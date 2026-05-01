Захарова: Канада е надвиснала над прораст от лъжи

Захарова: Канада е надвиснала над прораст от лъжи

1 Май, 2026 15:51 1 640 106

Тя коментира опита за реабилитация на украинеца Хунка

Захарова: Канада е надвиснала над прораст от лъжи - 1
Милена Богданова

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи опита за ефективно реабилитиране на украинския нацист Ярослав Хунка (Гунка) чрез съдилищата в тази страна като „Канада е над бездната на лъжите“.

„Канадският сериал с участието на бандеровия член Хунка продължава“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „Канада е над бездната на лъжите“.

Захарова отбеляза, че „семейството на палача на украинската дивизия СС „Галиция“ се опитва да постигне неговата фактическа реабилитация чрез съда“. „The Edmonton Journal съобщи, че в съда в Едмънтън се гледа дело на сина му, с което се цели възстановяване на стипендиантски фонд, кръстен на Гунка, в Института за украински изследвания към Университета на Алберта“, обясни тя. „Очевидно, по едно време този формат – чрез „патронаж“ и „благотворителност“ – е бил избран от бегълците бандеровци, за да легитимират миналото си и да оправдаят сътрудничеството си. Само в гореспоменатия университет има девет такива структури с имена, посветени на бивши нацистки колаборационисти, на обща стойност приблизително 1 милион долара. След ентусиазирания прием на Гунка в канадския парламент, който доведе до широко разпространен скандал и позор, университетът се дистанцира от есесовца и върна дарението на семейството му.“

Сега, отбелязва дипломатът, съдът ще трябва да реши дали прекратяването на дейността на фонда е законно съгласно федералния закон за тръстовете.

„По-младият Гунка цитира нарушения на закона, допуснати от университета по време на ликвидацията на структурата. Оказва се, че през 2019 г. университетът е бил наясно с миналото на баща му и специална проверка е изключила участието му във военни престъпления“, добави Захарова. Адвокатите Саварин и Махуд настояват, че университетът не е трябвало да се „прекланя пред непроверени, недоказани и лъжливи обвинения, отправени от членове на обществеността и медиите“. Те дори се съгласиха, че „университетът няма убедителна причина да се дистанцира от Гунка, който вече е на 100 години, заради безупречното му участие като 18-годишен във Втората световна война, стремейки се да защити родината си, Украйна“.

„Без разкаяние, без съжаление“

Захарова също така отбеляза, че писмените показания на семейството на Гунка показват, че той не изпитва нито разкаяние, нито съжаление за миналото си. „Процесът се използва, за да се разпространяват твърдения, че е бил „в служба на свободна и независима Украйна“. Някои от неговите колеги се присъединиха към Украинската въстаническа армия. Други смятаха, че присъединяването към новосформираната Галицийска дивизия на германската армия би било по-ефективно поради достъпа до германски оръжия, боеприпаси и обучение за борба със Съветите. От своя страна, ЛаТоре, адвокатът на университета, отстоява позицията си, твърдейки, че нито една от тези подробности не е от значение и че връзката с подразделение, което се е заклело във вярност на Хитлер, е била достатъчна, за да принуди университета да действа. Доклад на професор Луцюк от Кралския военен колеж на Канада, който заявява, че службата в дивизия „Галисия“ „не показва, че дадено лице се ръководи от антисемитски предразсъдъци или пронацистки или фашистки идеологически убеждения“, е счетен за неподходящ, добави тя.

„Ще видим дали университетът има желанието и волята да се освободи от средства, получени от бивши офицери от СС, виновни за геноцид срещу съветския народ. Окончателното решение на съда ще се разглежда и като знаково решение за цялата канадска съдебна система“, заключи дипломатът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1 Дзак

    Както винаги Умна, Красива и Работлива!

    15:55 01.05.2026

  2 Аз съм веган

    Чаша отново от сутринта.

  3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    с Перм , Туапсе...ко стана?

    15:58 01.05.2026

  4 Аз съм веган

    До коментар #1 от "Дзак":

  5 Овчар

    Русия е номер 1 другото са мишки и плъхове..!

  6 квебек

    Права е !

