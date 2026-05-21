Външният министър обсъди отпадането на визите за САЩ с представител на Държавния департамент

21 Май, 2026 20:57 1 142 60

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на Съединените щати Алисън Хукър. Разговорът се състоя в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.

Първият ни дипломат акцентира върху присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване възможно най-скоро. Министър Петрова подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани с оглед на баланса в стратегическите отношенията на София и Вашингтон. В рамките на разговора американската страна потвърди своята ангажираност да продължат дискусиите по поставения въпрос.

Като стратегически партньори и съюзници в НАТО, България и САЩ потвърдиха готовността си да продължат съвместната работа за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, модернизацията на българските въоръжени сили, енергийната диверсификация, търговията и инвестициите, науката и технологиите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Тръмп и военният министър на САЩ се обадиха на Радев.Не вярвам да е за самолетите.За самолетите те не питат.Искат нещо повече.Да пратим нашите миночистачи в Ормузкият проток.

    Коментиран от #23

    21:01 21.05.2026

  • 2 Сатана Z

    32 0 Отговор
    А защо България не издава визи на Краварите,които се влизат и излизат от БГ сякаш е разграден двор?

    21:06 21.05.2026

  • 3 бай Иван

    27 0 Отговор
    Външен министър трябва да обсъжда с външен министър, а не с някаква си подсекретарка???

    21:07 21.05.2026

  • 4 Яшар

    16 2 Отговор
    Приказки под шипковия храст ..защото като отидат на бригади и обучения 10 Хил ш нтонерки и половината остават в сащ и се женят я за колумбийци,я за мексиканци ..Абе за сякви престъпници и Тея от белия дом ни намразват

    21:08 21.05.2026

  • 5 да си махат цистерните

    16 2 Отговор
    и айде чао

    21:09 21.05.2026

  • 6 Сандо

    25 0 Отговор
    Цял наш министър разговаря с някакъв петостепенен чиновник за да ни отпаднат визите!Това не е просто срам,това е унижаване на една държава с над 1300 годишна история.И за какви визи се молят нашите плонжьори - та нали ТЕ казват ДА дори преди да им кажат за какво става дума?

    21:10 21.05.2026

  • 7 мнение

    24 3 Отговор
    Радев трябва много да внимава при заиграването с американците, защото изведнъж може да се срине по-зле и от ИТН. Да не слуша йесмените и да поддържа неутралитет по чужди за нас войни. Присъствието на военни самолети на нашето летище не е неутралитет.

    21:12 21.05.2026

  • 8 депутатник

    16 1 Отговор
    Работим за емигриране на българите, за да напълним държавицата с азиатски работници.

    21:14 21.05.2026

  • 9 .....

    8 1 Отговор
    Бе айде стига сте досаждали, не ви искат,толко ли не може се сетиш.

    21:18 21.05.2026

  • 10 Всяка

    20 2 Отговор
    Уважаваща себе си държава действа реципрочно, тоест въвежда визи за всички които искат от нея виза

    21:18 21.05.2026

  • 11 То пък

    11 1 Отговор
    външен министър ли да видиш ? Да потънеш от срам от другарка и излагацията ѝ , където и да се появи .

    21:19 21.05.2026

  • 12 Нещем у саш нещем у москва

    8 1 Отговор
    Метрото се напълни с мургави немити папагали, Сус...

    21:20 21.05.2026

  • 13 На нас

    13 4 Отговор
    Не ни трябва Америка, никой не е хукнал натам, махайте се от летището ни, това искаме.

    21:20 21.05.2026

  • 14 Визи за летища

    10 1 Отговор
    Как се продава суверенитет и как се заплашват хиляди българи?

    Тия черните хвърчила на гражданското летище така ли ше ги трампим?

    За визи за най пропадналата страна?

    Коментиран от #19

    21:21 21.05.2026

  • 15 Рубио

    6 2 Отговор
    То Румбата каза да, преди да сме го питали ....

    21:22 21.05.2026

  • 16 Защо отвличат вниманието на хората

    11 1 Отговор
    С тези визи от които никой не се интересува ?!? България няма ли чест и достойнство да постави въпроса на САЩ да си изтеглят самолетите. Никой не ви кара да повдигате тоя въпрос. Дами се набутахте между шамарите

    21:24 21.05.2026

  • 17 оня с коня

    9 5 Отговор
    Безвизово пътуване до САЩ безспорно ше е едно Улеснение и избягване на досадните формалности,но то изобщо не е фатално за Българите защото и биз него в Америка е пълно с "Нашенци".Тук става въпрос ЗА ПРЕСТИЖ на Държавата ни и Международното й признаване като "Бяла държава" и лоялен член на Западната демокрация!

    Коментиран от #27, #33

    21:24 21.05.2026

  • 18 Ами

    3 3 Отговор
    Сега остава и визите за САЩ да паднат
    и едни хора ще си захапят з@дниците :)

    Коментиран от #39

    21:26 21.05.2026

  • 19 Чумата е единствената която иска да

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Визи за летища":

    Паднат визите. Никой друг не се интересува.

    21:27 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искат от Плешо разполагане на ядрено оръжие във Варна насочено срещу Русия.

    21:29 21.05.2026

  • 24 Защо отвличат вниманието на хората

    6 1 Отговор
    С тези визи от които никой не се интересува ?!? България няма ли чест и достойнство да постави въпроса на САЩ да си изтеглят самолетите. Никой не ви караше да повдигате тоя въпрос. Сами се набутахте между шамарите

    21:29 21.05.2026

  • 25 Горски

    8 5 Отговор
    Разберете че визите за САЩ няма да паднат никога.За САЩ ние сме сателит номер едно на Русия отделно и криминогенен фактор.Те не ни искат.Факт е че по спогодба между ЕС и САЩ би трябвало да има двустранен безвизов режи, но САЩ не спазват това за България.Още повече при Тръмп който ограничава емиграцията.Това че някой в българия говори друго е просто приказки. Кажете какво ще правите с военните самолети на чужда държава,използващи български летища и територия, за да участват в пълномащабна непредизвикана агресия срещу Иран? Ще разрешите ли агресор да продължи да използва България за агресията си,и да ни въвлича в нея?

    21:30 21.05.2026

  • 26 калинки

    7 0 Отговор
    фукайте се когато паднат визите
    от 20г го плямпате и си прибирате заплатките за нищо

    21:30 21.05.2026

  • 27 Гробар

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Тебе кво ти пука. Нали си гниеш с ракийката и салатката в Булг.аристан. Прошляци кат тебе си имат бол. За какво им е още един клошар да им усмърдява пейзажа.

    Коментиран от #38

    21:32 21.05.2026

  • 28 радоев

    5 0 Отговор
    Пълни глупости! Това ли е основната грижа на държавата??

    21:32 21.05.2026

  • 29 Мечти за овците пред кланицата

    6 0 Отговор
    Без визи, евентуално, след кланицата... Мечтии!

    Продават ни така както и под турско робство не са ни продавали.

    Важното е Радев и външната му вътрешна калинка да са "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", както Радев като президент се врече на Байдън по време на русофобския форум "Три морета" в София, юли 2021 г.

    Американските военни самолети-цистерни, за зареждане на израелските и американски военни самолети за варварските им бомбардировки над Иран, остават на гражданското летище "Васил Левски" (срам от Апостола няма) в София, докато Иран не ни удари с балистична ракета с разделящи се бойни глави.

    Българския народ е заложник на министър-председателя Румен Радев и на неговата мажоретка-калинка в МВнР.

    21:33 21.05.2026

  • 30 Сюзън

    0 0 Отговор
    Къде е Сюзън?

    21:35 21.05.2026

  • 31 Стари столици

    8 1 Отговор
    Пълно е с чужденци афганистанци и пакистанци. Често виждам забулени жени с фереджета до земята. Добре но какво биха могли да работят с тези фереджета , че ги наемат на работа в християнска страна като нашата. За това ли влязохме в Шенген ? Наглост.

    21:35 21.05.2026

  • 32 Наркос

    7 0 Отговор
    Това го обещаха през 2000-та година, сега четвърт век по-късно нищо не се е променило! Петрова вместо да харчи пари за пътувания да си седне на ГЪА и да спре да ни занимава с глупости.

    Коментиран от #40

    21:35 21.05.2026

  • 33 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Не ми пука. Имам десетгодишна бизнес виза и влизам в САЩ, когато си пожелая. Когато чуят името на американската фирма, за която работя даже не ми гледат паспорта. Преминавам границата без да попълвам глупости онлайн като клошарите от ЕС. А шушляци като тебе така или иначе рискуват да не бъдат пуснати на границата дори без визи.

    Коментиран от #37

    21:36 21.05.2026

  • 34 Хмм

    2 0 Отговор
    това е случайна среща на някакъв форум, а външната министърка прави това, което ѝ е наредил Радев, не слуша ли ще я шатне, просто Радев иска широка база, затова я е назначил

    21:37 21.05.2026

  • 35 Ройтерс

    4 1 Отговор
    "...среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на Съединените щати Алисън Хукър..."
    ....Демек-с чистачката?!:))

    21:38 21.05.2026

  • 36 За мен няма логично обяснение

    0 1 Отговор
    Какъв е този зор за визи!
    Освен! Да очакват САЩ да не вдигне режима на визите до края на май, когато изтича договора за самолетите и на това основание договорът да не бъде преподписан!
    Ако изляза права, щова ще е голям позор за правителството!
    Да нямаш мъжество да защитиш гарода от едно евентуално нападение от Иран и да извиваш на умрело за визи!
    За това ли Радев говори за бърз порядък?

    21:40 21.05.2026

  • 37 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с питон.я":

    след 10 години трябва да я обновите и пак молби, такси, интервю и могат да преценят да не я удължат, особено ако американската ви фирми се провали с нещо

    Коментиран от #45

    21:40 21.05.2026

  • 38 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гробар":

    Ти си рядко срещано Злобно Ко.еуе отритнато ог Живота и не знам за каква ракийка и салатка бръщолевиш,но заради изцепката ти че съм Прошляк заслужаваш да те смачкам финансово със прилежащите болезнени преживявания естествено!Няма да го направя обаче,защото ще си изцапам любимите Обувки...

    21:43 21.05.2026

  • 39 тъп ли си!?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Безвизов режим означава да отидеш на туризъм или бизнес среща за максимум от 90 дни. Нямаш право да работиш, нямаш свободен достъп до медицински услуги и тн. Една вечер в спешното дори с туристическа застраховка ще ти струва минимум 20 хиляди долара ,)

    Коментиран от #42, #57

    21:43 21.05.2026

  • 40 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Наркос":

    това е среща на външните министри на страните от НАТО, не е на екскурзия като Кандев в САЩ

    Коментиран от #53

    21:43 21.05.2026

  • 41 Браво

    1 2 Отговор
    Браво

    21:44 21.05.2026

  • 42 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "тъп ли си!?":

    на мен в България ми е добре, не ми трябва бизнес виза да работя в САЩ, но с тези визи трябва куп бюрокративни пречки, за да отида да видя Ниагарския водопад и Гранд каньон

    Коментиран от #54

    21:46 21.05.2026

  • 43 Никой не го е еня как бай меринджей

    1 0 Отговор
    Ще стигне до сащ.
    Но с тея бело/черни емигрантища ще докарате НАЦИ настроения,
    И работата ще стане грозна !

    21:46 21.05.2026

  • 44 Жалка гледка

    6 0 Отговор
    Външен министър се моли на някакъв подсекретар да премахнат визите. Някакви калинки продължават да унижават достойнството на българина, доколкото то е останало.

    21:47 21.05.2026

  • 45 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Тая фирма няма да се провали по ред причини. Подновяването на визата става дистанционно за нула време. Когато видят че бачкаш за голяма тяхна фирма издават визата за отрицателно време. И кой е казал, че умирам от желание да пътувам в САЩ? Напротив. Гледам да избягвам и само по работа.

    21:47 21.05.2026

  • 46 бай Даньо

    0 0 Отговор
    След като американците обещават да продължат да мислят по въпроса то и България трябва продължи да мисли дали да пуска военните цистерни на гклвното си гражданско летище след като откаже ... след като Иран вчера букално каза че при нова ескалация на конфликта излиза извън близкия изток .

    21:55 21.05.2026

  • 47 Контрактор

    2 0 Отговор
    Имам колега работехме за ЮеС Арми в гейрмания доста години, кандидатства за виза в посолството в София. Разкараха го с финес. Така че, много здраве на балъ ците.

    21:55 21.05.2026

  • 48 нннн

    3 2 Отговор
    Очаквахме ам. военни самолети да се махнат от София и България. Не им ща визите. В САЩ съм ходил, и на много други места... Останалият свят ми е достатъчен.

