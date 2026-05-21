Свалянето на Стармър е възможно, но има няколко условия

21 Май, 2026 18:47 864 16

Ако Стармър откаже да подаде оставка, евентуален претендент трябва първо да събере подкрепата на 20% от депутатите на Лейбъристката партия в Камарата на общините

Позицията на британския премиер Кийр Стармър е под сериозна заплаха след тежките загуби на Лейбъристката партия на местните избори и призивите на десетки депутати той да обяви график за оттеглянето си или директно да подаде оставка.

Въпреки нарастващото напрежение във властта, към момента официална процедура за смяна на лидера все още не е задействана, пишат Уилям Джеймс и Алекс Ричардсън за "Ройтерс".

В понеделник няколко парламентарни секретари и помощници на министри подадоха оставки, а над 70 депутати от Лейбъристката партия публично призоваха Стармър да се оттегли, след като апелът му за "още един шанс" не успя да успокои вътрешното недоволство.

Според британски медии част от влиятелните министри в кабинета също са настояли премиерът сам да представи план за напускането си.

Въпреки това вътрешните правила на Лейбъристката партия не позволяват лидерът да бъде свален само чрез декларации на недоволство или вот на недоверие от депутати.

Системата изисква около конкретен кандидат да се обедини организирана подкрепа за лидерска битка.

До момента повечето критици на Стармър настояват той доброволно да определи срок за напускането си, вместо директно да стартират процедура по отстраняването му.

Бившият младши министър Катрин Уест вече е направила официален опит да провери подкрепата за отстраняването на Стармър, но това все още не представлява формално лидерско предизвикателство, а самата тя не е заявила намерение да се кандидатира за лидерския пост.

Ако Стармър откаже да подаде оставка, евентуален претендент трябва първо да събере подкрепата на 20% от депутатите на Лейбъристката партия в Камарата на общините.

При сегашните 403 депутатски места на партията това означава минимум 81 депутати.

Освен това кандидатите трябва да покрият и допълнителни прагове за подкрепа от местните партийни структури и от свързани организации, включително синдикати.

Ако бъде открита лидерска процедура, Стармър автоматично ще има право да участва в надпреварата, ако реши да защитава поста си.

В случай че само един кандидат успее да покрие изискванията, няма да се провежда гласуване и той автоматично ще стане лидер на партията и министър-председател.

Ако кандидатите са повече от един, изборът ще бъде решен чрез гласуване на членовете и свързаните организации на Лейбъристката партия.

Победителят в този вот ще поеме лидерството на партията и премиерския пост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    14 1 Отговор
    На Евровизия най- много се изкефих, когато бритите получиха само1 точка, и то от незалежните им укри:))

    Коментиран от #6, #12

    18:48 21.05.2026

  • 2 Цвете

    1 15 Отговор
    ТОВА МИ НАПОМНЯ, КАК МАНИПУЛИРАХА АНГЛИЧАНИТЕ ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ЕВРОСЪЮЗА. С ДНЕШНА ДАТА МЛАДИТЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО СИЛНО НАСТОЯВАТ ВРЪЩАНЕ, ЗАЩОТО, ЗА ДА ПЪТУВАТ СЕ СБЛЪСКВАТ С БЮРОКРАЦИЯТА ЗА ВИЗИТЕ.СЪЩОТО ,КОЕТО ПРЕЖИВЯВАШЕ БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОПА. 🎭

    18:52 21.05.2026

  • 3 да го махат тоз мишок кат рошавия борис

    18 1 Отговор
    дет не пуска кокала

    18:53 21.05.2026

  • 4 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Абе,на кантар са нещата.
    Бърнам предизвиква частични избори в Мейкърфийлд
    ◦ Това му позволява да се кандидатира за парламента и да се изправи срещу Киър Стармър за лидер на Лейбъристката партия

    ◦ Защо? Защото Бърнам трябва да спечели Мейкърфийлд, който сега е крепост на Реформите

