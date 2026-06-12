Кметът Сергей Собянин: Руската ПВО унищожи седем украински дрона, летящи към Москва

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) на министерството на отбраната унищожиха седем безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Системата за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната унищожи седем безпилотни летателни апарата, летящи към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти от спешните служби", написа той в канала си в Х“.
Украинската армия заяви в четвъртък, че силите ѝ са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, Южна Русия, както и обекти, свързани с производството на дронове, съобщава "Ройтерс".
В изявление, издадено от Генералния щаб на военните, се казва, че е избухнал пожар, след като рафинерията е била ударена през нощта. Руски представители в Краснодарски край съобщиха, че пожар, причинен от падащи отломки от дрон, е бил потушен на мястото.
Украинската армия също така заяви, че силите ѝ са ударили обекти в контролирания от Русия Крим, свързани с производството на дронове и плавателни съдове.
Части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР, а в четвъртък се водят активни операции за унищожаване на украинските въоръжени сили в укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновски.
Това са съобщили от руското Министерство на отбраната, цитирани от "Интерфакс".
"Въоръжените сили на Руската федерация продължават освобождението на Донецката народна република. Формирания и военни части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР", заяви министерството.
"Водят се активни операции за унищожаване на части от украинските въоръжени сили, защитаващи укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновски", заяви министерството.
Повече от 80% от територията на ДНР е под руски контрол, обяви руският президент Владимир Путин на 4 юни на среща с ръководителите на международни информационни агенции на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Тогава президентът заяви, че "съвсем наскоро Украйна контролираше около 25%, сега е по-малко от 15% (ДНР)".
Също така и двете страни съобщават за загинали и ранени при атаки на 11 юни.
Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук съобщи за две жертви при нападението на украинските военни срещу село Белая Березка.
"Броят на жертвите от бруталното нападение срещу Белая Березка нарасна до двама", написа той в приложението за съобщения Max, цитиран от "Интерфакс".
Първоначално той съобщи, че няма пострадали при нападението на украинските въоръжени сили. В селото са повредени десет жилищни сгради и три частни къщи, както и административната сграда. След това време изпълняващият длъжността губернатор съобщи, че един мъж е загинал, трима са ранени и един е в тежко състояние.
"Лекарите направиха всичко възможно, но раната беше твърде тежка; не успяха да спасят мъжа", уточни Ковалчук.
Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук съобщи за нападение на украинските сили срещу бензиностанция в Стародуб.
"Украинските въоръжени сили нападнаха бензиностанции в Стародуб. Седем души бяха ранени, включително 16-годишен младеж. Една от жертвите е транспортирана с линейка до Брянск", написа в четвъртък Ковалчук в приложението за съобщения Max.
Той добави, че пет цивилни превозни средства са били повредени от шрапнели при нападението.
Руските войски са извършили над 40 атаки в три района на Днепропетровска област през деня, оставяйки 12 ранени. Това съобщава "Укринформ", като цитира информация, съобщена в Telegram от началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ханжа.
Атаките са включвали дронове и управляеми авиобомби.
В Никополска област руските удари са били насочени към град Никопол, както и към общностите Марганец, Червоногригоровка, Покровско и Мирово. Съобщава се за щети на банков клон, административна сграда, бензиностанция, частни домове и превозни средства.
Петима души са ранени в района: двама мъже на 21 и 19 години, две жени на 61 и 57 години и 15-годишно момиче. Всички ще получат амбулаторно лечение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #29
08:13 12.06.2026
2 уйко Урдьо
08:19 12.06.2026
3 Най важното от цялата новина е, че
Коментиран от #9, #22
08:23 12.06.2026
4 Малага
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на Запада провокира войната. Обществена тайна е, че координацията, зареждане на данните за целите, логистиката се извършва от Нато. Предполага това се извършва извън Украйна. Защо не, да става от координационен център в България?
На украинците остава само да натиснат копчето. Но това няма да продължи дълго.
08:23 12.06.2026
5 Евроатлантик
Коментиран от #18
08:23 12.06.2026
6 цели 7 дрона
08:24 12.06.2026
7 Напред Русия!Нато вън!
Коментиран от #8, #10
08:26 12.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сметах,сметах
До коментар #3 от "Най важното от цялата новина е, че":Вече трябваше да са освободили Вашингтон.
Коментиран от #16
08:30 12.06.2026
10 това
До коментар #7 от "Напред Русия!Нато вън!":го слушахме и 1989
08:30 12.06.2026
11 войната в Украйна
Коментиран от #13, #24
08:31 12.06.2026
12 Нищо не може да спаси рашиската кочина
Коментиран от #14
08:33 12.06.2026
13 Ба бааааа
До коментар #11 от "войната в Украйна":Я пак
08:33 12.06.2026
14 Мухахаха
До коментар #12 от "Нищо не може да спаси рашиската кочина":Бандерите и европейските им помагачи нема кой да спаси
08:34 12.06.2026
15 Разбирач
08:35 12.06.2026
16 По добре
До коментар #9 от "Сметах,сметах":Най напред през София да минат
08:36 12.06.2026
17 8888
08:39 12.06.2026
18 Мишел
До коментар #5 от "Евроатлантик":Ще долетят точно толкова, колкото са долетели до сега. Украинските удари срещу Москва досега са с един единствен резултат в чертите на града- няколко счупени керемиди на покрив на сграда в Кремъл преди 3 години, причинени от пуснат на няколко километра в града дрон играчка с шашка тол тип артилерийски гръм
Коментиран от #21
08:43 12.06.2026
19 Браво Сергей,
08:51 12.06.2026
20 А КОНЦЕРТ В МУСКАЛАБАД
Хахаха
ГАЗМАНОВ още не може да пее В Киев
С му беше платено
Още през 2022 Година .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:51 12.06.2026
21 всъщност
До коментар #18 от "Мишел":САЩ са твърдо против ВСУ да удари Москва. Това е и причината рядко да летят дронове натам. След като вече над 80% от въоръжението на ВСУ е собствено пройзводство и все по-малко зависят от САЩ, играта се променя. Все повече дронове ще летят в тази посока. ПВО ракетите не са безкрайно много.
Коментиран от #25
08:52 12.06.2026
22 А ПРОПУСНА ЛИ
До коментар #3 от "Най важното от цялата новина е, че":Какво Каза БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО.
НА ФРОНТА ИМА ПАРИТЕТ.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
08:54 12.06.2026
23 ВНИИР-ПРОГРЕС
След посещението на ФЛАМИНГО
Приличаше
На Срутен Кенеф.
И още ще има .
ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО си Върви .
Но Освен Лебеди
Има и Танцуващи Фламинго .
РА РА РА
08:56 12.06.2026
24 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #11 от "войната в Украйна":Ватенките са превзели две села и една шахта.
08:57 12.06.2026
25 Мишел
До коментар #21 от "всъщност":Всъщност нищо от вашия коментар не е вярно.
Коментиран от #26, #28
09:02 12.06.2026
26 всъщност
До коментар #25 от "Мишел":Земята е зелена, а Луната е сива. Нещо за доказателство на твърденията ти?
09:04 12.06.2026
27 Гориил
09:04 12.06.2026
28 так получилось
До коментар #25 от "Мишел":Украйна със свръхпродукция на оръжия, ще изнася за други страни
„В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, коментира Зеленски
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