Откривателят на Големия бариерен риф Джеймс Кук е заклан, сварен и обезкостен на Хаваите

На 11 юни 1770 г. капитан Джеймс Кук открива Големия бариерен риф по съвсем случаен и драматичен начин – като се забива в него с кораба си „Ендевър".
Корабът плава на север край североизточния бряг на Австралия, когато късно вечерта се врязва в коралите на рифа (днешен Кук таун). Острите корали пробиват корпуса на „Ендевър“ и водата започва бързо да навлиза в кораба. Екипажът изхвърля над борда около 40 тона товар, включително оръдия, баласт и развалени провизии, за да олекоти плавателния съд.
Кук използва иновативен метод - обвива пробития корпус с тежко корабно платно, покрито с козина, вълна и изпражнения от животни. Налягането на водата притиска платното към дупката и спира големия теч. Корабът успява да достигне устието на близката река (сега река Ендевър). Екипажът прекарва там цели седем седмици в ремонт на корпуса.
По време на принудителния престой, естественикът на експедицията сър Джоузеф Банкс прави първите подробни научни описания на уникалната флора и фауна на рифа.
След ремонта Кук прекарва седмици в навигация из опасния лабиринт, като успешно картографира големи части от тази огромна и непозната дотогава екосистема.
Джеймс Кук среща трагичната си смърт само няколко години по-късно, по време на своята трета голяма експедиция в Тихия океан. При второто околосветско плаване (1772–1775) Кук доказва, че легендарният огромен южен континент (Terra Australis Incognita) не съществува във вида, в който хората си представят. Той става първият мореплавател, пресякъл Южния полярен кръг. В третата експедиция (1776–1779) неговата нова цел е да открие Северозападния морски проход над Северна Америка. По време на това плаване той става първият европеец, достигнал Хавайските острови (които назовава Сандвичеви острови).
Кук акостира в залива Кеалакекуа на остров Хавай. Първоначално местните го посрещат като бог, но отношенията бързо се нажежават. Хавайци открадват една от малките лодки на експедицията. На 14 февруари 1779 г. Кук слиза на брега с малък отряд морски пехотинци. Неговият план е да отвлече местния вожд Каланиопуу и да го държи като заложник, докато лодката не бъде върната. На плажа се събира огромна и разгневена тълпа. Избухва меле. Когато Кук се обръща към своите лодки, за да заповяда спиране на огъня, той е ударен по главата и намушкан многократно с ножове и копия в плитките води.
Местните вождове погребват Кук по своите най-висши обичаи. Те сваряват тялото му, за да отделят костите, които се пазят като свещени реликви с религиозна сила (мана). След преговори, екипажът на „Резълюшън“ успява да си върне част от останките на капитана (главно кости и части от плът).
На 21 февруари 1779 г. те го погребват в морето в същия хавайски залив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
08:49 12.06.2026
2 Я гле...
08:49 12.06.2026
3 Браво на туземците
08:49 12.06.2026
4 имаджин
08:50 12.06.2026
5 ТАКА ТРЯБВА
08:53 12.06.2026
6 честен ционист
По-скоро са го сварили диваците, за да го язядат, а кокалите са останали като трофей.
08:54 12.06.2026
7 Горчив извод
Коментиран от #8, #15, #29
08:54 12.06.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "Горчив извод":Изводът е, че бритишът винаги си пъха носа там, където не му е мястото от край време и по своята същност е един обикновен опортюнист, убиец, и крадец.
08:57 12.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТЯ И ИВАНКА ТРЪМП
08:59 12.06.2026
11 Анонимен
08:59 12.06.2026
12 Практична домакиня
Коментиран от #18
08:59 12.06.2026
13 жик так
Коментиран от #21
09:00 12.06.2026
14 Винкело
09:00 12.06.2026
15 си пън
До коментар #7 от "Горчив извод":прекрасно са си били и без интеграция,никой не ги е молил еврпейските евреи да плъзнат по моретата за да крадат "интегрирайки"островитяните чрез робски труд
09:01 12.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Добрата стара Англия е постигнала
09:05 12.06.2026
18 Епщайн
До коментар #12 от "Практична домакиня":Много е вкусно, веднъж пробваш ли...
09:07 12.06.2026
19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Казва се ЗАД борда...
09:11 12.06.2026
20 С други думи
09:12 12.06.2026
21 От друга страна
До коментар #13 от "жик так":Ако не бяха жестоките европейски колонизатори в неоткритата Америка и досега шяха да правят човешки жертвоприношения, да не са открили металите, колелото, а в Океания, Австралия и Нова Зеландия да се изяждат едни други.
Коментиран от #22, #23, #24
09:16 12.06.2026
22 Механик
До коментар #21 от "От друга страна":Всяко племе по 1-2 жертвоприношения годишно, пак не може да дадат числото на хората убивани всяка година от САЩ и Израел.
09:22 12.06.2026
23 6135
До коментар #21 от "От друга страна":Всяко общество трябва само да си измине пътя.
От друга страна, нашите предци са разнасяли цивилизация, но без колонизация. Значи може!
09:29 12.06.2026
24 жик так
До коментар #21 от "От друга страна":Викаш , добре че са избили сто милиона индианци ?
И четири милиона на тръстиката ?
09:33 12.06.2026
25 665
Докато не дошли конквистадорите да ги излекуват .
Коментиран от #30
09:34 12.06.2026
26 дядото
09:39 12.06.2026
27 Гуру
09:39 12.06.2026
28 изяли са го . в онези години
09:41 12.06.2026
29 американците
До коментар #7 от "Горчив извод":и тегрираха индианците много успешно и сега се ползват със земята им
09:44 12.06.2026
30 Жеко
До коментар #25 от "665":А колко жертвоприношения е извършила инквизицията ?
09:51 12.06.2026
31 Пустиня(к)
10:01 12.06.2026
32 Хейт
10:14 12.06.2026
33 Анонимен
10:28 12.06.2026