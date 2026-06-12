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След неочакваната оставка в Лондон! Премиерът Стармър ще направи всичко необходимо за безопасността на Великобритания

След неочакваната оставка в Лондон! Премиерът Стармър ще направи всичко необходимо за безопасността на Великобритания

12 Юни, 2026 07:41 2 973 24

  • киър стармър-
  • джон хийли-
  • великобритания-
  • консервативна партия-
  • лейбъристка партия

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания водят от месеци преговори за това как да отговорят на нарастващите искания за разширяване на военните разходи

След неочакваната оставка в Лондон! Премиерът Стармър ще направи всичко необходимо за безопасността на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Британският премиер Киър Стармър увери, че "винаги ще прави каквото е необходимо, за да запази страната ни в безопасност", съобщава "Ройтерс".

Изявлението бе направено, след като Джон Хийли подаде оставка като министър на отбраната.

Той отхвърля твърдението на Хийли, че правителството не е успяло да финансира адекватно военните.

"Прав сте също, че трябва да продължим напред", заяви Стармър на Хили в писмо, след като бившият министър на отбраната заяви, че премиерът и Министерството на финансите не са могли и не са желали да отделят необходимите ресурси за защита на страната. Планът за инвестиции в отбраната прави точно това, като осигурява безпрецедентно увеличение на разходите за отбрана по устойчив начин. Той ще осигури ресурсите, от които се нуждае нашата армия, за да ни гарантира безопасността, и яснотата, от която британската отбранителна индустрия се нуждае, за да планира", добави Стармър.

С това визира инвестиционен план, който правителството трябва да публикува скоро.

Припомняме, че Хийли подаде оставка след спор относно военните разходи, съобщава "Ройтерс".

Той обвини премиера Стармър, че не е отделил правителствените ресурси, необходими за защита на страната.

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания водят от месеци преговори за това как да отговорят на нарастващите искания за разширяване на военните разходи. Това забави британския план за инвестиции в отбраната от миналата година.

"Вие не бяхте в състояние, а Министерството на финансите не желаеше да отделите ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защити страната в този момент на нарастващи заплахи", изтъква Хийли в писмото си до Стармър.

Забавянето разгневи британската отбранителна промишленост, която твърди, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната във време на огромна геополитическа нестабилност и докато Съединените щати се отдалечават от защитата на Европа.

Британският министър на сигурността Дан Джарвис е назначен за министър на отбраната на страната, съобщи Даунинг стрийт по-късно в четвъртък.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    29 3 Отговор
    Всички министри на отбраната искат пари. У нас същото. Да се купят с тях безполезни железа, които им вдигат самочувствието. Железарии дето могат да си минат срока на годност, без да са влезли в употреба. С тези пари пенсионерите могат да имат достойни старини. Майките да хранят пълноценно децата си. Ама не, важното било да се дрънка оръжие.

    Коментиран от #6

    07:48 12.06.2026

  • 2 Тома

    36 1 Отговор
    И сега кой ще вкара Путин в затвора след като този грозния искаше да влезе в Москва и да го арестува

    07:52 12.06.2026

  • 3 НАЙ ДОБРОТО ЗА БЕЗОПАСНОСТА

    31 1 Отговор
    ...........СТАРМо ДА СИ БИЕ ШУТА , И БЕЗ ТОВА НЕ ГО ИСКАТ

    07:55 12.06.2026

  • 4 Единствената опасност за Англия е

    3 27 Отговор
    Руспия

    Коментиран от #7, #8

    08:02 12.06.2026

  • 5 От какво да се пазят

    0 30 Отговор
    То една Украйна попиля Русия

    Коментиран от #18

    08:03 12.06.2026

  • 6 Eдна съществена поправка

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Закупуването на ново оръжие може да повдига самочуствието,
    но най-големия мотив за закупуване на ново оръжие е получаването
    на някакъв вид комисиони от тази покупка - на запад има хиляди законни
    начини, с от които може да извлечеш материална изгода от сделката.

    08:06 12.06.2026

  • 7 Опасност

    26 2 Отговор

    До коментар #4 от "Единствената опасност за Англия е":

    За Англия са всевъзможната паплач с която се напълни страната, и обезглавява коренното население с мачетета по улиците, граби и изнасилва, и живее в квартали в които полицията не смее да влезе.
    Опасността е от гражданска война, не от Русия.

    Коментиран от #10

    08:09 12.06.2026

  • 8 провинциалист

    4 19 Отговор

    До коментар #4 от "Единствената опасност за Англия е":

    Верно ли? Я провери колко е далече Англия от Русия и колко е далече Украйна от Русия. Сега "върни лентата" от колко време Русия буксува в Украйна и виж каква глупост си написал.

