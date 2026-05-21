Срещата между Си и Путин очертава нов стратегически курс за отношенията между Китай и Русия

Срещата на високо равнище в Пекин вчера между китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин очерта курса за следващия етап на двустранните отношения и подчерта ангажимента на двете влиятелни страни към придвижването на реформата на световното управление в правилната посока.

Техните задълбочени, приятелски и ползотворни разговори, продължили общо повече от три часа, затвърдиха общата им решимост да насърчават дългосрочното, стабилно, устойчиво и пълноценно развитие на китайско-руските отношения – стратегически избор, основан на фундаменталните интереси на двете страни и съобразен с по-широките световни тенденции.

Държавното посещение на Путин в Китай съвпадна с два важни момента в двустранните отношения: 30-ата годишнина от китайско-руското стратегическо партньорство за координация и 25-ата годишнина от китайско-руския Договор за добросъседство и приятелско сътрудничество.

Двамата президенти се споразумяха да разширят договора допълнително и по този начин подчертаха дългосрочния характер на приятелството.

Двустранните отношения сега са на най-високото ниво в историята. Ръководната роля на двамата държавни глави е фундаментална гаранция за устойчивото и дългосрочно развитие на китайско-руските отношения.

След като през годините имаха повече от 40 срещи, Си и Путин изградиха дълбоко взаимно доверие и силно лично приятелство, като по този начин осигуряват приемственост и стратегическа посока за двустранните отношения.

Тяхната среща вчера изпрати успокоително съобщение на международната общност, че Китай и Русия още повече укрепват основата на тяхното политическо взаимно доверие, което е най-характерната черта на двустранни им отношения.

Основаното на прагматизъм сътрудничество е ключов фактор за стабилния растеж на китайско-руските отношения. Допълнителното задълбочаване на това сътрудничество във всички сектори е абсолютно необходимо за насърчаването на висококачественото развитие на двустранните отношения.

По време на посещението на Путин бяха подписани редица документи за сътрудничество. Очаква се да бъде засилено сътрудничеството в сферите на икономиката и търговията, инвестициите, енергията и ресурсите, транспорта, както и научните и технологични иновации. Очаква се също Китай и Русия да засилят обмена и сътрудничеството в сферата на образованието, културата, киното, туризма, спорта и други, както и да гарантират, че вечното приятелство между двете страни ще се вкорени още по-дълбоко в сърцата на хората.

Освен че са от полза за народите на двете страни, стабилните китайско-руски отношения допринасят за човешкия прогрес. Далеч от това да бъде спокоен, светът е изправен пред заплахи от едностранчивост и хегемонизъм, както и пред риска от връщане към закона на джунглата.

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия носят специална отговорност за опазването на световния мир и развитие. За да насърчат развитието на по-справедлива и равнопоставена система за световно управление, двете страни се ангажираха да засилят координацията и сътрудничеството в рамките на мултинационални структури, включително ООН, Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС и АТИС, да обединят Глобалния юг и да насочват реформата на световното управление в правилната посока.

Независимо от това как ще се развива международната обстановка, Китай и Русия със сигурност ще продължат да вървят напред с хладнокръвие под стратегическото ръководство на своите лидери и ще използват стабилността на своите отношения, за да се справят с различните предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Гледайки напред, двете страни ще се възползват изцяло от историческите възможности, ще поддържат стабилния и дългосрочен растеж на двустранните си отношения, и ще отворят нова глава в сътрудничеството.

Превод от английски език: Владимир Арангелов, бTA