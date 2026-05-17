Бангаранга в международните процеси

17 Май, 2026 12:37 3 343 52

  • бангаранга-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Много бързо се разбра значението на думата, която е от ямайски език и означава суматоха, хаос, революция

проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова Автор

През последните дни думата бангаранга концентрира вниманието на българите и се превърна в мотив за национална гордост предвид участието на Дара в песенната надпревара на Евровизия. Песента е мелодична, изпълнението – впечатляващо, което заслужено доведе до първото място в конкурса

Много бързо се разбра значението на думата, която е от ямайски език и означава суматоха, хаос, революция. Текстът е нееднозначен с предизвикателства към човешките стандарти.

Интересно е, ако приложим етимологията на думата към съвременните международни процеси. Динамичната трансформация в глобален, регионален и национален план може да се определи като многомащабна битка срещу правилата. Вторият мандат на американския президент Доналд Тръмп преминава изцяло под знака на правото на силата и израза „аз искам“. Отказът на Вашингтон от финансиране и участие в редица международни организации, очертаващи спецификата на периода след Втората световна война, изправя света пред сериозни предизвикателства. Звучи цинично, но светът се промени и стана предвидим фон на специалната военна операция в Украйна. Многобройните съвещания на Европейския съюз и НАТО превърнаха европейския елит в предсказуем, разрушителен обект на САЩ за елиминирането не само на Русия, но и на държавите от Стария континент. Постепенно европейската бюрокрация взе връх и с пълна сила започна да разрушава икономиката, социалната политика и да повишава политическата нестабилност. Увеличи се войнствената риторика, ориентирана към засилване на страха, неувереността и неразбирането на съвременния свят. Създават се условия за ситуация, в която решението е подчинено на идеята за контрол на обществото. Знанието вече не се приема за предимство, а за пречка.

В този контекст определящи са международните процеси, особено в Близкия и Средния Изток. Израел вече няколко години чрез военни действия и открито неспазване на международните правила, осъществява политика ориентирана към разширяване на територии и установяване на пълен контрол в ивицата Газа и Южен Ливан. Военната операция срещу Иран въвлече САЩ в пагубна война. Бързата победа във Венецуела създаде у Доналд Тръмп и неговия екип лъжливото усещане, че този подход ще е успешен и по отношение на Техеран. Войната без правила обаче предизвика процеси, които доведоха до тежка икономическа криза в най-чувствителната област на съвременния свят - геоенергетиката. Създадените трудности за свободно преминаване на танкери и кораби, осигуряващи една трета от световните доставки на нефт и газ, през Ормузкия проток, поставиха началото на процес с дългосрочни последствия. Политиката на Вашингтон да постави под американски контрол световните енергийните залежи и транзит чрез операция Иран, предизвика процеси, които поставят на сериозни изпитания вече не само международните правила, но и мястото и ролята на САЩ в международната стратификация. Вече не може еднозначно да се утвърждава тезата за САЩ като неоспорим световен лидер. Едно от доказателствата е срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Едно от правилата в дипломацията е, че по-слабият отива при по-силния. Все още не е ясна цялата картина от постигнатите в китайската столица споразумения. Доналд Тръмп по обичайния за него начин се похвали за постигната от него победа в преговорите. Не трябва обаче да се забравя, че в последно врем се засилва усещането повече за политически заявления, отколкото за конкретни промени, свързани с постигнати споразумения.

През следващите месеци ще могат да се проследят вероятните промени от тези разговори. Не трябва да се забравя обаче, че има още един международноправен субект, без който не може да се приеме, че глобалната трансформацията ще има завършен вид – Руската Федерация. Ориентир за постигнати задкулисни договори ще е решаването на украинския казус. Това ще е съществено доказателство за постигнато споразумение относно бъдещ финансов и икономически модел в глобален план, както и за геополитически промени в света.

Бангаранга в международните процеси продължава. Бъдещето ще покаже дали човечеството ще продължи да живее в свят на хаос и революции, или на неустойчивия баланс между мира и войната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гресирана ватенка

    8 14 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    12:38 17.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Евреите бяха бити на Евровизия.Дано и навсякъде.

