Новини
Любопитно »
Откривателят на Големия бариерен риф Джеймс Кук е заклан, сварен и обезкостен на Хаваите

Откривателят на Големия бариерен риф Джеймс Кук е заклан, сварен и обезкостен на Хаваите

12 Юни, 2026 08:45 3 026 33

  • джеймс кук-
  • големия бариерен риф-
  • откривател

Кук използва иновативен метод – обвива пробития корпус с тежко корабно платно, покрито с козина, вълна и изпражнения от животни

Откривателят на Големия бариерен риф Джеймс Кук е заклан, сварен и обезкостен на Хаваите - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 11 юни 1770 г. капитан Джеймс Кук открива Големия бариерен риф по съвсем случаен и драматичен начин – като се забива в него с кораба си „Ендевър".

Корабът плава на север край североизточния бряг на Австралия, когато късно вечерта се врязва в коралите на рифа (днешен Кук таун). Острите корали пробиват корпуса на „Ендевър“ и водата започва бързо да навлиза в кораба. Екипажът изхвърля над борда около 40 тона товар, включително оръдия, баласт и развалени провизии, за да олекоти плавателния съд.

Кук използва иновативен метод - обвива пробития корпус с тежко корабно платно, покрито с козина, вълна и изпражнения от животни. Налягането на водата притиска платното към дупката и спира големия теч. Корабът успява да достигне устието на близката река (сега река Ендевър). Екипажът прекарва там цели седем седмици в ремонт на корпуса.

Откривателят на Големия бариерен риф Джеймс Кук е заклан, сварен и обезкостен на Хаваите

По време на принудителния престой, естественикът на експедицията сър Джоузеф Банкс прави първите подробни научни описания на уникалната флора и фауна на рифа.

След ремонта Кук прекарва седмици в навигация из опасния лабиринт, като успешно картографира големи части от тази огромна и непозната дотогава екосистема.

Джеймс Кук среща трагичната си смърт само няколко години по-късно, по време на своята трета голяма експедиция в Тихия океан. При второто околосветско плаване (1772–1775) Кук доказва, че легендарният огромен южен континент (Terra Australis Incognita) не съществува във вида, в който хората си представят. Той става първият мореплавател, пресякъл Южния полярен кръг. В третата експедиция (1776–1779) неговата нова цел е да открие Северозападния морски проход над Северна Америка. По време на това плаване той става първият европеец, достигнал Хавайските острови (които назовава Сандвичеви острови).

Кук акостира в залива Кеалакекуа на остров Хавай. Първоначално местните го посрещат като бог, но отношенията бързо се нажежават. Хавайци открадват една от малките лодки на експедицията. На 14 февруари 1779 г. Кук слиза на брега с малък отряд морски пехотинци. Неговият план е да отвлече местния вожд Каланиопуу и да го държи като заложник, докато лодката не бъде върната. На плажа се събира огромна и разгневена тълпа. Избухва меле. Когато Кук се обръща към своите лодки, за да заповяда спиране на огъня, той е ударен по главата и намушкан многократно с ножове и копия в плитките води.

Местните вождове погребват Кук по своите най-висши обичаи. Те сваряват тялото му, за да отделят костите, които се пазят като свещени реликви с религиозна сила (мана). След преговори, екипажът на „Резълюшън“ успява да си върне част от останките на капитана (главно кости и части от плът).

На 21 февруари 1779 г. те го погребват в морето в същия хавайски залив.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 5 Отговор
    Endeavor-УСИЛИЕ.

    08:49 12.06.2026

  • 2 Я гле...

    22 1 Отговор
    Значи за това хавайците са толкова дебели? Яли са хора!?

    08:49 12.06.2026

  • 3 Браво на туземците

    31 7 Отговор
    Така трябва да се постъпва с всеки колонизатор!

    08:49 12.06.2026

  • 4 имаджин

    21 5 Отговор
    Хавайците са изяли Джеймс Кук на обяд. С банани.

    08:50 12.06.2026

  • 5 ТАКА ТРЯБВА

    28 4 Отговор
    Да се постъпва със всички брити.

    08:53 12.06.2026

  • 6 честен ционист

    25 2 Отговор
    "Местните вождове погребват Кук по своите най-висши обичаи. Те сваряват тялото му, за да отделят костите, които се пазят като свещени реликви с религиозна сила (мана)."

    По-скоро са го сварили диваците, за да го язядат, а кокалите са останали като трофей.

