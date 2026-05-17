Израел нанесе нови въздушни удари в Ливан въпреки удълженото примирие

Израел отново извърши въздушни удари в източните и южните части на Ливан, въпреки договореното ден по-рано поредно удължаване на примирието, съобщи ливанската Национална информационна агенция, предава БТА.

Според информацията израелската армия е нанесла два удара по град Сохмор в долината Бекаа в Източен Ливан. Атакувани са били и населени места в районите на Тир и Набатия в Южен Ливан.

След двудневни преговори между ливански и израелски представители във Вашингтон Съединените щати обявиха в петък, че е постигнато споразумение за удължаване на примирието с още 45 дни.

Междувременно ливанската шиитска организация „Хизбула“ заяви, че продължава атаките срещу израелски военни части в Южен Ливан и на територията на Израел, отбелязва Франс прес.

По данни на групировката действията ѝ са отговор на нарушения на примирието от страна на Израел. Вчера „Хизбула“ съобщи, че е поразила военен обект в Северен Израел, както и че е извършила няколко операции срещу израелски сили в окупирани райони на Южен Ливан.

Организацията категорично отхвърля преките преговори между Ливан и Израел, които не поддържат дипломатически отношения и не са водили официален диалог от десетилетия.

Според наблюдатели разговорите засягат и един от най-чувствителните въпроси в региона – евентуалното разоръжаване на „Хизбула“.

Депутатът от парламентарната група на движението Хюсеин Хадж Хасан заяви, че преките преговори с Израел не са довели до прекратяване на огъня и са поставили ливанските власти в безизходица.

По думите му правителството е било принудено да прави последователни отстъпки, без да може да изпълни израелските искания, включително това за разоръжаването на организацията.

„Хизбула“ определи предложението за създаване на механизъм за сигурност под егидата на Съединените щати като част от „поредица от безвъзмездни отстъпки“, които според групировката ливанските власти правят под външен натиск.