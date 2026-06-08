Колега на шофьора от автобус 119: На това място редовно има гонки

Двама от колегите на пострадалия водач на автобус 119 от вечерта на тежката катастрофа говориха пред БНТ. Водачът е един от най-добрите шофьори. В момента на произшествието веднага се опитал да помогне на пътниците. Тази вечер от Европейския център по транспортни политики направиха експеримент с автобус на мястото на трагичният инцидент, от петък вечер.

Вальо Стефанов е ръководител "Транспорт" във фирмата на частния превозвач. Бил наблизо в района, когато разбрал за катастрофата.

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" в частен превозвач: "Просто беше потресаващо тук, самите пътници бяха скупчени покрай автобуса и след това линейките ги извозиха."

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" в частен превозвач: "Аз от 40 години съм в Столичен автотранспорт, на много катастрофи съм присъствал, но такова нещо, такова чудо, с тези жертви, Бога ми, аз не съм виждал."

За шофьора на автобуса, казва, че е един от най-добрите. Работи във фирмата от 9 години.

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" в частен превозвач: "Миналата година се пенсионира, остана да работи, има сили човекът. Физически е здрав, добре е. Но емоционално е под всякаква критика."

Даниел е колега на пострадалия водач, споделя, че са се чули след инцидента.

Даниел Костов, водач в градския транспорт: "Не си спомня точно, все още всичко му е като от мъгла, всичко е станало много бързо."

Казва, че на мястото на катастрофата редовно се случват такива гонки.

Даниел Костов, водач в градския транспорт: "Засичат ни, отнемат ни предимство и тук и на много други места."

На мястото на тежкия инцидент, Европейският център по транспортни политики проведе експеримент, за да установи дали пътната среда е допринесла за катастрофата.

Диана Русинова, Европейски център по транспортни политики: "Асфалт - трагично състояние, растителност, пешеходна пътека на опасно място. Хора, които явно не зачитат Закона за движение по пътищата, по абсолютно никакъв начин и са решили, че могат да правят, каквото си пожелаят без да бъдат наказани."

Експертите установиха, че и видимостта в участъка е ограничена.