Турция блокира полета на израелския президент

28 Април, 2026 09:33, обновена 28 Април, 2026 09:36 2 218 30

Липсата на достъп до турското въздушно пространство принуди полета на Ицхак Херцог да мине през Европа и Русия

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Самолетът, превозващ президента на Израел Ицхак Херцог, е бил принуден да промени маршрута си към Казахстан, след като е избегнал въздушното пространство на Турция, съобщават израелски медии, предава News.bg.

Според Channel 12 полетът е преминал през Европа и Русия, което е удължило пътуването до около осем часа. Държавната визита на Херцог в Казахстан е планирана за два дни.

Случаят не е първи по рода си. През ноември 2024 г. турските власти също отказаха достъп до своето въздушно пространство за израелския президент по пътя му към конференцията COP29 в Баку. Тогава визитата беше отменена, като като причина бяха посочени съображения за сигурност.

Към момента няма официална реакция от Анкара относно новия инцидент, но ситуацията отново подчертава напрежението в отношенията между Турция и Израел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турция да вземе да Бомбардира Руските

    3 72 Отговор
    Танкери които минават през Босфора
    Не да се занимава със глупости

    Коментиран от #15, #16, #24

    09:38 28.04.2026

  • 2 Слава Украйна Героем Слава

    5 70 Отговор
    Украйна Попиля Русия

    Коментиран от #4, #5, #6, #7

    09:39 28.04.2026

  • 3 ЕВАЛА

    79 5 Отговор
    ТАКА СЕ ПОСТЪПВА С МРЪСНИЦИТЕ ЗАРАДИ КОИТО СТРАДА ЦЯЛ СВЯТ.

    09:39 28.04.2026

  • 4 Всички знаят ме Русия не е сила

    6 50 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Какво го Славиш тези украинци
    Айде да нападнат Израел да видим какво ще направят
    Русия е К-инеф

    Коментиран от #17, #25

    09:40 28.04.2026

  • 5 Хихи

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":

    рано , рано ровиш в тавата с фалшивото брашно ...

    09:40 28.04.2026

  • 6 къде

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":

    На коя игра се е случило това?! Уточнявайте ги тези неща.

    09:43 28.04.2026

  • 7 Слава БУСовизацията

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Слава ТЦК!

    09:47 28.04.2026

  • 8 Търското кафе в горещо

    26 1 Отговор
    Добре са направили.

    Коментиран от #28

    09:48 28.04.2026

  • 9 Бесен - Язовец

    25 2 Отговор
    Алооо... географиятааа... Русия също е в Европа бе награмотни сороси.

    Коментиран от #13, #21

    09:49 28.04.2026

  • 10 Путин

    2 22 Отговор
    Аз не мога да го блокирам, понеже съм срам и позор.

    09:50 28.04.2026

  • 11 Браво на Турците

    25 2 Отговор
    Така се постъпва с изметта на света!

    09:51 28.04.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    ЗАДАВА СЕ БЛОКОВА СТРУКТУРА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК
    - ТУРЦИЯ - ИРАН , САУДИТСКА АРАБИЯ ПАКИСТАН
    И НАЙ - ВЕРОЯТНО ЕГИПЕТ:)
    .......
    ОАЕ ВЧЕРА ПОИСКАЛИ ОБРАТНО ЗАЕМ КОЙТО ДАЛИ НА ПАКИСТАН 3.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА
    ЗАЩОТО ПАКИСТАН ПОМАГАЛ НА ИРАН
    .....
    И САУДИТСКА АРАБИЯ ПЛАТИЛА ЗАЕМА 3.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА + ДАЛА НА ПАКИСТАН ОЩЕ 2 МИЛИАРДА

    09:52 28.04.2026

  • 13 Абе

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бесен - Язовец":

    Те във Фитки промениха географията. Сега ни внушават, че Русия е континент🤣😂🤣😂🤣

    09:52 28.04.2026

  • 14 Малката Рижа

    24 2 Отговор
    Трябвало е да го пропуснат и после да го ударят с ракета земя-въздух над слабо населен район.

    Коментиран от #26

    09:54 28.04.2026

  • 15 Ха Ха

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Турция да вземе да Бомбардира Руските":

    Комплименти за Ердоган. Браво. Най-после някой да покаже с действия на ционите, колко са безобразни

    10:04 28.04.2026

  • 16 Що Бе

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Турция да вземе да Бомбардира Руските":

    Ти защо мразиш братска Русия, православната освободителка на България? Турция взема изгодно газ и петрол от Русия, защо искаш да я бомби? Злобен атлантист

    10:07 28.04.2026

  • 17 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Всички знаят ме Русия не е сила":

    Еврейско кашерно и соросоидно 💩 се размечтало за кенефи -нормално !

    10:10 28.04.2026

  • 18 Факти

    3 9 Отговор
    Турция не "блокира" полета на израелския президент, а го отклони... през Русия. Любопитно защо Русия си дава въздушното пространство на Израел. Нали уж подкрепя Иран?

    10:11 28.04.2026

  • 19 ТЕЗИ ОСВЕН ЧЕ СА

    8 0 Отговор
    ГАДНИ СА И ГРОЗНИ.

    10:11 28.04.2026

  • 20 военен неможач

    8 1 Отговор
    Понеже пише: напиши коментар, да напишем. № 1, 2 и 4 са обикновени укро-ционистки тролове. Добре е, че не са много в България, скоро и в останалия свят.

    Коментиран от #22, #23

    10:12 28.04.2026

  • 21 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бесен - Язовец":

    Казахстан в Европа ли е? Полетът е стигнал до там през азиатска Русия.

    10:15 28.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да Бе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Турция да вземе да Бомбардира Руските":

    Да предизвика екологична катастрофа до Истанбул. Кажи му атланто-фашист и не се занимавай с него

    10:20 28.04.2026

  • 25 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всички знаят ме Русия не е сила":

    Враговете на Цион се множат. Разбираемо. Турция не е държава, чиято враждебност може да се игнорира

    Коментиран от #27, #30

    10:25 28.04.2026

  • 26 Ами всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Малката Рижа":

    От еврейския президент почти нищо не зависи, той има основно церемониални функции, там важен е премиерът и подкрепата която има в техния парламент. Така че и да му свалят самолета докато лети на някъде все тая! Да, вероятно много хора по света ще се накефят но няма да има никакъв практически смисъл.

    Коментиран от #29

    10:41 28.04.2026

  • 27 Турция

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мдаа":

    на ердоганчо е посмешище за цивилизацията. Комплексар, като североизточното късокрако джудже.

    10:41 28.04.2026

  • 28 Дип че не са го объркали

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Търското кафе в горещо":

    с някоя ракета -))

    10:43 28.04.2026

  • 29 турците

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ами всъщност":

    са наясно какво ще им се случи дори ако си го помислят това. Дори глупавият турски ислямист знае, че ще стане мишена - ходещ мъртвец.

    10:44 28.04.2026

  • 30 българската

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мдаа":

    копейка е винаги готова да си продаде душата, дори на ислямист, само да е угодно за руската чума.

    10:47 28.04.2026

