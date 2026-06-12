Кметът Сергей Собянин: Руската ПВО унищожи седем украински дрона, летящи към Москва

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) на министерството на отбраната унищожиха седем безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Системата за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната унищожи седем безпилотни летателни апарата, летящи към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти от спешните служби", написа той в канала си в Х“.

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Украинската армия заяви в четвъртък, че силите ѝ са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, Южна Русия, както и обекти, свързани с производството на дронове, съобщава "Ройтерс".

В изявление, издадено от Генералния щаб на военните, се казва, че е избухнал пожар, след като рафинерията е била ударена през нощта. Руски представители в Краснодарски край съобщиха, че пожар, причинен от падащи отломки от дрон, е бил потушен на мястото.

Украинската армия също така заяви, че силите ѝ са ударили обекти в контролирания от Русия Крим, свързани с производството на дронове и плавателни съдове.

Части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР, а в четвъртък се водят активни операции за унищожаване на украинските въоръжени сили в укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновски.

Това са съобщили от руското Министерство на отбраната, цитирани от "Интерфакс".

"Въоръжените сили на Руската федерация продължават освобождението на Донецката народна република. Формирания и военни части от Южната група войски настъпват по широк фронт в северната част на ДНР", заяви министерството.

"Водят се активни операции за унищожаване на части от украинските въоръжени сили, защитаващи укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновски", заяви министерството.

Повече от 80% от територията на ДНР е под руски контрол, обяви руският президент Владимир Путин на 4 юни на среща с ръководителите на международни информационни агенции на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Тогава президентът заяви, че "съвсем наскоро Украйна контролираше около 25%, сега е по-малко от 15% (ДНР)".

Също така и двете страни съобщават за загинали и ранени при атаки на 11 юни.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук ​​съобщи за две жертви при нападението на украинските военни срещу село Белая Березка.

"Броят на жертвите от бруталното нападение срещу Белая Березка нарасна до двама", написа той в приложението за съобщения Max, цитиран от "Интерфакс".

Първоначално той съобщи, че няма пострадали при нападението на украинските въоръжени сили. В селото са повредени десет жилищни сгради и три частни къщи, както и административната сграда. След това време изпълняващият длъжността губернатор съобщи, че един мъж е загинал, трима са ранени и един е в тежко състояние.

"Лекарите направиха всичко възможно, но раната беше твърде тежка; не успяха да спасят мъжа", уточни Ковалчук.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук ​​съобщи за нападение на украинските сили срещу бензиностанция в Стародуб.

"Украинските въоръжени сили нападнаха бензиностанции в Стародуб. Седем души бяха ранени, включително 16-годишен младеж. Една от жертвите е транспортирана с линейка до Брянск", написа в четвъртък Ковалчук ​​в приложението за съобщения Max.

Той добави, че пет цивилни превозни средства са били повредени от шрапнели при нападението.

Руските войски са извършили над 40 атаки в три района на Днепропетровска област през деня, оставяйки 12 ранени. Това съобщава "Укринформ", като цитира информация, съобщена в Telegram от началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ханжа.

Атаките са включвали дронове и управляеми авиобомби.

В Никополска област руските удари са били насочени към град Никопол, както и към общностите Марганец, Червоногригоровка, Покровско и Мирово. Съобщава се за щети на банков клон, административна сграда, бензиностанция, частни домове и превозни средства.

Петима души са ранени в района: двама мъже на 21 и 19 години, две жени на 61 и 57 години и 15-годишно момиче. Всички ще получат амбулаторно лечение.