ПСЖ иска Майкъл Олисе

Победителят в Шампионска лига от последните два сезона Пари Сен Жермен е заинтересован да придобие крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе това лято, пише "Екип".

Парижкият клуб вярва, че може да убеди френския национал да се присъедини към тях. Финансовите съображения няма да бъдат пречка за ПСЖ. Освен това, потенциалното напускане на нападателя Брадли Баркола би могло да улесни трансфера на Олисе.

Миналия сезон Олисе участва в 52 мача във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 31 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 150 милиона евро.