Първи пълен газов танкер проби блокадата на Ормузкия проток от началото на март

Изцяло натоварен танкер с втечнен природен газ е преминал днес през Ормузкия проток, което е първият подобен случай от началото на март, когато стратегическият пролив беше практически затворен заради конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на компанията Kpler, предава БТА.

Според специализираната платформа за морски трафик плавателният съд „Mubaraz“, управляван от националната петролна компания на Обединените арабски емирства, е напуснал Персийския залив през април с 132 890 кубически метра втечнен природен газ на борда.

Танкерът е преминал през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който в нормални условия се осъществява около 20% от световната морска търговия с енергийни суровини.

Данните показват, че корабът е бил натоварен на остров Дас в ОАЕ още на 2 март, след което в края на същия месец е изключил транспондера си за около месец. Сигналът му е бил възстановен едва край бреговете на Индия.

Преминаването на „Mubaraz“ се разглежда като първи ясен знак за частично раздвижване на енергийния трафик през един от най-напрегнатите морски коридори в света.