    21:55 21.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 не е ли така

    0 0 Отговор
    Ще ви пуснат по онези с паладките дет се друсат с фентанил

    22:02 21.05.2026

  • 51 Смотаняху

    2 0 Отговор
    Тая пpъgла ли е външен министър?Ама зощо пък не nyтkолог е председател на ЕС, защо микробиолог да не е външен министър.И кадърните и некадърните крадат

    22:03 21.05.2026

  • 52 Лъжец

    2 0 Отговор
    Голяма и велика сделка, кон за кокошка. Грешка - смърт срещу малко ненужно нещо.

    Колко души заминат за САЩ? Народът предпочита ЕС.

    Напразно гласувахме за него. Излъга ни.

    22:07 21.05.2026

  • 53 Наркос

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хмм":

    България е нищо повече от въздушен коридор на НАТО, а те нямат нищо за обсъждане със страна без войска и техника. Има си видео връзка за такива дребни разговори с нулева полза. Същото беше и по времето на Ссср, освен локацията и евтина работна ръка нямаха друга полза от нас. Още си много малък за да схванеш, че от такива харчове сега дължим 40 милиарда държавен дълг, лихва 1.6 милиарда на година. Това пътуване е около 15-20 хиляди евро на министър/съветник, а туристическа виза е около 90 долара и я дават anyways. Пак казвам изличен харч и полза абсолютно никаква. Погледни я тази на снимката ! Ти би ли обсъждал военни стратегии с нея ☠️

    22:07 21.05.2026

  • 54 И с виза се отива, ако имаш пари

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    За съжаление, САЩ не е онази държава, която беше преди 30 години. Макар, че и преди 30 години американските емиграционни власти имаха възможност за безпределен произвол спрямо притежатели на туристичеки и дори бизнес визи на особено ценни работници.

    А сега канадците плачат на канадско-американската граница, че АСЕ ги третират като престъпници и ги вкарват в затвор без съд и присъда за неопределено време. Стига да има донос или емигрейшъна да е от противоположната боя, или да откажеш да си дадеш паролата, за да ти се преровят телефона и лаптопа...

    Само не-умни и наивни хорица от България ходят да гледат Ниагарския водопад от американска територия, след като могат да го видят и от канадска територия.

    22:08 21.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Син на Слънцето

    1 0 Отговор
    Ако ние ХОРАта - Българите се хванем заедно на ХОРО с нашето внуче - Америка и започнем да пееме заедно в ХОР Ще бъдем Велики, Понеже тук е Центъра на Света и нашето Внуче Америка си спомня това... Индианците си спомнят в своите митологии за Българите..... от преди откриването на Америка през 15 век пак от Българи - Българският произход на Христофор Колумб и Америко веспучи - ученици на Българският откривател на Америка Драган Охридски! Стив Ханке също си спомня че е от Българско потекло!

    22:11 21.05.2026

  • 57 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "тъп ли си!?":

    За мен лично няма никакво значение отпадането на визите за САЩ,
    защото нито мисля да ходя там, още по-малко пък да работя.
    Просто искам да чуя обяснението на мастит соросоид, защо по времето
    на "русофила" Радев САЩ са премахнали визите за българите :)

    22:16 21.05.2026

  • 58 УдоМача

    0 0 Отговор
    И??? Ще има ли визи за Бангарангия?

    22:17 21.05.2026

  • 59 Син на Слънцето

    0 1 Отговор
    Идете в българския саит ....новини ... и прочетете заглавието "Владимир Путин демонстративно целуна Корана" Османската империя никога не си е отивала другари османрусофили! Тя беше 500 години. След това като хемелеони смениха книгата на Корана с Книгата на Карл Маркс и сега пак обратно се връщат с книгата на Корана! Та наздраве по Кръчмите! Къде е България? На кой път? Къде е Исус и неговата съпруга Мария Магдалена и дъщеря има Синтия и синове Петър и Павел! Бог е (((СЛЪНЦЕТО)))!

    22:17 21.05.2026

  • 60 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    А до тия дето казват, че Америка не обичала Европа и щяла да я унищожава: Колко години Америка изкупуваше от Германия автомобилите на Мерцедес и БМВ? Цели пустини се напълниха със тези стари технологично Автомобили и никой не ги купува, само и само Германия да не изпадне в рецесия. Имайте на в Предвид, че Америка заедно с Германия ще започнат производството на Еко Генетични Автомобили!

    22:19 21.05.2026

