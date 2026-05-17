Президентът на Тайван: Независимостта означава, че островът не е подчинен на Пекин

17 Май, 2026 11:58 1 038 24

Уилям Лай подчерта, че единствено тайванският народ има право да решава бъдещето на страната

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че понятието „независимост на Тайван“ означава, че островът не принадлежи на Пекин и не е подчинен на Китайската народна република, а бъдещето му може да бъде определяно единствено от тайванския народ, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Изказването му идва само дни след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, която породи опасения в Тайван относно бъдещата американска подкрепа за острова.

След разговорите Тръмп заяви пред телевизия „Фокс нюз“, че Вашингтон не желае никоя страна да обявява независимост с аргумента, че Съединените щати стоят зад подобен ход.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова, особено ако прецени, че Тайпе се стреми към официално провъзгласяване на независимост.

По време на събитие в Тайпе по повод 40-годишнината от създаването на управляващата Демократична прогресивна партия, Лай припомни, че още през 1999 г. партията е приела резолюция, според която Тайван вече е суверенна и независима държава под името Република Китай.

Той подчерта, че правителството последователно защитава позицията, че суверенитетът на Тайван не може да бъде нарушаван или анексиран и че бъдещето на острова трябва да бъде решавано единствено от неговите граждани.

„Всеки може ясно да разбере, че понятието „независимост на Тайван“ всъщност означава, че Тайван не е част от Китайската народна република“, заяви Лай.

„Това означава също, че Република Китай и Китайската народна република не са подчинени една на друга“, добави той.

Към момента китайската служба по въпросите на Тайван не е коментирала изявлението на тайванския президент.


Тайван
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Овчар

    13 3 Отговор
    Овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните..!

    Коментиран от #6

    12:00 17.05.2026

  • 2 И ТОЯ

    9 5 Отговор
    Се е объркал нещо.

    12:06 17.05.2026

  • 3 Учуден

    16 6 Отговор
    "единствено тайванският народ има право да решава бъдещето на страната"

    Така е обаче венецуелския народ няма право да решава бъдещето на страната си, кубинския народ също, палестинския народ също, иранския народ също, либийския народ също, иракския народ също, сирийския народ също и още много други народи. Да не говорим за народа в Донбас и Крим.

    Защо така бе господа евроатлантици - за едни може а за други не може.

    Коментиран от #8, #17

    12:10 17.05.2026

  • 4 Руснаков

    8 1 Отговор
    Писах го преди и пак ще го напиша,къде бяха Китай 77 год.та не решиха проблема ...77 години.

    Коментиран от #19

    12:20 17.05.2026

  • 5 Чайна маке

    4 3 Отговор
    Тва е китайскиот Мицкоски.

    Коментиран от #9

    12:21 17.05.2026

  • 6 Хахахаха!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Отлично сравнение! Бях в една далечна страна. Там в хотела имаше плакат, че овчарите се ползват с предимство при настаняване в хотела. Едно агне там струва колкото едно капучино в Европа!

    12:22 17.05.2026

  • 7 Баце

    5 3 Отговор
    И този сигурно има два пасоша, единият китайски, ама иначе голем го вади. Позната история.

    12:23 17.05.2026

  • 8 гост

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Интвересно е да си учуден при тези очевАдни примери които си дал...Изброил си само ТОТАЛИТАРНИ Държави,при които силата е в ръцете на един изтрещял и и армията и полицията са в неговите ръце...как да стане промяната.Последно се видя в Иран...загинали хиляди и резултат няма...Та така е любител на авторитарните режими...

    Коментиран от #11, #15

    12:24 17.05.2026

  • 9 ПО СКОРО

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Чайна маке":

    Е новия Зеленски.

    12:25 17.05.2026

  • 10 Лошото е,

    5 3 Отговор
    че в Китай БВП на глава от населението е 12 000$, а в Тайван 38 000$, по-висок от този в Япония(35 000$) и на тайванците хич не им се става китайци. В Тайван няма никакви полезни изкопаеми, той е един гол скалист остров. Единственото което правят са чиповете, но силно зависими технологично от САЩ, Япония и Нидерландия. Тия машини могат лесно да се изнесат или унищожат. Китай ще получи едни 20 мил. китайци от които си има предостатъчно.

