Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога заради дрон над Латвия

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност, след като безпилотен летателен апарат за кратко навлезе във въздушното пространство на Латвия, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на латвийските въоръжени сили, цитирана от БТА.
До населението е бил изпратен и сигнал за тревога.
„Продължаващата руска агресия срещу Украйна създава риск от повтарящи се инциденти, при които безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават до въздушното пространство на Латвия“, посочват от армията.
Латвийските въоръжени сили подчертават, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават и охраняват въздушното пространство на страната.
Латвия не разполага със собствени изтребители и разчита на партньорите си от Алианса за защитата на националното си въздушно пространство.
По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтобаза в източния град Резекне, разположен на около 50 километра от границата с Русия.
Макар при инцидента да няма пострадали, случаят предизвика политическа криза, след която министърът на отбраната Андрис Спрудс и министър-председателят Евика Силиня подадоха оставки.
Според експерти подобни случаи се случват, когато руските системи за противовъздушна отбрана заглушават украински безпилотни летателни апарати, насочени към цели в северозападната част на Русия, което води до отклоняването им към въздушното пространство на съседни държави.
