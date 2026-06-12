Любчо Нешков: Всички в Брюксел подценяват риска, че Берлинската стена в Сърбия не се е срутила

Берлинската стена в Сърбия не се е срутила. Това е единствената държава, която не се е променила, каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ журналистът Любчо Нешков.
„Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, смята Нешков.
Нешков коментира и участието на президента на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Илияна Йотова. По време на форума тя избра да разговаря с българските журналисти на английски.
„Сега е английският, миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това даже не е дневният ред на европейските институции. Това не е дневният ред и на Северна Македония. Те дори не се държат като северномакедонци, а основният въпрос, който повдигат от сутрин до вечер, е за идентичност, език и националност, които ние не признаваме“, обясни журналистът.
Нешков сподели, че на въпроса на български журналист: „Как ще реагирате вие на тази атака срещу вашата идентичност от страна на Сърбия?“, Силяновска избухна. „Не е ли София най-доброто място да говориш на северномакедонски, понеже това е част от твоята стратегия? Много е опасно да влизаме в този дебат, защото този дебат е чужд. Този дебат не е и за Северна Македония“.
„Вече е написано черно на бяло в десетки документи на европейски институции. И само преди два дни в комисията по външни работи - AFET, в последния доклад за Северна Македония е написано черно на бяло: „Сръбски свят“. Става въпрос за една държава, която в момента е пленена и изцяло подчинена на тази идеология и на практика всички нейни външнополитически решения са свързани с този свят, който може отново да дестабилизира региона така, както го направи преди 30 години. И това са най-големите рискове не само за Северна Македония, не само за региона, а и за целия Европейски съюз“, коментира Нешков.
Той сподели, че на всеки 30 години се случва нещо на Балканите. „След 1945 година беше клането от Словения до Северна Македония. Словения е осеяна с масови гробове, където са погребани между 150 и 180 хиляди души. В Сърбия за 6 месеца са избити между 50 и 60 хиляди души“.
„Преди 30 години какво се случи на няколкостотин километра от нас? Геноцид, който в момента властите в Белград отричат. Нещо повече - тези, които участваха в това, в момента управляват страната. И те посягат на всяка една от съседните държави. Не признават Босна и Херцеговина. За тях Република Сръбска е част от този сръбски свят“, коментира той.
Според журналиста Берлинската стена не се е срутила в Сърбия. „Това е единствената държава, която не се е променила. Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград“.
„Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. Абсолютно по същия начин. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, смята Нешков.
По думите му от Брюксел до София всички подценяват тези рискове. „Кая Калас и Мерц и казват директно в очите на Вучич: „Избирайте между Европейския съюз, Русия и Китай“. Ами те са го избрали вече“.
„Те се гордеят, че имат руско въоръжение с ултразвукови китайски ракети с обсег 450–500 километра. И същевременно сегашният президент на Сърбия Вучич, заснет с автомат по време на обсадата на Сараево, един път казва, че е статив, а втори път - че е чадър“, каза Нешков.
Журналистът посочи, че същият този човек в момента казва, че хървати, албанци и Косово искат да създадат военен съюз. „Какъв военен съюз? Срещу кого? Става въпрос точно за това, че се подценява. Не може страна кандидат, която участва в преговори, да води подобна политика срещу Европейския съюз“.
„Тази държава от 10 години не е отворила нито една преговорна глава. И в момента наивни политици в Брюксел предлагат някаква форма на втора или трета категория членство. Става въпрос за абсолютно подценяване на вече рискова ситуация, защото има официални документи, които посочват, че регионът е изправен пред много сериозна опасност“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мучо
09:18 12.06.2026
2 Без име
09:19 12.06.2026
3 Ицо
09:26 12.06.2026
4 Бг чалгопитек
Обичам кючек
Коментиран от #12
09:26 12.06.2026
5 Србин
09:29 12.06.2026
6 Тиквата
09:29 12.06.2026
7 Доротея
09:36 12.06.2026
8 Абе любчо незнам за
Носталгия за времето от 1936г.-1945г. Ако схващаш
Иначе незнам как да си обесня тази умряла мишка под носът ти иначе си разбирач
09:44 12.06.2026
9 Истината
Поне плащат ли ви нео-либералните фашисти в Брюксел за плюенето ...
Още не сте успели да подчините Сърбия, така,
както подчинихте българите и ги вързахте с дебело въже около врата ...
09:46 12.06.2026
10 А ние като
09:51 12.06.2026
11 Абсолютно вярно
- Човек от крайния запад на държавата (историко-географска местност разделена по Ньйо)
09:52 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БЕС НО П СЕ
09:55 12.06.2026
14 аааа
09:56 12.06.2026
15 Тити на Кака
Мъка, брато, мъкаааа....
😂😂😂
10:05 12.06.2026
16 Бг София
10:11 12.06.2026
17 Искам
10:36 12.06.2026
18 Фашистиииии
10:38 12.06.2026