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Кметът Сергей Собянин: Руската ПВО унищожи седем украински дрона, летящи към Москва
  Тема: Украйна

Кметът Сергей Собянин: Руската ПВО унищожи седем украински дрона, летящи към Москва

12 Юни, 2026 08:11 1 252 31

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  • сергей собянин

Украинската армия заяви в четвъртък, че силите ѝ са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, Южна Русия, както и обекти, свързани с производството на дронове

Кметът Сергей Собянин: Руската ПВО унищожи седем украински дрона, летящи към Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) на министерството на отбраната унищожиха седем безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Системата за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната унищожи седем безпилотни летателни апарата, летящи към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти от спешните служби", написа той в канала си в Х“.

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Украинската армия заяви в четвъртък, че силите ѝ са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, Южна Русия, както и обекти, свързани с производството на дронове, съобщава "Ройтерс".

В изявление, издадено от Генералния щаб на военните, се казва, че е избухнал пожар, след като рафинерията е била ударена през нощта. Руски представители в Краснодарски край съобщиха, че пожар, причинен от падащи отломки от дрон, е бил потушен на мястото.

Украинската армия също така заяви, че силите ѝ са ударили обекти в контролирания от Русия Крим, свързани с производството на дронове и плавателни съдове.

Части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР, а в четвъртък се водят активни операции за унищожаване на украинските въоръжени сили в укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновски.

Това са съобщили от руското Министерство на отбраната, цитирани от "Интерфакс".

"Въоръжените сили на Руската федерация продължават освобождението на Донецката народна република. Формирания и военни части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР", заяви министерството.

"Водят се активни операции за унищожаване на части от украинските въоръжени сили, защитаващи укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновски", заяви министерството.

Повече от 80% от територията на ДНР е под руски контрол, обяви руският президент Владимир Путин на 4 юни на среща с ръководителите на международни информационни агенции на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Тогава президентът заяви, че "съвсем наскоро Украйна контролираше около 25%, сега е по-малко от 15% (ДНР)".

Също така и двете страни съобщават за загинали и ранени при атаки на 11 юни.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук ​​съобщи за две жертви при нападението на украинските военни срещу село Белая Березка.

"Броят на жертвите от бруталното нападение срещу Белая Березка нарасна до двама", написа той в приложението за съобщения Max, цитиран от "Интерфакс".

Първоначално той съобщи, че няма пострадали при нападението на украинските въоръжени сили. В селото са повредени десет жилищни сгради и три частни къщи, както и административната сграда. След това време изпълняващият длъжността губернатор съобщи, че един мъж е загинал, трима са ранени и един е в тежко състояние.

"Лекарите направиха всичко възможно, но раната беше твърде тежка; не успяха да спасят мъжа", уточни Ковалчук.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук ​​съобщи за нападение на украинските сили срещу бензиностанция в Стародуб.

"Украинските въоръжени сили нападнаха бензиностанции в Стародуб. Седем души бяха ранени, включително 16-годишен младеж. Една от жертвите е транспортирана с линейка до Брянск", написа в четвъртък Ковалчук ​​в приложението за съобщения Max.

Той добави, че пет цивилни превозни средства са били повредени от шрапнели при нападението.

Руските войски са извършили над 40 атаки в три района на Днепропетровска област през деня, оставяйки 12 ранени. Това съобщава "Укринформ", като цитира информация, съобщена в Telegram от началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ханжа.

Атаките са включвали дронове и управляеми авиобомби.

В Никополска област руските удари са били насочени към град Никопол, както и към общностите Марганец, Червоногригоровка, Покровско и Мирово. Съобщава се за щети на банков клон, административна сграда, бензиностанция, частни домове и превозни средства.

Петима души са ранени в района: двама мъже на 21 и 19 години, две жени на 61 и 57 години и 15-годишно момиче. Всички ще получат амбулаторно лечение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    11 7 Отговор
    Крим отиде.

    Коментиран от #29

    08:13 12.06.2026

  • 2 уйко Урдьо

    11 7 Отговор
    Вие сте унищожили седем дрона , но щом има пожари значи други сте пропуснали. С неумението си да се защитите показахте на целия свят, че силата ви е в хвалбите и говоренето, но това не може да опази територията ви.

    08:19 12.06.2026

  • 3 Най важното от цялата новина е, че

    9 9 Отговор
    Въоръжените сили на Руската федерация продължават освобождението на Донецката народна република. Формирания и военни части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР", заяви министерството.Повече от 80% от територията на ДНР е под руски контрол, обяви руският президент Владимир Путин на 4 юни на среща с ръководителите на международни информационни агенции на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Тогава президентът заяви, че "съвсем наскоро Украйна контролираше около 25%, сега е по-малко от 15% (ДНР)".

    Коментиран от #9, #22

    08:23 12.06.2026

  • 4 Малага

    8 20 Отговор
    Зеленски още ли се съпротивлява? Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на Запада провокира войната. Обществена тайна е, че координацията, зареждане на данните за целите, логистиката се извършва от Нато. Предполага това се извършва извън Украйна. Защо не, да става от координационен център в България?
    На украинците остава само да натиснат копчето. Но това няма да продължи дълго.

    08:23 12.06.2026

  • 5 Евроатлантик

    15 6 Отговор
    През септември ще видим колко украински ,балистични ракети ще долетят до Москва .

