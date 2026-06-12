Любчо Нешков: Всички в Брюксел подценяват риска, че Берлинската стена в Сърбия не се е срутила

Берлинската стена в Сърбия не се е срутила. Това е единствената държава, която не се е променила, каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ журналистът Любчо Нешков.

„Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, смята Нешков.

Нешков коментира и участието на президента на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Илияна Йотова. По време на форума тя избра да разговаря с българските журналисти на английски.

„Сега е английският, миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това даже не е дневният ред на европейските институции. Това не е дневният ред и на Северна Македония. Те дори не се държат като северномакедонци, а основният въпрос, който повдигат от сутрин до вечер, е за идентичност, език и националност, които ние не признаваме“, обясни журналистът.

Нешков сподели, че на въпроса на български журналист: „Как ще реагирате вие на тази атака срещу вашата идентичност от страна на Сърбия?“, Силяновска избухна. „Не е ли София най-доброто място да говориш на северномакедонски, понеже това е част от твоята стратегия? Много е опасно да влизаме в този дебат, защото този дебат е чужд. Този дебат не е и за Северна Македония“.

„Вече е написано черно на бяло в десетки документи на европейски институции. И само преди два дни в комисията по външни работи - AFET, в последния доклад за Северна Македония е написано черно на бяло: „Сръбски свят“. Става въпрос за една държава, която в момента е пленена и изцяло подчинена на тази идеология и на практика всички нейни външнополитически решения са свързани с този свят, който може отново да дестабилизира региона така, както го направи преди 30 години. И това са най-големите рискове не само за Северна Македония, не само за региона, а и за целия Европейски съюз“, коментира Нешков.

Той сподели, че на всеки 30 години се случва нещо на Балканите. „След 1945 година беше клането от Словения до Северна Македония. Словения е осеяна с масови гробове, където са погребани между 150 и 180 хиляди души. В Сърбия за 6 месеца са избити между 50 и 60 хиляди души“.

„Преди 30 години какво се случи на няколкостотин километра от нас? Геноцид, който в момента властите в Белград отричат. Нещо повече - тези, които участваха в това, в момента управляват страната. И те посягат на всяка една от съседните държави. Не признават Босна и Херцеговина. За тях Република Сръбска е част от този сръбски свят“, коментира той.

Според журналиста Берлинската стена не се е срутила в Сърбия. „Това е единствената държава, която не се е променила. Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград“.

„Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. Абсолютно по същия начин. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, смята Нешков.

По думите му от Брюксел до София всички подценяват тези рискове. „Кая Калас и Мерц и казват директно в очите на Вучич: „Избирайте между Европейския съюз, Русия и Китай“. Ами те са го избрали вече“.

„Те се гордеят, че имат руско въоръжение с ултразвукови китайски ракети с обсег 450–500 километра. И същевременно сегашният президент на Сърбия Вучич, заснет с автомат по време на обсадата на Сараево, един път казва, че е статив, а втори път - че е чадър“, каза Нешков.

Журналистът посочи, че същият този човек в момента казва, че хървати, албанци и Косово искат да създадат военен съюз. „Какъв военен съюз? Срещу кого? Става въпрос точно за това, че се подценява. Не може страна кандидат, която участва в преговори, да води подобна политика срещу Европейския съюз“.

„Тази държава от 10 години не е отворила нито една преговорна глава. И в момента наивни политици в Брюксел предлагат някаква форма на втора или трета категория членство. Става въпрос за абсолютно подценяване на вече рискова ситуация, защото има официални документи, които посочват, че регионът е изправен пред много сериозна опасност“, допълни той.