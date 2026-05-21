Свалянето на Стармър е възможно, но има няколко условия

Позицията на британския премиер Кийр Стармър е под сериозна заплаха след тежките загуби на Лейбъристката партия на местните избори и призивите на десетки депутати той да обяви график за оттеглянето си или директно да подаде оставка.
Въпреки нарастващото напрежение във властта, към момента официална процедура за смяна на лидера все още не е задействана, пишат Уилям Джеймс и Алекс Ричардсън за "Ройтерс".
В понеделник няколко парламентарни секретари и помощници на министри подадоха оставки, а над 70 депутати от Лейбъристката партия публично призоваха Стармър да се оттегли, след като апелът му за "още един шанс" не успя да успокои вътрешното недоволство.
Според британски медии част от влиятелните министри в кабинета също са настояли премиерът сам да представи план за напускането си.
Въпреки това вътрешните правила на Лейбъристката партия не позволяват лидерът да бъде свален само чрез декларации на недоволство или вот на недоверие от депутати.
Системата изисква около конкретен кандидат да се обедини организирана подкрепа за лидерска битка.
До момента повечето критици на Стармър настояват той доброволно да определи срок за напускането си, вместо директно да стартират процедура по отстраняването му.
Бившият младши министър Катрин Уест вече е направила официален опит да провери подкрепата за отстраняването на Стармър, но това все още не представлява формално лидерско предизвикателство, а самата тя не е заявила намерение да се кандидатира за лидерския пост.
Ако Стармър откаже да подаде оставка, евентуален претендент трябва първо да събере подкрепата на 20% от депутатите на Лейбъристката партия в Камарата на общините.
При сегашните 403 депутатски места на партията това означава минимум 81 депутати.
Освен това кандидатите трябва да покрият и допълнителни прагове за подкрепа от местните партийни структури и от свързани организации, включително синдикати.
Ако бъде открита лидерска процедура, Стармър автоматично ще има право да участва в надпреварата, ако реши да защитава поста си.
В случай че само един кандидат успее да покрие изискванията, няма да се провежда гласуване и той автоматично ще стане лидер на партията и министър-председател.
Ако кандидатите са повече от един, изборът ще бъде решен чрез гласуване на членовете и свързаните организации на Лейбъристката партия.
Победителят в този вот ще поеме лидерството на партията и премиерския пост.
Коментиран от #6, #12
18:48 21.05.2026
18:52 21.05.2026
3 да го махат тоз мишок кат рошавия борис
18:53 21.05.2026
4 Сатана Z
Бърнам предизвиква частични избори в Мейкърфийлд
◦ Това му позволява да се кандидатира за парламента и да се изправи срещу Киър Стармър за лидер на Лейбъристката партия
◦ Защо? Защото Бърнам трябва да спечели Мейкърфийлд, който сега е крепост на Реформите
◦ Моделирането на Nowcast показва, че Реформите вероятно ще спечелят 45%
◦ Polymarket дава на Бърнам само 35% подкрепа, ако стане следващият премиер
18:53 21.05.2026
18:54 21.05.2026
6 и то от незалежните им укри
До коментар #1 от "Хахаха":тва неблагодарно племе и то даде най малко точки на мангаранга
18:55 21.05.2026
19:01 21.05.2026
Коментиран от #14
19:06 21.05.2026
19:08 21.05.2026
19:16 21.05.2026
До коментар #1 от "Хахаха":Евро таковата се такова във Виена защото последното същество което я такова беше Кончита Вюрст. Аз Евро таковата тотално го оттаковах. Кви песни? Там всичко е лъжа и политика.
19:16 21.05.2026
13 Зевзек
До коментар #7 от "Цвете":Вземи още един път го копи-пейстни това и може да изкараш за баничка. Само да попитам с конкурс ли ви набират от Козяк.
19:21 21.05.2026
14 Шотландец
До коментар #9 от "Горски":"Ако не предприемат правилния ход рано или късно Шотландия и Северна Ирландия ще поискат да се отделят"
Нямат "правилен" ход - шотландците и ирландците мразят англичаните повече от всичко на света. Даже и ми се струва че ще загубят Северна Ирландия и тя ще се присъедини към Ирландия - всеки момент може да почнат атентетите пак.
19:27 21.05.2026
20:06 21.05.2026
20:38 21.05.2026