Въздушна тревога! НАТО отчита повишен брой нарушения на границите от украински дронове
21 Май, 2026 20:17 662 16

Украински официални лица се извиниха и заявиха, че дроновете са били насочени към военни цели в Русия, но са били отклонени от курса си от руски електронни смущения

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През последните месеци Украйна засили атаките срещу руските пристанища в Балтийско море, използвани за износ на енергия, в опит да нанесе удар по военния бюджет на Москва, пише Sky News, цитирана от Фокус.

Докато украинските дронове се придвижваха на север, те преминаха покрай границите на страните-членки на НАТО Латвия, Литва, Естония и Финландия.

Но нарастващите нарушения на въздушното пространство накараха някои министри от Балтийските държави да отправят критики към Украйна за нарушенията, което доведе и до падането на латвийското правителство по-рано този месец.

Украински официални лица се извиниха и заявиха, че дроновете са били насочени към военни цели в Русия, но са били отклонени от курса си от руски електронни смущения.

Поредицата от нарушения на въздушното пространство предизвика въпроси относно състоянието на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО.

През последните месеци украински дронове се разбиха в комина на електроцентрала в Естония, удариха празни резервоари за гориво в Латвия и бяха свалени от румънски изтребители, разположени в Литва.

След инцидента в Естония преди два дни естонският министър на отбраната заяви, че е поискал от Украйна да изпраща своите дронове "възможно най-далеч от територията на НАТО“.

Полският министър на отбраната предупреди днес, че Украйна "трябва да бъде много прецизна“ при използването на дронове, за да се избегнат "руски провокации“.

Военноморските дронове също поставиха Украйна в затруднено положение пред западните съюзници.

В началото на май рибари откриха на брега на остров Лефкада дрон, натоварен с експлозиви – за който Гърция твърди, че е украински, твърдение, което Киев официално отрече – което предизвика дипломатическо напрежение между Атина и Киев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никакво НАТО

    12 1 Отговор
    за 404...

    20:19 21.05.2026

  • 3 Нато

    10 0 Отговор
    защо не влезне в Украйна?

    20:23 21.05.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Очевидно натЬовците не пестят от памперси! Наемането на фирма за почистване ще е по-скъпо удоволствие

    20:24 21.05.2026

  • 5 Натютю изтърва коня

    10 0 Отговор
    Щом са прелитали над Литва, значи са летели към Калининград. Ама явно на натютю в последно време му се дръпна айното и не ще поне за сега война с Русия. Затова укрите пращат, че са безнаказани, а натювците се чудят как да се справят с непослушното си и мега нагло киевско отроче

    20:25 21.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор
    ние българите трябва да осъзнаем , че със сигурност не сме славяни! оттам ни идват и всичките проблеми и противоречия! не харесвам Украина заради Киевска Рус-дет нападна в гръб и унищожи 1 БГ царство/ не харесвам и РАША , дет пак ни нападна в гръб 2 пъти и ни унищожи и летописите и историята с комунизма!! бъдете бг-та-//земя на кръстопът , но все още ни има!! и за другите етноси-вие също сте бг-та ,щом и ако се чувствате такива в тая благословена земя , и сте готови да се биете за нея

    Коментиран от #8

    20:26 21.05.2026

  • 7 Не ви минават хитринките

    9 0 Отговор
    "Но нарастващите нарушения на въздушното пространство накараха някои министри от Балтийските държави да отправят критики към Украйна за нарушенията,"

    Не това накара министите на балтиите да се стреснат, а преупрежденията на Русия, че ако продължават да пускат украински дронове през териториите си за избегнат руското ПВО, ги очаква и тях нещо "недедизвикано" както Украйна!
    Сега в паниката си отчаяно лъжат, а медиите мажат. Както в тази статия.

    20:29 21.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    7 2 Отговор
    Абе кхакво става тхука бе !!! Украйна бомбардира НАТО, а кретените им дават пари ?! Това като рекет ми прилича...

    Коментиран от #12

    20:31 21.05.2026

  • 10 Смех с ватенки

    1 6 Отговор
    И в Москва отчитат повишен брой руски дронове на столицата.🤣🤣

    20:33 21.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Европа ще яде тва де не е за ядене с украинската пасмина - тия меки китки още не проумяват с кви терорета си имат работа!

    20:33 21.05.2026

  • 12 Ракети и бомби падат в Русия

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Не в НАТО.

    Коментиран от #14

    20:34 21.05.2026

  • 13 Давай зельо

    4 1 Отговор
    Блъскай дронове направо в брюксел! Тогава ще си истински герой !!!

    Коментиран от #16

    20:35 21.05.2026

  • 14 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ракети и бомби падат в Русия":

    Не усещаш ли колко глупаво впечатление правиш?! Украйна воюва с Русия, въпроса е, Украйна не знае ли, че не воюва с НАТО?

    20:40 21.05.2026

  • 15 эрмак

    0 0 Отговор
    Циркаджии!

    20:41 21.05.2026

  • 16 капитана

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Давай зельо":

    И това ще стане,но първо ще го отнесат поляците!Помнете ми думата!!!

    20:42 21.05.2026