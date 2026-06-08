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Истинският виновник за трагедията на "Челопешко шосе"

Истинският виновник за трагедията на "Челопешко шосе"

8 Юни, 2026 23:01 1 499 19

  • емилия милчева-
  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • мвр-
  • войната на пътя

Когато България от години е сред европейските лидери по смърт на пътя, етнизирането на катастрофите прикрива истинския виновник

Истинският виновник за трагедията на "Челопешко шосе" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Ако има профил на българския убиец на пътя, той не се определя от произхода, а от чувството за безнаказаност. Най-често е млад или на средна възраст, кара по-бързо от разрешеното, изпреварва рисковано, взел е дрога или алкохол, често има зад гърба си и други нарушения. Може да кара скъп джип или стара кола, да е от столицата или от малък град, но вярва в едно - контролът е слаб и законът няма да го стигне.

Когато България от години е сред европейските лидери по смърт на пътя, етнизирането на катастрофите прикрива истинския виновник - провала на институциите.

Истинският виновник

Ромският произход на водачите на автомобили, предизвикали тежката катастрофа на "Челопешко шосе" заради гонка, отприщи вълна от етническа омраза в социалните мрежи.

Жертвите на катастрофата вече са четирима, двама от които индийски граждани. Има още пострадали с опасност за живота. Само светкавичната намеса на служители от пожарната в район "Кремиковци" e предотвратила взрива на градския автобус, в който се е врязал горящ автомобил. Тогава най-вероятно оцелели нямаше да има.

Но Георги Семерджиев, предизвикал катастрофата, при която загинаха две млади жени в София, не е ром. Джипът му премина с висока скорост през кръстовището на два булеварда и се удари в такси и в асансьора, водещ към близката метростанция.

Етнически българин е и Димитър Любенов, който се заби със 195 км/ч с поршето си в пътуващия пред него автомобил и уби френски гражданин.

Две години и половина след смъртта на 14-годишния Филип и повече от 23 заседания няма присъда за човека, прегазил го на пешеходна пътека в центъра на София с близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Делото започва отначало…

От ромски произход е 21-годишният Виктор Илиев, който със 163 км/час - при разрешени 50 км/ч, влетя през прозореца на автобус в София, уби на място сирийски лекар и рани четирима. Докато е шофирал, е вдишвал райски газ.

Но следващият е отново българин - или пък турчин? Етносът няма значение, освен за да бъде инструментализиран в социалните мрежи.

Случаите следват един след друг, а всеки предишен бързо се забравя, засенчен от нова трагедия. След всяка се задават едни и същи въпроси: кой е виновен, защо има толкова смърт по пътищата на България, защо близките са отчаяни да търсят справедливост за загубените животи.

Кой се страхува от закона

Не е за вярване, но всъщност България бележи малка победа във войната по пътищата. Спрямо 2019 г. например, когато показателят за жертви на пътни катастрофи е почти 98 на 1 милион жители, предварителните данни за 2025 г. показват 71 загинали на милион. Това е спад с близо 28%.

България подобрява резултатите си, без да напуска дъното на европейската класация. Жертвите намаляват, но не достатъчно бързо - и затова България е все така държава, в която рискът да загинеш на пътя е сред най-високите в Европа. Средният показател за Европейския съюз е 44 загинали на 1 милион жители. Най-безопасни остават Дания и Швеция съответно с 24 и 20 жертви на 1 милион жители.

С твърде висок брой полицаи, прокурори и съдии, непропорционален на намаляващото население, българската държава би трябвало да вдъхва страх от закона. Но макар на първо място в ЕС по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП - близо 0.7%, правосъдието в България продължава да произвежда чувство за безнаказаност.

Откъде обаче идва то? След всяко тежко престъпление обществото научава, че извършителите вече са били известни на полицията и прокуратурата. Така е и този път.

"Лицата, причинили катастрофата, са известни на органите на МВР и прокуратурата", каза заместник-градският прокурор Ангел Кънев.

