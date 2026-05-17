Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Латвия »
Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога заради дрон над Латвия

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога заради дрон над Латвия

17 Май, 2026 12:23 1 718 44

  • изтребители-
  • нато-
  • латвия-
  • тревога-
  • дрон

Безпилотният апарат е навлязъл за кратко в латвийското въздушно пространство, а властите предупредиха гражданите за възможни нови инциденти

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога заради дрон над Латвия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност, след като безпилотен летателен апарат за кратко навлезе във въздушното пространство на Латвия, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на латвийските въоръжени сили, цитирана от БТА.

До населението е бил изпратен и сигнал за тревога.

„Продължаващата руска агресия срещу Украйна създава риск от повтарящи се инциденти, при които безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават до въздушното пространство на Латвия“, посочват от армията.

Латвийските въоръжени сили подчертават, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават и охраняват въздушното пространство на страната.

Латвия не разполага със собствени изтребители и разчита на партньорите си от Алианса за защитата на националното си въздушно пространство.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтобаза в източния град Резекне, разположен на около 50 километра от границата с Русия.

Макар при инцидента да няма пострадали, случаят предизвика политическа криза, след която министърът на отбраната Андрис Спрудс и министър-председателят Евика Силиня подадоха оставки.

Според експерти подобни случаи се случват, когато руските системи за противовъздушна отбрана заглушават украински безпилотни летателни апарати, насочени към цели в северозападната част на Русия, което води до отклоняването им към въздушното пространство на съседни държави.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 1 Отговор
    Това е Юрофайтър Тайфун.

    12:24 17.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 43 Отговор
    Русията приключи ☝️

    Коментиран от #5

    12:26 17.05.2026

  • 3 хехе

    49 0 Отговор
    Дрона е зелен, ако беше друг сега щяха да вият на умряло, че руснаците са ги нападнали.

    12:28 17.05.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    2 43 Отговор
    Нощес украински дронове удариха Москва !!!
    Гори Московския Нефто-Преработвателен Завод.
    Трима загинали, над 30 ранени ☝️

    Коментиран от #11

    12:29 17.05.2026

  • 5 Ааа тя Русия

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    приключи още 22 ра година бре😂😂😂

    Коментиран от #8

    12:29 17.05.2026

  • 6 Оли Гофрен

    33 1 Отговор
    Споко дронът е осраински ,поздравете го със стойка за почест и крясък Слава Украiни .Хайде да е хаирлии и доста повече да има !

    12:31 17.05.2026

  • 7 Боруна Лом

    34 0 Отговор
    И ВСИЧКИ СА УКРОДРОНОВЕ! А ЧЛЕН 5 КОГА ДА НЕУТРАЛИЗИРАМЕ УКРИТЕ?

    Коментиран от #9

    12:32 17.05.2026

  • 8 Руснак без крак...

    1 23 Отговор

    До коментар #5 от "Ааа тя Русия":

    Жесток си с русофилите !!!
    Ако трябва пренавиваме лентата, Русия приключи с СССР 1991г ☝️😁

    12:32 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миролюб Войнов,историк

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    На всеки километър около турските тирпаркинги е май .катти ,гресиран козяк ,дай малко грес ,за да не я пррра скаттт на сухо в га,zyндера ☝️😬!

    12:36 17.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гресиран козяк

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "МОТИКАТА":

    Мой ми неутрализираш Х.У.Я .като му обереш хууубаво изварата и сиреньто с език и изсмууучишш хуубаво силиконя 😬

    Коментиран от #42

    12:38 17.05.2026

  • 14 Ицо

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гресирана ватенка":

    Има ли недоръъгани козяци ?!Да пращам по спешност роммския спецназ за бързо реагиране Арсланите с онбашията Хасан Хаспела ,да угасят пожара спешно!!!

    12:41 17.05.2026

  • 15 Илиан Илиин

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гресирана ватенка":

    Владко ,Владко да ми лап пашшш х.у.я. сладко,сладко ,Владко 😂😂😂!

    12:44 17.05.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    1 21 Отговор
    Искам изразя безпакойство от агресивните русофилски коментари представящи Русия в истинската светлина - агресия и фашизъм ☝️

    Коментиран от #19, #37

    12:45 17.05.2026

  • 17 Механик

    16 0 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    12:45 17.05.2026

  • 18 Някой

    26 1 Отговор
    А чий е бил дрона? Руски или украински? А свален ли е?
    Иначе, знаем че руснаците са ви виновни за всичко.

    Коментиран от #31

    12:46 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И РЮТЕТО ГО ВДИГНАЛ

    18 1 Отговор
    Като си представил млади натовци в банята.

