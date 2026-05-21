Срещата между Си и Путин очертава нов стратегически курс за отношенията между Китай и Русия

21 Май, 2026 20:47 1 090 23

Двамата президенти се споразумяха да разширят договора допълнително и по този начин подчертаха дългосрочния характер на приятелството

Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Срещата на високо равнище в Пекин вчера между китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин очерта курса за следващия етап на двустранните отношения и подчерта ангажимента на двете влиятелни страни към придвижването на реформата на световното управление в правилната посока.

Техните задълбочени, приятелски и ползотворни разговори, продължили общо повече от три часа, затвърдиха общата им решимост да насърчават дългосрочното, стабилно, устойчиво и пълноценно развитие на китайско-руските отношения – стратегически избор, основан на фундаменталните интереси на двете страни и съобразен с по-широките световни тенденции.

Държавното посещение на Путин в Китай съвпадна с два важни момента в двустранните отношения: 30-ата годишнина от китайско-руското стратегическо партньорство за координация и 25-ата годишнина от китайско-руския Договор за добросъседство и приятелско сътрудничество.

Двамата президенти се споразумяха да разширят договора допълнително и по този начин подчертаха дългосрочния характер на приятелството.

Двустранните отношения сега са на най-високото ниво в историята. Ръководната роля на двамата държавни глави е фундаментална гаранция за устойчивото и дългосрочно развитие на китайско-руските отношения.

След като през годините имаха повече от 40 срещи, Си и Путин изградиха дълбоко взаимно доверие и силно лично приятелство, като по този начин осигуряват приемственост и стратегическа посока за двустранните отношения.

Тяхната среща вчера изпрати успокоително съобщение на международната общност, че Китай и Русия още повече укрепват основата на тяхното политическо взаимно доверие, което е най-характерната черта на двустранни им отношения.

Основаното на прагматизъм сътрудничество е ключов фактор за стабилния растеж на китайско-руските отношения. Допълнителното задълбочаване на това сътрудничество във всички сектори е абсолютно необходимо за насърчаването на висококачественото развитие на двустранните отношения.

По време на посещението на Путин бяха подписани редица документи за сътрудничество. Очаква се да бъде засилено сътрудничеството в сферите на икономиката и търговията, инвестициите, енергията и ресурсите, транспорта, както и научните и технологични иновации. Очаква се също Китай и Русия да засилят обмена и сътрудничеството в сферата на образованието, културата, киното, туризма, спорта и други, както и да гарантират, че вечното приятелство между двете страни ще се вкорени още по-дълбоко в сърцата на хората.

Освен че са от полза за народите на двете страни, стабилните китайско-руски отношения допринасят за човешкия прогрес. Далеч от това да бъде спокоен, светът е изправен пред заплахи от едностранчивост и хегемонизъм, както и пред риска от връщане към закона на джунглата.

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия носят специална отговорност за опазването на световния мир и развитие. За да насърчат развитието на по-справедлива и равнопоставена система за световно управление, двете страни се ангажираха да засилят координацията и сътрудничеството в рамките на мултинационални структури, включително ООН, Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС и АТИС, да обединят Глобалния юг и да насочват реформата на световното управление в правилната посока.

Независимо от това как ще се развива международната обстановка, Китай и Русия със сигурност ще продължат да вървят напред с хладнокръвие под стратегическото ръководство на своите лидери и ще използват стабилността на своите отношения, за да се справят с различните предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Гледайки напред, двете страни ще се възползват изцяло от историческите възможности, ще поддържат стабилния и дългосрочен растеж на двустранните си отношения, и ще отворят нова глава в сътрудничеството.

Превод от английски език: Владимир Арангелов, бTA


Китай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рашка без Китай

    3 13 Отговор
    е умрела!
    И " Сила Сибири" ще почака!

    20:48 21.05.2026

  • 2 Пич

    12 4 Отговор
    Много учено и лачено го казват, та незнам дали ще го разберете!
    Начии - Стратегическият курс е, ще таковат САЩ !!!

    Коментиран от #6, #7

    20:50 21.05.2026

  • 3 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор
    Хаяско се прибра в бункера като бито куче и веднага напълни куфарчето.

    20:53 21.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор
    гнома още ли е свалил износ цените?

    20:56 21.05.2026

  • 5 Си точно е казал на Тръмп

    2 1 Отговор
    По време на разговори миналата седмица с Доналд Тръмп в Пекин китайският президент Си Дзинпин е отбелязал, че Владимир Путин може да съжалява за нахлуването в Украйна.

    Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.

    Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
    Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.

    Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.

    През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.

    20:57 21.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    и ще падне долара , нали?

    Коментиран от #10

    20:57 21.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    СЕРИОЗНО ПИТАМ-ДОЛАРА ПАДА ЛИ?

