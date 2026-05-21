Назначиха нови зам.-министри в ключови ведомства

21 Май, 2026 20:38 1 232 7

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени няколко нови заместник-министри.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Терзиева-Желязкова.

На 13 май Ася Панджерова беше освободена от длъжността заместник-министър на образованието и науката. Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието, съобщиха на 12 май от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Тя мотивира решението си със създалото се през последните дни обществено напрежение. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи на 11 май за назначена проверка на заместник-министър Панджерова заради подаден сигнал, припомня БТА.

Станимир Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието.

В Министерството на вътрешните работи поста заместник-министър поемат Емил Ганчев и Венцислав Катинов.

Юлия Тодорова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта.

Вчера със заповед на министър-председателя Румен Радев бяха назначени заместник-министри в няколко други министерства. В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата, а Любомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Радев!

    6 1 Отговор
    В Университетите е пълно с калинки!

    20:44 21.05.2026

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор
    От заглавието излиза че вече не Чушкопеците ще са Приоритет на Производството ни,а Ключовете.

    20:44 21.05.2026

  • 3 отде ги намират тез службици

    7 1 Отговор
    като говорят за съкращаване на разходи
    заради бакиите оставени от тиквите

    бая много връмбари калинки

    20:45 21.05.2026

  • 4 Прогресивно ми е

    5 0 Отговор
    Съкращенията се отменят за МВР, Министерство на отбраната, силовите структури. Заплатите им ще се индексират всяка година ,въпреки че вземат два пъти над средната в МВР и МО.
    Как беше: равни сме, но едни са по-равни. Вчера си вдигнаха депутатските заплати. Борбата с цените се отложи. Правилник приеха опозицията да не може да вика министри и да иска документи. За работещите се вдигат яко осигуровките. Кожата на народа ще свалят, а на силовите, които пазят властта оставят всички привилегии.
    Честито на гласувалите за Радев работещи хора.
    Уби ви икономически.

    21:16 21.05.2026

  • 5 Байрактар 2

    3 0 Отговор
    Кои бяха гласували, ,,че ще се оправи"?! НИКОГА НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ ТАЗИ ДЪРЖАВА! ДАРОМ СВОБОДА НЯМА! ТАКА, И ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЯ И КРЪВ НЯМА КАК ДА СЕ ПОСТИГНЕ!... тази власт ще ви накара да потърсите много по-предишните!

    21:42 21.05.2026

  • 6 ТАКА

    2 0 Отговор
    РАДРВ ТЪРСИ И ИСКА ДА ОСИГУРИ ПОДКРЕПАТА СИ ЗАНАПРЕД !!!

    21:42 21.05.2026

  • 7 Тити

    2 0 Отговор
    Овните парашутисти.

    21:45 21.05.2026