    12:40 17.05.2026

  • 3 Стига лъготене

    43 11 Отговор
    "се превърна в мотив за национална гордост". Никой българин не се гордее с тази помия

    Коментиран от #13

    12:41 17.05.2026

  • 4 Развитие

    41 6 Отговор
    Суматоха, хаос, революция - като с въвеждането на леврото в България !

    12:41 17.05.2026

  • 5 хехе

    32 1 Отговор
    Сега е момента бангаранга да стане химн на ООН.

    12:42 17.05.2026

  • 6 име

    34 4 Отговор
    Евроатлантиците направиха бангаранга с набутването в еврозоната. Не само бяхме и сме зе икономически, ами и не взеха никакви мерки да потисват спекулата и галопиращата инфлация. Но пък сега удобно критикуват Радев, че не правел нищо или мерките му нямало да имат ефект.

    12:42 17.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    35 9 Отговор
    Само някой с с IQ колкото стайна температура може да гледа тая еврейска п0върня

    12:44 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 спрете моля ви

    28 3 Отговор
    България да се прекръсти на БАНГАРАНГАААА!!

    Коментиран от #32

    12:48 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    33 5 Отговор
    Повод за гордост? С ЯМАЙСКА ДУМА?!
    я да вървите....

    12:50 17.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    26 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стига лъготене":

    За съжаление българите сме все по-малко!
    Но пък ще отстояваме докато може!

    Коментиран от #14, #18

    12:50 17.05.2026

  • 14 Да те питам нещо

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    като си българин защо не се именуваш УдоволствиеОтШофиране?

    Коментиран от #28, #37

    12:53 17.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смятайте докъде ни докараха

    13 6 Отговор
    щом и тая и3кукуpигалата комунистка и тя е яхнала €джeндъpизъма срещу някой дребен шекел!

    Коментиран от #20

    12:54 17.05.2026

  • 17 черните ангели

    16 4 Отговор
    пак показахме на света,как роба може да се гордее!!!

    12:55 17.05.2026

  • 18 Атина Палада

    4 16 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Няма как да си безродна копейка и чалгар и да се наричаш Българин.

    Коментиран от #36

    12:58 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чума

    17 7 Отговор
    Тва лапе направи голяма работа! То не просто победи, това си бе в реда на нещата с оглед на представянето! То издигна нивото на конкурса, вкара го в правия път, след години джендеризация и политизиране! Организаторите и домакините трябва да са много благодарни на Дара от България, защото тя е главната виновница мероприятието им да се получи, а не да мине протоколно, както предните години! Щом Дара се появи, в залата настъпва вълнение, напрежение, възбуда, всички танцуват и света вече е друг, променен от бангарангата! Когато я одобряваха тук февруари, на въпрос какво означава ямайската дума, Дарка подаде микрофон на водещата Боряна от БНТ - ,,Превод, моля!" и отговорът бе - освобождение! От Бай Ганю във Виена, след 130 години България превзе Виена не по просташки, а по най красивия начин!

    Коментиран от #38

    13:09 17.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    8 5 Отговор

    До коментар #23 от "Бягай бе":

    Майката на Дара е ромка шивачка от Максуда.Бащата е българин но ги е напуснал.

    13:19 17.05.2026

  • 25 !!!?

    3 14 Отговор
    Бангаранга е като символ който отъждествява присъщото желание на новата генерация да покаже жизнеността си, неубоздаността си и еуфоричността си - призвание обусловено от самата същност човешкия живот !
    Само на комунистически динозаври им се въртят в главите думи като "хаус", "революция", "анархия", "суматоха", "оргия"...!!!?

    Коментиран от #39, #44

    13:19 17.05.2026

  • 26 Ганга Банга

    6 6 Отговор
    Аз предвиждам афро-американска Ганга Банга за рускините от Руската федерация, за иранките от Иранската федерация и китайките от Китайската федерация.

    Ганга Банга
    Ганга Банга
    Ганга Банга

    Коментиран от #40

    13:20 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ха ха ха

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да те питам нещо":

    Защото е Каруцар на Такси.

