Първи пълен газов танкер проби блокадата на Ормузкия проток от началото на март

Изцяло натоварен танкер с втечнен природен газ е преминал днес през Ормузкия проток, което е първият подобен случай от началото на март, когато стратегическият пролив беше практически затворен заради конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на компанията Kpler, предава БТА.
Според специализираната платформа за морски трафик плавателният съд „Mubaraz“, управляван от националната петролна компания на Обединените арабски емирства, е напуснал Персийския залив през април с 132 890 кубически метра втечнен природен газ на борда.
Танкерът е преминал през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който в нормални условия се осъществява около 20% от световната морска търговия с енергийни суровини.
Данните показват, че корабът е бил натоварен на остров Дас в ОАЕ още на 2 март, след което в края на същия месец е изключил транспондера си за около месец. Сигналът му е бил възстановен едва край бреговете на Индия.
Преминаването на „Mubaraz“ се разглежда като първи ясен знак за частично раздвижване на енергийния трафик през един от най-напрегнатите морски коридори в света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #12, #17
13:36 28.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1945
Коментиран от #16
13:36 28.04.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:37 28.04.2026
5 Бомбаджиев
13:37 28.04.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #7, #9, #14
13:37 28.04.2026
7 ка Путин боклук
До коментар #6 от "Сатана Z":И за това си спира транспондерите нали. Умника ми той.
13:42 28.04.2026
8 Ццц
13:46 28.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
13:47 28.04.2026
11 За размисъл
13:51 28.04.2026
12 Ааааа
До коментар #1 от "мдааа":Що да са калпави, взели са им парите и са ги пуснали😉 По-интересен е въпроса, кой е крайния получател😉
Бай Дончо е калпав, щот не знае, къде се намира😂
Коментиран от #13
13:52 28.04.2026
13 мдааа
До коментар #12 от "Ааааа":Така ли мечтаеш да е? Сигурно и фактура имаш. И що са си спрели транспондерите?
13:54 28.04.2026
14 Платили са на
До коментар #6 от "Сатана Z":Ма кя ти
13:55 28.04.2026
15 Абе
Тва не мога да разбера..
Реват за няма и 20% петрол и газ
13:56 28.04.2026
16 Мая На Сандо
До коментар #3 от "1945":Tи като се наведе, какво почуства?
13:56 28.04.2026
17 Индия
До коментар #1 от "мдааа":Индия е в Брикс, както и Иран, както и ОАЕ - така че това си е вътрешан доставка - въпроса е чичкото, дето напълно затвори нещат а- как е пропуснал 3 страни да се уговорят и да си изпращат вътрешни пратки през неговата блокада :)
Коментиран от #18
13:58 28.04.2026
18 ОАЕ
До коментар #17 от "Индия":е в БРИКС.. Сигурно е О-то на БРИКСО
14:05 28.04.2026