макс
До коментар #4 от "кучкар":За кучешката храна има високи изисквания . Не може да се употребяват разни боклуци, предназначени за хората . И така трябва , ние хората сме отговорни за животните и качеството им на живот .
15:47 17.05.2026
20 Горски
17:41 17.05.2026