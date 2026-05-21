Назначиха нови зам.-министри в ключови ведомства

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени няколко нови заместник-министри.
В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Терзиева-Желязкова.
На 13 май Ася Панджерова беше освободена от длъжността заместник-министър на образованието и науката. Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието, съобщиха на 12 май от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Тя мотивира решението си със създалото се през последните дни обществено напрежение. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи на 11 май за назначена проверка на заместник-министър Панджерова заради подаден сигнал, припомня БТА.
Станимир Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието.
В Министерството на вътрешните работи поста заместник-министър поемат Емил Ганчев и Венцислав Катинов.
Юлия Тодорова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта.
Вчера със заповед на министър-председателя Румен Радев бяха назначени заместник-министри в няколко други министерства. В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата, а Любомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Прогресивно ми е
Как беше: равни сме, но едни са по-равни. Вчера си вдигнаха депутатските заплати. Борбата с цените се отложи. Правилник приеха опозицията да не може да вика министри и да иска документи. За работещите се вдигат яко осигуровките. Кожата на народа ще свалят, а на силовите, които пазят властта оставят всички привилегии.
Честито на гласувалите за Радев работещи хора.
Уби ви икономически.
21:16 21.05.2026