Обикновено правоохранителните органи имат данни. Ако нямат, значи някой е опънал чадър, чийто диаметър е пряко пропорционален на размера на корупцията.

Появи се информация, че единият или и двамата водачи от катастрофата на "Челопешко шосе" са свързани с т.нар. "Банда на Калашниците" - престъпна група, известна на полицията с дейности като рекет и контрол на проституция и просяци в София. Никой обаче не е в затвора с присъда.

След катастрофата виновниците за смъртоносния инцидент дори заплашвали пожарникарите и спасителите, че ще видят какво ще им се случи, защото разказали какво са видели - и даже се обадили за подкрепление на свои приятели. Двамата се оказаха и с шофьорски книжки от Чехия, за които не е известно дали са истински. Георги Семерджиев например се оказа с фалшива шофьорска книжка, издадена уж от Швейцария.

Ако данъкоплатците плащат на полицаи, следователи и прокурори да бъдат хроникьори на престъпността и да обясняват след поредната трагедия колко добре са познавали извършителите, проблемът не е в липсата на информация. Проблемът е в липсата на последствия.

По БНТ председателят на "Спаси София" и столичен общински съветник Борис Бонев предложи МВР да проверява хората със скъпите автомобили, като във фокуса са шест квартала в София: Симеоново, Драгалевци, Бояна, "Факултета", Филиповци и "Христо Ботев". Подчертавайки, че проблемът не е етнически, той коментира, че "90% от онези, които се имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, онези, които те бият, ако си ги погледнал накриво, живеят в тези шест квартала".

Парите оставят горещи следи

През 1997 г. вътрешният министър в кабинета "Костов" Богомил Бонев проведе операция, известна под името "Комар" - за издирване на крадени коли и събиране на неплатени данъци. Престъпността не беше респектирана.

Но ако полицията работи съвместно с данъчните служби, финансовото разузнаване и прокуратурата, ефектът ще е друг. Въпросът е готови ли са да проверят произхода на парите, скъпите автомобили, фиктивните фирми, данъчните измами и връзките с престъпни групи, независимо от квартала и етническия произход на техните собственици.

Като служебен министър на вътрешните работи през 2022 г. Иван Демерджиев разкри "чадъра" над Семерджиев. Сега оглавява МВР в условия на абсолютно мнозинство и може да направи много повече.

Иначе всеки следващ убиец на пътя също ще бъде известен на полицията и прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Ицо Папата е виновен.Май месец бандата на Калашниците от Ботунец беше арестувана но Ицо Папата заповяда на съда да ги пуснат и ето!

    23:03 08.06.2026

  • 2 Емчее

    16 0 Отговор
    мое цвете, дали е биобулгар или биобрикет ми е на 2 цоловия тирбушон, тия дето ги чадърдисват да се разкрият, всички са равни пред законите, дали чистачката или Бойко Пеевски - транс пенис юиа ест - всеки да си носи кръста

    23:12 08.06.2026

  • 3 име

    24 0 Отговор
    Абе, хора, положението е леш навсякъде и то от много години. Неграмотни роми с криминално минало, които би грябвало да са ходили на училище и да получат образование (иначе няма пари за социални помощи за родителите), карат скъпи коли, но НАП гърби фризьорския салон за 2 евро данък. Пътя леш, плаче за ремонт след ремонта, МВР пишат актове за каране на тротинетка по тротоара, вместо да хваща наркопласьори и сутеньори, КАТаджиите спят в колите докато камерата печата пари, или пък гърбят някой за изгорял мигач, yкpoпи си заграждат държавна земя да строят, уреждат си ток, вода, канализация, даже и в кадастъра си вписали сградите.... Виновни са всички. Закони и система има, но винаги се опира до някой, който работи в дадената система и може да я издъни.

    Коментиран от #10

    23:15 08.06.2026

  • 4 Истината

    16 1 Отговор
    Има нещо общо между всичките. МВР е знаело за тях, но е имало бездействие, а при някои случаи чадъри.