    Коментиран от #9

    20:58 21.05.2026

  • 8 оня с коня

    5 1 Отговор
    Като се тегли чертата след подписване на Всички възможнни видове договори между Русия и Китай подкрепени с Уникалната им Дружба,Фактите са следните:СТОКООБМЕН между двете държави - около 250 млр. Долара.СТОКООБМЕН между Китай и Америка - около 900-1000 Милиарда Долара,Китай и ЕС - още толкова колкото и с Америка.Всъщност и точно тия факти са станали причина да възникне Поговорката "Дей Илия - на Ккирия"!

    Коментиран от #23

    21:01 21.05.2026

  • 9 Пич

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой вече се интересува от долара?!

    Коментиран от #11, #12, #14

    21:03 21.05.2026

  • 10 Бърши сиГаза

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с петролодолара.

    21:14 21.05.2026

  • 11 Умрел руснак

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Най- много на този свят от долара се интересува путин.Обяви за недвижими имоти в Раша -в долари.Обяви за автомобили -в долари Обяви за цени на задгранични паспорти (където все още ги пускат ) пак в долари.

    21:15 21.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    аз!!! в рубли или юани да инвестирам?

    Коментиран от #13, #15

    21:15 21.05.2026

  • 13 В кучешкия приют

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пари не ти трябват. Кастрацията и обезпаразитяването е безплатно.

    21:17 21.05.2026

  • 14 Баба Радка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Не думай бе момче.Комшийте ти ако те чуят ще те помислят за сбъркан и ще се обадят я на 112,я на лудницата.

    Коментиран от #17

    21:17 21.05.2026

  • 15 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Коте, що се правиш на луд?! Валутата не е от значение как я наричаш, важното е да имаш много!!!

    21:18 21.05.2026

  • 16 Ами

    1 2 Отговор
    Всъщност най-важният документ който бе подписан е,
    за изграждането и укрепването на многополюсния свят.
    Той остана незабелязан някъде между другите договори.
    Погледнато отстрани е нищо, но на практика е всичко,
    защото ще е с глобални последици за цялото човечество.

    21:21 21.05.2026

  • 17 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Баба Радка":

    Що бе, бабе?! Евраците не са ли пари?! Аз имам много! Преди имах левове много! А ако дойдат китайците, ще имам юани много!

    21:22 21.05.2026

  • 18 койдазнай

    1 1 Отговор
    В заглавието е допусната малка грешка. Не става дума за “курс”, а за по-кратка дума.

    21:25 21.05.2026

  • 19 Тити

    1 0 Отговор
    Явно господаря Си просто е рeшил да се повесели с един роб за ,да не му е скучен деня.

    21:44 21.05.2026

  • 20 Механик

    0 1 Отговор
    Както често казва един колега тука- "Отново свръхмощен ритник по третополовите евроатлантически мАцуни"
    Атлантетата сбъркаха времето, мястото и противниците. Насадиха се на пачи яйца и ще падне голям вой н а тротинетки.

    21:49 21.05.2026

  • 22 хаха

    0 1 Отговор
    "Срещата на високо равнище в Пекин вчера между китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин очерта курса за следващия етап на двустранните отношения и подчерта ангажимента на двете влиятелни страни към придвижването на реформата на световното управление в правилната посока."
    Е сега Урсула, Кайя, Тръмп беснеят яко. Това хубаво е препечатано, ама щеше да е добре и да има опит да се изтълкува. Си заплаши директно Тръмп да не се дърви много, че да не стане като времето, когато новата сила Атина побеждава старата Спарта и я вкарва необратимо в историята. Сега пък ще правят "реформата на световното управление в правилната посока". Това директно казва, че Русия и Китай открито действат по това да изместят САЩ от хегемонията им. И даже включват нарочно тази заплаха към Тръмп в сводката към медиите......

    21:53 21.05.2026

  • 23 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Тотално грешен анализ.
    1. Стокооборотът Китай-Русия е 250 млрд, но не включваш и вътрешен в Русия оборот от примерно коли от китайски фабрики като собственост- Лада, Москвич
    2. Русия и Китай, ако търгуват нефт на 50 долара, а САЩ продава на 100 долара, това не значи двойно повече търгуван нефт или двойно повече изгода за Китай от сделката
    3. Китай е незаменим за САЩ. 90% от стоманата, близо 100% от лития, 50-60% от потребителските стоки, слънчеви панели, графит и какво ли не СЕ ПРОДАВАТ ОТ КИТАЙ САМО И НЯМА ФАБРИКИ ДА ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ В САЩ- или са по-скъпи, или не са екологични и от там са забранени
    4. Русия е страна, която е най-голямата в света и единствената самодостатъчна- всяка друга има по някой ресурс да трябва да внася, докато Русия има всички ресурси в огромни количества. Затова и не е умряла да внася и да увеличава стокооборот с внос.
    САЩ без китайска стока умира. Как да строят кораби без стомана? Самолети без алуминий? Хората дали ще искат да купуват дрехи на по 100 долара тениска вместо китайски по 5 долара? Как ще правят електромобили без батерии и литий? Извличането от рудата е толкова замърсяващо, че само в Китай е позволено.

    22:01 21.05.2026

