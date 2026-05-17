Президентът на Тайван: Независимостта означава, че островът не е подчинен на Пекин

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че понятието „независимост на Тайван“ означава, че островът не принадлежи на Пекин и не е подчинен на Китайската народна република, а бъдещето му може да бъде определяно единствено от тайванския народ, съобщи Ройтерс, предава БТА.
Изказването му идва само дни след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, която породи опасения в Тайван относно бъдещата американска подкрепа за острова.
След разговорите Тръмп заяви пред телевизия „Фокс нюз“, че Вашингтон не желае никоя страна да обявява независимост с аргумента, че Съединените щати стоят зад подобен ход.
Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова, особено ако прецени, че Тайпе се стреми към официално провъзгласяване на независимост.
По време на събитие в Тайпе по повод 40-годишнината от създаването на управляващата Демократична прогресивна партия, Лай припомни, че още през 1999 г. партията е приела резолюция, според която Тайван вече е суверенна и независима държава под името Република Китай.
Той подчерта, че правителството последователно защитава позицията, че суверенитетът на Тайван не може да бъде нарушаван или анексиран и че бъдещето на острова трябва да бъде решавано единствено от неговите граждани.
„Всеки може ясно да разбере, че понятието „независимост на Тайван“ всъщност означава, че Тайван не е част от Китайската народна република“, заяви Лай.
„Това означава също, че Република Китай и Китайската народна република не са подчинени една на друга“, добави той.
Към момента китайската служба по въпросите на Тайван не е коментирала изявлението на тайванския президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6
12:00 17.05.2026
2 И ТОЯ
12:06 17.05.2026
3 Учуден
Така е обаче венецуелския народ няма право да решава бъдещето на страната си, кубинския народ също, палестинския народ също, иранския народ също, либийския народ също, иракския народ също, сирийския народ също и още много други народи. Да не говорим за народа в Донбас и Крим.
Защо така бе господа евроатлантици - за едни може а за други не може.
Коментиран от #8, #17
12:10 17.05.2026
4 Руснаков
Коментиран от #19
12:20 17.05.2026
5 Чайна маке
Коментиран от #9
12:21 17.05.2026
6 Хахахаха!
До коментар #1 от "Овчар":Отлично сравнение! Бях в една далечна страна. Там в хотела имаше плакат, че овчарите се ползват с предимство при настаняване в хотела. Едно агне там струва колкото едно капучино в Европа!
12:22 17.05.2026
7 Баце
12:23 17.05.2026
8 гост
До коментар #3 от "Учуден":Интвересно е да си учуден при тези очевАдни примери които си дал...Изброил си само ТОТАЛИТАРНИ Държави,при които силата е в ръцете на един изтрещял и и армията и полицията са в неговите ръце...как да стане промяната.Последно се видя в Иран...загинали хиляди и резултат няма...Та така е любител на авторитарните режими...
Коментиран от #11, #15
12:24 17.05.2026
9 ПО СКОРО
До коментар #5 от "Чайна маке":Е новия Зеленски.
12:25 17.05.2026
10 Лошото е,
12:25 17.05.2026
11 Авторитарни режими?
До коментар #8 от "гост":Казал вълкът и изял агнето, защото бил гладен. Гладен за нефт и световно господство. Завчера хегемонът изнуди Китай да му купува боклуците. Манипулира световните валути и ограбва целия свят.
Коментиран от #12
12:28 17.05.2026
12 гост
До коментар #11 от "Авторитарни режими?":Хайде помисли си още веднъж дали някой може да изнудва Китай...пробвай пак...
Коментиран от #13
12:33 17.05.2026
13 Рублевка
До коментар #12 от "гост":Все още може, но му се вижда края. Засега светът принадлежи на САЩ, но Китай усилено строи самолетоносачи в огромните си корабостроителници. Щатите строят един самолетоносач 15-20 години, а Китай е заложил два едновременно. Китай изостава и в самолетните двигатели. Има да догонва още няколко години.
12:40 17.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мнение
До коментар #8 от "гост":Що? Като "избереш" 100 годишния бай Дън, дето не различава децата от внуците си, по-голяма демокрация ли е тогава?!
Или Тръмп, който се кълнеше, че ще се бори за световен мир, а накрая като излязоха новите досиета Епщайн, тутакси изприпка с военните си кораби до Иран (които му стъжниха живота)?!
ТОВА ЛИ ТИ Е ДЕМОКРАЦИЯТА БЕ БОТ?!
ВЗЕМИ СИ Я ТАЯ ДЕМОКРАЦИЯ И СИ Я...!!!
Коментиран от #16
13:24 17.05.2026
16 гост
До коментар #15 от "Мнение":Точно това е Демокрацията....Сбъркал си и имаш възможност на следващите избори да го промениш,докато тоталитариста е до живот...доказано във времето...
13:40 17.05.2026
17 стоян
До коментар #3 от "Учуден":До 3 ком - другарю Учуден венецуелския народ от 30 гд кумунисическа диктатура го управлява и сега вече ще може да реши кой и от коя партия - същото е и с кубинците и с иранските брадати ама кумунисти - та Домбас си е украински и такъв ще е - трябва да изчакаме фалита и разпада на мюслюманската федерация
Коментиран от #22
14:01 17.05.2026
18 Евгени от Алфапласт
14:03 17.05.2026
19 стоян
До коментар #4 от "Руснаков":До 4 ком - хубаво сравнение си направил - а къде беше матушката ви и сега е пак там - едно напред две назад към революцията от 1917 - защо не стана като в Китай - и в Китай са кумунисти ама се грижат и за народа а русия опустява зад москвабад от безработица
Коментиран от #23
14:10 17.05.2026
20 деменцията джо
14:20 17.05.2026
21 Интересно
14:25 17.05.2026
22 абе льольо
До коментар #17 от "стоян":"та Домбас си е украински и такъв ще е...", хи хи хихихи! И да се научиш ДоМбас се пише с Н! А що се отнася до демокрацията си спомни изборите в Румъния и Молдова! ШЪ ми обяснява за демокрация и избор на народа, а едно име не може да напише правилно!
14:51 17.05.2026
23 Руснаков
До коментар #19 от "стоян":Не разбирам защо ме апострофираш,това искам да кажа че Китай имаше прееееедостатъчно време да реши проблема ама бяха гладни въшки...в един момент се наядоха и излезнаха на чело...за Русията какво да говорим,там е каквото каже Кремъл, а народа е слама за огън....доказано в Украйна
15:01 17.05.2026
24 Тайван и Китай и ТайЛанд
15:19 17.05.2026