Върховният лидер на Иран: Персийският залив ще има "светло бъдеще" без присъствието на САЩ

30 Април, 2026 14:27 833 14

  • върховен лидер
  • иран
  • персийски залив
  • сащ
  • моджтаба хаменей

Моджтаба Хаменей обяви, че Техеран ще гарантира сигурността на Ормузкия проток и ще сложи край на „злоупотребите на врага“

Върховният лидер на Иран: Персийският залив ще има "светло бъдеще" без присъствието на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Персийският залив може да има „светло бъдеще“ без присъствието на Съединените щати. Това стана чрез писмено обръщение, разпространено от иранската държавна телевизия и цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според него след началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, за Персийския залив и Ормузкия проток вече се пише изцяло нова историческа страница.

Хаменей подчерта, че Техеран възнамерява да поеме водеща роля в гарантирането на сигурността в региона и да прекрати това, което той нарече „злоупотреби на врага“ с ключовия морски път.

По думите му новият модел на управление и контрол в Ормузкия проток ще донесе стабилност, икономически напредък и повече спокойствие за всички държави от Персийския залив.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение около един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и газ.


  • 1 ха ха ха ха

    3 10 Отговор
    Тоя е мъртъв. НЕ знам кой пише от негово име, но е шегобиец.

    14:31 30.04.2026

  • 2 Висящият от колесник

    13 3 Отговор
    то цялата планета ще има
    "светло бъдеще" без присъствието на САЩ

    14:31 30.04.2026

  • 3 мдааа

    1 8 Отговор
    не само с 6 пръста не могат да го покажат, ми на анимационен филм дори.

    14:31 30.04.2026

  • 4 ще ще

    2 6 Отговор
    ще ще ще ще ще ще

    14:32 30.04.2026

  • 5 само да питам

    3 8 Отговор
    Какви са доказателствата, че го е писал той. Честна дума на чалмосан главорез?

    14:33 30.04.2026

  • 6 За персийския залив

    6 2 Отговор
    Не знам, ама знам че нас никакво светло бъдеще не ни чака.

    14:33 30.04.2026

  • 7 Попа

    1 6 Отговор
    Ех и аз да можех така да получавам факсове от всевишния...

    14:34 30.04.2026

  • 8 604

    1 6 Отговор
    То и ти ще висиш на дирек ама още не знаеш...

    14:34 30.04.2026

  • 9 Ехаааа

    2 7 Отговор
    Не знаех, че може да се получава поща от оня свят. Какъв е адреса за пращане на такава?

    Коментиран от #13

    14:34 30.04.2026

  • 10 Потресен

    5 2 Отговор
    Ма как така без добрия Голям брат отвъд океана? Не може американците да не печелят от всеки проток. Все пак планетата си е тяхна по право.

    14:35 30.04.2026

  • 11 Смър за сащ, израел, ес и украйна

    8 3 Отговор
    30.04.1975 малки жълти хора по джапанки пребиват САЩ. 30.04.2026 отново мургави хора по джапанки пребиват САЩ. Добър момент да си жив.

    14:37 30.04.2026

  • 12 В БИТКАТА МЕЖДУ

    10 2 Отговор
    ДОБРО И ЗЛО ,НОРМАЛНИЯ СВЯТ Е НА СТРАНАТА НА ИРАН. САЩ И ИЗРАЕЛ СА ДОКАЗАНО ЗЛО.

    14:39 30.04.2026

  • 13 АДРЕСЪТ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ехаааа":

    Е в задния джоб на май ка ти.

    14:42 30.04.2026

  • 14 1945

    1 6 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    14:43 30.04.2026

