Първи пълен газов танкер проби блокадата на Ормузкия проток от началото на март

28 Април, 2026 13:32 1 317 18

Кораб на ОАЕ, натоварен с близо 133 хиляди кубически метра втечнен природен газ, успешно е преминал през стратегическия пролив

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изцяло натоварен танкер с втечнен природен газ е преминал днес през Ормузкия проток, което е първият подобен случай от началото на март, когато стратегическият пролив беше практически затворен заради конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на компанията Kpler, предава БТА.

Според специализираната платформа за морски трафик плавателният съд „Mubaraz“, управляван от националната петролна компания на Обединените арабски емирства, е напуснал Персийския залив през април с 132 890 кубически метра втечнен природен газ на борда.

Танкерът е преминал през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който в нормални условия се осъществява около 20% от световната морска търговия с енергийни суровини.

Данните показват, че корабът е бил натоварен на остров Дас в ОАЕ още на 2 март, след което в края на същия месец е изключил транспондера си за около месец. Сигналът му е бил възстановен едва край бреговете на Индия.

Преминаването на „Mubaraz“ се разглежда като първи ясен знак за частично раздвижване на енергийния трафик през един от най-напрегнатите морски коридори в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдааа

    4 15 Отговор
    Калпави иранци

    Коментиран от #12, #17

    13:36 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1945

    4 22 Отговор
    рано или късно Иран ще клекне

    Коментиран от #16

    13:36 28.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    аве...престанете да се излагате-Иран не е толкоз пр ос т да си залее бреговете с нафта или пък сащ да напраевят мизер ия на АЛИ тата си ара бели..играта е много по-голяма отколкото си мислите

    13:37 28.04.2026

  • 5 Бомбаджиев

    5 3 Отговор
    Трябвало е да я взривят пущината.

    13:37 28.04.2026

  • 6 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Чудо голямо станАло.Плаща на Иран и преминава.

    Коментиран от #7, #9, #14

    13:37 28.04.2026

  • 7 ка Путин боклук

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    И за това си спира транспондерите нали. Умника ми той.

    13:42 28.04.2026

  • 8 Ццц

    12 3 Отговор
    За сметка на това санкциониран руски олигарх успешно премина с яхтата си пред половината американски флот. Човекът се чувства изолиран, че не може да си харчи парите в ЕС, но мисля че ще намери сили да продължи околосветското си пътешествие. А ние дано намерим сили да укрякаме до края на урсулския мандат.

    13:46 28.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    1 0 Отговор
    Нали им обещаха!

    13:47 28.04.2026

  • 11 За размисъл

    8 0 Отговор
    Някой от коментиращите бил на Ормузкия проток? Там и пиле не може да прехвръкне без иранци и оманци да знаят. Върха на арабския "ботуш" срещу Иран , всъщност е на Оман, а не на ОАЕ. Навремето емиратци са прехвърлили тази земя в собственост на Оман. Коридора за преминаване на кораби е едва 30км.

    13:51 28.04.2026

  • 12 Ааааа

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Що да са калпави, взели са им парите и са ги пуснали😉 По-интересен е въпроса, кой е крайния получател😉
    Бай Дончо е калпав, щот не знае, къде се намира😂

    Коментиран от #13

    13:52 28.04.2026

  • 13 мдааа

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ааааа":

    Така ли мечтаеш да е? Сигурно и фактура имаш. И що са си спрели транспондерите?

    13:54 28.04.2026

  • 14 Платили са на

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Ма кя ти

    13:55 28.04.2026

  • 15 Абе

    2 0 Отговор
    около 20% от световната морска търговия с енергийни суровини.

    Тва не мога да разбера..
    Реват за няма и 20% петрол и газ

    13:56 28.04.2026

  • 16 Мая На Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "1945":

    Tи като се наведе, какво почуства?

    13:56 28.04.2026

  • 17 Индия

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Индия е в Брикс, както и Иран, както и ОАЕ - така че това си е вътрешан доставка - въпроса е чичкото, дето напълно затвори нещат а- как е пропуснал 3 страни да се уговорят и да си изпращат вътрешни пратки през неговата блокада :)

    Коментиран от #18

    13:58 28.04.2026

  • 18 ОАЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Индия":

    е в БРИКС.. Сигурно е О-то на БРИКСО

    14:05 28.04.2026

