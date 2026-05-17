Бангаранга в международните процеси

През последните дни думата бангаранга концентрира вниманието на българите и се превърна в мотив за национална гордост предвид участието на Дара в песенната надпревара на Евровизия. Песента е мелодична, изпълнението – впечатляващо, което заслужено доведе до първото място в конкурса
Много бързо се разбра значението на думата, която е от ямайски език и означава суматоха, хаос, революция. Текстът е нееднозначен с предизвикателства към човешките стандарти.
Интересно е, ако приложим етимологията на думата към съвременните международни процеси. Динамичната трансформация в глобален, регионален и национален план може да се определи като многомащабна битка срещу правилата. Вторият мандат на американския президент Доналд Тръмп преминава изцяло под знака на правото на силата и израза „аз искам“. Отказът на Вашингтон от финансиране и участие в редица международни организации, очертаващи спецификата на периода след Втората световна война, изправя света пред сериозни предизвикателства. Звучи цинично, но светът се промени и стана предвидим фон на специалната военна операция в Украйна. Многобройните съвещания на Европейския съюз и НАТО превърнаха европейския елит в предсказуем, разрушителен обект на САЩ за елиминирането не само на Русия, но и на държавите от Стария континент. Постепенно европейската бюрокрация взе връх и с пълна сила започна да разрушава икономиката, социалната политика и да повишава политическата нестабилност. Увеличи се войнствената риторика, ориентирана към засилване на страха, неувереността и неразбирането на съвременния свят. Създават се условия за ситуация, в която решението е подчинено на идеята за контрол на обществото. Знанието вече не се приема за предимство, а за пречка.
В този контекст определящи са международните процеси, особено в Близкия и Средния Изток. Израел вече няколко години чрез военни действия и открито неспазване на международните правила, осъществява политика ориентирана към разширяване на територии и установяване на пълен контрол в ивицата Газа и Южен Ливан. Военната операция срещу Иран въвлече САЩ в пагубна война. Бързата победа във Венецуела създаде у Доналд Тръмп и неговия екип лъжливото усещане, че този подход ще е успешен и по отношение на Техеран. Войната без правила обаче предизвика процеси, които доведоха до тежка икономическа криза в най-чувствителната област на съвременния свят - геоенергетиката. Създадените трудности за свободно преминаване на танкери и кораби, осигуряващи една трета от световните доставки на нефт и газ, през Ормузкия проток, поставиха началото на процес с дългосрочни последствия. Политиката на Вашингтон да постави под американски контрол световните енергийните залежи и транзит чрез операция Иран, предизвика процеси, които поставят на сериозни изпитания вече не само международните правила, но и мястото и ролята на САЩ в международната стратификация. Вече не може еднозначно да се утвърждава тезата за САЩ като неоспорим световен лидер. Едно от доказателствата е срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Едно от правилата в дипломацията е, че по-слабият отива при по-силния. Все още не е ясна цялата картина от постигнатите в китайската столица споразумения. Доналд Тръмп по обичайния за него начин се похвали за постигната от него победа в преговорите. Не трябва обаче да се забравя, че в последно врем се засилва усещането повече за политически заявления, отколкото за конкретни промени, свързани с постигнати споразумения.
През следващите месеци ще могат да се проследят вероятните промени от тези разговори. Не трябва да се забравя обаче, че има още един международноправен субект, без който не може да се приеме, че глобалната трансформацията ще има завършен вид – Руската Федерация. Ориентир за постигнати задкулисни договори ще е решаването на украинския казус. Това ще е съществено доказателство за постигнато споразумение относно бъдещ финансов и икономически модел в глобален план, както и за геополитически промени в света.
Бангаранга в международните процеси продължава. Бъдещето ще покаже дали човечеството ще продължи да живее в свят на хаос и революции, или на неустойчивия баланс между мира и войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гресирана ватенка
12:38 17.05.2026
2 Последния Софиянец
12:40 17.05.2026
3 Стига лъготене
Коментиран от #13
12:41 17.05.2026
4 Развитие
12:41 17.05.2026
5 хехе
12:42 17.05.2026
6 име
12:42 17.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
12:44 17.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 спрете моля ви
Коментиран от #32
12:48 17.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДрайвингПлежър
я да вървите....
12:50 17.05.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Стига лъготене":За съжаление българите сме все по-малко!
Но пък ще отстояваме докато може!
Коментиран от #14, #18
12:50 17.05.2026
14 Да те питам нещо
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":като си българин защо не се именуваш УдоволствиеОтШофиране?
Коментиран от #28, #37
12:53 17.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смятайте докъде ни докараха
Коментиран от #20
12:54 17.05.2026
17 черните ангели
12:55 17.05.2026
18 Атина Палада
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Няма как да си безродна копейка и чалгар и да се наричаш Българин.
Коментиран от #36
12:58 17.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чума
Коментиран от #38
13:09 17.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Бягай бе":Майката на Дара е ромка шивачка от Максуда.Бащата е българин но ги е напуснал.
13:19 17.05.2026
25 !!!?
Само на комунистически динозаври им се въртят в главите думи като "хаус", "революция", "анархия", "суматоха", "оргия"...!!!?
Коментиран от #39, #44
13:19 17.05.2026
26 Ганга Банга
Ганга Банга
Ганга Банга
Ганга Банга
Коментиран от #40
13:20 17.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха ха ха ха
До коментар #14 от "Да те питам нещо":Защото е Каруцар на Такси.
13:24 17.05.2026
29 Кочо
Коментиран от #30
13:25 17.05.2026
30 Таласъм
До коментар #29 от "Кочо":Водка -алкохол и лоши жени няма!
Въпросът е друг: Ти Брад Пит ли си?
13:28 17.05.2026
31 сингаманга
13:37 17.05.2026
32 Гост
До коментар #10 от "спрете моля ви":Утре сменяме химна
13:39 17.05.2026
33 Браво
13:57 17.05.2026
34 Раznpaн укроб
Коментиран от #35
14:16 17.05.2026
35 Боруна Лом
До коментар #34 от "Раznpaн укроб":А ПРЕЗ УСТАТА ЛИ ЩЕ СИРЕШ?
Коментиран от #41
14:19 17.05.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Атина Палада":Безродните шекелки българи ли сте?
14:22 17.05.2026
37 А ти защо
До коментар #14 от "Да те питам нещо":не се прекръстиш на "Либераст Шорошпиов"!
14:25 17.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 бъркаш
До коментар #26 от "Ганга Банга":В момента има афро-американска Ганга Банга в Укрохазарската територия.
14:33 17.05.2026
41 Раznpaн укроб
До коментар #35 от "Боруна Лом":Да, ние укробите сме така.
14:35 17.05.2026
42 Чума
До коментар #38 от "Либераст":Ако не правите разлика между Дара и Кончита, вие има за какво да се притеснявате от надигащите се хетеросексуални практики!
14:48 17.05.2026
43 Милотинова
Общото впечатление е отрицателно.
15:14 17.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 руzoфил
15:29 17.05.2026
46 Aлфа Bълкът
15:33 17.05.2026
47 Тая Бангаранга !
Много !
Ми Хареса !
Кой ?
Я Нацели !
16:05 17.05.2026
48 ПОЗОР
16:27 17.05.2026
49 ПОЗОР
16:30 17.05.2026
50 Европа
17:09 17.05.2026
51 Монитора
17:16 17.05.2026
52 Горски
17:19 17.05.2026