    16:00 01.05.2026

  7 Гресирана копейка

    Ду5е давам, Русия не предавам!

    16:02 01.05.2026

    8 Мунчо
    Бензиностанцията кога ще изгаси действащия вулкан в туапсе?

    16:02 01.05.2026

    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

  10 Боби

    Не се грижи за Канада, лельо, хората са 200 години пред вас. Гледай си азиатската кочина и тихичко....

  11 Блогър от москва

    Няма нет,затова пиша от гнилия запад.

    16:04 01.05.2026

  12 Йордан

    До коментар #1 от "Дзак":

    Ако беше написал Красива, Умна, Работлива, щеше да е по-добре. Щяхме да четем само главните букви.

    16:05 01.05.2026

  13 Русия е номер 1

    До коментар #5 от "Овчар":

    по смъртност, робски начин на живот, лъжи и пропаганда. По нищо друго :)

    16:05 01.05.2026

  14 Владимир Путин, президент

    Маша.....понятно...
    Празници са !!!

    16:07 01.05.2026

  15 Този коментар е премахнат от модератор.

  16 Казанлъшкия

    13 10 Отговор
    Точно пък Русия да говори за лъжи...облъчва хората си от деца , крие българската история и това,че сме им дали език, писменост , религия, без това щяха да са още в каменната ера тия п.ростаци. Руснаците в преобладаващата си част са си останали диваци и няма изгледи това в близките години да се промени.

    16:08 01.05.2026

  17 Абе

    остана ли поне една страна която не е "враг на Русия"? Която според тях не ги лъже, не се опитва да ги подтисне, да ги окраде, да им вкара джендър идеология и тн.? Въобще останаха ли приятелски държави освен Беларус и Сев. Корея? Май не. А като гледам как и Беларус и Сев. Корея се умилкват на САЩ, май и тях ще загуби "добрата" Русия

  18 Ганя Путинофила

    Немците така изклатиха маскаля, че още им държи влага. Лягат и стават с тази война!

    16:08 01.05.2026

  19 Казанлъшкия

    Бием ги по смъртност за съжаление.

    16:09 01.05.2026

  20 Този коментар е премахнат от модератор.

  21 Пияна сган

    Щом окупаторската свиня реве и грухти , значи истината е точно обратно на скимтенето и .

  22 Майор Деянов, на всеки километър

    "...както винаги Умна, Красива и Работлива.. "

    Дори кат беше по-младичка я подминавахме на магистралата. Красотата и беше пословична ☝️😁

  23 хаха 🤣

    баба Маша става най-работлива, само след като си вземе дозата бело+ одеколон за пиене🤣

  24 Дон Корлеоне

    Що крадете житото?

  25 Съвсем не.

    Руснака живее до 65г., дори с 1 година по-малко от севернокорееца.

  26 Казанлъшкия

    По продължителност на живота тогава напиши , а не по смъртност. Две различни неща са. Ние изчезваме най-бързо от цял свят, руснаците са далеч зад нас.

  27 Котката

    В Туансе улици и тротоари са импрегнирани с нафта.Ще карат повече време от на тиквата магистралите.

  28 лими

    И лъжлива....а и пияна!

  29 npecaлкашето

    да си гледа немитая

    16:16 01.05.2026

  30 Поп Гун.дяев

    На крак , О гадове крадливи. На крак , недо.еволю.ирали примати.

    16:16 01.05.2026

  31 Миролюб Войнов, историк

    Човек, рушняците ни откраднаха Азбуката, езика, писмеността, 32 тона злато !!! Какво остава за някво зърно. Руснака краде като да диша ☝️😄

  32 Орешник

    Урко робите са отново на амбразурата, голем вой надават! Така е когато се усеща едно особенно напр

  • 33 Владо

    Пияница.

  • 34 хмммм

    В кое са пред тях?

  • 37 Ами нали бяха поканили нацист

    в парламента като посрещаха фашиста зеленски! Канада е нацистко гнездо.

  • 38 Хунка

    Щом мечката играе у съседа, ще дойде и у нас..

  • 39 Руснак без крак...

    "...Руснака живее до 65г...."