    12:51 17.05.2026

  • 22 Миролюб Войнов,аналитик

    25 1 Отговор
    Вчера на област Суми след кратко преследване руски СУ35 с ракета въздух въздух пръсна на парчета украински Ф16 ,а американският му пилот катапултира директно във Вечните Ловни Полета ☝️ .Дай боже повече такива благи вести !

    12:52 17.05.2026

  • 23 А ГДЕ

    15 0 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #27

    12:54 17.05.2026

  • 24 Нищо ново в Прибалтика:

    18 0 Отговор
    Русия ни напада с украински дронове!Помощ или Help?

    12:54 17.05.2026

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ти Маша ,я остави ами напъхай хуубавоо гресьорката в анна.алла и натискай яко ,жълтопаветен небинарен палавник !

    12:54 17.05.2026

  • 26 Руска Рускова, вдовица

    1 19 Отговор
    Русия загуби и тази война !!!

    Коментиран от #28

    12:54 17.05.2026

  • 27 Тити

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "А ГДЕ":

    Коя бе ,Кая Калната ли ,онази гърчавата постна балтийска шпрота ли ?

    12:56 17.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руска Рускова, вдовица

    1 15 Отговор

    До коментар #28 от "Олеся 🇺🇦":

    Такива сме си руските тьотки !!!
    Прощаме синове и мъже да асвабаждават някого, после га се гътнат се радваме на тлъсти пенсии и екскурзии в чужбина ☝️😁

    Коментиран от #35

    13:01 17.05.2026

  • 30 СИ ЕН ЕН

    18 0 Отговор
    Само глупак може да твърди, че Украйна ще победи Руси
    Джей Ди Ванс

    Коментиран от #32

    13:02 17.05.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    1 18 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    " ...чий е бил дрона? Руски или украински..."

    Няма руски дронове !!!
    Или са монголски или татарски ☝️

    13:04 17.05.2026

  • 32 Марко Рубио, държавен секретар

    1 17 Отговор

    До коментар #30 от "СИ ЕН ЕН":

    Само дypaк може да мисли, че Русия не загуби тази война !!!

    Коментиран от #36

    13:07 17.05.2026

  • 33 Евгени от Алфапласт

    2 8 Отговор
    Латвия също подкрепи ΔΑΡΑ.🤣

    13:08 17.05.2026

  • 34 Джамбаза

    14 1 Отговор
    Не само украински дрон, а и натовски самолети са летели над Латвия.
    Има ли криза за памперси?

    13:12 17.05.2026

  • 35 Олеся 🇺🇦

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руска Рускова, вдовица":

    Ако знаеш що х....ща строших ,след като моятт Тарас стана на парчета от руски фугас.Най си падам по има едни по мургави българи ,доста надда. рени .

    13:13 17.05.2026

  • 36 Ивайло Мирчев

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Марко Рубио, държавен секретар":

    Майоре ,но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в га,zyнгера ?Всъщност да не бъркам,май беше генерал Гномов ☝️

    13:16 17.05.2026

  • 37 хахахахха

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    и трябва да се безпокоиш,скоро ще си хапнеш чавето,как го искаш,на скара или пълнено с ориз на фурна

    13:24 17.05.2026

  • 38 Сигнал за шизофрения

    13 0 Отговор
    Изпратен сигнал за тревога до населението за украински дрон незаконно прелитащ до цел в Русия. Но Русия е виновна.

    13:36 17.05.2026

  • 39 Истината:

    10 0 Отговор
    Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога заради
    Поредният Украински дрон изпратен с Провокативна цел над Латвия!

    14:06 17.05.2026

  • 40 Бай Хой

    4 0 Отговор
    Дрогирания зелен клоун така ще ви извърти номер че ще подпали трета световна война ,само обратни и без наследници се радват на шутовските му номера

    15:38 17.05.2026

  • 41 Боко

    2 0 Отговор
    Лоши руснаци 😁 заглушават зелени дрончета и те не могат да стигнат където са тръгнали 🙁 и латвийски министри отиват на борсата🤪

    16:18 17.05.2026

  • 42 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гресиран козяк":

    охаа да му е сладко на евроджендъъра

    16:52 17.05.2026

  • 43 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    тия шушумиги ша ядат мазната опашка дето позволяват уркаински дронове да летят до Ленинград

    17:14 17.05.2026

  • 44 веселяк

    0 0 Отговор
    „Продължаващата руска агресия срещу Украйна създава риск от повтарящи се инциденти, при които безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават до въздушното пространство на Латвия“. Така се казва на-украински дрон отново премина през Латвия!

    17:46 17.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания