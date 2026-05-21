Външният министър обсъди отпадането на визите за САЩ с представител на Държавния департамент

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на Съединените щати Алисън Хукър. Разговорът се състоя в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.
Първият ни дипломат акцентира върху присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване възможно най-скоро. Министър Петрова подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани с оглед на баланса в стратегическите отношенията на София и Вашингтон. В рамките на разговора американската страна потвърди своята ангажираност да продължат дискусиите по поставения въпрос.
Като стратегически партньори и съюзници в НАТО, България и САЩ потвърдиха готовността си да продължат съвместната работа за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, модернизацията на българските въоръжени сили, енергийната диверсификация, търговията и инвестициите, науката и технологиите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 да си махат цистерните
14 Визи за летища
Тия черните хвърчила на гражданското летище така ли ше ги трампим?
За визи за най пропадналата страна?
Коментиран от #19
21:21 21.05.2026
Коментиран от #27, #33
21:24 21.05.2026
и едни хора ще си захапят з@дниците :)
Коментиран от #39
21:26 21.05.2026
19 Чумата е единствената която иска да
До коментар #14 от "Визи за летища":Паднат визите. Никой друг не се интересува.
21:27 21.05.2026
23 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искат от Плешо разполагане на ядрено оръжие във Варна насочено срещу Русия.
21:29 21.05.2026
24 Защо отвличат вниманието на хората
от 20г го плямпате и си прибирате заплатките за нищо
21:30 21.05.2026
27 Гробар
До коментар #17 от "оня с коня":Тебе кво ти пука. Нали си гниеш с ракийката и салатката в Булг.аристан. Прошляци кат тебе си имат бол. За какво им е още един клошар да им усмърдява пейзажа.
Коментиран от #38
21:32 21.05.2026
29 Мечти за овците пред кланицата
Продават ни така както и под турско робство не са ни продавали.
Важното е Радев и външната му вътрешна калинка да са "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", както Радев като президент се врече на Байдън по време на русофобския форум "Три морета" в София, юли 2021 г.
Американските военни самолети-цистерни, за зареждане на израелските и американски военни самолети за варварските им бомбардировки над Иран, остават на гражданското летище "Васил Левски" (срам от Апостола няма) в София, докато Иран не ни удари с балистична ракета с разделящи се бойни глави.
Българския народ е заложник на министър-председателя Румен Радев и на неговата мажоретка-калинка в МВнР.
21:33 21.05.2026
32 Наркос
Коментиран от #40
21:35 21.05.2026
33 оня с питон.я
До коментар #17 от "оня с коня":Не ми пука. Имам десетгодишна бизнес виза и влизам в САЩ, когато си пожелая. Когато чуят името на американската фирма, за която работя даже не ми гледат паспорта. Преминавам границата без да попълвам глупости онлайн като клошарите от ЕС. А шушляци като тебе така или иначе рискуват да не бъдат пуснати на границата дори без визи.
Коментиран от #37
21:36 21.05.2026
35 Ройтерс
....Демек-с чистачката?!:))
21:38 21.05.2026
36 За мен няма логично обяснение
Освен! Да очакват САЩ да не вдигне режима на визите до края на май, когато изтича договора за самолетите и на това основание договорът да не бъде преподписан!
Ако изляза права, щова ще е голям позор за правителството!
Да нямаш мъжество да защитиш гарода от едно евентуално нападение от Иран и да извиваш на умрело за визи!
За това ли Радев говори за бърз порядък?
21:40 21.05.2026
37 Ами
До коментар #33 от "оня с питон.я":след 10 години трябва да я обновите и пак молби, такси, интервю и могат да преценят да не я удължат, особено ако американската ви фирми се провали с нещо
Коментиран от #45
21:40 21.05.2026
38 оня с коня
До коментар #27 от "Гробар":Ти си рядко срещано Злобно Ко.еуе отритнато ог Живота и не знам за каква ракийка и салатка бръщолевиш,но заради изцепката ти че съм Прошляк заслужаваш да те смачкам финансово със прилежащите болезнени преживявания естествено!Няма да го направя обаче,защото ще си изцапам любимите Обувки...
21:43 21.05.2026
39 тъп ли си!?
До коментар #18 от "Ами":Безвизов режим означава да отидеш на туризъм или бизнес среща за максимум от 90 дни. Нямаш право да работиш, нямаш свободен достъп до медицински услуги и тн. Една вечер в спешното дори с туристическа застраховка ще ти струва минимум 20 хиляди долара ,)
Коментиран от #42, #57
21:43 21.05.2026
40 Хмм
До коментар #32 от "Наркос":това е среща на външните министри на страните от НАТО, не е на екскурзия като Кандев в САЩ
Коментиран от #53
21:43 21.05.2026
42 Ами
До коментар #39 от "тъп ли си!?":на мен в България ми е добре, не ми трябва бизнес виза да работя в САЩ, но с тези визи трябва куп бюрокративни пречки, за да отида да видя Ниагарския водопад и Гранд каньон
Коментиран от #54
21:46 21.05.2026
43 Никой не го е еня как бай меринджей
Но с тея бело/черни емигрантища ще докарате НАЦИ настроения,
И работата ще стане грозна !
21:46 21.05.2026
45 оня с питон.я
До коментар #37 от "Ами":Тая фирма няма да се провали по ред причини. Подновяването на визата става дистанционно за нула време. Когато видят че бачкаш за голяма тяхна фирма издават визата за отрицателно време. И кой е казал, че умирам от желание да пътувам в САЩ? Напротив. Гледам да избягвам и само по работа.
21:47 21.05.2026
52 Лъжец
Колко души заминат за САЩ? Народът предпочита ЕС.
Напразно гласувахме за него. Излъга ни.
22:07 21.05.2026
53 Наркос
До коментар #40 от "Хмм":България е нищо повече от въздушен коридор на НАТО, а те нямат нищо за обсъждане със страна без войска и техника. Има си видео връзка за такива дребни разговори с нулева полза. Същото беше и по времето на Ссср, освен локацията и евтина работна ръка нямаха друга полза от нас. Още си много малък за да схванеш, че от такива харчове сега дължим 40 милиарда държавен дълг, лихва 1.6 милиарда на година. Това пътуване е около 15-20 хиляди евро на министър/съветник, а туристическа виза е около 90 долара и я дават anyways. Пак казвам изличен харч и полза абсолютно никаква. Погледни я тази на снимката ! Ти би ли обсъждал военни стратегии с нея ☠️
22:07 21.05.2026
54 И с виза се отива, ако имаш пари
До коментар #42 от "Ами":За съжаление, САЩ не е онази държава, която беше преди 30 години. Макар, че и преди 30 години американските емиграционни власти имаха възможност за безпределен произвол спрямо притежатели на туристичеки и дори бизнес визи на особено ценни работници.
А сега канадците плачат на канадско-американската граница, че АСЕ ги третират като престъпници и ги вкарват в затвор без съд и присъда за неопределено време. Стига да има донос или емигрейшъна да е от противоположната боя, или да откажеш да си дадеш паролата, за да ти се преровят телефона и лаптопа...
Само не-умни и наивни хорица от България ходят да гледат Ниагарския водопад от американска територия, след като могат да го видят и от канадска територия.
22:08 21.05.2026
57 Ами
До коментар #39 от "тъп ли си!?":За мен лично няма никакво значение отпадането на визите за САЩ,
защото нито мисля да ходя там, още по-малко пък да работя.
Просто искам да чуя обяснението на мастит соросоид, защо по времето
на "русофила" Радев САЩ са премахнали визите за българите :)
22:16 21.05.2026
