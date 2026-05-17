През последните дни думата бангаранга концентрира вниманието на българите и се превърна в мотив за национална гордост предвид участието на Дара в песенната надпревара на Евровизия. Песента е мелодична, изпълнението – впечатляващо, което заслужено доведе до първото място в конкурса

Много бързо се разбра значението на думата, която е от ямайски език и означава суматоха, хаос, революция. Текстът е нееднозначен с предизвикателства към човешките стандарти.

Интересно е, ако приложим етимологията на думата към съвременните международни процеси. Динамичната трансформация в глобален, регионален и национален план може да се определи като многомащабна битка срещу правилата. Вторият мандат на американския президент Доналд Тръмп преминава изцяло под знака на правото на силата и израза „аз искам“. Отказът на Вашингтон от финансиране и участие в редица международни организации, очертаващи спецификата на периода след Втората световна война, изправя света пред сериозни предизвикателства. Звучи цинично, но светът се промени и стана предвидим фон на специалната военна операция в Украйна. Многобройните съвещания на Европейския съюз и НАТО превърнаха европейския елит в предсказуем, разрушителен обект на САЩ за елиминирането не само на Русия, но и на държавите от Стария континент. Постепенно европейската бюрокрация взе връх и с пълна сила започна да разрушава икономиката, социалната политика и да повишава политическата нестабилност. Увеличи се войнствената риторика, ориентирана към засилване на страха, неувереността и неразбирането на съвременния свят. Създават се условия за ситуация, в която решението е подчинено на идеята за контрол на обществото. Знанието вече не се приема за предимство, а за пречка.

В този контекст определящи са международните процеси, особено в Близкия и Средния Изток. Израел вече няколко години чрез военни действия и открито неспазване на международните правила, осъществява политика ориентирана към разширяване на територии и установяване на пълен контрол в ивицата Газа и Южен Ливан. Военната операция срещу Иран въвлече САЩ в пагубна война. Бързата победа във Венецуела създаде у Доналд Тръмп и неговия екип лъжливото усещане, че този подход ще е успешен и по отношение на Техеран. Войната без правила обаче предизвика процеси, които доведоха до тежка икономическа криза в най-чувствителната област на съвременния свят - геоенергетиката. Създадените трудности за свободно преминаване на танкери и кораби, осигуряващи една трета от световните доставки на нефт и газ, през Ормузкия проток, поставиха началото на процес с дългосрочни последствия. Политиката на Вашингтон да постави под американски контрол световните енергийните залежи и транзит чрез операция Иран, предизвика процеси, които поставят на сериозни изпитания вече не само международните правила, но и мястото и ролята на САЩ в международната стратификация. Вече не може еднозначно да се утвърждава тезата за САЩ като неоспорим световен лидер. Едно от доказателствата е срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Едно от правилата в дипломацията е, че по-слабият отива при по-силния. Все още не е ясна цялата картина от постигнатите в китайската столица споразумения. Доналд Тръмп по обичайния за него начин се похвали за постигната от него победа в преговорите. Не трябва обаче да се забравя, че в последно врем се засилва усещането повече за политически заявления, отколкото за конкретни промени, свързани с постигнати споразумения.

През следващите месеци ще могат да се проследят вероятните промени от тези разговори. Не трябва да се забравя обаче, че има още един международноправен субект, без който не може да се приеме, че глобалната трансформацията ще има завършен вид – Руската Федерация. Ориентир за постигнати задкулисни договори ще е решаването на украинския казус. Това ще е съществено доказателство за постигнато споразумение относно бъдещ финансов и икономически модел в глобален план, както и за геополитически промени в света.

Бангаранга в международните процеси продължава. Бъдещето ще покаже дали човечеството ще продължи да живее в свят на хаос и революции, или на неустойчивия баланс между мира и войната.