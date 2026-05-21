Срещата между Си и Путин очертава нов стратегически курс за отношенията между Китай и Русия

Срещата на високо равнище в Пекин вчера между китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин очерта курса за следващия етап на двустранните отношения и подчерта ангажимента на двете влиятелни страни към придвижването на реформата на световното управление в правилната посока.
Техните задълбочени, приятелски и ползотворни разговори, продължили общо повече от три часа, затвърдиха общата им решимост да насърчават дългосрочното, стабилно, устойчиво и пълноценно развитие на китайско-руските отношения – стратегически избор, основан на фундаменталните интереси на двете страни и съобразен с по-широките световни тенденции.
Държавното посещение на Путин в Китай съвпадна с два важни момента в двустранните отношения: 30-ата годишнина от китайско-руското стратегическо партньорство за координация и 25-ата годишнина от китайско-руския Договор за добросъседство и приятелско сътрудничество.
Двамата президенти се споразумяха да разширят договора допълнително и по този начин подчертаха дългосрочния характер на приятелството.
Двустранните отношения сега са на най-високото ниво в историята. Ръководната роля на двамата държавни глави е фундаментална гаранция за устойчивото и дългосрочно развитие на китайско-руските отношения.
След като през годините имаха повече от 40 срещи, Си и Путин изградиха дълбоко взаимно доверие и силно лично приятелство, като по този начин осигуряват приемственост и стратегическа посока за двустранните отношения.
Тяхната среща вчера изпрати успокоително съобщение на международната общност, че Китай и Русия още повече укрепват основата на тяхното политическо взаимно доверие, което е най-характерната черта на двустранни им отношения.
Основаното на прагматизъм сътрудничество е ключов фактор за стабилния растеж на китайско-руските отношения. Допълнителното задълбочаване на това сътрудничество във всички сектори е абсолютно необходимо за насърчаването на висококачественото развитие на двустранните отношения.
По време на посещението на Путин бяха подписани редица документи за сътрудничество. Очаква се да бъде засилено сътрудничеството в сферите на икономиката и търговията, инвестициите, енергията и ресурсите, транспорта, както и научните и технологични иновации. Очаква се също Китай и Русия да засилят обмена и сътрудничеството в сферата на образованието, културата, киното, туризма, спорта и други, както и да гарантират, че вечното приятелство между двете страни ще се вкорени още по-дълбоко в сърцата на хората.
Освен че са от полза за народите на двете страни, стабилните китайско-руски отношения допринасят за човешкия прогрес. Далеч от това да бъде спокоен, светът е изправен пред заплахи от едностранчивост и хегемонизъм, както и пред риска от връщане към закона на джунглата.
Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия носят специална отговорност за опазването на световния мир и развитие. За да насърчат развитието на по-справедлива и равнопоставена система за световно управление, двете страни се ангажираха да засилят координацията и сътрудничеството в рамките на мултинационални структури, включително ООН, Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС и АТИС, да обединят Глобалния юг и да насочват реформата на световното управление в правилната посока.
Независимо от това как ще се развива международната обстановка, Китай и Русия със сигурност ще продължат да вървят напред с хладнокръвие под стратегическото ръководство на своите лидери и ще използват стабилността на своите отношения, за да се справят с различните предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Гледайки напред, двете страни ще се възползват изцяло от историческите възможности, ще поддържат стабилния и дългосрочен растеж на двустранните си отношения, и ще отворят нова глава в сътрудничеството.
Превод от английски език: Владимир Арангелов, бTA
1 Рашка без Китай
И " Сила Сибири" ще почака!
20:48 21.05.2026
2 Пич
Начии - Стратегическият курс е, ще таковат САЩ !!!
Коментиран от #6, #7
20:50 21.05.2026
3 Дон Корлеоне
21:53 21.05.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:56 21.05.2026
5 Си точно е казал на Тръмп
Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.
Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.
Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.
През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.
20:57 21.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":и ще падне долара , нали?
Коментиран от #10
20:57 21.05.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":СЕРИОЗНО ПИТАМ-ДОЛАРА ПАДА ЛИ?