    Руснака не живее, мъчи се !!!
    Тежка карма за всички злини, които е причинил на България ☝️

  • 42 Интересна схема

    Фашагите са ги посрещали с хляб и сол в канада и са им давали стипендии. Нещо като днешните НПО.

  • 44 Маша

    Е Велика !!!

  • 45 Странно

    В "Чарли и шоколадената фабрика" нямаше ли някакъв неформал Хунка?
    Много странно име.

  • 47 Орешник

    Ааа не вече си акат у къщите че навън страшно!

  • 49 Аксиома

    Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
    Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo.
    Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
    Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!

  • 51 Свой

    Скрийте я, тази пияна тьотка бе! Ега ти излагацията с нея хиляда пъти......

  • 52 Истината

    Канада си е колония на кралство Англия. А Чърчил ни беше задраскал на салфетката!

  • 53 Права е Захарова

    Канада е гнездо на нацисти и заливат Европа!

  • 55 Маша Захарова, говорител МИД

    Пия щот никой ме не обича !
    Никой ме не обича щото пия !!!
    Порочен кръг ☝️

  • 56 Хи хи хи

    кое жито бе веган ???!
    уточнява........

  • 57 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    Войната днес показва, колко струва 80-годишната криза в българското образование.
    Нейният резултат е, че България е селското парче на Европа.
    България е страна, в която хора без СЪВЕСТ разказват на хора без ПАМЕТ колко е велика и праведна Русия.
    Неграмотните българи се оставят да бъдат лъгани от политическия елит по такъв нескопосан начин, който едва ли може да мине някъде другаде по света, освен може би в Русия, Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея.
    България не разбира какво става около нея, защото не е учила история.
    Това, което е учила, няма нищо общо с историята. Ако беше учила, щеше да знае какво значи
    Lend-Lease (Заем-наем), че без тази американска програма за над $50 милиарда (тогавашни пари), Великобритания и някогашният СССР никога не биха устояли на нацисткото нападение и не биха били победители заедно със САЩ във ВСВ.
    Ако България имаше акъл, щеше да съобрази какво значи неутралната от 200 години Швеция да иска да се присъедини към НАТО, заедно с неутралната Финландия. Щеше поне да се замисли какво значи демилитаризираната Япония, която още няма мирен договор с Русия, да ѝ налага санкции и да изпраща оръжия на Украйна, а неутралната Швейцария да се присъединява към международните санкции.
    Войната днес показа, че съветските учебници си свършиха работата - България е царството на
    м а л о у м н и ц и т е.

  • 59 Дзак

    На ваше разположение по всяко време!

  • 61 Миролюб Войнов, историк

    "...Фашагите са ги посрещали с хляб и сол..."

    Три Раза България е посрещала руснаците с хляб и сол и всеки път сме се разплащали за добрината си с глад, купони и безкрайни опашки за хляб ☝️

  • 62 Ами

    и за по-малко......виждаЛи са го да го прави и за един недопушен фас....
    Хи хи хи

  • 63 Анонимен

    За някои хора явно нещата са се променили!

  • 64 Отец Дионисий

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

  • 65 Локум Захов

    Не съдете по себе си!

  • 66 Име

    "Колкото си права, толкова да си здрава"!

  • 67 да питам

    А верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

  • 68 Аз съм веган

    Чаша захарова и дмитрий алкохолович са анти реклама на водката.

  • 70 Ким Чен Ир, баща

    "..или севepнокopейци.."

    Не обиждай Kopейските Лъвове !!!
    Само те спряха украинците да не превземат Москва ☝️

  • 71 хаха🤣

    баба Маша става особено велика като си вземе дневната доза бело + одеколон за пиене🤣

  • 72 Браво мойто момче

    Имаш потенциал.
    Ако днес имаше такъв хляб, от превъзходно българско зърно, без ГМО и подобрители, прясно изпечен, с хрупкава коричка, стръващ 40 ст. за 800 грама, пак щеше да има опашки, по-дълги отпреди.

  • 73 Смях в залата

    За първи път от съществуването на Парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника „поради настоящата оперативна обстановка". Това гласи официално съобщение на руското военно министерство. В пеша колона ще участват военнослужещи. Това решение е взето поради настоящата ситуация се уточнява в съобщението.

