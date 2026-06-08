Истинският виновник за трагедията на "Челопешко шосе"

Коментар на Емилия Милчева:
Ако има профил на българския убиец на пътя, той не се определя от произхода, а от чувството за безнаказаност. Най-често е млад или на средна възраст, кара по-бързо от разрешеното, изпреварва рисковано, взел е дрога или алкохол, често има зад гърба си и други нарушения. Може да кара скъп джип или стара кола, да е от столицата или от малък град, но вярва в едно - контролът е слаб и законът няма да го стигне.
Когато България от години е сред европейските лидери по смърт на пътя, етнизирането на катастрофите прикрива истинския виновник - провала на институциите.
Истинският виновник
Ромският произход на водачите на автомобили, предизвикали тежката катастрофа на "Челопешко шосе" заради гонка, отприщи вълна от етническа омраза в социалните мрежи.
Жертвите на катастрофата вече са четирима, двама от които индийски граждани. Има още пострадали с опасност за живота. Само светкавичната намеса на служители от пожарната в район "Кремиковци" e предотвратила взрива на градския автобус, в който се е врязал горящ автомобил. Тогава най-вероятно оцелели нямаше да има.
Но Георги Семерджиев, предизвикал катастрофата, при която загинаха две млади жени в София, не е ром. Джипът му премина с висока скорост през кръстовището на два булеварда и се удари в такси и в асансьора, водещ към близката метростанция.
Етнически българин е и Димитър Любенов, който се заби със 195 км/ч с поршето си в пътуващия пред него автомобил и уби френски гражданин.
Две години и половина след смъртта на 14-годишния Филип и повече от 23 заседания няма присъда за човека, прегазил го на пешеходна пътека в центъра на София с близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Делото започва отначало…
От ромски произход е 21-годишният Виктор Илиев, който със 163 км/час - при разрешени 50 км/ч, влетя през прозореца на автобус в София, уби на място сирийски лекар и рани четирима. Докато е шофирал, е вдишвал райски газ.
Но следващият е отново българин - или пък турчин? Етносът няма значение, освен за да бъде инструментализиран в социалните мрежи.
Случаите следват един след друг, а всеки предишен бързо се забравя, засенчен от нова трагедия. След всяка се задават едни и същи въпроси: кой е виновен, защо има толкова смърт по пътищата на България, защо близките са отчаяни да търсят справедливост за загубените животи.
Кой се страхува от закона
Не е за вярване, но всъщност България бележи малка победа във войната по пътищата. Спрямо 2019 г. например, когато показателят за жертви на пътни катастрофи е почти 98 на 1 милион жители, предварителните данни за 2025 г. показват 71 загинали на милион. Това е спад с близо 28%.
България подобрява резултатите си, без да напуска дъното на европейската класация. Жертвите намаляват, но не достатъчно бързо - и затова България е все така държава, в която рискът да загинеш на пътя е сред най-високите в Европа. Средният показател за Европейския съюз е 44 загинали на 1 милион жители. Най-безопасни остават Дания и Швеция съответно с 24 и 20 жертви на 1 милион жители.
С твърде висок брой полицаи, прокурори и съдии, непропорционален на намаляващото население, българската държава би трябвало да вдъхва страх от закона. Но макар на първо място в ЕС по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП - близо 0.7%, правосъдието в България продължава да произвежда чувство за безнаказаност.
Откъде обаче идва то? След всяко тежко престъпление обществото научава, че извършителите вече са били известни на полицията и прокуратурата. Така е и този път.
"Лицата, причинили катастрофата, са известни на органите на МВР и прокуратурата", каза заместник-градският прокурор Ангел Кънев.
Обикновено правоохранителните органи имат данни. Ако нямат, значи някой е опънал чадър, чийто диаметър е пряко пропорционален на размера на корупцията.
Появи се информация, че единият или и двамата водачи от катастрофата на "Челопешко шосе" са свързани с т.нар. "Банда на Калашниците" - престъпна група, известна на полицията с дейности като рекет и контрол на проституция и просяци в София. Никой обаче не е в затвора с присъда.
