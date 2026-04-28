Рига забрани достъпа на дъщерята на руския външен министър Лавров

Латвия е добавила трима граждани на Русия към списъка с лица, на които е забранено да влизат в страната, сред които е и бившият министър на културата Михаил Швидкой. Това се посочва в съобщение на Латвийското министерство на външните работи, цитирано от „Европейская правда“, предава Фокус.
Решението е взето от министъра на външните работи Байба Браже на основание член 61, параграф 2 от Закона за имиграцията.
Освен Швидкой, в списъка са включени и Анастасия Карнеева - дъщеря на заместник-генералния директор на „Ростех“ Николай Волобуев, както и Екатерина Винокурова - дъщеря на руския външен министър Сергей Лавров.
От латвийското външно министерство уточняват, че забраната за влизане е безсрочна.
Мярката се вписва в по-широка регионална политика. През март Литва добави над сто беларуски длъжностни лица в списъка си с нежелани лица.
В същото време Вилнюс предлага и нова рестрикция – петгодишна забрана за влизане за артисти, които са се изявявали в Русия или Беларус.
Напиши коментар:
