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Любчо Нешков: Всички в Брюксел подценяват риска, че Берлинската стена в Сърбия не се е срутила

Любчо Нешков: Всички в Брюксел подценяват риска, че Берлинската стена в Сърбия не се е срутила

12 Юни, 2026 09:06 1 173 18

  • любомир нешков-
  • сърбия-
  • сталин-
  • сталинизъм-
  • репресии-
  • българи-
  • македонци-
  • северна македония

Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година

Любчо Нешков: Всички в Брюксел подценяват риска, че Берлинската стена в Сърбия не се е срутила - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Берлинската стена в Сърбия не се е срутила. Това е единствената държава, която не се е променила, каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ журналистът Любчо Нешков.

„Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, смята Нешков.

Нешков коментира и участието на президента на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Илияна Йотова. По време на форума тя избра да разговаря с българските журналисти на английски.

„Сега е английският, миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това даже не е дневният ред на европейските институции. Това не е дневният ред и на Северна Македония. Те дори не се държат като северномакедонци, а основният въпрос, който повдигат от сутрин до вечер, е за идентичност, език и националност, които ние не признаваме“, обясни журналистът.

Нешков сподели, че на въпроса на български журналист: „Как ще реагирате вие на тази атака срещу вашата идентичност от страна на Сърбия?“, Силяновска избухна. „Не е ли София най-доброто място да говориш на северномакедонски, понеже това е част от твоята стратегия? Много е опасно да влизаме в този дебат, защото този дебат е чужд. Този дебат не е и за Северна Македония“.

„Вече е написано черно на бяло в десетки документи на европейски институции. И само преди два дни в комисията по външни работи - AFET, в последния доклад за Северна Македония е написано черно на бяло: „Сръбски свят“. Става въпрос за една държава, която в момента е пленена и изцяло подчинена на тази идеология и на практика всички нейни външнополитически решения са свързани с този свят, който може отново да дестабилизира региона така, както го направи преди 30 години. И това са най-големите рискове не само за Северна Македония, не само за региона, а и за целия Европейски съюз“, коментира Нешков.

Той сподели, че на всеки 30 години се случва нещо на Балканите. „След 1945 година беше клането от Словения до Северна Македония. Словения е осеяна с масови гробове, където са погребани между 150 и 180 хиляди души. В Сърбия за 6 месеца са избити между 50 и 60 хиляди души“.

„Преди 30 години какво се случи на няколкостотин километра от нас? Геноцид, който в момента властите в Белград отричат. Нещо повече - тези, които участваха в това, в момента управляват страната. И те посягат на всяка една от съседните държави. Не признават Босна и Херцеговина. За тях Република Сръбска е част от този сръбски свят“, коментира той.

Според журналиста Берлинската стена не се е срутила в Сърбия. „Това е единствената държава, която не се е променила. Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград“.

„Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. Абсолютно по същия начин. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, смята Нешков.

По думите му от Брюксел до София всички подценяват тези рискове. „Кая Калас и Мерц и казват директно в очите на Вучич: „Избирайте между Европейския съюз, Русия и Китай“. Ами те са го избрали вече“.

„Те се гордеят, че имат руско въоръжение с ултразвукови китайски ракети с обсег 450–500 километра. И същевременно сегашният президент на Сърбия Вучич, заснет с автомат по време на обсадата на Сараево, един път казва, че е статив, а втори път - че е чадър“, каза Нешков.

Журналистът посочи, че същият този човек в момента казва, че хървати, албанци и Косово искат да създадат военен съюз. „Какъв военен съюз? Срещу кого? Става въпрос точно за това, че се подценява. Не може страна кандидат, която участва в преговори, да води подобна политика срещу Европейския съюз“.

„Тази държава от 10 години не е отворила нито една преговорна глава. И в момента наивни политици в Брюксел предлагат някаква форма на втора или трета категория членство. Става въпрос за абсолютно подценяване на вече рискова ситуация, защото има официални документи, които посочват, че регионът е изправен пред много сериозна опасност“, допълни той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мучо

    12 0 Отговор
    още 100 години да минат, пак няма да има оправия.....

    09:18 12.06.2026

  • 2 Без име

    8 11 Отговор
    Любчо, можеше и само с две изречения да разберем на чия хранилка си.

