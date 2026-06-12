Военна техника и личен състав на САЩ ще се придвижат транзитно през България

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 12 и 13 юни от Гърция към Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.
Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, уточни БНТ.
През месец май военно формирование от 45-ма военнослужещи и шест единици техника от въоръжените сили на Турция премина транзитно през територията ни. Придвижването бе свързано с участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия – NATO – Serbia 2026.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
07:26 12.06.2026
2 Софето
07:27 12.06.2026
3 ПиПи
Коментиран от #6
07:28 12.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дайте
07:38 12.06.2026
6 Няма
До коментар #3 от "ПиПи":нужда! Ние отдавна сме превзети!
07:40 12.06.2026
7 Готов за бой
07:42 12.06.2026