    Коментиран от #18

    08:23 12.06.2026

  • 6 цели 7 дрона

    5 6 Отговор
    ужасТ! Укротерористи!

    08:24 12.06.2026

  • 7 Напред Русия!Нато вън!

    5 13 Отговор
    Русия мачка! Зеленото и Урсулите реват за преговори! Санкциите работят, ес и еврозоната са пред фалит!

    Коментиран от #8, #10

    08:26 12.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сметах,сметах

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Най важното от цялата новина е, че":

    Вече трябваше да са освободили Вашингтон.

    Коментиран от #16

    08:30 12.06.2026

  • 10 това

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Напред Русия!Нато вън!":

    го слушахме и 1989

    08:30 12.06.2026

  • 11 войната в Украйна

    8 2 Отговор
    мина продължителността на Първата Световна Война. Безаналоговата е превзела 3 села за това време.

    Коментиран от #13, #24

    08:31 12.06.2026

  • 12 Нищо не може да спаси рашиската кочина

    9 4 Отговор
    Удари в Брянск, Севастопол, Москва и Толиати!🔥🔥🔥

    Коментиран от #14

    08:33 12.06.2026

  • 13 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "войната в Украйна":

    Я пак

    08:33 12.06.2026

  • 14 Мухахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо не може да спаси рашиската кочина":

    Бандерите и европейските им помагачи нема кой да спаси

    08:34 12.06.2026

  • 15 Разбирач

    3 4 Отговор
    Да не са тия дронове дето студентите от Техническия сглобиха от джъмбо

    08:35 12.06.2026

  • 16 По добре

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сметах,сметах":

    Най напред през София да минат

    08:36 12.06.2026

  • 17 8888

    2 5 Отговор
    Част от европейския заем е изгорял по път за Москва... добре че Зеленски прибра другите на сигурно място

    08:39 12.06.2026

  • 18 Мишел

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    Ще долетят точно толкова, колкото са долетели до сега. Украинските удари срещу Москва досега са с един единствен резултат в чертите на града- няколко счупени керемиди на покрив на сграда в Кремъл преди 3 години, причинени от пуснат на няколко километра в града дрон играчка с шашка тол тип артилерийски гръм

    Коментиран от #21

    08:43 12.06.2026

  • 19 Браво Сергей,

    3 1 Отговор
    голяма работа сте,колкото две малки.

    08:51 12.06.2026

  • 20 А КОНЦЕРТ В МУСКАЛАБАД

    4 1 Отговор
    Днеска Ще има ли ?

    Хахаха

    ГАЗМАНОВ още не може да пее В Киев
    С му беше платено
    Още през 2022 Година .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:51 12.06.2026

  • 21 всъщност

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    САЩ са твърдо против ВСУ да удари Москва. Това е и причината рядко да летят дронове натам. След като вече над 80% от въоръжението на ВСУ е собствено пройзводство и все по-малко зависят от САЩ, играта се променя. Все повече дронове ще летят в тази посока. ПВО ракетите не са безкрайно много.

    Коментиран от #25

    08:52 12.06.2026

  • 22 А ПРОПУСНА ЛИ

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Най важното от цялата новина е, че":

    Какво Каза БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО.

    НА ФРОНТА ИМА ПАРИТЕТ.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    08:54 12.06.2026

  • 23 ВНИИР-ПРОГРЕС

    7 1 Отговор
    ЧЕБОКСАРИ

    След посещението на ФЛАМИНГО
    Приличаше
    На Срутен Кенеф.

    И още ще има .

    ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО си Върви .
    Но Освен Лебеди
    Има и Танцуващи Фламинго .

    РА РА РА

    08:56 12.06.2026

  • 24 Откакто утрепаха готвачо

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "войната в Украйна":

    Ватенките са превзели две села и една шахта.

    08:57 12.06.2026

  • 25 Мишел

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "всъщност":

    Всъщност нищо от вашия коментар не е вярно.

    Коментиран от #26, #28

    09:02 12.06.2026

  • 26 всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Земята е зелена, а Луната е сива. Нещо за доказателство на твърденията ти?

    09:04 12.06.2026

  • 27 Гориил

    3 4 Отговор
    Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха дроновете, които по чудо достигнаха Москва. Останалите 500 дрона бяха унищожени близо до украинско-руската граница.

    09:04 12.06.2026

  • 28 так получилось

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Украйна със свръхпродукция на оръжия, ще изнася за други страни
    „В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, коментира Зеленски

    Тръмп: Украйна не трябва да удря Москва
    Белият дом отрече президентът да е насърчил Володимир Зеленски за подобно действие
    Доналд Тръмп заяви, че Украйна не трябва да се насочва към Москва, след като се появи информация, че американският президент е насърчил президента Володимир Зеленски да нанесе удар по руската столица, пише БГНЕС.

    Вестник „Файненшъл таймс“ съобщи, че Тръмп е повдигнал въпроса за потенциална контраофанзива със Зеленски и дори е попитал украинския си колега дали би могъл да нанесе удар по Москва, ако Вашингтон предостави оръжия с голям обсег.

    09:07 12.06.2026

  • 29 Путин бакшиша

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Бавн 0 ра3 виващ съм ве

    09:09 12.06.2026

  • 30 Язък

    2 0 Отговор
    Утре пак с повече късмет

    09:42 12.06.2026

  • 31 космическите сили удрят дроновете

    0 1 Отговор
    един дрон е 10 бона . иран пуснаха вчера много дронове .

    09:46 12.06.2026

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