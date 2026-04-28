Турция блокира полета на израелския президент

Самолетът, превозващ президента на Израел Ицхак Херцог, е бил принуден да промени маршрута си към Казахстан, след като е избегнал въздушното пространство на Турция, съобщават израелски медии, предава News.bg.

Според Channel 12 полетът е преминал през Европа и Русия, което е удължило пътуването до около осем часа. Държавната визита на Херцог в Казахстан е планирана за два дни.

Случаят не е първи по рода си. През ноември 2024 г. турските власти също отказаха достъп до своето въздушно пространство за израелския президент по пътя му към конференцията COP29 в Баку. Тогава визитата беше отменена, като като причина бяха посочени съображения за сигурност.

Към момента няма официална реакция от Анкара относно новия инцидент, но ситуацията отново подчертава напрежението в отношенията между Турция и Израел.