    13:24 17.05.2026

  • 29 Кочо

    12 2 Отговор
    След тази изява, тенденцията младите да стават гейове, третополови и джендери ще бъде прекратена! В Европа благодарят на България, че е спасила конкурса от извратеността, в която бе вкаран години наред! Има обаче една опасност! Всички мъже ще искат съпругите им да изглеждат като Дара, ще започнат да ги обиждат, за ги бъхтат и гонят от къщи! То и мойта, разбирам да не може да пее, но да изглежда като таласъм не е приятно!

    Коментиран от #30

    13:25 17.05.2026

  • 30 Таласъм

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Кочо":

    Водка -алкохол и лоши жени няма!

    Въпросът е друг: Ти Брад Пит ли си?

    13:28 17.05.2026

  • 31 сингаманга

    7 5 Отговор
    Най-бедната държава в ЕС прие еврото и спечели Евровизия за няма и 5 месеца. Е как да не ни завидят.

    13:37 17.05.2026

  • 32 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "спрете моля ви":

    Утре сменяме химна

    13:39 17.05.2026

  • 33 Браво

    10 1 Отговор
    Момиче,бъди жива и здрава и много щастлива.Показа на завистливите и злобни хора,какво можеш.Само напред и нагоре,и много късмет в живота.

    13:57 17.05.2026

  • 34 Раznpaн укроб

    3 4 Отговор
    Заради Dara, няма да си вадя gилgoто 5 дена.

    Коментиран от #35

    14:16 17.05.2026

  • 35 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Раznpaн укроб":

    А ПРЕЗ УСТАТА ЛИ ЩЕ СИРЕШ?

    Коментиран от #41

    14:19 17.05.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Безродните шекелки българи ли сте?

    14:22 17.05.2026

  • 37 А ти защо

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да те питам нещо":

    не се прекръстиш на "Либераст Шорошпиов"!

    14:25 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 бъркаш

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ганга Банга":

    В момента има афро-американска Ганга Банга в Укрохазарската територия.

    14:33 17.05.2026

  • 41 Раznpaн укроб

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    Да, ние укробите сме така.

    14:35 17.05.2026

  • 42 Чума

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Либераст":

    Ако не правите разлика между Дара и Кончита, вие има за какво да се притеснявате от надигащите се хетеросексуални практики!

    14:48 17.05.2026

  • 43 Милотинова

    4 3 Отговор
    Поздрави за първото място, но порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо и крещящо изпълнение.

    Общото впечатление е отрицателно.

    15:14 17.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 руzoфил

    1 0 Отговор
    ох след снощната бангарянга съм направо каталясала

    15:29 17.05.2026

  • 46 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Не може сдържат глупаците, стоят мълчат и по едно време "бангаранга", цяла седмица ще е така. Може да стане и официална дума в правописния речник, както е тръгнало.

    15:33 17.05.2026

  • 47 Тая Бангаранга !

    1 0 Отговор
    На Снимката !

    Много !

    Ми Хареса !

    Кой ?

    Я Нацели !

    16:05 17.05.2026

  • 48 ПОЗОР

    0 1 Отговор
    Дара СРАЗИ самочувствието на БЪЛГАРИТЕ. Представи ми като луди диваци

    16:27 17.05.2026

  • 49 ПОЗОР

    0 1 Отговор
    Дара СРАЗИ самочувствието на БЪЛГАРИТЕ. Представи ми като луди диваци, за които животът е БАНГА-РАНГА.

    16:30 17.05.2026

  • 50 Европа

    0 0 Отговор
    Пак кгб пропаганда,а путинов какво се перчеше с морския си флот през 2014 година кой каквото вади от това умира.флотилията утанула в черно море крайцера москва и механизирана техника за скраб....Ооййй ооййй

    17:09 17.05.2026

  • 51 Монитора

    0 0 Отговор
    Айй тийй путиновзомбаш и после бомбаш копейков компот......

    17:16 17.05.2026

  • 52 Горски

    1 0 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост. Tози конкурс отдавна е политически . Като древен Рим , на робите им предлагат зрелища . Това беше подарък за това , че им харизахме парите и златото . Нито песента има стойност, нито Дара е голяма певица . Последните години дават награда на най извратените изпълнители.

    17:19 17.05.2026

