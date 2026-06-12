Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал се завърна след контузия

Ламин Ямал се завърна след контузия

12 Юни, 2026 08:59 571 2

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • испания

Звездата на "Ла Фурия" може би ще играе в първия мач срещу Кабо Верде на Световното

Ламин Ямал се завърна след контузия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на испанския национален отбор Ламин Ямал, който пропусна няколко седмици поради контузия, се е завърнал към тренировки и се очаква да бъде на разположение за първия мач на националния отбор на Световното първенство през 2026 г., съобщиха испанските медии.

Според информациите, Ямал се чувства чудесно и няма търпение за старта на Мондиала. Първият мач на Испания на турнира ще бъде на 15 юни срещу Кабо Верде.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пляскащата с сици

    2 0 Отговор
    защо не пишете цялото име на този макак

    09:13 12.06.2026

  • 2 Ямал

    0 0 Отговор
    Нека геювете да си пишат!

    10:54 12.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове