Измамената секс бомба Кейти Прайс върна брачната халка на съпруга си в затвора

Драмата с предполагаемото „отвличане“ на съпруга на еротичния модел Кейти Прайс, Лий Андрюс, в Дубай се оказа мащабна измама и опит за бягство от закона, след като в крайна сметка се оказа, че той се намира в дубайския затвор „Ал Ауир“. Историята премина през няколко шокиращи фази – от драматични видеоклипове със завързани ръце до разкрития за финансови измами.

В средата на май Лий Андрюс изчезва близо до границата на ОАЕ напът за полет към Обединеното кралство. Той изпраща на Кейти Прайс обезпокоителни съобщения, гласови бележки и провежда FaceTime разговор. В тях той се появява с качулка на главата и завързани ръце, твърдейки, че е бил „натикан в микробус“ и отвлечен в секретен затвор по подозрение в шпионаж. Разтревожената Прайс обявява, че съпругът ѝ е отвлечен, подава сигнал за изчезнало лице и в казуса се задействат британското външно министерство (Foreign Office), полицията и Интерпол.

Сюжетът бързо се разпада. Дубайските власти потвърждават пред медии като The Sun и Daily Mail, че Андрюс изобщо не е отвличан или задържан за шпионаж, а е арестуван по частно гражданско дело за измама. Според разследващите той умишлено е инсценирал „отвличането“ (копирайки историята на друг британец), за да прикрие факта, че има наложена забрана за напускане на страната. Задълбочаването на случая разкрива сериозни финансови злоупотреби от страна на Андрюс, който се представя за милионер. Бившата му съпруга, Дина Таджи, разкрива лице в лице пред Кейти Прайс, че Лий е фалшифицирал нейния подпис, за да изтегли ипотечен кредит в размер на £200 000 на нейно име без нейно знание.

Оказва се, че заради същата измама той вече е прекарал известно време в затвора в Дубай миналата година. За да излезе на свобода сега, той трябва да плати шестцифрена сума (около £100 000 – £140 000). След като разбира, че е била брутално измамена, Кейти Прайс променя изцяло позицията си. Лий я е умолявал да създаде кампания в GoFundMe или сама да плати сумата за освобождаването му, но Прайс категорично отказва. Тя заявява: „Никога повече няма да давам пари на мъж. Всички те мразят, Лий.“

По време на посещение в затвора Прайс сваля брачната си халка и обявява, че бракът им (сключен едва през януари 2026 г. след светкавичен романс) е приключил. Близки до нея споделят пред списание OK!, че тя вече планува своето медийно отмъщение и възнамерява да публикува видеозаписи и разкрития, които напълно да разобличат Андрюс.