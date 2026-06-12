След неочакваната оставка в Лондон! Премиерът Стармър ще направи всичко необходимо за безопасността на Великобритания

Британският премиер Киър Стармър увери, че "винаги ще прави каквото е необходимо, за да запази страната ни в безопасност", съобщава "Ройтерс".

Изявлението бе направено, след като Джон Хийли подаде оставка като министър на отбраната.

Той отхвърля твърдението на Хийли, че правителството не е успяло да финансира адекватно военните.

"Прав сте също, че трябва да продължим напред", заяви Стармър на Хили в писмо, след като бившият министър на отбраната заяви, че премиерът и Министерството на финансите не са могли и не са желали да отделят необходимите ресурси за защита на страната. Планът за инвестиции в отбраната прави точно това, като осигурява безпрецедентно увеличение на разходите за отбрана по устойчив начин. Той ще осигури ресурсите, от които се нуждае нашата армия, за да ни гарантира безопасността, и яснотата, от която британската отбранителна индустрия се нуждае, за да планира", добави Стармър.

С това визира инвестиционен план, който правителството трябва да публикува скоро.

Припомняме, че Хийли подаде оставка след спор относно военните разходи, съобщава "Ройтерс".

Той обвини премиера Стармър, че не е отделил правителствените ресурси, необходими за защита на страната.

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания водят от месеци преговори за това как да отговорят на нарастващите искания за разширяване на военните разходи. Това забави британския план за инвестиции в отбраната от миналата година.

"Вие не бяхте в състояние, а Министерството на финансите не желаеше да отделите ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защити страната в този момент на нарастващи заплахи", изтъква Хийли в писмото си до Стармър.

Забавянето разгневи британската отбранителна промишленост, която твърди, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната във време на огромна геополитическа нестабилност и докато Съединените щати се отдалечават от защитата на Европа.

Британският министър на сигурността Дан Джарвис е назначен за министър на отбраната на страната, съобщи Даунинг стрийт по-късно в четвъртък.