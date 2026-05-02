Politico: Белият дом обмисля да свали властта в Куба с военна операция, но в момента предпочита дипломацията

Белият дом обмисля военна операция в Куба за сваляне на настоящото правителство, но в момента предпочита дипломатически средства. Това съобщи Politico, позовавайки се на свои източници в американската администрация.
Както отбелязват източниците му, Вашингтон се опитва да насърчи Хавана да осъществи икономически реформи, включително приватизация на държавни предприятия, засилена роля на чуждестранните инвестиции и разширен достъп до интернет за гражданите. Друго искане на САЩ е закупуването на американски енергийни ресурси.
Съединените щати, подчертава медията, ясно са дали да се разбере на кубинската страна, че „могат да почакат“ с пълна смяна на правителството, но Вашингтон би искал определени служители на острова да подадат оставка.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 5 март, че Вашингтон възнамерява да започне да разработва по-нататъшен курс на действие по отношение на Куба след приключването на военната операция срещу Иран. Преди това той многократно е твърдял, че правителството и икономиката на Куба са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ. На 27 февруари Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да „установят приятелски контрол над Куба“.
На 13 март кубинският президент Мигел Диас-Канел съобщи, че Хавана и Вашингтон са провели разговори, „насочени към намиране на решения чрез диалог на двустранни разногласия“. Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио тайно обсъжда бъдещето на острова с внука на Раул Кастро, Раул Гилермо Родригес Кастро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