    ◦ Моделирането на Nowcast показва, че Реформите вероятно ще спечелят 45%

    ◦ Polymarket дава на Бърнам само 35% подкрепа, ако стане следващият премиер

    18:53 21.05.2026

  • 5 Цвете

    1 14 Отговор
    ТОВА МИ НАПОМНЯ, КАК МАНИПУЛИРАХА АНГЛИЧАНИТЕ ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ЕВРОСЪЮЗА. С ДНЕШНА ДАТА МЛАДИТЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО СИЛНО НАСТОЯВАТ ВРЪЩАНЕ, ЗАЩОТО, ЗА ДА ПЪТУВАТ СЕ СБЛЪСКВАТ С БЮРОКРАЦИЯТА ЗА ВИЗИТЕ.СЪЩОТО ,КОЕТО ПРЕЖИВЯВАШЕ БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОПА. 🎭КАКВО НЕ МУ " ХАРЕСВАТ НА СТАРМЪР " ,ТОВА ЧЕ ПОДКРЕПЯ ИЗЦЯЛО УКРАЙНА И ЕВРОПА. НО ЩАТИТЕ СА НА ДРУГО МНЕНИЕ. 🤦‍♂️

    18:54 21.05.2026

  • 6 и то от незалежните им укри

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    тва неблагодарно племе и то даде най малко точки на мангаранга

    18:55 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    11 0 Отговор
    Откакто напуснаха ЕС нещата в света много се объркаха. Първо Путин им попари мечтите, а след него и Тръмп. С Индия и Китай отношенията им не се развиват според планвете на активистите за Брекзит. Всичко се основаваше на политическа цел, подкрепяна от британски политици, групи по интереси и известни лица още от присъединяването на страната към Европейската икономическа общност през 1973 г. Настроенията в различните региони предизвикват сериозни противоположни мнения още от самото начало и поне засега, особено след съмнителната перспектива в отношенията със САЩ, имат два възможни варианта на разавитие. Или да се разпадне Обединеното кралство, или да запазят единството си отново в ЕС. Ако не предприемат правилния ход рано или късно Шотландия и Северна Ирландия ще поискат да се отделят, а това може да повлече и Уелс. Такова развитие не би било полезно за никого.

    19:01 21.05.2026

  • 9 Горски

    3 0 Отговор
  • 10 Трътлю

    9 0 Отговор
    Мразят го повече отколкото българите Пеевски. Няма значение дали ще го сменят с някой друг лейбъристки отпадък. Идва времето на Reform UK, за съжаление чак след три години.

    19:08 21.05.2026

  • 11 Дядо Ванго

    7 0 Отговор
    Стар Мърр ще го отнесе като куцо пиле домат ,вече го преследва проклятието Зелен със Ски ,а от него оттърване няма .

    19:16 21.05.2026

  • 12 Трътлю

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Евро таковата се такова във Виена защото последното същество което я такова беше Кончита Вюрст. Аз Евро таковата тотално го оттаковах. Кви песни? Там всичко е лъжа и политика.

    19:16 21.05.2026

  • 13 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Вземи още един път го копи-пейстни това и може да изкараш за баничка. Само да попитам с конкурс ли ви набират от Козяк.

    19:21 21.05.2026

  • 14 Шотландец

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    "Ако не предприемат правилния ход рано или късно Шотландия и Северна Ирландия ще поискат да се отделят"

    Нямат "правилен" ход - шотландците и ирландците мразят англичаните повече от всичко на света. Даже и ми се струва че ще загубят Северна Ирландия и тя ще се присъедини към Ирландия - всеки момент може да почнат атентетите пак.

    19:27 21.05.2026

  • 15 Търновец

    0 0 Отговор
    Лин Форестър Баронеса де Ротшилд още не е определила замесник

    20:06 21.05.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Проблемите на Стармър нямат нищо общо с украйна или войната изобщо. С тоталитарните си забрани, още малко и ще забрани интернет и всички медии, различни от държавната. Общините са масово във фалит заради корупционни схеми за следене на населението.

    20:38 21.05.2026