    23:17 08.06.2026

  • 5 Ашколсун,

    16 1 Отговор
    Демек, тоя дето е обърнал автобуса и изтрепал народа е невинен???!!! Щото е от бук???!!! Ще има печени пуйки, прека
    Лихте@!

    23:20 08.06.2026

  • 6 Хм…

    19 0 Отговор
    В Съдебната система сами си определят заплатите, а за полицията властта се грижи особено много, все пак тя я пази. Какво да очакваме тогава? А в случая с Калашниците става въпрос за недосегаеми бандити, които са се самозабравили.

    23:26 08.06.2026

  • 7 Я тая

    16 1 Отговор
    Милчева какви цугтромбони прави?
    За пари ли?
    За много ли?

    23:27 08.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Абе спрете да обвинявате "каращите бързо"!!!

    Карането с по-висока от разрешената скорост не е по-опасно от карането със скорост много под разрешената!

    Всички тия "знакови" катастрофи са с един общ произход - ПОЗНАТИ НА ПОЛИЦИЯТА! Самозабравили се мутри ПАЗЕНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА! Самозабравили се нискочели, които бог знае как са взимали книжка!

    Истински запалените по автомобилите са отговорни, дори когато карат бързо те правят оценка на ситуацията! Повечето от тях дори не пият, защото уважават и пътя и книжката си!
    Престанете да давате на ченгесаря - основание да ви краде от джоба за смешни нарушения, като 10-15 км над ограничението засечено с камера, докато той си рови в телефона!

    23:30 08.06.2026

  • 9 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞🔞🔞 ПЕДОХАН ГЕЙТ 🔞

    11 2 Отговор
    Пак ли ти ма, жалко подобие на мъж.
    Ни мъж, ни жена!!! 🔞

    23:34 08.06.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    И си прав и не си прав! Закони има... но в законите липсва най-важното - ОТГОВОРНОСТ!
    Според законите отговорността в повечето случаи е институционална и общата отговорност става пълна безотговорност!

    Само 1 изречение трябва да се добави. Кмет, управител, директор носи лична и персонална отговорност за причинени щети и нещата ще се обърнат! Същите тия, които сега прибират пликчетата за да правят нищо ще скъсва г на тия под тях и ще контролират всяко тяхно действие! Като почнеш от Министри, депутати и т.н.

    ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ! Тогава даже и закони не ти трябват, щото всеки ще действа отговорно и с мисъл. Включая шофьори и т.н.!

    23:37 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 лаик

    10 0 Отговор
    Винаги е имало чадъри за тези различноетностни бабаити. Обаче, те са осигурявани по-често на ниското ниво в районното от дребни местни овластени хора под полицейски пагон, дето заплатите им автоматично се повдигат, поради липса на качествен персонал. Всички правоохраняващи в различните си позиции в йерархията, знаят и познават неприкосновенните престъпници, но масово си затвярят очите поради личностни облаги - в различна степен, поради властовите позиции. Не можем да се залъгваме, че ще има рязка морална и професионална промяна в служителите на МВР, тъй като, те от години са свикнали на хранилките и все пак имат семейства. "Не е луд този който яде баницата"

    23:46 08.06.2026

  • 13 Бастардо

    8 0 Отговор
    Шофирам из Европа,предимно Италия,хората са изградили много кръгови,дори по второстепенните пътища,междуградски и междуселски.В населените места е пълно с легнали полицаи.Няма шанс да се шофира с тия безумни скорости.Мисля че и у нас трябва да се помисли за такива ктъгови.Ще има ефект,сигурен съм.

    Коментиран от #19

    23:50 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Уточнение

    10 0 Отговор
    Семерджиев също е ром. От Левски.

    00:02 09.06.2026

  • 17 Още малко

    0 0 Отговор
    И ще напишете, че Боко Тиквата не е ром! Или може би е джоревец?

    00:47 09.06.2026

  • 18 Додо

    0 1 Отговор
    Където е минал комунизъм така се получава.

    00:51 09.06.2026

  • 19 Пръц

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бастардо":

    Циганите като влязат в кръговото не могат да излязат и ще се въртят като въртележка на панаира.

    00:59 09.06.2026