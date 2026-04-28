Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Латвия »
Рига забрани достъпа на дъщерята на руския външен министър Лавров

28 Април, 2026 10:25

  • сергей лавров-
  • латвия-
  • дъщеря-
  • забрана-
  • русия-
  • външен министър

Рига разширява черния си списък с близки до руски държавни структури лица, забраната е за неопределен срок

Рига забрани достъпа на дъщерята на руския външен министър Лавров - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвия е добавила трима граждани на Русия към списъка с лица, на които е забранено да влизат в страната, сред които е и бившият министър на културата Михаил Швидкой. Това се посочва в съобщение на Латвийското министерство на външните работи, цитирано от „Европейская правда“, предава Фокус.

Решението е взето от министъра на външните работи Байба Браже на основание член 61, параграф 2 от Закона за имиграцията.

Освен Швидкой, в списъка са включени и Анастасия Карнеева - дъщеря на заместник-генералния директор на „Ростех“ Николай Волобуев, както и Екатерина Винокурова - дъщеря на руския външен министър Сергей Лавров.

От латвийското външно министерство уточняват, че забраната за влизане е безсрочна.

Мярката се вписва в по-широка регионална политика. През март Литва добави над сто беларуски длъжностни лица в списъка си с нежелани лица.

В същото време Вилнюс предлага и нова рестрикция – петгодишна забрана за влизане за артисти, които са се изявявали в Русия или Беларус.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В ЦЕЛИЯ ЕС

    18 4 Отговор
    НАЙ КОМИЧНИ СА ТРИТЕ БАЛТИЙСКИ ПИНЧЕРА.

    10:26 28.04.2026

  • 2 ХА ХА ХА

    13 2 Отговор
    Фашизацията на ЕС върви с пълна сила ...

    Коментиран от #3

    10:28 28.04.2026

  • 3 Не Бе

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХА ХА ХА":

    Това са само балтите. Те от омраза към Русия са готови и на самоубийство

    10:30 28.04.2026

  • 4 Титак

    15 1 Отговор
    Дъщерята на Лавров е виновна....защото му е дъщеря. Много са зле тия.

    10:30 28.04.2026

  • 5 Балтийските джудженца с население

    17 1 Отговор
    колкото квартал на Москва са на ръка разстояние от шамара.

    10:30 28.04.2026

  • 6 Голяма санкция🤣😂🤣😂

    10 2 Отговор
    Тая махала Латвия си мисли, че някой умрял да ходи там.

    10:31 28.04.2026

  • 7 Ха Ха

    4 2 Отговор
    Балтийските републики са изчезващи, защото омразата убива тези, които я носят в себе си

    10:33 28.04.2026

  • 8 Микро страна

    6 2 Отговор
    Червеят решил да ухапе слона!
    Тея 3 смотани "балтийски републики" са създадени, като такива от Ленин и "революционерите", които унищожиха Руската Империя...
    И те сега са най-лютите русофоби?

    10:34 28.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа80

    8 3 Отговор
    Много са ми смешни с тези забрани, като че ли пък някой умира от желание да отиде в Латвия! 🤣

    Коментиран от #13, #22

    10:35 28.04.2026

  • 11 Чл. 61 от Закона за имиграцията в

    3 4 Отговор
    Латвия дава право на компетентните органи да обявят чужденци за “ персона нон грата”. Тази разпоредба се използва за забрана на влизането или престоя на чужди граждани, когато се счита, че те застрашават националната сигурност, обществения ред или интересите на Латвия.

    10:35 28.04.2026

  • 12 Дръта чанта

    7 2 Отговор
    Некой пък се беше засилил да ходи в омрелата Латвия

    10:36 28.04.2026

  • 13 Ол1гофрен,

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа80":

    Никой не иска да има нещо общо с гаддове и убийци на деца и крадци на тоалетни чинии.

    10:37 28.04.2026

  • 14 Трол

    2 4 Отговор
    Екатерина Винокурова е много красива.

    10:38 28.04.2026

  • 15 Кон бе

    3 5 Отговор
    Кон 🐴

    10:39 28.04.2026

  • 16 Измет

    2 1 Отговор
    Тия са по-зле и от Албания!? /

    10:40 28.04.2026

  • 17 Хайдеее

    1 6 Отговор
    Копейкиии, на Амбразуратааа. Да защитим другаря Путим.

    10:41 28.04.2026

  • 18 МАРШ от цивилизацията!

    0 7 Отговор
    Иzzмет руска!Там в блатата и тинята ви е мястото.

    10:41 28.04.2026

  • 19 ха ха ха

    4 3 Отговор
    фавли.бг

    10:41 28.04.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    0 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:42 28.04.2026

  • 21 az СВО Победа80

    8 3 Отговор
    Положението в Латвия към края на октомври на миналата година накратко:

    Ръководителят на Конфедерацията на работодателите в Латвия Андрис Бите изчисли, че след три-четири години страната ще стане пълно банкрутирала, без вътрешен доход и с колосален дълг. Настоящият модел на това, което в Латвия се счита за икономика, води точно до това и проблемът е, че в настоящата ситуация няма алтернатива.

    Оказва се, че ако се прекъснат икономическите връзки с най-големия икономически партньор, те очаква само банкрут.

    Колко неочаквано, нали? 🤣
    Тия вече са умряла работа, ама още се зъбят от злоба.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #27, #29, #30

    10:42 28.04.2026

  • 22 Хммм

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа80":

    Бил съм в Рига. Много от централните улици ми приличаха на софийсите. Има и трамвай. Има и една Катедрала. И толкоз. Бил съм и в Юрмала през Август - латвийски курорт на Балтийско море. Къпах се в това море - студ, топките ми се свиха до неузнаваемост. Изобщо, там през Август е вече като Ноември у нас. В Петерсбур, Русия също

    10:43 28.04.2026

  • 23 зИленски

    4 2 Отговор
    ТРАГЕДИЯ
    ТЯ ВСЕКИ ДЕН ХОДЕШЕ ТАМ
    СЯ КО ШИ ПРАИ НИ ЗНАМ !

    10:44 28.04.2026

  • 24 Неутрален

    2 2 Отговор
    Все на Запад ги тегли ушанките.Що ли?

    10:44 28.04.2026

  • 25 прокажени руски

    2 0 Отговор
    руските фашисти и техните деца в Сибир!

    10:46 28.04.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПРИБАЛТИЙЦИТЕ - ПРИЛИЧАТ НА ДЖУДЖЕТО АТАНАС ОТ ДБ ... КРЕСЛИВИ
    И ВСЕ СЕ БОРЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, А РЕЗУЛТАТИ НЯМА:)

    10:46 28.04.2026

  • 27 Ти Пък

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Що в България по-добре ли е ?

    10:46 28.04.2026

  • 28 Браво

    2 0 Отговор
    И у нас трябва!

    10:47 28.04.2026

  • 29 поредни съчинения

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Никой не е видял добро от руските агресори!

    10:47 28.04.2026

  • 30 Бега бе😂

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Минимална работна заплата в Русия 287€
    Минимална заплата в Латвия 780 €

    10:48 28.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания