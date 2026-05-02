В подкрепа на "Епична ярост": Пентагонът поръча спешно ракети Patriot GEM-T за $411 милиона, иска ги до 30 септември

2 Май, 2026 07:01, обновена 2 Май, 2026 07:15 1 450 47

Държавният департамент на САЩ одобри продажби на оръжие на Израел, Катар, Кувейт и ОАЕ на обща стойност над 8,6 милиарда долара

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ възложи голям договор на Raytheon RTX за доставка на ракети Patriot GEM-T в подкрепа на операция „Epic Fury“ срещу Иран, съобщи пресслужбата на ведомството.

Общата стойност на договора надхвърля 441 милиона долара. Според условията му, Raytheon, със седалище в Андовър, Масачузетс, е длъжна да достави ракетите до 30 септември 2026 г.

Raytheon е американска компания от отбранителната индустрия, която произвежда оръжия и военно оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана Patriot и крилати ракети Tomahawk, преносими зенитно-ракетни комплекси Stinger, както и преносими радиостанции и GPS навигатори.

Тя е един от трите най-големи производители на оръжие в САЩ, като над 90% от приходите ѝ идват от военни договори.

По-рано Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ са предупредили европейските съюзници за сериозни забавяния в доставката на американски ракетни системи. Великобритания, Полша, Латвия и Естония са били уведомени за ситуацията. Водят се и преговори за пренасочване на доставките към Азия.

Държавният департамент на САЩ одобри продажби на оръжие на Израел, Катар, Кувейт и ОАЕ на обща стойност над 8,6 милиарда долара, съобщи сайтът на ведомството.

Най-големият пакет доставки беше одобрен за Катар. Държавният департамент одобри сделка на стойност 4 милиарда долара за общо 500 противовъздушни ракети PAC-2 и PAC-3 Patriot, както и резервни части, наземно оборудване и услуги по поддръжка. Друга сделка на стойност 992,4 милиарда долара предвижда продажбата на 10 000 системи APKWS - лазерни насочващи системи за неуправляеми ракети Hydra 70 - на Катар.

Освен това САЩ ще продадат 1500 модула за насочване APKWS и друго оборудване на стойност 147,6 милиона долара на ОАЕ. Одобрената сделка между САЩ и Кувейт е на стойност 2,5 милиарда долара. Тя включва продажбата на интегрирани системи за управление на бойните действия (IBCS) и свързано с тях оборудване. Израел получи одобрение за продажбата на 10 000 системи APKWS за 992,4 милиарда долара.

И в четирите случая беше отбелязано, че планираната продажба ще даде възможност на американските съюзници да противодействат на заплахите и да укрепят отбраната си. Тя също така ще допринесе за националната сигурност на САЩ, отбеляза Държавният департамент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    25 7 Отговор
    Накрая някой бесен хакер ще хакне военните системни и ще насочи ракетите срещу американската сган и филма ще приключи за няколко часа..!

    Коментиран от #4, #10

    07:19 02.05.2026

  • 2 Гост

    7 20 Отговор
    Иран да капитулира на-накрая да падне нафтата.

    Коментиран от #11, #12, #28, #47

    07:19 02.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 24 Отговор
    Русия може предложи на С.А.Щ руските С450 - С500 системи за ПВО. Но има нюанс - ракетите често работят като бумеранг и падат там откъдето са изстреляни !!!
    Туапсе, Уст-Луга и Перм го потвърждават ☝️

    Коментиран от #30, #43

    07:20 02.05.2026

  • 4 Тц тц

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    И за овчар не ставаш.

    07:20 02.05.2026

  • 5 Лост

    16 3 Отговор
    Ама те хич не им били свършили ракетите.

    07:21 02.05.2026

  • 6 хехе

    20 5 Отговор
    Епичния резил лъсна краварите нямат ракети и "миротвореца" подви опашка пред аятоласите.