  • 74 Философски

    По-добре без крак, отколкото без мозък, като някои тук коментиращи..

  • 76 зелена миризлива тениска

    Със мен Джуджето Сторипакост с белия нос не може да се мери ,Слава Украiни !

  • 77 Фашизма се завърна

  • 78 АсанБГ

    Облла дай веган,пожали невръстните и невинните козичката Доротея и братчето и пръчлето Стоянчо Г.

  • 79 Миролюб Войнов, историк

    "...ако днес имаше такъв хляб, от превъзходно българско зърно..."

    Господ не позволява толкоз щастие накуп - хем да сме свободни от руснаци, хем хляба да е 40ст.
    И така ни е добре, га гледаме рушняка колко е зле 😁

  • 80 Град Дуп Ница

    Късметлия си Мартине,да се родиш в семейство на телефонни измамници от Хумата -Лом !

  • 81 Майор Деянов, на всеки километър

    На Ганя Цар Вула му е добре единствено когато съседите му са зле 😂🍌😂.

  • 82 Механик

    Дъжд ли те е навалял или естествено си миришеш на мокро куче ?

  • 83 Владимир Путин, президент

    "..поради настоящата оперативна обстановка.."

    Това е много добра обосновка как да представя Капитулацията на Русия !!!
    Поради настоящата оперативна обстановка и непостигане на целите и задачите на СВО, Русия капитулира !!! Рапорт даден, рапорт приет ☝️

  • 84 Майор Деянов, на всеки километър

    "...Тя коментира..."

    Тя ?
    Сигурни ли сте ?!! 😁

  • 86 Димо

    Това поведение на Захарова вече говори за олигофрения!

  • 88 Димитър Георгиев- ДиДи

    Димо оставия Захарова ,ами би ли миго олигавил набързо за 10€.че яко съм напращял ?Знам че си точен и много пъти и без пари си го правил .

  • 90 Ицо

    Така и не разбрах защо продължаваш само на сухо да си го слагаш в Гаza ,Миролюбе 😬, странна птица си ?!

  • 91 Пръдльооо

    Не изчезваме!! Хората се спасяват от такива като вас,защото сте ретроградни! Не те ли научиха преди да драскаш,да помислиш,поне маалко!!

  • 92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    Къв Господ те гони бре многополов педдо филл сатта нист !Не мърси името божие !

  • 93 Сульоо

    Едно гръмотевично маваши по пллле Шивата тии кратуна и си долу. като с чувал картофи на земята,мека киткоо!А кътниците ще си вадиш през г3аа !

  • 94 Дърт пръдльооо

    Като не ти харесва изнася се бре?Никой не те спира!!.......а и на никого няма да липсваш!

  • 95 Майор Деянов, на всеки километър

    "..така и не разбрах..."

    Това по никъв начин не бива ти пречи да продължаваш непрекъснато с опитите да забременееш, ма 😄😄😄

  • 96 Бат Котьо

    Ела бе,няма да е на сухо.Но си плащаш вазелина на тройна цена! Плюс таксата!

  • 97 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



  • 98 Сельооо красниий

    А да те дундуркат не искаш ли?

  • 99 Ицо

    Миролюбе ,що продължаваш да се е....беш в г3аа с непълнолетни роми ,на които се представяш за майор 😬 ?Аз мога ли също безплатно да те ръгам в дир никка ,любопитно ми е че майор не съм ...бал. досега .

  • 100 Бат Котьо

    А бе аз тебе не те ли порих миналата седмица? От какво си недоволен?

  • 101 Обтегач

    Изправям криви руzофилски кратуни.Иновативни технологии.

  • 102 Майор Деянов, на всеки километър

    "...майор не съм ...бал. досега..."

    Няма и да ...беш, Петушките не ...бат !!!
    Петушките ги ...бат☝️😁

  • 103 Майор Деянов, на всеки километър

    Алекс, а голям Х.У.Й. който да ти напълни мръсната уста досега явно не лап пал ,сега отцели джакпота,северозападен гуменяк !

  • 104 Гресирана ватенка

    Мара пуска ли грес😁

  • 105 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    Пар цал

  • 106 Димо

    Изправи на май касси кривата умирисана шунннн..даа че се заклещвам понякога .

