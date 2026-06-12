Бъдещето след Брекзит! Британците подкрепят по-тесни връзки с ЕС, но все още не са за повторното присъединяване

Десет години след референдума за Брекзит британската общественост подкрепя по-тесни връзки с Европейския съюз, но все още не подкрепя напълно повторното присъединяване към блока, сочи проучване, информират Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.

Проучване на Ипсос, Лондонския Кралски колеж и "Обединеното кралство в променяща се Европа" установи, че голяма част от обществеността е отворена към сближаване с ЕС, като почти половината подкрепя по-тесни връзки, а 60% искат повече сътрудничество в областта на отбраната.

Но нагласите към ЕС остават "сложни", заяви директорът на Ипсос Кийран Педли.

Той каза: "На пръв поглед има отвореност към по-голямо съгласуване и приемане на правила, за да се улеснят по-силни търговски отношения, но аргументите за суверенитета – особено що се отнася до имиграцията – остават убедителни."

Докато 53% от британската общественост заявиха, че биха подкрепили връщането на свободното движение в замяна на достъп до единния пазар на ЕС, формулирането на въпроса в термините на суверенитета показа, че хората дават приоритет на контрола върху имиграцията пред отношенията с блока.

Около 52% заявиха, че предпочитат пълен граничен контрол и по-ограничени отношения с ЕС, срещу 38%, които заявиха обратното.

Ананд Менон, директор на мозъчния тръст "Обединеното кралство в променяща се Европа", заяви, че проучването показва, че "няма лесен вариант, когато става дума за отношенията с ЕС".

Проучването също така показа, че нагласите през последните 10 години са се променили както към ЕС, така и към проведения референдум.

През 2021 г. 27 % от анкетираните заявиха, че Брекзит се развива по-лошо, отколкото са очаквали, докато през 2026 г. този дял вече е нараснал до 48 % – повече от тези, които смятат, че нещата вървят добре или по-добре от очакваното.

Докато през 2016 г. две трети от обществеността смятаха, че Дейвид Камерън е постъпил правилно, като е свикал референдума, този дял сега е спаднала до 43%, докато броят на тези, които казват, че това е било погрешно решение, е нараснал от 24% на 38%.

По същия начин има по-голяма подкрепа за втори референдум, като 48% сега казват, че биха го подкрепили, срещу 27%, които биха се противопоставили.

Но въпреки промяната, професор Боби Дафи от Лондонския Кралски колеж заяви, че мненията се променят "изключително бавно", и добави: "При това темпо ще минат още много години, преди да стигнем до ясно изразено искане за промяна."