    Коментиран от #21

    07:24 02.05.2026

  • 7 Ъхъ

    11 3 Отговор
    Навремето така правехме вноска за лека кола! Е, ще почакат! 😂🤣

    07:24 02.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Епичната ярост ,стана епичния срам и позор

    07:26 02.05.2026

  • 9 Въпрос ?

    19 1 Отговор
    А защо в бг.реклами има негри ?

    Коментиран от #26, #29

    07:30 02.05.2026

  • 10 Ха ха ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Хубаво би било

    07:31 02.05.2026

  • 11 Биби

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Глупаците като гейрманците обаче не схващат това.

    07:33 02.05.2026

  • 12 Нафтата няма много общо с капитулацията

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Нафтата е скъпа защото чичо Дони иска така. Затова е блокирал Ормуз. Трябва му скъп петрол, идващ от Америка за да си пълни хазната, а синовете му да си пълнят банковите сметки. Цялата световна търговия в момента е под негов контрол. Няма кой да му се противопостави защото всички са жалки смотаняци.

    Коментиран от #14, #17

    07:40 02.05.2026

  • 13 койдазнай

    8 2 Отговор
    За 411 млн долара, ще получат 11 ракети. Точно колкото ще бъдат произведени до септември.

    07:42 02.05.2026

  • 14 Демократ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нафтата няма много общо с капитулацията":

    Е ти ли ще му се противопоставиш бе т ъппернищки сел яндур

    Коментиран от #45

    07:45 02.05.2026

  • 15 Войната е и за това

    7 1 Отговор
    Да се използват залежалото с години оръжие и боеприпаси и да се измъкнат паричките на арабите. Американския ВПК е в основата на победата на всеки президент и това не е безплатно.

    07:49 02.05.2026

  • 16 Такова министерство САЩ нямат

    10 0 Отговор
    "Министерството на отбраната на САЩ възложи .."
    Проверете!

    Пък и никой не ги е нападнал!

    07:49 02.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Америгън пауър

    3 10 Отговор
    Бай Пymю мое само да скимти да му отменят санкциите. 5 години санкции, след санкции и Тръмп му врътна кранчето.

    Мocковийка не е имала друг такъв жалък плешу начело като Пymю.

    07:51 02.05.2026

  • 19 Пич

    16 1 Отговор
    Рижия голям оптимист бе ?! До септември или ще е свил ушите, или няма да го има!!!

    07:53 02.05.2026

  • 20 Пеевски

    1 1 Отговор
    Няма ли Пеевски да купе Факти и да прати редакцията да обслужва свинете?

    07:54 02.05.2026

  • 21 Жив е той жив е

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Аятоллях с дълбока на гърди рана.
    На една страна захвърлил два крака.
    На друга ръка на две строшена.
    Пъшка и се тръшкя.
    А путинофил му надува кавала и го реанимира.

    Коментиран от #36

    07:56 02.05.2026

  • 22 ВАЖНОТО Е

    4 0 Отговор
    Да вървят продажбите. На арабите училища не им трябват - трябват им американски ракети.

    08:05 02.05.2026

  • 23 хаха

    8 1 Отговор
    1 Patriot струва между 3 и 4 милиона, като има и вариант PAC-3 MSE за 7 милиона. Tomahawk струва към 3 милиона. 441 милиона значат 100-150 ракети от евтините им модификации. За сваляне на една ракета на врага или дрон често отиват по 5-10. За колко време ще стигнат поръчаните сега? А другият въпрос е сега защо се поръчват ракети за войната с Иран за септември. Имат идея да продължават дотогава?

    Коментиран от #24, #25

    08:06 02.05.2026

  • 24 Биби

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Ще продължават колкото е необходимо.

    08:08 02.05.2026

  • 25 СВО

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Специалната Военна Операция срещу ислямисткия терористичен ирански режим ще продължи, колкото е нужна.