    09:19 12.06.2026

  • 3 Ицо

    9 0 Отговор
    Кардинални Грешки с Фатални последствия са причинили лумпените от югозапада

    09:26 12.06.2026

  • 4 Бг чалгопитек

    1 10 Отговор
    Ас обича Лепа Брена и Весна Змиянац!
    Обичам кючек

    Коментиран от #12

    09:26 12.06.2026

  • 5 Србин

    4 6 Отговор
    Ами кой полезен идиот от Брюксел взе това бг корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    09:29 12.06.2026

  • 6 Тиквата

    6 4 Отговор
    да не е спрял шекелите на тоа пинг вин

    09:29 12.06.2026

  • 7 Доротея

    5 5 Отговор
    Ох, да знаете колко посредствен народ се препитава като борец срещу сръбското влияние и комунизма!? Запада едва не се срути икономически преди СССР, защото в епохата на Студената война даде много долари на българската, така наречена антикомунистическа емиграция, уж,че ще прави нещо! Нищо! Вземат парите, опапкат ги и енергията им стигаше само до там, да се надпреварват кой поече пари да оскубе от ЦРУ и западните правителства!

    09:36 12.06.2026

  • 8 Абе любчо незнам за

    5 3 Отговор
    Берлинската стена ама ти май още изпитваш
    Носталгия за времето от 1936г.-1945г. Ако схващаш
    Иначе незнам как да си обесня тази умряла мишка под носът ти иначе си разбирач

    09:44 12.06.2026

  • 9 Истината

    4 6 Отговор
    Любчо, любчо - мекеренце Урсулово!
    Поне плащат ли ви нео-либералните фашисти в Брюксел за плюенето ...
    Още не сте успели да подчините Сърбия, така,
    както подчинихте българите и ги вързахте с дебело въже около врата ...

    09:46 12.06.2026

  • 10 А ние като

    2 3 Отговор
    се променихме , цъфнахме и вързахме .

    09:51 12.06.2026

  • 11 Абсолютно вярно

    4 2 Отговор
    Обаче и тука болшевишката сган, която е поробила България 44-та година, отнела е земята на хората и е избила всички храбри националисти или ги е изселила извън София има също толкова огромна вина за нашето отстъпление спрямо западните ни земи. Ако не е бил пукнал Георги Димитров от пиенето, смещение да гледаме Банско, Петрич и Симитли през крив макарон!!! Комунисти слушайте. Да живее България!!

    - Човек от крайния запад на държавата (историко-географска местност разделена по Ньйо)

    09:52 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БЕС НО П СЕ

    4 4 Отговор
    ТОЯ КАТО ГОВОРИ Е ТОЛКО НЕПРИ ЯТЕН , КОЛКОТО И ИЗГЛЕЖДА......!

    09:55 12.06.2026

  • 14 аааа

    4 3 Отговор
    „Преди 30 години какво се случи на няколкостотин километра от нас? Геноцид, който в момента властите в Белград отричат. Нещо повече - тези, които участваха в това, в момента управляват страната. И те посягат на всяка една от съседните държави. Не признават Босна и Херцеговина. За тях Република Сръбска е част от този сръбски свят“, коментира той. Може ли аз да изкоментирам как американците въоръжиха босненците и колко сърби бяха прогонени и избити? Може ли да допълня, как арабските държави наливат стотици долари в радикалната ислямизация Босна, където зар залика от преди жените ходят омотани като нинджи?! Люб/п/ чо е едно сорссоидно мекерее и спрете да ни го показвате.

    09:56 12.06.2026

  • 15 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    "Берлинска несрутена стена в Сърбия"....
    Мъка, брато, мъкаааа....
    😂😂😂

    10:05 12.06.2026

  • 16 Бг София

    3 1 Отговор
    Сърбите са най простата държава ако им е останало нещо от държава в Европа ! А така наречените северно македонци са най простите обитатели на планетата!

    10:11 12.06.2026

  • 17 Искам

    1 1 Отговор
    Да му бия една тупалка на тоя в кривия сурат

    10:36 12.06.2026

  • 18 Фашистиииии

    1 1 Отговор
    Стига сте срутвали! Изградете най- накрая нещо!

    10:38 12.06.2026

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