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Военна техника и личен състав на САЩ ще се придвижат транзитно през България

Военна техника и личен състав на САЩ ще се придвижат транзитно през България

12 Юни, 2026 07:24 449 7

  • сащ-
  • българия-
  • военна техника-
  • преминаване

Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка

Военна техника и личен състав на САЩ ще се придвижат транзитно през България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 12 и 13 юни от Гърция към Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.

Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, уточни БНТ.

През месец май военно формирование от 45-ма военнослужещи и шест единици техника от въоръжените сили на Турция премина транзитно през територията ни. Придвижването бе свързано с участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия – NATO – Serbia 2026.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    3 1 Отговор
    Ще плашат гаргите в Румъния.

    07:26 12.06.2026

  • 2 Софето

    1 0 Отговор
    А зеления чорап защо не ги спря, или посреща щатските самолети ;)

    07:27 12.06.2026

  • 3 ПиПи

    5 1 Отговор
    Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще започнат да превземат Бългерията. Малко по малко.

    Коментиран от #6

    07:28 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дайте

    4 2 Отговор
    разписание ,кога ,къде и в колко часа ще преминават ,за да ги приветстваме подобаващо с домати ,яйца камъни ,кой каквото има ! Съюзниците трябва да се уважават !

    07:38 12.06.2026

  • 6 Няма

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПиПи":

    нужда! Ние отдавна сме превзети!

    07:40 12.06.2026

  • 7 Готов за бой

    2 1 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    07:42 12.06.2026

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