Израел нанесе нови въздушни удари в Ливан въпреки удълженото примирие

17 Май, 2026 12:57 789 23

Атаките засилиха напрежението, докато „Хизбула“ продължава да обстрелва израелски цели и отхвърля преговорите за разоръжаване

Израел нанесе нови въздушни удари в Ливан въпреки удълженото примирие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел отново извърши въздушни удари в източните и южните части на Ливан, въпреки договореното ден по-рано поредно удължаване на примирието, съобщи ливанската Национална информационна агенция, предава БТА.

Според информацията израелската армия е нанесла два удара по град Сохмор в долината Бекаа в Източен Ливан. Атакувани са били и населени места в районите на Тир и Набатия в Южен Ливан.

След двудневни преговори между ливански и израелски представители във Вашингтон Съединените щати обявиха в петък, че е постигнато споразумение за удължаване на примирието с още 45 дни.

Междувременно ливанската шиитска организация „Хизбула“ заяви, че продължава атаките срещу израелски военни части в Южен Ливан и на територията на Израел, отбелязва Франс прес.

По данни на групировката действията ѝ са отговор на нарушения на примирието от страна на Израел. Вчера „Хизбула“ съобщи, че е поразила военен обект в Северен Израел, както и че е извършила няколко операции срещу израелски сили в окупирани райони на Южен Ливан.

Организацията категорично отхвърля преките преговори между Ливан и Израел, които не поддържат дипломатически отношения и не са водили официален диалог от десетилетия.

Според наблюдатели разговорите засягат и един от най-чувствителните въпроси в региона – евентуалното разоръжаване на „Хизбула“.

Депутатът от парламентарната група на движението Хюсеин Хадж Хасан заяви, че преките преговори с Израел не са довели до прекратяване на огъня и са поставили ливанските власти в безизходица.

По думите му правителството е било принудено да прави последователни отстъпки, без да може да изпълни израелските искания, включително това за разоръжаването на организацията.

„Хизбула“ определи предложението за създаване на механизъм за сигурност под егидата на Съединените щати като част от „поредица от безвъзмездни отстъпки“, които според групировката ливанските власти правят под външен натиск.


  • 1 ЯДОСАЛИ СА СЕ

    15 0 Отговор
    Че загубиха бангарангата.

    Коментиран от #4, #6

    12:58 17.05.2026

  • 2 хехе

    16 0 Отговор
    Мошетото нанасят демократични удари, ако беше обратното това щеше да повод за прекратяване на примирието.

    12:59 17.05.2026

  • 3 Включвам

    11 0 Отговор
    Газта в камерите

    13:00 17.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЯДОСАЛИ СА СЕ":

    Израел ще удари Максуда.

    13:01 17.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Умрел руснак

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "ЯДОСАЛИ СА СЕ":

    Слава на ДАРА!

    13:01 17.05.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    Отмъщават си заради победата на DARA.🤣

    13:02 17.05.2026

  • 8 Хм.хм хм м

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Гори ти πърдялника.😂

    13:04 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евровизия

    4 4 Отговор
    Биби им прави Бангаранга.

    13:07 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Т Живков

    2 7 Отговор
    Само така!

    13:09 17.05.2026

  • 13 Израел са

    9 1 Отговор
    Терористи

    13:27 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишо

    0 6 Отговор
    Профилактика.

    13:38 17.05.2026

  • 16 Факт

    7 0 Отговор
    А КОГА СЪД И РАЗСТРЕЛ ЗА УБИЕЦА НА ДЕЦА И НЕВИННИ САТАНЯХУ

    13:38 17.05.2026

  • 17 Съд за нетаняху и касапите му !!!!!!!!

    5 0 Отговор
    Съд и затвор за убийците фашисти !!!!!!

    Коментиран от #23

    13:39 17.05.2026

  • 18 Де е ООН , ЧЕРВЕНИЯ ПРЪСТ , СЪДА В ХАГА

    6 0 Отговор
    Защо мълчат като пукали и не обявят холокоста за национален празник на човечеството ??????

    13:42 17.05.2026

  • 19 Убийци Убийци Убийци

    7 0 Отговор
    Евреите вън от планетата ЗЕМЯ !!!!

    13:44 17.05.2026

  • 20 Хитлер....... казах !

    5 0 Отговор
    Трябваше ми още една година и тия палавници , нямаше да се правят на нацисти и да правят бели !

    13:46 17.05.2026

  • 21 Нетаняху със шестте пръста

    2 1 Отговор
    Аз съм господ бог и цялата вселена е лично моя !

    13:47 17.05.2026

  • 22 А50

    2 0 Отговор
    Крият какво така мощно гръмна в Израел миналата нощ. Сигурно се е видяло от цялата окупирана територия Израел

    14:22 17.05.2026

  • 23 Дино

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Съд за нетаняху и касапите му !!!!!!!!":

    Какъв съд,какви пет лева?!Нали те притежават всичко на този свят/еврейчетата/...на тях никой нищо не може да направи...поради простата причина,че те контролират всичко и всички...с парите си...всички англоговорящи страни са под тяхна "закрила"-това USA,Canada,UK....ами каво да очакваме тогава...те могат,а не че не го правят каквото си поискат и никои не може да направи нищо по въпроса....да живей света!!!

    14:51 17.05.2026