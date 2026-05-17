Президентът на Тайван: Независимостта означава, че островът не е подчинен на Пекин

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че понятието „независимост на Тайван“ означава, че островът не принадлежи на Пекин и не е подчинен на Китайската народна република, а бъдещето му може да бъде определяно единствено от тайванския народ, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Изказването му идва само дни след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, която породи опасения в Тайван относно бъдещата американска подкрепа за острова.

След разговорите Тръмп заяви пред телевизия „Фокс нюз“, че Вашингтон не желае никоя страна да обявява независимост с аргумента, че Съединените щати стоят зад подобен ход.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова, особено ако прецени, че Тайпе се стреми към официално провъзгласяване на независимост.

По време на събитие в Тайпе по повод 40-годишнината от създаването на управляващата Демократична прогресивна партия, Лай припомни, че още през 1999 г. партията е приела резолюция, според която Тайван вече е суверенна и независима държава под името Република Китай.

Той подчерта, че правителството последователно защитава позицията, че суверенитетът на Тайван не може да бъде нарушаван или анексиран и че бъдещето на острова трябва да бъде решавано единствено от неговите граждани.

„Всеки може ясно да разбере, че понятието „независимост на Тайван“ всъщност означава, че Тайван не е част от Китайската народна република“, заяви Лай.

„Това означава също, че Република Китай и Китайската народна република не са подчинени една на друга“, добави той.

Към момента китайската служба по въпросите на Тайван не е коментирала изявлението на тайванския президент.