Свалянето на Стармър е възможно, но има няколко условия

Позицията на британския премиер Кийр Стармър е под сериозна заплаха след тежките загуби на Лейбъристката партия на местните избори и призивите на десетки депутати той да обяви график за оттеглянето си или директно да подаде оставка.

Въпреки нарастващото напрежение във властта, към момента официална процедура за смяна на лидера все още не е задействана, пишат Уилям Джеймс и Алекс Ричардсън за "Ройтерс".

В понеделник няколко парламентарни секретари и помощници на министри подадоха оставки, а над 70 депутати от Лейбъристката партия публично призоваха Стармър да се оттегли, след като апелът му за "още един шанс" не успя да успокои вътрешното недоволство.

Според британски медии част от влиятелните министри в кабинета също са настояли премиерът сам да представи план за напускането си.

Въпреки това вътрешните правила на Лейбъристката партия не позволяват лидерът да бъде свален само чрез декларации на недоволство или вот на недоверие от депутати.

Системата изисква около конкретен кандидат да се обедини организирана подкрепа за лидерска битка.

До момента повечето критици на Стармър настояват той доброволно да определи срок за напускането си, вместо директно да стартират процедура по отстраняването му.

Бившият младши министър Катрин Уест вече е направила официален опит да провери подкрепата за отстраняването на Стармър, но това все още не представлява формално лидерско предизвикателство, а самата тя не е заявила намерение да се кандидатира за лидерския пост.

Ако Стармър откаже да подаде оставка, евентуален претендент трябва първо да събере подкрепата на 20% от депутатите на Лейбъристката партия в Камарата на общините.

При сегашните 403 депутатски места на партията това означава минимум 81 депутати.

Освен това кандидатите трябва да покрият и допълнителни прагове за подкрепа от местните партийни структури и от свързани организации, включително синдикати.

Ако бъде открита лидерска процедура, Стармър автоматично ще има право да участва в надпреварата, ако реши да защитава поста си.

В случай че само един кандидат успее да покрие изискванията, няма да се провежда гласуване и той автоматично ще стане лидер на партията и министър-председател.

Ако кандидатите са повече от един, изборът ще бъде решен чрез гласуване на членовете и свързаните организации на Лейбъристката партия.

Победителят в този вот ще поеме лидерството на партията и премиерския пост.