Коментиран от #9
20:58 21.05.2026
8 оня с коня
Коментиран от #23
21:01 21.05.2026
9 Пич
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой вече се интересува от долара?!
Коментиран от #11, #12, #14
21:03 21.05.2026
10 Бърши сиГаза
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с петролодолара.
21:14 21.05.2026
11 Умрел руснак
До коментар #9 от "Пич":Най- много на този свят от долара се интересува путин.Обяви за недвижими имоти в Раша -в долари.Обяви за автомобили -в долари Обяви за цени на задгранични паспорти (където все още ги пускат ) пак в долари.
21:15 21.05.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Пич":аз!!! в рубли или юани да инвестирам?
Коментиран от #13, #15
21:15 21.05.2026
13 В кучешкия приют
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пари не ти трябват. Кастрацията и обезпаразитяването е безплатно.
21:17 21.05.2026
14 Баба Радка
До коментар #9 от "Пич":Не думай бе момче.Комшийте ти ако те чуят ще те помислят за сбъркан и ще се обадят я на 112,я на лудницата.
Коментиран от #17
21:17 21.05.2026
15 Пич
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Коте, що се правиш на луд?! Валутата не е от значение как я наричаш, важното е да имаш много!!!
21:18 21.05.2026
16 Ами
за изграждането и укрепването на многополюсния свят.
Той остана незабелязан някъде между другите договори.
Погледнато отстрани е нищо, но на практика е всичко,
защото ще е с глобални последици за цялото човечество.
21:21 21.05.2026
17 Пич
До коментар #14 от "Баба Радка":Що бе, бабе?! Евраците не са ли пари?! Аз имам много! Преди имах левове много! А ако дойдат китайците, ще имам юани много!
21:22 21.05.2026
18 койдазнай
19 Тити
21:44 21.05.2026
19 Тити
20 Механик
20 Механик
Атлантетата сбъркаха времето, мястото и противниците. Насадиха се на пачи яйца и ще падне голям вой н а тротинетки.
21:49 21.05.2026
Атлантетата много яко сбъркаха времето, мястото и противниците. Насадиха се на пачи яйца и ще падне голям вой на тротинетки.
21:50 21.05.2026
22 хаха
Е сега Урсула, Кайя, Тръмп беснеят яко. Това хубаво е препечатано, ама щеше да е добре и да има опит да се изтълкува. Си заплаши директно Тръмп да не се дърви много, че да не стане като времето, когато новата сила Атина побеждава старата Спарта и я вкарва необратимо в историята. Сега пък ще правят "реформата на световното управление в правилната посока". Това директно казва, че Русия и Китай открито действат по това да изместят САЩ от хегемонията им. И даже включват нарочно тази заплаха към Тръмп в сводката към медиите......
21:53 21.05.2026
23 хаха
До коментар #8 от "оня с коня":Тотално грешен анализ.
1. Стокооборотът Китай-Русия е 250 млрд, но не включваш и вътрешен в Русия оборот от примерно коли от китайски фабрики като собственост- Лада, Москвич
2. Русия и Китай, ако търгуват нефт на 50 долара, а САЩ продава на 100 долара, това не значи двойно повече търгуван нефт или двойно повече изгода за Китай от сделката
3. Китай е незаменим за САЩ. 90% от стоманата, близо 100% от лития, 50-60% от потребителските стоки, слънчеви панели, графит и какво ли не СЕ ПРОДАВАТ ОТ КИТАЙ САМО И НЯМА ФАБРИКИ ДА ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ В САЩ- или са по-скъпи, или не са екологични и от там са забранени
4. Русия е страна, която е най-голямата в света и единствената самодостатъчна- всяка друга има по някой ресурс да трябва да внася, докато Русия има всички ресурси в огромни количества. Затова и не е умряла да внася и да увеличава стокооборот с внос.
САЩ без китайска стока умира. Как да строят кораби без стомана? Самолети без алуминий? Хората дали ще искат да купуват дрехи на по 100 долара тениска вместо китайски по 5 долара? Как ще правят електромобили без батерии и литий? Извличането от рудата е толкова замърсяващо, че само в Китай е позволено.
22:01 21.05.2026