След катастрофата виновниците за смъртоносния инцидент дори заплашвали пожарникарите и спасителите, че ще видят какво ще им се случи, защото разказали какво са видели - и даже се обадили за подкрепление на свои приятели. Двамата се оказаха и с шофьорски книжки от Чехия, за които не е известно дали са истински. Георги Семерджиев например се оказа с фалшива шофьорска книжка, издадена уж от Швейцария.
Ако данъкоплатците плащат на полицаи, следователи и прокурори да бъдат хроникьори на престъпността и да обясняват след поредната трагедия колко добре са познавали извършителите, проблемът не е в липсата на информация. Проблемът е в липсата на последствия.
По БНТ председателят на "Спаси София" и столичен общински съветник Борис Бонев предложи МВР да проверява хората със скъпите автомобили, като във фокуса са шест квартала в София: Симеоново, Драгалевци, Бояна, "Факултета", Филиповци и "Христо Ботев". Подчертавайки, че проблемът не е етнически, той коментира, че "90% от онези, които се имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, онези, които те бият, ако си ги погледнал накриво, живеят в тези шест квартала".
Парите оставят горещи следи
През 1997 г. вътрешният министър в кабинета "Костов" Богомил Бонев проведе операция, известна под името "Комар" - за издирване на крадени коли и събиране на неплатени данъци. Престъпността не беше респектирана.
Но ако полицията работи съвместно с данъчните служби, финансовото разузнаване и прокуратурата, ефектът ще е друг. Въпросът е готови ли са да проверят произхода на парите, скъпите автомобили, фиктивните фирми, данъчните измами и връзките с престъпни групи, независимо от квартала и етническия произход на техните собственици.
Като служебен министър на вътрешните работи през 2022 г. Иван Демерджиев разкри "чадъра" над Семерджиев. Сега оглавява МВР в условия на абсолютно мнозинство и може да направи много повече.
Иначе всеки следващ убиец на пътя също ще бъде известен на полицията и прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
23:03 08.06.2026
2 Емчее
23:12 08.06.2026
3 име
Коментиран от #10
23:15 08.06.2026
4 Истината
23:17 08.06.2026
5 Ашколсун,
Лихте@!
23:20 08.06.2026
6 Хм…
23:26 08.06.2026
7 Я тая
За пари ли?
За много ли?
23:27 08.06.2026
8 ДрайвингПлежър
Карането с по-висока от разрешената скорост не е по-опасно от карането със скорост много под разрешената!
Всички тия "знакови" катастрофи са с един общ произход - ПОЗНАТИ НА ПОЛИЦИЯТА! Самозабравили се мутри ПАЗЕНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА! Самозабравили се нискочели, които бог знае как са взимали книжка!
Истински запалените по автомобилите са отговорни, дори когато карат бързо те правят оценка на ситуацията! Повечето от тях дори не пият, защото уважават и пътя и книжката си!
Престанете да давате на ченгесаря - основание да ви краде от джоба за смешни нарушения, като 10-15 км над ограничението засечено с камера, докато той си рови в телефона!
23:30 08.06.2026
9 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞🔞🔞 ПЕДОХАН ГЕЙТ 🔞
Ни мъж, ни жена!!! 🔞
23:34 08.06.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "име":И си прав и не си прав! Закони има... но в законите липсва най-важното - ОТГОВОРНОСТ!
Според законите отговорността в повечето случаи е институционална и общата отговорност става пълна безотговорност!
Само 1 изречение трябва да се добави. Кмет, управител, директор носи лична и персонална отговорност за причинени щети и нещата ще се обърнат! Същите тия, които сега прибират пликчетата за да правят нищо ще скъсва г на тия под тях и ще контролират всяко тяхно действие! Като почнеш от Министри, депутати и т.н.
ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ! Тогава даже и закони не ти трябват, щото всеки ще действа отговорно и с мисъл. Включая шофьори и т.н.!
23:37 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 лаик
23:46 08.06.2026
13 Бастардо
Коментиран от #19
23:50 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Уточнение
00:02 09.06.2026
17 Още малко
00:47 09.06.2026
18 Додо
00:51 09.06.2026
19 Пръц
До коментар #13 от "Бастардо":Циганите като влязат в кръговото не могат да излязат и ще се въртят като въртележка на панаира.
00:59 09.06.2026