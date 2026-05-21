Въздушна тревога! НАТО отчита повишен брой нарушения на границите от украински дронове

През последните месеци Украйна засили атаките срещу руските пристанища в Балтийско море, използвани за износ на енергия, в опит да нанесе удар по военния бюджет на Москва, пише Sky News, цитирана от Фокус.
Докато украинските дронове се придвижваха на север, те преминаха покрай границите на страните-членки на НАТО Латвия, Литва, Естония и Финландия.
Но нарастващите нарушения на въздушното пространство накараха някои министри от Балтийските държави да отправят критики към Украйна за нарушенията, което доведе и до падането на латвийското правителство по-рано този месец.
Украински официални лица се извиниха и заявиха, че дроновете са били насочени към военни цели в Русия, но са били отклонени от курса си от руски електронни смущения.
Поредицата от нарушения на въздушното пространство предизвика въпроси относно състоянието на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО.
През последните месеци украински дронове се разбиха в комина на електроцентрала в Естония, удариха празни резервоари за гориво в Латвия и бяха свалени от румънски изтребители, разположени в Литва.
След инцидента в Естония преди два дни естонският министър на отбраната заяви, че е поискал от Украйна да изпраща своите дронове "възможно най-далеч от територията на НАТО“.
Полският министър на отбраната предупреди днес, че Украйна "трябва да бъде много прецизна“ при използването на дронове, за да се избегнат "руски провокации“.
Военноморските дронове също поставиха Украйна в затруднено положение пред западните съюзници.
В началото на май рибари откриха на брега на остров Лефкада дрон, натоварен с експлозиви – за който Гърция твърди, че е украински, твърдение, което Киев официално отрече – което предизвика дипломатическо напрежение между Атина и Киев.
7 Не ви минават хитринките
Не това накара министите на балтиите да се стреснат, а преупрежденията на Русия, че ако продължават да пускат украински дронове през териториите си за избегнат руското ПВО, ги очаква и тях нещо "недедизвикано" както Украйна!
Сега в паниката си отчаяно лъжат, а медиите мажат. Както в тази статия.
20:29 21.05.2026
До коментар #9 от "Пич":Не в НАТО.
14 Пич
До коментар #12 от "Ракети и бомби падат в Русия":Не усещаш ли колко глупаво впечатление правиш?! Украйна воюва с Русия, въпроса е, Украйна не знае ли, че не воюва с НАТО?
20:40 21.05.2026
16 капитана
До коментар #13 от "Давай зельо":И това ще стане,но първо ще го отнесат поляците!Помнете ми думата!!!
20:42 21.05.2026