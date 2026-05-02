Израел уби 41 човека и порази 120 цели на Хизбула в Южен Ливан през последните 24 часа

Израелските отбранителни сили (IDF) са унищожили 120 цели на Хизбула в Южен Ливан през последните 24 часа, съобщи пресслужбата на IDF.
„През последните 24 часа IDF удари множество терористични цели и елиминира терористи, действащи близо до позиции на IDF в Южен Ливан. Ударите унищожиха 70 военни съоръжения и 50 инфраструктурни обекта на Хизбула в различни райони“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.
Сред унищожените цели военните изброяват „командни центрове на Хизбула“ и „складове за оръжия“.
При днешните атаки са загинали най-малко 10 души, а общият брой на жертвите за последните 24 часа достига 41. Сред загиналите в град Хабуш (област Набатия) има жена и дете.Цели на ударите.
IDF заявява, че е поразила командни центрове, военни структури и оръжейни складове в районите на Тир, Набатия и Бинт Жбейл.
Издадени са нови заповеди за евакуация на жителите от седем населени места извън т.нар. „буферна зона“, контролирана от Израел.
Настоящата вълна от насилие е част от подновената война, започнала на 2 март 2026 г., след нападения на „Хизбула“ в отговор на ескалация между Израел и Иран.
До момента общият брой на загиналите в Ливан от началото на март надхвърля 2 600 души.Въпреки провеждащите се преговори за мир във Вашингтон, и двете страни продължават активните военни действия.