    08:54 12.06.2026

  • 7 Горчив извод

    16 11 Отговор
    После върви ги интегрирай тези или подобни на тях.

    Коментиран от #8, #15, #29

    08:54 12.06.2026

  • 8 честен ционист

    32 2 Отговор

    До коментар #7 от "Горчив извод":

    Изводът е, че бритишът винаги си пъха носа там, където не му е мястото от край време и по своята същност е един обикновен опортюнист, убиец, и крадец.

    08:57 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТЯ И ИВАНКА ТРЪМП

    22 0 Отговор
    Така като тоя, наскоро откри албанския остров.

    08:59 12.06.2026

  • 11 Анонимен

    18 1 Отговор
    "Великите мореплаватели на 18-ти век"!

    08:59 12.06.2026

  • 12 Практична домакиня

    23 1 Отговор
    Това ли е рецептата за днес?

    Коментиран от #18

    08:59 12.06.2026

  • 13 жик так

    14 3 Отговор
    Трябвало е така да направят и с Колумб .

    Коментиран от #21

    09:00 12.06.2026

  • 14 Винкело

    21 0 Отговор
    "Заклан, сварен и обезкостен" в заглавие стои направо поетично!

    09:00 12.06.2026

  • 15 си пън

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горчив извод":

    прекрасно са си били и без интеграция,никой не ги е молил еврпейските евреи да плъзнат по моретата за да крадат "интегрирайки"островитяните чрез робски труд

    09:01 12.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Добрата стара Англия е постигнала

    4 11 Отговор
    Световна слава по море

    09:05 12.06.2026

  • 18 Епщайн

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Практична домакиня":

    Много е вкусно, веднъж пробваш ли...

    09:07 12.06.2026

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    "изхвърля над борда"?!?
    Казва се ЗАД борда...

    09:11 12.06.2026

  • 20 С други думи

    9 1 Отговор
    американците са си похапнали англичанин. Хавай е американски щат, както знаем.

    09:12 12.06.2026

  • 21 От друга страна

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "жик так":

    Ако не бяха жестоките европейски колонизатори в неоткритата Америка и досега шяха да правят човешки жертвоприношения, да не са открили металите, колелото, а в Океания, Австралия и Нова Зеландия да се изяждат едни други.

    Коментиран от #22, #23, #24

    09:16 12.06.2026

  • 22 Механик

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "От друга страна":

    Всяко племе по 1-2 жертвоприношения годишно, пак не може да дадат числото на хората убивани всяка година от САЩ и Израел.

    09:22 12.06.2026

  • 23 6135

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "От друга страна":

    Всяко общество трябва само да си измине пътя.

    От друга страна, нашите предци са разнасяли цивилизация, но без колонизация. Значи може!

    09:29 12.06.2026

  • 24 жик так

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "От друга страна":

    Викаш , добре че са избили сто милиона индианци ?
    И четири милиона на тръстиката ?

    09:33 12.06.2026

  • 25 665

    3 8 Отговор
    Ацтеките са извършвали по 80-100 жертвоприношения дневно !, в столицата си град-държава .
    Докато не дошли конквистадорите да ги излекуват .

    Коментиран от #30

    09:34 12.06.2026

  • 26 дядото

    4 0 Отговор
    това сега не е ли щат от сащ,с който много се гордеят

    09:39 12.06.2026

  • 27 Гуру

    5 0 Отговор
    Всеки се натриса на Острието на Съдбата...

    09:39 12.06.2026

  • 28 изяли са го . в онези години

    4 0 Отговор
    хавайците са си били африкански племена с техните традиции . имало и канибали . по цивилизованите англичани сгрешили . отишли да победят хавайците и били избити .

    09:41 12.06.2026

  • 29 американците

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Горчив извод":

    и тегрираха индианците много успешно и сега се ползват със земята им

    09:44 12.06.2026

  • 30 Жеко

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "665":

    А колко жертвоприношения е извършила инквизицията ?

    09:51 12.06.2026

  • 31 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Тоа негрите са го изеле.

    10:01 12.06.2026

  • 32 Хейт

    1 0 Отговор
    Справедлива участ за всеки карибски пират. Историята на Малобритания е всъщност история на пиратството.

    10:14 12.06.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор
    Човекоядството/канибализмът/са разпространени в тихоокеанският регион.Маорите,живеещи в Нова Зеландия също са били такива.Техният боен танц е възприет в армията на янките.Повдига бойният им дух и съдбата на противниците им е ясна.Те биват изпечени и изядени според всички военни правила.

    10:28 12.06.2026