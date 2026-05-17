Над 6,8 тона негодни храни в Костинброд ще бъдат унищожени

17 Май, 2026 13:10 982 20

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 6,8 тона негодни храни отиват в екарисаж след проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в месокомбинат в Костинброд. В камера за замразени суровини инспекторите са открили 6,78 тона месни продукти без необходимата маркировка и етикетировка, както и с изтекъл срок на годност. Те са били съхранявани заедно с годни за консумация храни и със 77 кг храни за домашни любимци с изтекъл срок.

По време на проверката в предприятието се е транжирало месо, но стерилизаторите за ножове не са били включени. Поради тази причина почти 414 кг месо е насочено за термична преработка преди употреба.

Сред констатираните проблеми са също неизправности в санитарно-хигиенните условия. Водата от една от мивките в транжорната е изтичала на пода, една от стените е корозирала. В камера за зреене на месни заготовки са установени теч от хладилен агрегат и съхранение на зеленчуци в транспортни опаковки в разрез с изискванията.

На фирмата ще бъдат връчени акт за административно нарушение и задължително предписание за отстраняване на нарушенията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    16 7 Отговор
    ΔΑΡΑ ще им намери приложение, не ги изхвърляйте!!!🤣

    Коментиран от #2

    13:15 17.05.2026

  • 2 Ха,ха

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Сигурно си мислиш,че си оригинален?Ами ,яж храни с изтекъл срок на годност.

    13:27 17.05.2026

  • 3 Скоро

    14 5 Отговор
    ще ядем на Моше Боташки бангарангата.

    13:28 17.05.2026

  • 4 кучкар

    18 2 Отговор
    смешници вместо да унищожавате мръвките преработете ги на кучешка храна

    Коментиран от #19

    13:33 17.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Язък

    14 2 Отговор
    за леврото !

    13:37 17.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шопо

    18 4 Отговор
    Открили месни продукти без необходимата маркировка и етикетировка, това прави ли ги негодни ?
    Испанското месо по хубаво ли е ?

    13:40 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Интересно

    7 0 Отговор
    Едва ли е било предназначено за някоя от големите вериги. Техните не се закачат.

    14:12 17.05.2026

  • 14 Хм...

    2 2 Отговор
    Буквоядството няма да подобри качеството на храната. Не че няма нужда от контрол, но май често има престараване, вериятно заради поставени цели от някой шеф, който е решил да блесне. Очаквам доста бизнеси да затворят след подобни показни акции.

    Коментиран от #15

    14:33 17.05.2026

  • 15 Непрекъснато се оплакваме,че

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    "Няма държава".Но когато някоя институция все пак заработи,то това е "буквоядство".Заставате на страната на мошениците,които единствено се облагодетелстват.Няма документи означава няма ДДС,означава по-малко пари за здравеопазване, образование,пенсии .За мръсотията изобщо не ми се говори .Но много често ,точно такива храни отиват в детски градини, училища и болници

    14:43 17.05.2026

  • 16 НРБ

    5 0 Отговор
    Браво , продължавайте с проверките масово навсякъде....цените високи, а ни предлагат боклуци за храна !! Не сме животни !!

    Коментиран от #18

    14:58 17.05.2026

  • 17 Тези фирми са за затвора

    5 0 Отговор
    И що не казвате коя е фирмата,за да не им купуваме отровните боклуци?!

    15:02 17.05.2026

  • 18 Прав сте ! Не сме животни! Щото

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "НРБ":

    БАБХ вече почти ги избиха! А ние още сме тука

    15:14 17.05.2026

  • 19 Макс

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "кучкар":

    За кучешката храна има високи изисквания . Не може да се употребяват разни боклуци, предназначени за хората . И така трябва , ние хората сме отговорни за животните и качеството им на живот .

    15:47 17.05.2026

  • 20 Горски

    1 0 Отговор
    Страх ме хваща, когато чета такива материали. После се чудим защо хората мрат като мухи наесен. Кой знае какво ядем и за какво си даваме парите. В последно врене си вземам дребни неща от някой магазин кръстен на дървото "Бреза" и ми се струва, че са по-вкусни и естествени. Индустриалните храни са измама, а био храните - най голямата измама !!! Зеленчуците на бабите край пътя - също. Дори бабите понякога ползват повече отрови и торове от индустриалците. Единственото спасение е да запретнеш ръкави и сам да си произведеш.

    17:41 17.05.2026