    Коментиран от #21

    08:18 12.06.2026

  • 9 ТОЗИ МУШМОРОК

    17 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА ГО СЪДЯТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА ПО ВРЕМЕ НА ПРОКУРОРСКАТА МУ СЛУЖБА,А ТЕ ГО ПРАВЯТ ПРЕМИЕР. СБЪРКАН МОДЕЛ.

    08:19 12.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Некой си

    11 3 Отговор
    Тоя Хийли не беше ли обещал да смачка Русия, че и Иран?
    Явно Стърмър е копейка, путинист и 4000-ник, щом не е осигурил мнайсе милЯрда паунда на Хийли, да си харчи за играчки.

    08:21 12.06.2026

  • 12 Всички западни

    15 2 Отговор
    държави дрънкат оръжие и се въоръжават срещу руската заплаха, а всъшност основната заплаха е вътре в тях. Отвътре се скапват и се саморазрушават. Това е налудничава военна психоза. Светът или се е побъркал напълно, или това е активно режисиран пъклен план за унищожение на голяма част от него за сметка на шепа свръхбогати, изкукали изроди.

    08:31 12.06.2026

  • 13 Айляк

    6 1 Отговор
    Нищо необходимо не може да направи Стармър за безопасността.
    Лондон и Тел Афиф разчитат предимно на ФАЩ.
    Иначе ги пишем бегали.

    08:35 12.06.2026

  • 14 Дядо Ванго

    8 0 Отговор
    Идва и ред на Стар Мърр ,проклятието Зелен със Ски не е подминало никой .

    08:39 12.06.2026

  • 15 8888

    4 0 Отговор
    Това и диктаторите не се задържат толкова на място където не са желани...

    08:40 12.06.2026

  • 16 Ша направи

    8 0 Отговор
    ама с кво? Подводниците им са за скрап, флота също, армия никаква или такава за демонстрации, за бойното поле въобще е пълен съдран галош. А, и както Путин каза, един Орешник е достатъчен нагличанския остров да отиде при Атлантида. Та тоя скъсаняк, кво ша укрепва, като за няма и час ще му изчезне острова и нищо няма да остане, само безкрайна морска/океанска шир.

    08:40 12.06.2026

  • 17 Сигурност

    7 0 Отговор
    се кове, когато не водиш политика на повишава ща конфронтация с най-силната ядрена държава в света, способна да те заличи за минути.

    08:43 12.06.2026

  • 18 Попиляла викаш,

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "От какво да се пазят":

    ама вчера по молба и голям рев на наркомана, в Москва са ходили консулите на нагличаните, франсетата и дойчовците да реват за среща за преговори с подчинените на Лавров. Той нищо не им е отговорил и по-вероятно е такива да няма.

    08:46 12.06.2026

  • 19 Мишел

    3 0 Отговор
    Англия е в опасност само от мигрантската вълна.

    08:47 12.06.2026

  • 20 Българин 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Гузна е Великобритани затова се страхува . Тя е главният подстрекател на украинската хунта , която беше приела да има мир в Русия . Новата мръсотия на Лондон , която засяга и България е , че започва да изселва от Англия в Косово мюсюлманите , които не харесва . Това още повече ще засили религиозното напрежение на Балканите .

    08:48 12.06.2026

  • 21 Показваш, пълна неграмотност

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    по темата. До нагличанския остров никой нема да оди, само 1 Орешник и острова е при Атлантида. А, WCкрайна е на косъм от поражение. Вчера посланиците на нагличани, франсетата и дойчовци, са правили опит за контакт с подчинените на Лавров в опит за някакви преговори, но май неуспешни. Започна вече лазенето в краката на велика Русия.

    08:51 12.06.2026

  • 22 Роко

    4 0 Отговор
    Само пари искат ,без и да знаят ,как се изкарват парите .За армията е най голямото хврлане на средства на вятъра.И най големия парадокс е ,че ако стане ,не дай боже война ,ще пратят на фронта същите тез хора който са им изкарвали заплатите хранили и издържали тези обдути военни .

    09:05 12.06.2026

  • 23 Кьовеши каза

    5 0 Отговор
    В Софето са откраднали 1 милиард евро-пори и са си накупили апартаменти . А ние тук в Брюксел не можем да намерим прокурор който да ги обвини и да върне парите на данъкоплатците .

    09:08 12.06.2026

  • 24 Освен

    3 0 Отговор
    да раздаде мечове на местните, че да могат да се конкурират с камите на мигрантите

    09:11 12.06.2026

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