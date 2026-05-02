Новини
Свят »
Куба »
Politico: Белият дом обмисля да свали властта в Куба с военна операция, но в момента предпочита дипломацията

2 Май, 2026 18:52, обновена 2 Май, 2026 18:58 538 23

  • куба-
  • сащ-
  • власт-
  • дипломация

Вашингтон се опитва да насърчи Хавана да осъществи икономически реформи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом обмисля военна операция в Куба за сваляне на настоящото правителство, но в момента предпочита дипломатически средства. Това съобщи Politico, позовавайки се на свои източници в американската администрация.

Както отбелязват източниците му, Вашингтон се опитва да насърчи Хавана да осъществи икономически реформи, включително приватизация на държавни предприятия, засилена роля на чуждестранните инвестиции и разширен достъп до интернет за гражданите. Друго искане на САЩ е закупуването на американски енергийни ресурси.

Съединените щати, подчертава медията, ясно са дали да се разбере на кубинската страна, че „могат да почакат“ с пълна смяна на правителството, но Вашингтон би искал определени служители на острова да подадат оставка.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 5 март, че Вашингтон възнамерява да започне да разработва по-нататъшен курс на действие по отношение на Куба след приключването на военната операция срещу Иран. Преди това той многократно е твърдял, че правителството и икономиката на Куба са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ. На 27 февруари Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да „установят приятелски контрол над Куба“.

На 13 март кубинският президент Мигел Диас-Канел съобщи, че Хавана и Вашингтон са провели разговори, „насочени към намиране на решения чрез диалог на двустранни разногласия“. Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио тайно обсъжда бъдещето на острова с внука на Раул Кастро, Раул Гилермо Родригес Кастро.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОТЕВ

    4 17 Отговор
    Удряй здраво, бай Доналд Тръмп!!!

    19:01 02.05.2026

  • 2 Пич

    17 6 Отговор
    Хахото няма с какво да гърми по Куба !!! Прехвалената военна машина на САЩ стана за срам и резил пред очите на целия свят!!! Щели да им правят десетина ракети чак до септември...

    19:01 02.05.2026

  • 3 Как пък

    5 12 Отговор
    Една копейка не замина за Куба

    Коментиран от #11

    19:01 02.05.2026

  • 4 Ех тези

    4 16 Отговор
    Кубинци нещат руский мир

    19:03 02.05.2026

  • 5 БОТЕВ

    3 13 Отговор
    Кубинците не могат да си купят собствения си ром и от собствените си пури, които са най-качествени в света, а пък те самите си ги произвеждат и нямат доста до тях, срамота!!!

    19:03 02.05.2026

  • 6 хмммм

    4 15 Отговор
    Е това са мизерните комунисти! Смрад и мръсотия навсякъде. И тук може да стане така, ако комунягите се позадържат на власт.

    19:04 02.05.2026

  • 7 Ами

    12 2 Отговор
    Кравите не успяха срещу Иран, сега ще се репчат на далеч по-слабата и удобна Куба. Дано по-скоро да изригва Йелоустоун и направо да ги разцепи тия отпадъци.

    19:05 02.05.2026

  • 8 така е

    10 1 Отговор
    Не знам каква операция замисля бай дончо, но знам,че стана за кашмер

    19:06 02.05.2026

  • 9 КАСТРО БАЛАСТРО

    5 8 Отговор
    Онези 5000 хиляди Войници

    Които напускат Германия

    Пътуват за Куба .

    Който разбрал, разбрал .

    Кремъл пак ще седи и гледа

    Както във Венецуела.

    19:06 02.05.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Де факто Русия остава без съюзници, без приятели, сам-самичка в канавката на Историята, с купони, опашки за хляб и замразени бутчета дар от Америка !!!

    19:07 02.05.2026

  • 11 По интересно

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Как пък":

    Защо не заминаха за Украйна.

    Щяха да Умират за ПУТИН МАТУШКА

    БЕЗПЛАТНО.

    19:08 02.05.2026

  • 12 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    А бе тия полу човеци няма ли да мирясат

    Коментиран от #18

    19:10 02.05.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    Онзи, който уволнява служители, накрая остава сам.

    19:10 02.05.2026

  • 14 ПОГАЧИТЕ

    2 6 Отговор
    Са готови.

    Ще посрещнат Доналд Тръмп

    Със Питки и мед

    Кубинските Бедняци .

    Искат да се избавят от Червената Чума

    Коментиран от #21

    19:10 02.05.2026

  • 15 Мишел

    4 1 Отговор
    След първомайскатадвумилионна демонстрация в Хавана ентусиазмът на Тръмп да победи Куба угасна.

    Коментиран от #20

    19:17 02.05.2026

  • 16 Само питам

    2 1 Отговор
    Този парцал Политико препечатва ли статиите на Факти , или само Факти са длъжни да препечатват Политико , за да им дадат заплати ?

    19:19 02.05.2026

  • 17 Дьо Фон Таня

    2 2 Отговор
    САЩ защо да се намесва в Куба за тях това си е затвор за комунистите им и то без разходи.

    19:19 02.05.2026

  • 18 Пико4,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Руснаците имаш предвид.Да?

    19:20 02.05.2026

  • 19 Бах

    2 1 Отговор
    Ами да пробват пак . Ще стане като в залива на прасетата.

    19:21 02.05.2026

  • 20 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Комунизмът победи в Куба.Заплата 15$

    19:22 02.05.2026

  • 21 Дръта чанта

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПОГАЧИТЕ":

    Бедняците са в ЕС палячо кадето се обърняш само дюнержии но на вас обратните ви хаеесва да папкате дюнера

    19:22 02.05.2026

  • 22 Демократ

    1 0 Отговор
    Доц е равно на мизерия Куба Северна Корея Франция едно и също е навсякъде

    19:26 02.05.2026

  • 23 Здрасти

    0 0 Отговор
    Удри бай Дончо тая комунистическа зган!

    19:26 02.05.2026