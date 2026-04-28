Турция блокира полета на израелския президент

Самолетът, превозващ президента на Израел Ицхак Херцог, е бил принуден да промени маршрута си към Казахстан, след като е избегнал въздушното пространство на Турция, съобщават израелски медии, предава News.bg.
Според Channel 12 полетът е преминал през Европа и Русия, което е удължило пътуването до около осем часа. Държавната визита на Херцог в Казахстан е планирана за два дни.
Случаят не е първи по рода си. През ноември 2024 г. турските власти също отказаха достъп до своето въздушно пространство за израелския президент по пътя му към конференцията COP29 в Баку. Тогава визитата беше отменена, като като причина бяха посочени съображения за сигурност.
Към момента няма официална реакция от Анкара относно новия инцидент, но ситуацията отново подчертава напрежението в отношенията между Турция и Израел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Турция да вземе да Бомбардира Руските
Не да се занимава със глупости
Коментиран от #15, #16, #24
09:38 28.04.2026
2 Слава Украйна Героем Слава
Коментиран от #4, #5, #6, #7
09:39 28.04.2026
3 ЕВАЛА
09:39 28.04.2026
4 Всички знаят ме Русия не е сила
До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":Какво го Славиш тези украинци
Айде да нападнат Израел да видим какво ще направят
Русия е К-инеф
Коментиран от #17, #25
09:40 28.04.2026
5 Хихи
До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":рано , рано ровиш в тавата с фалшивото брашно ...
09:40 28.04.2026
6 къде
До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":На коя игра се е случило това?! Уточнявайте ги тези неща.
09:43 28.04.2026
7 Слава БУСовизацията
До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":Слава ТЦК!
09:47 28.04.2026
8 Търското кафе в горещо
Коментиран от #28
09:48 28.04.2026
9 Бесен - Язовец
Коментиран от #13, #21
09:49 28.04.2026
10 Путин
09:50 28.04.2026
11 Браво на Турците
09:51 28.04.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- ТУРЦИЯ - ИРАН , САУДИТСКА АРАБИЯ ПАКИСТАН
И НАЙ - ВЕРОЯТНО ЕГИПЕТ:)
.......
ОАЕ ВЧЕРА ПОИСКАЛИ ОБРАТНО ЗАЕМ КОЙТО ДАЛИ НА ПАКИСТАН 3.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА
ЗАЩОТО ПАКИСТАН ПОМАГАЛ НА ИРАН
.....
И САУДИТСКА АРАБИЯ ПЛАТИЛА ЗАЕМА 3.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА + ДАЛА НА ПАКИСТАН ОЩЕ 2 МИЛИАРДА
09:52 28.04.2026
13 Абе
До коментар #9 от "Бесен - Язовец":Те във Фитки промениха географията. Сега ни внушават, че Русия е континент🤣😂🤣😂🤣
09:52 28.04.2026
14 Малката Рижа
Коментиран от #26
09:54 28.04.2026
15 Ха Ха
До коментар #1 от "Турция да вземе да Бомбардира Руските":Комплименти за Ердоган. Браво. Най-после някой да покаже с действия на ционите, колко са безобразни
10:04 28.04.2026
16 Що Бе
До коментар #1 от "Турция да вземе да Бомбардира Руските":Ти защо мразиш братска Русия, православната освободителка на България? Турция взема изгодно газ и петрол от Русия, защо искаш да я бомби? Злобен атлантист
10:07 28.04.2026
17 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #4 от "Всички знаят ме Русия не е сила":Еврейско кашерно и соросоидно 💩 се размечтало за кенефи -нормално !
10:10 28.04.2026
18 Факти
10:11 28.04.2026
19 ТЕЗИ ОСВЕН ЧЕ СА
10:11 28.04.2026
20 военен неможач
Коментиран от #22, #23
10:12 28.04.2026
21 Факти
До коментар #9 от "Бесен - Язовец":Казахстан в Европа ли е? Полетът е стигнал до там през азиатска Русия.
10:15 28.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да Бе
До коментар #1 от "Турция да вземе да Бомбардира Руските":Да предизвика екологична катастрофа до Истанбул. Кажи му атланто-фашист и не се занимавай с него
10:20 28.04.2026
25 Мдаа
До коментар #4 от "Всички знаят ме Русия не е сила":Враговете на Цион се множат. Разбираемо. Турция не е държава, чиято враждебност може да се игнорира
Коментиран от #27, #30
10:25 28.04.2026
26 Ами всъщност
До коментар #14 от "Малката Рижа":От еврейския президент почти нищо не зависи, той има основно церемониални функции, там важен е премиерът и подкрепата която има в техния парламент. Така че и да му свалят самолета докато лети на някъде все тая! Да, вероятно много хора по света ще се накефят но няма да има никакъв практически смисъл.
Коментиран от #29
10:41 28.04.2026
27 Турция
До коментар #25 от "Мдаа":на ердоганчо е посмешище за цивилизацията. Комплексар, като североизточното късокрако джудже.
10:41 28.04.2026
28 Дип че не са го объркали
До коментар #8 от "Търското кафе в горещо":с някоя ракета -))
10:43 28.04.2026
29 турците
До коментар #26 от "Ами всъщност":са наясно какво ще им се случи дори ако си го помислят това. Дори глупавият турски ислямист знае, че ще стане мишена - ходещ мъртвец.
10:44 28.04.2026
30 българската
До коментар #25 от "Мдаа":копейка е винаги готова да си продаде душата, дори на ислямист, само да е угодно за руската чума.
10:47 28.04.2026