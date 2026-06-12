След неочакваната оставка в Лондон! Премиерът Стармър ще направи всичко необходимо за безопасността на Великобритания

Британският премиер Киър Стармър увери, че "винаги ще прави каквото е необходимо, за да запази страната ни в безопасност", съобщава "Ройтерс".
Изявлението бе направено, след като Джон Хийли подаде оставка като министър на отбраната.
Той отхвърля твърдението на Хийли, че правителството не е успяло да финансира адекватно военните.
"Прав сте също, че трябва да продължим напред", заяви Стармър на Хили в писмо, след като бившият министър на отбраната заяви, че премиерът и Министерството на финансите не са могли и не са желали да отделят необходимите ресурси за защита на страната. Планът за инвестиции в отбраната прави точно това, като осигурява безпрецедентно увеличение на разходите за отбрана по устойчив начин. Той ще осигури ресурсите, от които се нуждае нашата армия, за да ни гарантира безопасността, и яснотата, от която британската отбранителна индустрия се нуждае, за да планира", добави Стармър.
С това визира инвестиционен план, който правителството трябва да публикува скоро.
Припомняме, че Хийли подаде оставка след спор относно военните разходи, съобщава "Ройтерс".
Той обвини премиера Стармър, че не е отделил правителствените ресурси, необходими за защита на страната.
Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания водят от месеци преговори за това как да отговорят на нарастващите искания за разширяване на военните разходи. Това забави британския план за инвестиции в отбраната от миналата година.
"Вие не бяхте в състояние, а Министерството на финансите не желаеше да отделите ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защити страната в този момент на нарастващи заплахи", изтъква Хийли в писмото си до Стармър.
Забавянето разгневи британската отбранителна промишленост, която твърди, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната във време на огромна геополитическа нестабилност и докато Съединените щати се отдалечават от защитата на Европа.
Британският министър на сигурността Дан Джарвис е назначен за министър на отбраната на страната, съобщи Даунинг стрийт по-късно в четвъртък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #6
07:48 12.06.2026
2 Тома
07:52 12.06.2026
3 НАЙ ДОБРОТО ЗА БЕЗОПАСНОСТА
07:55 12.06.2026
4 Единствената опасност за Англия е
Коментиран от #7, #8
08:02 12.06.2026
5 От какво да се пазят
Коментиран от #18
08:03 12.06.2026
6 Eдна съществена поправка
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Закупуването на ново оръжие може да повдига самочуствието,
но най-големия мотив за закупуване на ново оръжие е получаването
на някакъв вид комисиони от тази покупка - на запад има хиляди законни
начини, с от които може да извлечеш материална изгода от сделката.
08:06 12.06.2026
7 Опасност
До коментар #4 от "Единствената опасност за Англия е":За Англия са всевъзможната паплач с която се напълни страната, и обезглавява коренното население с мачетета по улиците, граби и изнасилва, и живее в квартали в които полицията не смее да влезе.
Опасността е от гражданска война, не от Русия.
Коментиран от #10
08:09 12.06.2026
8 провинциалист
До коментар #4 от "Единствената опасност за Англия е":Верно ли? Я провери колко е далече Англия от Русия и колко е далече Украйна от Русия. Сега "върни лентата" от колко време Русия буксува в Украйна и виж каква глупост си написал.
Коментиран от #21
08:18 12.06.2026
9 ТОЗИ МУШМОРОК
08:19 12.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Некой си
Явно Стърмър е копейка, путинист и 4000-ник, щом не е осигурил мнайсе милЯрда паунда на Хийли, да си харчи за играчки.
08:21 12.06.2026
12 Всички западни
08:31 12.06.2026
13 Айляк
Лондон и Тел Афиф разчитат предимно на ФАЩ.
Иначе ги пишем бегали.
08:35 12.06.2026
14 Дядо Ванго
08:39 12.06.2026
15 8888
08:40 12.06.2026
16 Ша направи
08:40 12.06.2026
17 Сигурност
08:43 12.06.2026
18 Попиляла викаш,
До коментар #5 от "От какво да се пазят":ама вчера по молба и голям рев на наркомана, в Москва са ходили консулите на нагличаните, франсетата и дойчовците да реват за среща за преговори с подчинените на Лавров. Той нищо не им е отговорил и по-вероятно е такива да няма.
08:46 12.06.2026
19 Мишел
08:47 12.06.2026
20 Българин 🇧🇬
08:48 12.06.2026
21 Показваш, пълна неграмотност
До коментар #8 от "провинциалист":по темата. До нагличанския остров никой нема да оди, само 1 Орешник и острова е при Атлантида. А, WCкрайна е на косъм от поражение. Вчера посланиците на нагличани, франсетата и дойчовци, са правили опит за контакт с подчинените на Лавров в опит за някакви преговори, но май неуспешни. Започна вече лазенето в краката на велика Русия.
08:51 12.06.2026
22 Роко
09:05 12.06.2026
23 Кьовеши каза
09:08 12.06.2026
24 Освен
09:11 12.06.2026