    Коментиран от #46

    08:09 02.05.2026

  • 26 центавос

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос ?":

    и защо не се обиждат кат ги снимат в реклами за кафе,подчертавайки,че са ЧЕРНИ,инак кат го каже някой се обиждат

    Коментиран от #37

    08:11 02.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бедата е, че те теб те изписват

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    от психиатричната клиника, а ти като бумеранг се връщаш там.

    08:23 02.05.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Тръмп УЖ обяви пред КОНГРЕСА че епична ярост е приключила, а поръчва ракети за удари по Иран.
    Прави ги всички за смях.

    Коментиран от #35

    08:30 02.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АнтроПолог

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Въпрос към путинофилите":

    Това ,че си мннн гауу ,прави ли те правоверен ?

    08:33 02.05.2026

  • 35 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Явно не си разбрал че запаса от офанзивни и защитни ракети,да не ти ги изреждам по имена , на Сащ е намалял на критичните 10%,проблема е че за изработката им трябват 3редкоземни елемента които са внос само от Китай .А Си не дава 🤣🍌🤣.

    08:37 02.05.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жив е той жив е":

    На СатанЯхуу успяха ли да открият ушите и шестия пръст ?

    Коментиран от #39

    08:39 02.05.2026

  • 37 Признание

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "центавос":

    Моят сън и апетит не страда от това,че черньо се обиждал,че го наричат черен.....пърдон, исках да кажа негър.
    А защо черните използват думата негър навсякъде при положение, че същите пищят колко обидна била тая същата дума за тях ?
    И ЗАЩО в БГ..реклами има негри ⁉️

    08:42 02.05.2026

  • 38 Така Така

    1 0 Отговор
    Купуват боклуците на сащ за да се подмажат на рижавия торкона са жалки.

    08:43 02.05.2026

  • 39 Полит.коректен расист

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Публично разчленяване на тоя по световната телевизия !

    08:43 02.05.2026

  • 40 Механик

    2 0 Отговор
    Ква "Епична ярост", кви 5 лева бе?
    А стига сте се резилили с тия изхвърганици! Иран се оказа костелив орех и си счупихте зъбките с него. Е те тава а истината.
    Па троловете могат да се напинят колко си сакат да ни доказват, къде Израел-САЩ били голема сила.
    п.п.
    Троловете само да не забравят когато идат на бензиностанцията да зареждат, да благословят Тръмп/Биби за кашерната цена на нафтата.

    08:46 02.05.2026

  • 41 Коста

    1 0 Отговор
    Най-много се допринесат договорите за печалбите. Милиарди, десетки, стотици милиарди.Войната носи добри приходи. Още войни. Още приходи. Трябват войни. Трябват пари. Ще си носят парите в гробовете или бъдат изгорени с тях. Ще ги наврат в задниците на поклонението си. Естествено малка част от населението на САЩ. Другите служат по корабите.... Лудото куче Дедо Тчръмпи възражда производството и продажбата на оръжие. САЩ друго почти не изнасят. Освен краден преработен венецуелски нефт и в бъдеще ирански.... За убитите деца ..нищо. няма такава държава. Няма толкова наглост и цинизъм по света събрана в 1 държава, 1 човек. Кандидатът за Нобелова награда за мир, който и ще я получи. Светът е полудял.

    08:47 02.05.2026

  • 42 Чорбара

    1 0 Отговор
    Да ги поръчат при руснаците,ще станат за две седмици и на половин цена.

    08:49 02.05.2026

  • 43 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Само че преди това падат невидимите ф. Ки

    08:50 02.05.2026

  • 44 Госта..

    0 0 Отговор
    Автора, правиш ли разлика м/у милиони и милиарди ???Сделка за 992,4 милиара ????

    08:50 02.05.2026

  • 45 Да ви го.......

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    Димократски пръдльо

    08:51 02.05.2026

  • 46 Ъхъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "СВО":

    А ти ще плащаш скъпа нафта докато си жиф

    08:54 02.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.