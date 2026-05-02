В подкрепа на "Епична ярост": Пентагонът поръча спешно ракети Patriot GEM-T за $411 милиона, иска ги до 30 септември

Министерството на отбраната на САЩ възложи голям договор на Raytheon RTX за доставка на ракети Patriot GEM-T в подкрепа на операция „Epic Fury“ срещу Иран, съобщи пресслужбата на ведомството.

Общата стойност на договора надхвърля 441 милиона долара. Според условията му, Raytheon, със седалище в Андовър, Масачузетс, е длъжна да достави ракетите до 30 септември 2026 г.

Raytheon е американска компания от отбранителната индустрия, която произвежда оръжия и военно оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана Patriot и крилати ракети Tomahawk, преносими зенитно-ракетни комплекси Stinger, както и преносими радиостанции и GPS навигатори.

Тя е един от трите най-големи производители на оръжие в САЩ, като над 90% от приходите ѝ идват от военни договори.

По-рано Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ са предупредили европейските съюзници за сериозни забавяния в доставката на американски ракетни системи. Великобритания, Полша, Латвия и Естония са били уведомени за ситуацията. Водят се и преговори за пренасочване на доставките към Азия.

Държавният департамент на САЩ одобри продажби на оръжие на Израел, Катар, Кувейт и ОАЕ на обща стойност над 8,6 милиарда долара, съобщи сайтът на ведомството.

Най-големият пакет доставки беше одобрен за Катар. Държавният департамент одобри сделка на стойност 4 милиарда долара за общо 500 противовъздушни ракети PAC-2 и PAC-3 Patriot, както и резервни части, наземно оборудване и услуги по поддръжка. Друга сделка на стойност 992,4 милиарда долара предвижда продажбата на 10 000 системи APKWS - лазерни насочващи системи за неуправляеми ракети Hydra 70 - на Катар.

Освен това САЩ ще продадат 1500 модула за насочване APKWS и друго оборудване на стойност 147,6 милиона долара на ОАЕ. Одобрената сделка между САЩ и Кувейт е на стойност 2,5 милиарда долара. Тя включва продажбата на интегрирани системи за управление на бойните действия (IBCS) и свързано с тях оборудване. Израел получи одобрение за продажбата на 10 000 системи APKWS за 992,4 милиарда долара.

И в четирите случая беше отбелязано, че планираната продажба ще даде възможност на американските съюзници да противодействат на заплахите и да укрепят отбраната си. Тя също така ще допринесе за националната сигурност на САЩ, отбеляза Държавният департамент.