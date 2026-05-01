Иран представи на посредника Пакистан нов план за разрешаване на конфликта със САЩ и Израел

Техеран представи на Исламабад нов план за разрешаване на конфликта със САЩ и Израел, съобщи информационната агенция IRNA.

„В четвъртък вечерта, 30 април, Иран предаде текста на новия план на Пакистан като посредник в преговорите със Съединените щати“, се посочва в съобщението.

Миналата седмица американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Ислямската република до приключване на преговорите. По-късно телевизия Al Mayadeen съобщи, че Техеран, чрез Исламабад, е предложил на Вашингтон триетапна формула за продължаване на диалога.

Според медийни съобщения, първата фаза предвижда край на войната и гаранции за сигурност за Иран и Ливан.

След това страните ще обсъдят механизми за управление на Ормузкия проток и едва след това ще се заемат с иранската ядрена програма.

Преминаването към третата точка обаче е възможно само след постигане на споразумение по първите две.

Американски служител заяви пред Ройтерс, че Доналд Тръмп е недоволен от това предложение.

Впоследствие Wall Street Journal съобщи, че той планира дългосрочна блокада на Иран. Президентът на САЩ смяташе възобновяването на бомбардировките или оттеглянето от конфликта за по-рискови варианти.

Междувременно заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад нарече Ормузкия проток „атомна бомба“.

„Ормузкият проток не е международен морски път, той е суверенна привилегия на Иран и наша „атомна бомба“ и ние твърдо и решително отстояваме тази легитимна позиция“, цитира думите му информационна агенция Тасним.

Никзад подчерта, че режимът на корабоплаване в Ормузкия проток, в съответствие с указа на върховния лидер Моджтаба Хаменей, никога няма да се върне към предишния си формат.

Той отбеляза също, че постиженията на Иран в ядрената енергетика, включително обогатяването на уран до 60%, са резултат от неговата „научна мощ“.