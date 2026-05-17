Въпреки спасителната операция, гърбатия кит, заседнал край германското крайбрежие, бе открит мъртъв

17 Май, 2026 12:44 1 303 8

Операцията за спасяването на кита Тими привлече огромно внимание, но той в крайна сметка не оцеля

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кит, открит мъртъв край датския остров Анхолт, е идентифициран като гърбатия кит Тими, който заседна край германското крайбрежие и беше върнат в открито море по време на мащабна спасителна операция, предизвикала широк обществен интерес, съобщи ДПА.

Китът е бил идентифициран чрез поставения му по-рано проследяващ предавател, съобщиха от министерството на околната среда на германската провинция Мекленбург-Предна Померания и датските природозащитни власти, цитирани от БТА.

На 2 май китът беше транспортиран с баржа до Северно море. Властите първоначално съобщиха, че на животното не е открит предавател. По-късно Мортен Абилдстрьом от Датската агенция по природата обясни, че устройството, прикрепено към гръбната перка, не е било забелязано веднага, тъй като китът първоначално е лежал настрани, а впоследствие е бил открит обърнат по гръб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    7 3 Отговор
    Малко вали но приятно!

    12:48 17.05.2026

  • 2 НЕМЦИТЕ УБИХА

    9 3 Отговор
    Кита. Горкото животно.

    12:53 17.05.2026

  • 3 Гресирана ватенка

    5 4 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    12:56 17.05.2026

  • 4 Гъож

    7 2 Отговор
    Оставете животното на мира,то знае какво прави

    13:02 17.05.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    10 3 Отговор
    Не дочака да чуе ΔΑΡΑ...🤣

    13:03 17.05.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 3 Отговор
    Пуснете му една Бангаранга, може и да се съживи!🐳🐳🐳🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #8

    13:41 17.05.2026

  • 7 хмммм

    3 2 Отговор
    Немците нали са голяма работа? Защо не го спасиха кита?

    14:43 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.