    12:25 17.05.2026

  • 11 Авторитарни режими?

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Казал вълкът и изял агнето, защото бил гладен. Гладен за нефт и световно господство. Завчера хегемонът изнуди Китай да му купува боклуците. Манипулира световните валути и ограбва целия свят.

    Коментиран от #12

    12:28 17.05.2026

  • 12 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Авторитарни режими?":

    Хайде помисли си още веднъж дали някой може да изнудва Китай...пробвай пак...

    Коментиран от #13

    12:33 17.05.2026

  • 13 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Все още може, но му се вижда края. Засега светът принадлежи на САЩ, но Китай усилено строи самолетоносачи в огромните си корабостроителници. Щатите строят един самолетоносач 15-20 години, а Китай е заложил два едновременно. Китай изостава и в самолетните двигатели. Има да догонва още няколко години.

    12:40 17.05.2026

  • 15 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Що? Като "избереш" 100 годишния бай Дън, дето не различава децата от внуците си, по-голяма демокрация ли е тогава?!
    Или Тръмп, който се кълнеше, че ще се бори за световен мир, а накрая като излязоха новите досиета Епщайн, тутакси изприпка с военните си кораби до Иран (които му стъжниха живота)?!

    ТОВА ЛИ ТИ Е ДЕМОКРАЦИЯТА БЕ БОТ?!
    ВЗЕМИ СИ Я ТАЯ ДЕМОКРАЦИЯ И СИ Я...!!!

    Коментиран от #16

    13:24 17.05.2026

  • 16 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Точно това е Демокрацията....Сбъркал си и имаш възможност на следващите избори да го промениш,докато тоталитариста е до живот...доказано във времето...

    13:40 17.05.2026

  • 17 стоян

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    До 3 ком - другарю Учуден венецуелския народ от 30 гд кумунисическа диктатура го управлява и сега вече ще може да реши кой и от коя партия - същото е и с кубинците и с иранските брадати ама кумунисти - та Домбас си е украински и такъв ще е - трябва да изчакаме фалита и разпада на мюслюманската федерация

    Коментиран от #22

    14:01 17.05.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор
    В Китай ΔΑΡΑ е забранена.😎

    14:03 17.05.2026

  • 19 стоян

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаков":

    До 4 ком - хубаво сравнение си направил - а къде беше матушката ви и сега е пак там - едно напред две назад към революцията от 1917 - защо не стана като в Китай - и в Китай са кумунисти ама се грижат и за народа а русия опустява зад москвабад от безработица

    Коментиран от #23

    14:10 17.05.2026

  • 20 деменцията джо

    1 2 Отговор
    Ид..от не Тайванският народ решава Америка назначава такива като теб лицемерни предатели.

    14:20 17.05.2026

  • 21 Интересно

    1 0 Отговор
    А е подчинен на Вашингтон.

    14:25 17.05.2026

  • 22 абе льольо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян":

    "та Домбас си е украински и такъв ще е...", хи хи хихихи! И да се научиш ДоМбас се пише с Н! А що се отнася до демокрацията си спомни изборите в Румъния и Молдова! ШЪ ми обяснява за демокрация и избор на народа, а едно име не може да напише правилно!

    14:51 17.05.2026

  • 23 Руснаков

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    Не разбирам защо ме апострофираш,това искам да кажа че Китай имаше прееееедостатъчно време да реши проблема ама бяха гладни въшки...в един момент се наядоха и излезнаха на чело...за Русията какво да говорим,там е каквото каже Кремъл, а народа е слама за огън....доказано в Украйна

    15:01 17.05.2026

  • 24 Тайван и Китай и ТайЛанд

    2 0 Отговор
    КиТайЛанд

    15:19 17.05.2026