Бъдещето след Брекзит! Британците подкрепят по-тесни връзки с ЕС, но все още не са за повторното присъединяване

Десет години след референдума за Брекзит британската общественост подкрепя по-тесни връзки с Европейския съюз, но все още не подкрепя напълно повторното присъединяване към блока, сочи проучване, информират Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.
Проучване на Ипсос, Лондонския Кралски колеж и "Обединеното кралство в променяща се Европа" установи, че голяма част от обществеността е отворена към сближаване с ЕС, като почти половината подкрепя по-тесни връзки, а 60% искат повече сътрудничество в областта на отбраната.
Но нагласите към ЕС остават "сложни", заяви директорът на Ипсос Кийран Педли.
Той каза: "На пръв поглед има отвореност към по-голямо съгласуване и приемане на правила, за да се улеснят по-силни търговски отношения, но аргументите за суверенитета – особено що се отнася до имиграцията – остават убедителни."
Докато 53% от британската общественост заявиха, че биха подкрепили връщането на свободното движение в замяна на достъп до единния пазар на ЕС, формулирането на въпроса в термините на суверенитета показа, че хората дават приоритет на контрола върху имиграцията пред отношенията с блока.
Около 52% заявиха, че предпочитат пълен граничен контрол и по-ограничени отношения с ЕС, срещу 38%, които заявиха обратното.
Ананд Менон, директор на мозъчния тръст "Обединеното кралство в променяща се Европа", заяви, че проучването показва, че "няма лесен вариант, когато става дума за отношенията с ЕС".
Проучването също така показа, че нагласите през последните 10 години са се променили както към ЕС, така и към проведения референдум.
През 2021 г. 27 % от анкетираните заявиха, че Брекзит се развива по-лошо, отколкото са очаквали, докато през 2026 г. този дял вече е нараснал до 48 % – повече от тези, които смятат, че нещата вървят добре или по-добре от очакваното.
Докато през 2016 г. две трети от обществеността смятаха, че Дейвид Камерън е постъпил правилно, като е свикал референдума, този дял сега е спаднала до 43%, докато броят на тези, които казват, че това е било погрешно решение, е нараснал от 24% на 38%.
По същия начин има по-голяма подкрепа за втори референдум, като 48% сега казват, че биха го подкрепили, срещу 27%, които биха се противопоставили.
Но въпреки промяната, професор Боби Дафи от Лондонския Кралски колеж заяви, че мненията се променят "изключително бавно", и добави: "При това темпо ще минат още много години, преди да стигнем до ясно изразено искане за промяна."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз
Предпочитам и харесвам по широки.....
08:43 12.06.2026
2 Гориил
Коментиран от #14
08:49 12.06.2026
3 И ние не ги искаме
Коментиран от #8
08:51 12.06.2026
4 Някой
08:58 12.06.2026
5 Гориил
08:59 12.06.2026
6 Ами
09:07 12.06.2026
7 Механик
Британците, живяха преди ЕС, после живееха в него и избраха да го напуснат. И не стига това, ами и 10 години по-късно, все още не са добили желание отново да влязат в него?!?!?
Що така бе, Стояне???
Коментиран от #13
09:09 12.06.2026
8 Механик
До коментар #3 от "И ние не ги искаме":Аа, то щото в Германия, Белгия, Франция, Италия, Норвегия, Дания, Швеция и прочее нямат мигранти?
Кой гази хората на базара в Кьолн? Кой опипва и насилва в Европа?
Де гиди вие, подметки такива!
09:12 12.06.2026
9 стоян георгиев
Ирландия и Белфаст са в пламъци.След поредица от престъпления и убийства на бели хора от страна на амуджите хората във Англия,Шотландия и Ирландия скочиха срещу властта.
В Белфаст с тояги оръжие и коктейли Молотов разгневени тълпи палят наред държавни учреждения,полицейски коли и участъци ,както и жилищни квартали населявано от мургави.
Липсва само руския посланник да ходи да им раздава курабийки
Премиера Стармър вече има само един изход от ситуацията да подаде оставка и да напусне поста.
Естествено тук и по другите ни манипулатив и медии бяма да чуете за това ,а ще продължават да ви лъжат най нагло колко(зле)била Русия и как бандерясалите укропи (побеждавали) на фронта и ха-ха още малко и ще (превземели)и Москва...
09:21 12.06.2026
10 Хмм
09:22 12.06.2026
11 да си пуснат заявлението
09:24 12.06.2026
12 Леле - леле ! 🤔
09:27 12.06.2026
13 Байно
До коментар #7 от "Механик":Ако погледнете историята, ще разберете, че Великобритания влиза като една от трите най-бедни страни в ЕС и излезе като най-богатата, благодарение на ЕС. Това какво решиха на един финансиран от изток и от запад референдум няма нищо общо с реалността. Аз живях преди, по време и след брекзит, видях разликата. Затова си и променят мнението. Рано или късно ще влезнат обратно.
09:35 12.06.2026
14 Българин 🇧🇬
До коментар #2 от "Гориил":Точно защото Америка иска да има свое куче в ЕС ще набута там Лондон . А като знаеш какви марионетки са в Еврокомисията ... Въпреки че сегашното положение идеално устройства англичоците : без да плащат нищо имат достъп до свободния пазар на ЕС . Но както казах , янките винаги искат повече .
09:44 12.06.2026
15 Име
10:28 12.06.2026