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Бъдещето след Брекзит! Британците подкрепят по-тесни връзки с ЕС, но все още не са за повторното присъединяване

Бъдещето след Брекзит! Британците подкрепят по-тесни връзки с ЕС, но все още не са за повторното присъединяване

12 Юни, 2026 08:41 940 15

  • великобритания-
  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • киър стармър-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия-
  • найджъл фараж

Проучването също така показа, че нагласите през последните 10 години са се променили както към ЕС, така и към проведения референдум

Бъдещето след Брекзит! Британците подкрепят по-тесни връзки с ЕС, но все още не са за повторното присъединяване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Десет години след референдума за Брекзит британската общественост подкрепя по-тесни връзки с Европейския съюз, но все още не подкрепя напълно повторното присъединяване към блока, сочи проучване, информират Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.

Проучване на Ипсос, Лондонския Кралски колеж и "Обединеното кралство в променяща се Европа" установи, че голяма част от обществеността е отворена към сближаване с ЕС, като почти половината подкрепя по-тесни връзки, а 60% искат повече сътрудничество в областта на отбраната.

Но нагласите към ЕС остават "сложни", заяви директорът на Ипсос Кийран Педли.

Той каза: "На пръв поглед има отвореност към по-голямо съгласуване и приемане на правила, за да се улеснят по-силни търговски отношения, но аргументите за суверенитета – особено що се отнася до имиграцията – остават убедителни."

Докато 53% от британската общественост заявиха, че биха подкрепили връщането на свободното движение в замяна на достъп до единния пазар на ЕС, формулирането на въпроса в термините на суверенитета показа, че хората дават приоритет на контрола върху имиграцията пред отношенията с блока.

Около 52% заявиха, че предпочитат пълен граничен контрол и по-ограничени отношения с ЕС, срещу 38%, които заявиха обратното.

Ананд Менон, директор на мозъчния тръст "Обединеното кралство в променяща се Европа", заяви, че проучването показва, че "няма лесен вариант, когато става дума за отношенията с ЕС".

Проучването също така показа, че нагласите през последните 10 години са се променили както към ЕС, така и към проведения референдум.

През 2021 г. 27 % от анкетираните заявиха, че Брекзит се развива по-лошо, отколкото са очаквали, докато през 2026 г. този дял вече е нараснал до 48 % – повече от тези, които смятат, че нещата вървят добре или по-добре от очакваното.

Докато през 2016 г. две трети от обществеността смятаха, че Дейвид Камерън е постъпил правилно, като е свикал референдума, този дял сега е спаднала до 43%, докато броят на тези, които казват, че това е било погрешно решение, е нараснал от 24% на 38%.

По същия начин има по-голяма подкрепа за втори референдум, като 48% сега казват, че биха го подкрепили, срещу 27%, които биха се противопоставили.

Но въпреки промяната, професор Боби Дафи от Лондонския Кралски колеж заяви, че мненията се променят "изключително бавно", и добави: "При това темпо ще минат още много години, преди да стигнем до ясно изразено искане за промяна."


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз

    3 0 Отговор
    Подкрепям по тесни....... Но......
    Предпочитам и харесвам по широки.....

    08:43 12.06.2026

  • 2 Гориил

    6 0 Отговор
    Англия, както и Украйна, няма да може да се присъедини към Европейския съюз. Това се дължи на зависимостта на Лондон от Съединените щати и зависимостта на Киев от Русия.

    Коментиран от #14

    08:49 12.06.2026

  • 3 И ние не ги искаме

    3 0 Отговор
    Диктатурата в англия е ужасна, може да дойде и тук. Да не влизат! И да си задържат мигрантите дето сеят смърт.

    Коментиран от #8

    08:51 12.06.2026

  • 4 Някой

    6 1 Отговор
    И как да са? Виждат в каква кочина се превръща ЕС. Още повече, искат си тяхната валута. Напълно ги разбирам и подкрепям, нищо че не ги харесвам.

    08:58 12.06.2026

  • 5 Гориил

    4 1 Отговор
    Ще получите Украйна с най-обширната руска разузнавателна мрежа в света.Почти всеки втори киевски чиновник получава заплата от ФСБ.

    08:59 12.06.2026

  • 6 Ами

    1 0 Отговор
    С вече 70% азиатци и африканци в Лондон нормално е да не са еврочленка на Евросъюза.

    09:07 12.06.2026

  • 7 Механик

    4 0 Отговор
    Тоест, нашите розави понита ни убеждаваха, че сме по-умни от британците и сме избрали "клуба на богатите"?????
    Британците, живяха преди ЕС, после живееха в него и избраха да го напуснат. И не стига това, ами и 10 години по-късно, все още не са добили желание отново да влязат в него?!?!?
    Що така бе, Стояне???

    Коментиран от #13

    09:09 12.06.2026

  • 8 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "И ние не ги искаме":

    Аа, то щото в Германия, Белгия, Франция, Италия, Норвегия, Дания, Швеция и прочее нямат мигранти?
    Кой гази хората на базара в Кьолн? Кой опипва и насилва в Европа?
    Де гиди вие, подметки такива!

    09:12 12.06.2026

  • 9 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    У мъгливия остров в момента върви идтински Майдан.
    Ирландия и Белфаст са в пламъци.След поредица от престъпления и убийства на бели хора от страна на амуджите хората във Англия,Шотландия и Ирландия скочиха срещу властта.
    В Белфаст с тояги оръжие и коктейли Молотов разгневени тълпи палят наред държавни учреждения,полицейски коли и участъци ,както и жилищни квартали населявано от мургави.
    Липсва само руския посланник да ходи да им раздава курабийки
    Премиера Стармър вече има само един изход от ситуацията да подаде оставка и да напусне поста.
    Естествено тук и по другите ни манипулатив и медии бяма да чуете за това ,а ще продължават да ви лъжат най нагло колко(зле)била Русия и как бандерясалите укропи (побеждавали) на фронта и ха-ха още малко и ще (превземели)и Москва...

    09:21 12.06.2026

  • 10 Хмм

    4 0 Отговор
    В Англия нещо мине ли вече не се гласува, това е закон

    09:22 12.06.2026

  • 11 да си пуснат заявлението

    1 0 Отговор
    след като отговорят на условията, след около 40 години ще ги приемем.

    09:24 12.06.2026

  • 12 Леле - леле ! 🤔

    3 1 Отговор
    Подмолните англичани искат да се ползват от свободната търговия в ЕС , но нищо да не дават като вноски . Турците също . И познайте Урсула и Кая дали им го разрешиха ? Да !

    09:27 12.06.2026

  • 13 Байно

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Ако погледнете историята, ще разберете, че Великобритания влиза като една от трите най-бедни страни в ЕС и излезе като най-богатата, благодарение на ЕС. Това какво решиха на един финансиран от изток и от запад референдум няма нищо общо с реалността. Аз живях преди, по време и след брекзит, видях разликата. Затова си и променят мнението. Рано или късно ще влезнат обратно.

    09:35 12.06.2026

  • 14 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Точно защото Америка иска да има свое куче в ЕС ще набута там Лондон . А като знаеш какви марионетки са в Еврокомисията ... Въпреки че сегашното положение идеално устройства англичоците : без да плащат нищо имат достъп до свободния пазар на ЕС . Но както казах , янките винаги искат повече .

    09:44 12.06.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    България също трябва да излезе от ЕС!

    10:28 12.06.2026

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