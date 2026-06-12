Ламин Ямал се завърна след контузия

Крилото на испанския национален отбор Ламин Ямал, който пропусна няколко седмици поради контузия, се е завърнал към тренировки и се очаква да бъде на разположение за първия мач на националния отбор на Световното първенство през 2026 г., съобщиха испанските медии.

Според информациите, Ямал се чувства чудесно и няма търпение за старта на Мондиала. Първият мач на Испания на турнира ще бъде на 15 юни срещу Кабо Верде.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.